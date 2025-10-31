Alexander Lukașenko visează la momentul în care „Europa împuțită” va plăti taxe Belarusului pentru „aerul curat” furnizat
Digi24.ro, 31 octombrie 2025 22:30
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, s-a plâns că aerul curat din Belarus este transportat de vânt către Europa și că Europa nu plătește pentru acesta.
• • •
Negrescu, atac la Bolojan pe tema trupelor SUA: „Cu PSD la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american” # Digi24.ro
În așteptarea zilei de luni, când premierul Ilie Bolojan este chemat în Parlament să explice reducerea numărului de militari americani din România, un lider al Partidului Social Democrat, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat la Timișoara că „cu Partidul Social Democrat la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american Donald Trump”. PSD este membru al coaliției de guvernare, alături de PNL, USR și UDMR, cu susținerea minorităților.
Unele modele AI refuză să se oprească atunci când li se cere acest lucru. Studiu: Par să dezvolte un nou „instinct de supraviețuire” # Digi24.ro
Chatbot-urile cu inteligență artificială ar putea să-și dezvolte propriul „instinct de supraviețuire” refuzând să execute comenzile de oprire, susține o companie specializată în siguranța AI. Cercetarea, realizată de oamenii de știință de la Palisade Research, a atribuit sarcini unor modele populare de inteligență artificială, înainte de a le da instrucțiuni să se oprească. Însă, așa cum detaliază un studiu publicat pe 13 septembrie pe serverul de pre-print arXiv, unele dintre aceste modele - inclusiv Gemini 2.5 de la Google, GPT-o3 și GPT-5 de la OpenAI și Grok 4 de la xAI - nu numai că au rezistat acestei comenzi de oprire, dar au găsit modalități de a o sabota complet, anunță Live Science.
Sorin Grindeanu, replică pentru Ilie Bolojan și legea Nordis depusă de PNL: Nu e niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are „niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată” cu prim-ministrul Ilie Bolojan.
Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost mesajul directorului CIA, John Ratcliffe, pentru europeni # Digi24.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al informațiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteți avea încredere în noi, scrie Politico. Publicația citează trei persoane care au avut cunoștință despre întâlnirea șefului spionilor americani cu idplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum și cu înalți oficiali ai Centrului de Informații și Situații al UE (INTCEN) și ai Direcției de Informații a Statului Major al UE (EUMS),
„Exil de lux” pentru prințul căzut în dizgrație. Regele Charles îi oferă fratelui său Andrew sume cu șase cifre și o rentă anuală # Digi24.ro
Regele Charles ar fi decis să-i asigure fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, un „exil de lux”, pentru a pune capăt definitiv scandalului care a afectat familia regală. Fostul duce de York ar urma să primească o plată unică de ordinul sutelor de mii de lire sterline și o rentă anuală din fondurile private ale suveranului, ca parte a unui acord de relocare din reședința Royal Lodge din Windsor într-o proprietate privată din Sandringham, au declarat surse apropiate de familie pentru The Guardian.
Marian Rădună, despre jandarmul care l-a amendat în urma marșului Colectiv: Clar nu știa legea, poate a fost influențat și de superior # Digi24.ro
Marian Rădună, organizatorul marșului în amintirea victimelor Colectiv, a fost întrebat la Digi24, pornind de la imaginile filmate cu această ocazie, care este opinia sa în legătură cu amenda primită de la Jandarmerie.
Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Serviciul de Informații Externe al țării (SZRU) finalizează o listă detaliată cu 339 de copii ucraineni răpiți de Rusia - împreună cu persoanele și instituțiile responsabile de deportarea lor - care va duce la impunerea de sancțiuni asupra celor implicați. În cadrul unei conferințe de presă, Zelenski a declarat că SZRU adună dovezi verificabile pe care Rusia le va putea nega cu greu, anunță Kyiv Post.
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk # Digi24.ro
Armata ucraineană caută modalităţi de a contracara noua tactică a „infiltrărilor” folosită de trupele ruse, tactică ce presupune folosirea unor grupuri mici de infanterie care se strecoară prin defensiva lacunară a unităţilor ucrainene, în timp ce unele dintre acestea din urmă sunt cel puţin semi-încercuite pe sectoarele de front din zona oraşelor Pokrovsk şi Kupiansk, relatează vineri agenţia EFE.
Cursa înarmării cu arsenal atomic: Donald Trump nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat vineri că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor include testele nucleare subterane tradiţionale, obişnuite în timpul Războiului Rece, relatează Reuters.
Secretarul Trezoreriei SUA, Scot Bessent, avertizează: „China a comis o greșeală gravă prin măsurile luate în privința metalelor rare” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite (SUA), Scott Bessent, a declarat vineri pentru Financial Times că, în opinia sa, conducerea chineză a fost ușor alarmată de reacția negativă la nivel mondial față de controalele asupra exporturilor și că „totul s-a rezolvat în ceea ce privește autorizațiile și ar trebui să vedem o tranzacție foarte curând”.
Reacția lui Alexandru Muraru la cererea lui Simion de a primi protecție SPP: „O cacialma. Un huligan care pozează în victimă” # Digi24.ro
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru și-a exprimat dezaprobarea în urma cererii lui George Simion de a primi protecție SPP. „CSAT nu poate aproba cererea și cacialmaua unui huligan”, a fost reacția sa pe Facebook.
George Simion cere protecţia SPP după ce niște bannere AUR de lângă sediului partidului au fost vandalizate: Poliția nu își face treaba # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, solicită intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) pentru asigurarea protecţiei personale, a familiei sale şi a colegilor din conducerea partidului.
Șoigu amenință SUA după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Nu ne-am dori ca stabilitatea să se deterioreze” # Digi24.ro
Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a avertizat vineri SUA în legătura cu degradarea stabilităţii strategice după anunţul Casei Albe privind reluarea testelor cu arme nucleare, dar a afirmat că Rusia este pregătită să efectueze teste pe poligoanele sale de testare, în caz de necesitate.
Trei accidente pe drumul expres dintre Pitești și Craiova. O mașină de pompieri s-a răsturnat în timp ce se deplasa la intervenție # Digi24.ro
DRDP Craiova anunţă, vineri seară, că circulaţia este blocată pe Drumul Expres 12, după producerea a trei accidente. În primul dintre este implicată o autospecială de pompieri, care s-a răsturnat în drum spre o intervenţie. Cinci pompieri au fost răniţi.
Spania admite abuzurile comise în timpul cuceririi Mexicului: „A existat durere și nedreptate față de popoarele indigene” # Digi24.ro
Ministrul de externe al Spaniei, José Manuel Albares, a recunoscut vineri „durerea și injustiția” cauzate popoarelor autohtone în timpul cuceririi spaniole a Americii, după ce președinta mexicană Claudia Sheinbaum a cerut din nou Madridului să prezinte scuze oficiale. Declarațiile au fost făcute în cadrul inaugurării unei expoziții dedicate femeilor indigene din Mexic, la Muzeul de Antropologie din Madrid, potrivit AFP și Agerpres.
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6kmh. Da, după autobuz poți să fugi # Digi24.ro
Poliția slovacă a declarat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor.
Oana Țoiu, discuții cu ambasadorul SUA la NATO despre următorii pași în cadrul parteneriatului cu România # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu.
Grindeanu vorbește la Timișoara despre Ceaușescu și faptul că i-a păsat doar de cifre, țintindu-l pe Bolojan fără să-i spună numele # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat vineri, la Timişoara, că prezenţa în oraşul libertăţii îi face să îşi amintească ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni şi i-a păsat doar de cifre şi care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. El i-a îndemnat pe social-democraţi să nu plece capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului şi care le vor răul.
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump # Digi24.ro
Pentagonul a aprobat furnizarea către Ucraina a rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a stabilit că acest lucru nu va afecta stocurile SUA, lăsând decizia finală în seama președintelui Donald Trump, au declarat pentru CNN trei oficiali americani și europeni familiarizați cu această chestiune, citați apoi de către Newsweek. Măsura vine pe fondul tensiunilor nucleare globale crescute și al dezbaterii în curs, din cadrul administrației Trump, cu privire la direcția de urmat în sprijinirea eforturilor de război ale Ucrainei împotriva Rusiei.
Șeful Jandarmilor din București, schimbat din funcție la o zi după amenda de la Colectiv. Cine este noul director general pe Capitală # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne l-a numit începînd cu data de 1 noiembrie pe colonelul Toma Marius Cezar în funcția de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
Donald Trump s-a decis: nu atacă terestru Venezuela. Armata SUA a lovit recent cel puţin 15 nave în Caraibe şi în estul Pacificului # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare lovituri pe teritoriul Venezuelei, transmite Reuters în contextul ştirilor despre posibilitatea ca Statele Unite să îşi intensifice campania antidrog din Caraibe.
Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni # Digi24.ro
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. Primarul a mai spus că guvernul nu funcţionează aşa cum şi-au dorit cu toţii şi că sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR.
Arme din Canada au ajuns în posesia trupelor din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale. Ottawa anunță că a deschis o anchetă # Digi24.ro
Arme de foc fabricate în Canada - unele dintre ele noi - au ajuns în mâinile trupelor ruse, în ciuda sancțiunilor occidentale. În special, puștile de lunetist Cadex, fabricate în Canada, au fost expuse la o expoziție de arme din Moscova, iar militarii ruși au fost văzuți folosind aceleași puști în postările de pe rețelele sociale, pe frontul din Ucraina, anunță Kyiv Post.
Noul Guvern de la Chișinău a fost învestit. Cine face parte din Cabinetul Munteanu și în ce condiții își va da demisia premierul ales # Digi24.ro
Parlamentul de la Chișinău a acordat votul de încredere Executivului condus de către Alexandru Munteanu, persoana aleasă de către Maia Sandu pentru a conduce Guvernul. Noul Executiv a păstrat o serie dintre foștii miniștri care au lucrat și în Cabinetul Recean. Premierul ales a declarat că își va da demisia, dacă Republica Moldova nu semnează tratatul de aderare la UE până în 2028.
DNSC avertizează asupra unor notificări false de amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române # Digi24.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române.
„Eram bolnav. Scăpat de sub control.” P. Diddy, dus într-o închisoare din New Jersey după condamnarea pentru abuzuri # Digi24.ro
Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-un penitenciar din statul New Jersey, în apropiere de New York, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de patru ani şi două luni de închisoare, primită la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, potrivit unui document publicat vineri de Biroul Federal al Închisorilor, informează AFP și Agerpres.
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească” # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, crede că Rânca este „unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”.
De câte ori și-a bombardat Rusia propriul teritoriu în ultimul an. Cum au loc de obicei astfel de erori # Digi24.ro
Forțele ruse au lovit propriul teritoriu cu bombe sau rachete de cel puțin 130 de ori de la începutul anului 2025, potrivit unei investigații jurnalistice, scrie TPWorld.
Nicușor Dan a sesizat CCR pe „legea prosumatorilor”. Cum sunt afectați cei care și-au montat panouri solare # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale (CCR) o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, a anunțat Administrația Prezidențială, într-un comunicat. Acesta a susținut că Parlamentul a introdus soluții noi, care nu au fost cerute prin reexaminarea din 2023, încălcând astfel Constituția.
PNL contraatacă PSD cu legea Nordis, ca răspuns la chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament # Digi24.ro
PNL contraatacă PSD cu legea Nordis. Liberalii o scot de la sertar, după ce social-democrații au făcut front comun cu AUR ca să-l aducă pe Ilie Bolojan în fața Parlamentului. În scandalul Nordis au fost implicați atât Marcel Ciolacu, cât și Sorin Grindeanu. Cei doi au zburat cu avioane private plătite de Nordis, companie care vindea apartamente fictive cu milioane de euro. Nici Olguța Vasilescu, care acum îl critică puternic pe premier, nu scapă neatinsă de scandal.
Forțele speciale ucrainene au distrus noua rachetă nucleară a lui Vladimir Putin, chiar în interiorul teritoriului rus # Digi24.ro
Forțele ucrainene au distrus racheta balistică Oreșnik cu capacitate nucleară într-o operațiune specială în adâncul teritoriului rus, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
Pompierii au intervenit, vineri, într-un bloc din Râmnicu Vâlcea, după ce locatarii au simțit un miros puternic de gaz pe casa scării. 19 persoane au fost evacuate de urgență, iar verificările au arătat că sursa provenea de la o butelie aflată într-un apartament care nu este racordat la rețeaua de gaze naturale. Intervenția este în desfășurare.
Întunericul din guvernarea Zelenski: opoziția se plânge că este redusă la tăcere. Cazul fostului șef de la Ukrenergo # Digi24.ro
Parlamentarii din opoziție și activiștii societății civile afirmă că liderii Ucrainei folosesc instrumentele juridice pentru a intimida oponenții și a reduce la tăcere criticii, scrie Politico într-un articol dedicat cazului fostului șef al companiei ucrainene responsabile cu energia electrică, care este trimis în judecată pentru acte de corupție, despre care unele voci spun că este doar o metodă ca puterea de la Kiev să pregătească un țap ispășitor pentru probleme cu energia ale Ucrainei din iarna ce va veni.
Bulgaria se pregătește să treacă la Euro, dar o petiție semnată de 200.000 de persoane cere un referendum pentru ieșirea din UE # Digi24.ro
Aproape 200.000 de semnături au fost depuse la parlamentul bulgar pentru un referendum propus privind aderarea țării la zona euro și rămânerea în Uniunea Europeană.
Kim Kardashian nu crede că omul a ajuns pe Lună. NASA o invită la următoarea lansare: „Am fost acolo de șase ori” # Digi24.ro
La peste jumătate de secol de la prima misiune Apollo, NASA continuă să combată teoriile conspirației care neagă aselenizarea. Ultima care a alimentat această idee este vedeta americană Kim Kardashian, care a declarat într-o emisiune că nu crede că oamenii au ajuns vreodată pe Lună. Agenția spațială i-a răspuns prompt, reafirmând realitatea celor șase misiuni reușite și invitând-o pe Kardashian la următoarea lansare a programului Artemis.
Partidul centrist D66, câștigător în alegerile din Olanda. Rob Jetten e pe cale să devină cel mai tânăr premier din istoria țării # Digi24.ro
Partidul centrist olandez D66 a obţinut cele mai multe voturi în alegerile generale de miercuri, a anunţat vineri agenţia de ştiri ANP, ceea ce îl plasează pe liderul său în vârstă de 38 de ani, Rob Jetten, pe calea de a deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria ţării, relatează Reuters.
Olguța Vasilescu o atacă pe Oana Gheorghiu: „Eu am reabilitat centrul istoric al Craiovei și asta mi-a adus un dosar penal” # Digi24.ro
PSD lansează o nouă atac la adresa Oanei Gheorghiu, de ieri vicepremier în Guvernul Bolojan. Olguța Vasilescu susține că nu doar noul vicepremier a construit un spital, ci și social-democrații. Vicepreședintele PSD mai aduce în atenție și un episod când, la rândul său, a reabilitat centrul istoric al Craiovei. „Asta mi-a adus un dosar penal”, mai spune Olguța Vasilescu.
Cel mai important tabloid din Ungaria, cumpărat de un grup media pro Viktor Orban înaintea alegerilor # Digi24.ro
Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk.
Rețea de pariuri sportive trucate, destructurată în Spania. Trei români plăteau sume uriașe unor tenismeni pentru a pierde meciurile # Digi24.ro
Trei români care făceau parte dintr-o rețea internațională, care corupea jucători de tenis pentru a câștiga sume imense de bani, au fost arestați. De altfel, întreaga acțiune a pornit de la unul dintre ei, rezident în Spania. Alți 3 tenismeni francezi sunt și ei după gratii, gruparea fiind anihilată, anunță Digi24.
Momentul în care, în timpul unui exercițiu în Buzău, unui parașutist nu i se deschide parașuta principală și aterizează cu rezerva # Digi24.ro
Un incident a avut loc vineri, în timpul exerciţiului de paraşutare organizat pe platoul Dacia din Buzău, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”.
Jamaica, devastată de uraganul Melissa: cel puțin 19 oameni au murit. Furtuna a ucis 30 de oameni și în Haiti # Digi24.ro
Cel puțin 19 persoane au murit în Jamaica din cauza uraganului Melissa, a declarat ministrul Informațiilor, Dana Morris Dixon, în timp ce eforturile de căutare și salvare continuă și autoritățile încearcă să acorde ajutor în zonele grav afectate. Uraganul, unul dintre cele mai puternice care au lovit Caraibe, a ucis cel puțin 30 de persoane în Haiti, au declarat oficialii. În Jamaica, „există comunități întregi care par să fie izolate și numeroase zone distruse”, a spus Dixon.
Ministrul Demeter Andras Istvan spune că e nevoie de o nouă lege a culturii, la care se lucrează, dar e „foarte mare nevoie de consens” # Digi24.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a declarat vineri, la Timişoara, că legislaţia actuală asupra patrimoniului trebuie revizuită, deoarece există multe obstacole administrative şi subiectivism în evaluarea bunurilor de patrimoniu, el adăugând că ar fi necesară şi o nouă lege a culturii, care să fie adoptată în urma unor consultări cu toţi partenerii implicaţi.
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul # Digi24.ro
Un cuplu din județul Gorj este cercetat pentru trafic de minori, după ce și-ar fi vândut bebelușul de trei săptămâni unui bărbat în schimbul sumei de 7.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unui autoturism. Copilul a fost găsit de polițiști la locuința cumpărătorului, un bărbat de 47 de ani, care ar fi fost trecut în fals ca tată în certificatul de naștere și ar fi încercat să obțină pașaport pentru a-l scoate din țară.
Scandal uriaș în Italia: tinerii din partidul Georgiei Meloni au cântat imnul fascist în fața unei filiale a formațiunii politice # Digi24.ro
Un videoclip cu scandări fasciste intonate în faţa sediului din oraşul Parma al partidului şefei guvernului italian, Giorgia Meloni, a provocat indignare în rândul opoziţiei italiene.
Nicușor Dan, sesizare la CCR privind legea care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituţională, Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor. Şeful statului spune că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război # Digi24.ro
Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean.
Încă o lege trimisă de Nicușor Dan spre reexaminare, în Parlament: expropierea pentru cauză de utilitate publică # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Actul normativ fusese trimis la Cotroceni, pentru promulgare, pe 15 octombrie.
Petrecerea de Halloween la Casa Albă. Unii invitați au venit deghizați în Donald și Melania Trump # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
Preşedintele american Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani. În acest context, agenţia de presă Reuters publică un material de tip documentar în care prezintă câte teste nucleare au avut loc, de ce au fost oprite şi de ce s-ar vrea acum reluarea lor.
