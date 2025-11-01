Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene

17:00

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină.