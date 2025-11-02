Atac cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie: zece răniți, dintre care nouă în stare critică. Poliția antiteroristă se implică în anchetă
Aktual24, 2 noiembrie 2025 08:10
O scenă de groază s-a desfășurat sâmbătă seara, 1 noiembrie 2025, pe un tren de călători care circula între Doncaster și Londra King’s Cross. În apropiere de orașul Huntingdon, comitatul Cambridgeshire, mai mulți pasageri au fost atacați cu un cuțit, lăsând zece persoane rănite, dintre care nouă se luptă pentru viață. Incidentul a fost declarat […]
Acum 10 minute
08:30
„Președintele păcii”: Donald Trump amenință Nigeria cu o acțiune militară dacă nu oprește violențele împotriva creștinilor # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acțiune militară „rapidă” în Nigeria, dacă autoritățile acestei țări nu vor lua măsuri concrete pentru a opri atacurile împotriva comunităților creștine. Anunțul, publicat pe platforma Truth Social, a stârnit imediat reacții puternice atât la Washington, cât și […]
Acum 30 minute
08:10
Atac cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie: zece răniți, dintre care nouă în stare critică. Poliția antiteroristă se implică în anchetă # Aktual24
O scenă de groază s-a desfășurat sâmbătă seara, 1 noiembrie 2025, pe un tren de călători care circula între Doncaster și Londra King’s Cross. În apropiere de orașul Huntingdon, comitatul Cambridgeshire, mai mulți pasageri au fost atacați cu un cuțit, lăsând zece persoane rănite, dintre care nouă se luptă pentru viață. Incidentul a fost declarat […]
Acum 12 ore
23:10
Versuri Radu Gyr în Catedrala Neamului. UDMR, reacție foarte dură: ”Nu este o greșeală, ci o prăbușire morală, atunci când locul sfânt și inocența devin decorul crimelor trecutului” # Aktual24
Pe 30 octombrie, corul de copii Tronos Junior, al Patriarhiei Române, a interpretat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în cadrul Zilei Clerului Militar, la Catedrala Națională. UDMR este primul partid din coaliție care ia atitudine față de acest eveniment. Versurile sunt din poezia „Avem o țară” a lui Radu Gyr, cunoscut drept […]
23:00
Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit, pe rețeaua de socializare Truth Social fotografii cu renovările făcute la baia din dormitorul Lincoln, în timp ce remodelarea Casei Albe continuă. Trump a distribuit fotografiile cu noua baie spunând că a fost „renovată în anii 1940 într-un stil art deco cu gresie verde, care era total nepotrivit pentru […]
22:40
Violența juvenilă crește alarmant în Grecia, alarmând experții, care spun că prevenția trebuie să înlocuiască pedeapsa. Potrivit poliției, delincvența juvenilă a crescut considerabil în 2023-2024, implicând atât băieți, cât și fete, la vârste mai mici și acte de violență repetate – fizice, verbale, sociale și online, scrie Kathimerini. „Psihiatria trebuie să treacă de la tratament […]
22:20
Parchetul din Paris a anunțat că alte două persoane au fost acuzate în legătură cu furtul comis luna trecută la Muzeul Luvru. O femeie în vârstă de 38 de ani a fost acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală în scopul comiterii unei infracțiuni. Separat, un bărbat în vârstă de 37 de ani […]
22:00
Marea Britanie: Peste 50 de copii solicitanți de azil au dispărut din centrul de plasament din comitatul Kent și nu au fost găsiți # Aktual24
Peste 50 de copii singuri care au solicitat azil și care au dispărut la scurt timp după sosirea în Marea Britanie în timp ce se aflau în grija autorităților sunt încă dispăruți, conform datelor obținute de The Guardian. Mulți dintre copiii dispăruți au sosit în bărci mici sau ascunși în camioane și se crede că […]
21:40
„În fața a 10.000 dintre cei mai apropiați prieteni ”, JD Vance a vorbit din nou despre dorința ca soția sa, Usha, să se convertească la creștinism # Aktual24
Vicepreședintele SUA a anunțat în fața a 10.000 de participanți la Turning Point USA că dorește ca soția sa, care este hindusă, să se convertească la creștinism, remarci care au stârnit reacții politice negative din partea unora. La un eveniment la Universitatea din Mississippi, în onoarea lui Charlie Kirk, fondatorului ucis al grupării conservatoare Turning […]
21:10
Presshub: Noul premier de la Chișinău: „Direcția strategică pro-europeană și democratică nu este negociabilă” # Aktual24
Noul Guvern de la Chișinău a depus jurământul în această dimineața în fața președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Un moment care semnifică preluarea oficială a atribuțiilor noului Executiv. Miercuri, acesta va avea prima ședință. Sarcina majoră a noului Guvern este de a continua și finaliza în următorii trei ani procesul de […]
21:00
Cum a început campania pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD evită să apară cu simbolurile PSD: ”Nu mai spun că fonturile de pe afiș sunt furate de la USR” # Aktual24
În București au apărut primele bannere electorale privind alegerile din 7 decembrie pentru funcția de primar general. Ca de obicei, PSD a furat startul, dar acesta nu este singurul lucru de remarcat privind campania PSD. Candidatul PSD la Primăria Generală este Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al partidului. Cu toate că public declară că este pesedist trup […]
21:00
Răfuială între două familii pe insula grecească Creta. Două persoane au murit și cel puțin șase au fost rănite # Aktual24
Două persoane au murit și cel puțin șase alte au fost rănite, sâmbătă, într-un schimb de focuri pe insula grecească Creta, care se pare că ar fi fost declanșat de o lungă dispută familială, au declarat autoritățile. Incidentul a avut loc în satul Vorizia, situat la 52 de kilometri sud de Heraklion, cel mai mare […]
20:40
O fetiță în vârstă de doi ani a fost transportată de urgență, sâmbătă, la Spitalul Județean Constanța după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc. Fetița a fost preluată de echipajul SMURD C1 în stare de inconștiență, potrivit FocusPress. Copilul se afla în casă cu mama ei, dar într-o altă încăpere. Fetița […]
20:30
Explozie într-un bloc din Timișoara. O persoană a ajuns la spital cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Explozia a avut loc după ce bărbatul ar fi vrut să-și aprindă o țigară # Aktual24
O explozie puternică, urmată de incendiu, a avut loc, sâmbătă la prânz într-un bloc din Timișoara. O persoană a ajuns la spital și 40 de oameni s-au evacuat. Un bărbat de 27 de ani, care stă cu chirie în apartamentul distrus de flăcări, a ajuns la spital cu arsuri de gradul unu şi doi, pe […]
20:10
Un bărbat din Botoșani a descoperit un proiectil când săpa o groapă pentru a planta un copac # Aktual24
Un bărbat din localitatea Costești, județul Botoșani, a descoperit un proiectil în timp ce săpa o groapă în fața casei pentru a planta un copac, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani. Bărbatul a sunat la 112. La fața locului au venit pirotehnicienii din cadrul ISU Botoșani. Aceștia au constatat faptul că […]
19:40
Ce se întâmplă cu Lukoil România după sancțiunile SUA. Șeful Consiliului Concurenţei: ”Zvonul ăsta este de cel puţin doi ani” # Aktual24
Consiliul Concurenţei nu a primit de la Lukoil nicio notificare cu privire la o potenţială tranzacţie care să vizeze activele din România, a declarat, sâmbătă, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. „Nu am primit până în momentul de faţă. Zvonul ăsta este de cel puţin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc […]
Acum 24 ore
19:10
China va lansa Menghzou-1, vehiculul său spaţial de nouă generaţie conceput pentru a transporta astronauţi în spaţiu, în anul 2026, a anunţat sâmbătă Agenţia chineză pentru zboruri spaţiale cu echipaj uman (CMSA), informează Xinhua, citată de Agerpres. Vehiculul Mengzhou este dezvoltat printr-o modernizare cuprinzătoare a gamei de vehicule spaţiale cu echipaj Shenzhou. Noua tipologie va […]
19:10
Simion anunță că a obținut protecție SPP: ”Pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a anunțat sâmbătă, la Pitești, că de duminică va avea parte de protecție din partea SPP. Simion se teme că va fi asasinat. „De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP, cum e normal. Ghinion, cum ar spune unii”, a declarat George Simion în […]
18:40
Angajaţi ai companiei Electrica Furnizare, alături de voluntari de la Asociaţia Act for Tomorrow, au plantat sâmbătă 10.000 de puieţi şi arbuşti la Braşov, speciile fiind selectate pentru a susţine biodiversitatea şi pentru a reduce efectele poluării. „În cadrul unei ample iniţiative ecologice, Electrica Furnizare, alături de Asociaţia Act for Tomorrow, a participat astăzi la […]
18:20
Daniel Zamfir (PSD), replică chinuită adresată lui CTP. Susține că CTP este un jurnalist slab care a fost dat afară de toate trusturile de presă # Aktual24
Senatorul PSD Cătălin Zamfir a ținut să-i dea o replică jurnalistului Cristian Tudor Popescu. În replica plină de invective si ironii chinuite, Zamfir sugerează că CTP ar fi un jurnalist slab, care a fost dat afarp de prin toate redacțiile. ”Și dacă de la toate trusturile de presă pe unde ați fost ați plecat pe […]
18:00
Ce a căutat șeful CIA la Bruxelles. El s-a întâlnit cu șefii serviciilor de informații din UE, ce mesaje a transmis # Aktual24
Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat săptămâna aceasta o vizită discretă la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, și cu oficiali de rang înalt din Centrul de Informații și Situații al Uniunii Europene (INTCEN) și Direcția de Informații a Statului Major Militar al UE (EUMS). Potrivit a […]
17:40
Alianță contra-Chinei. Şeful Pentagonului anunță că SUA sunt pregătite să împărtăşească instrumente pentru a ajuta aliaţii să contracareze o Chină „agresivă” # Aktual24
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii „acţiunilor destabilizatoare” în Marea Chinei de Sud şi s-a angajat să sprijine ţările din Asia de Sud-Est cu tehnologie pentru a le ajuta să răspundă în comun ameninţărilor chineze, informează Reuters. Aflat în a doua zi la Kuala Lumpur, plină de întâlniri care au […]
17:10
Coșmarul pro-rusului Vucic. Sute de mii de oameni în stradă la Novi Sad la împlinirea unui an de la tragedie – VIDEO # Aktual24
Sute de mii de oameni s-au adunat sâmbătă în orașul Novi Sad, al doilea ca mărime din Serbia, pentru a comemora victimele prăbușirii acoperișului gării renovate, petrecută pe 1 noiembrie 2024 – un dezastru care a declanșat un amplu val de proteste anti-guvernamentale și a slăbit poziția președintelui Aleksandar Vučić. Comemorarea a început la ora […]
17:00
Patru persoane au fost rănite, sâmbătă, după ce două autoturisme au intrat în coliziune într-un sens giratoriu din municipiul Sibiu. „Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că în timp ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii spre Bulevardul General Vasile Milea, un sibian în vârstă de 43 de ani a […]
16:40
Ucraina: „Informațiile Moscovei sunt false. Nicio unitate ucraineană nu a fost distrusă la Pokrovsk” # Aktual24
Direcția Principală de Informații a Apărării Ucrainei (DIU) desfășoară în prezent măsuri de stabilizare în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk, potrivit unei surse citate de publicația Ukrainska Pravda din cadrul serviciilor militare de informații. Pe 1 noiembrie, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale ar fi respins o operațiune a trupelor speciale DIU, […]
16:10
Fostul co-președinte AUR îl acuză pe Simion de ”instigare la ură”. Cei de la AUR au scris ”Iuda” pe sediul noului partid al lui Târziu # Aktual24
Claudiu Târziu, fost co-președinte al AUR, îl acuză pe George Simion de ”instigare la ură” în condițiile în care Simion a cerut protecția SPP, susținând că îi este amințată viața. „Și eu sunt demnitar și șef de partid, dar nu am cerut protecția SPP. Am atras doar atenția, public, că de la instigare la ură […]
15:40
Cum a fost păcălit FSB-ul de la Moscova de un agent dublu ucrainean. Spionul dezvăluie acum tehnicile de manipulare și terorism folosite de Rusia # Aktual24
Un dublu-agent care lucra pentru Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), identificat doar ca Andrei, a dejucat o operaţiune a serviciilor ruse de securitate (FSB) menită să distrugă un sediu administrativ din sudul Ucrainei şi să ucidă zeci de angajaţi. Operaţiunea, relatată de Andrei, relevă modul în care Moscova recrutează localnici prin anunţuri pe reţele […]
15:10
Lovitură majoră asupra infrastructurii militare ruse. Serviciile de informaţii ucrainene au distrus conducta de combustibil „Kolţovoi” din apropierea Moscovei # Aktual24
Direcţia Principală de Informaţii a Ucrainei (HUR) a anunţat desfăşurarea unei operaţiuni speciale care a dus la distrugerea completă a conductei de combustibil „Kolţovoi”, o reţea de aproximativ 400 de kilometri ce aproviziona armata rusă cu benzină, motorină şi combustibil pentru avioane. Potrivit comunicatului HUR, toate cele trei linii ale conductei au explodat simultan în […]
14:40
Vehiculul spaţial Shenzhou-21, care avea trei astronauţi la bord, s-a conectat cu staţia spaţială chineză Tiangong la mai puţin de patru ore după lansarea realizată vineri cu ajutorul rachetei Long March-2F de la o bază din nord-vestul Chinei, informează AFP. Conectarea a avut loc la ora 19:22 GMT, potrivit agenţiei oficiale de presă China Noua. […]
14:10
Poliția desființează acuzațiile lui Simion: ”Există un dosar penal încă din luna septembrie” # Aktual24
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, un comunicat în care subliniază că orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau fapte ce pot afecta siguranța persoanelor este tratată cu maximă seriozitate. Reacția vine după ce președintele AUR, George Simion, a reclamat public că ar fi primit amenințări cu moartea și că autoritățile […]
13:40
Rusia susține că a anihilat o operațiune a trupelor speciale ale Ucrainei: ”11 militari ucraineni au fost uciși” # Aktual24
Trupele ruse au dejucat o tentativă a forţelor speciale ucrainene de a transporta soldaţi cu elicopterul în oraşul asediat Pokrovsk, din estul Ucrainei, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din Rusia, transmite Reuters, citată de Agerpres. Toţi cei 11 ucraineni aflaţi la bordul elicopterului au fost ucişi, a afirmat ministerul rus. Două surse militare ucrainene au […]
13:10
Un sondaj realizat de CURS în perioada 14–26 octombrie 2025 arată că majoritatea românilor consideră sistemul de avertizare meteo drept credibil şi util. Cercetarea s-a desfăşurat pe un eşantion reprezentativ de 1.036 de persoane adulte, prin interviuri faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere […]
12:40
Maldivele devin singura țară cu interdicție generațională a fumatului. Cei născuți după 1 ianuarie 2007 nu mai pot cumpăra produse din tutun. Țigările electronice și produsele de vaping sunt interzise # Aktual24
Insulele Maldive au început să implementeze o interdicție privind fumatul pentru orice persoană născută după ianuarie 2007, devenind singura țară cu o interdicție generațională asupra tutunului, potrivit Ministerului Sănătății. Măsura, inițiată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și intrată în vigoare la 1 noiembrie, va „proteja sănătatea publică și va promova o generație […]
12:30
CTP, încercând să se calmeze: ”Trag aer în piept. PSD, prin gurile lui Zamfir și Vulguța Vasilescu, nu face decât să jignească 350.000 de români dăruitori de viață pentru copiii bolnavi” # Aktual24
O nouă reacție dură a lui Cristian Tudor Popescu după valurile de atac ale unor lideri importanți din PSD la adresa Oanei Gheorghiu. Între aceștia se remarcă Lia Olguța Vasilescu și traseistul Daniel Zamfir. ”Așa cum mă așteptam, Frăția Șobolanilor a început să forfotească, sperând s-o muște de unde s-o putea pe Oana Gheorghiu. Dar […]
12:20
Atac ucrainean masiv cu drone asupra regiunii Moscova: au fost vizate mai multe orașe de la periferia capitalei și zeci de mii de ruși au rămas în beznă – și la propriu – VIDEO # Aktual24
În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2025, regiunea Moscova a fost ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri cu drone ucrainene de la începutul invaziei ruse. Jukovski, un oraș cu 130.000 de locuitori la 40 km sud-est de Kremlin, s-a cufundat brusc în întuneric: curentul electric și căldura s-au oprit simultan în sute […]
12:20
Brazilia oferă gratuit câteva cabine de pe navele de croazieră pentru țările mai sărace care vor să participe la summitul climatic COP30 # Aktual24
Cu doar o săptămână înainte de deschiderea summitului COP30 privind clima, zeci de țări nu au încă asigurată cazarea pentru delegațiile lor. Gazda Braziliei a oferit cabine gratuite pe navele de croazieră națiunilor mai sărace, într-o încercare de ultim moment pentru a se asigura că acestea pot participa. Aproximativ 50.000 de delegați sunt așteptați în […]
12:10
Zborurile de pe Aeroportul Brandenburg Berlin, al treilea cel mai mare din Germania, au fost suspendate din cauza unor drone neidentificate # Aktual24
Zborurile de la Aeroportul Berlin Brandenburg au fost suspendate aproape două ore din cauza unor drone neidentificate. Polițiștii aflați într-o patrulă au observat o dronă, dar nu au reușit să o localizeze. Zborurile au fost reluate abia vineri noaptea, după ce alerta generată de dronă a fost ridicată, transmite Deutsche Welle. Un purtător de cuvânt […]
12:10
Simion, delir: ”Nu voi accepta să fiu împușcat”. Vlad Craioveanu are o replică usturătoare: ”Cei care gândesc, te ignoră” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a anunțat din nou că se teme că va fi asasinat, așa cum a pățit Charlie Kirk în SUA. El a cerut de altfel și protecția SPP după ce niște frafferi au mâzgălit gardul de sediul AUR. Jurnalistul Vlad Crioaveanu are însă o replică usturătoare față de spaimele închipuite ale lui […]
12:00
Roșiile din Insulele Galapagos par să evolueze „invers”. Iată ce ar putea însemna acest lucru # Aktual24
La sute de kilometri în largul coastei Ecuadorului, chiar în locul care a inspirat teoria evoluției a lui Charles Darwin, o specie sălbatică pare să fi revenit la un stadiu anterior de dezvoltare. O roșie mică găsită în Galapagos, cunoscută științific sub numele de Solanum pennellii, a atras atenția cercetătorilor pentru prima dată în 2024, […]
11:40
Viktor Orban, umilit de „prietenul” Trump: „A cerut o scutire de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc, dar nu i-am acordat-o” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că premierul ungar Viktor Orban a solicitat Statelor Unite o excepție de la sancțiunile impuse recent sectorului petrolier rusesc, însă Washingtonul a refuzat să i-o acorde. „Președintele a cerut o scutire. Nu i-am acordat-o, dar a cerut-o. Este un prieten de-al meu”, a afirmat Trump în fața jurnaliștilor, la […]
11:10
Fostul fotomodel Heidi Klum a stârnit senzație, venind deghizată în legendarul monstru mitologic Meduza la petrecerea de Halloween – VIDEO # Aktual24
Supermodelul german-american Heidi Klum a dat din nou tonul Halloween-ului la New York, prezentând un costum spectaculos de Meduza la tradiționala sa petrecere anuală, desfășurată pe 31 octombrie 2025. Aceasta a fost a 24-a ediție a evenimentului, iar Klum și-a reconfirmat reputația de „Regina a Halloween-ului” printr-o transformare teatrală și impresionantă, relatează Associated Press. Costumul […]
11:00
Lumea modei adoptă alternative sustenabile: accesorii realizate din pielea animalelor exotice invazive # Aktual24
Pielea a fost un element de bază al modei umane timp de milenii, dar industria modei adoptă din ce în ce mai mult alternative mai sustenabile. Pielea tradițională provine în principal de la vaci, iar creșterea bovinelor este legată de defrișări, pierderea habitatului și degradarea terenurilor. Procesul de tăbăcire este poluant și poate utiliza până […]
10:40
Tragedie în Maramureș: un bebeluș a murit și patru copii au fost răniți în urma impactului dintre o mașină și o căruță – aceasta era nesemnalizată, iar căruțașul, beat # Aktual24
O tragedie cumplită a avut loc vineri seară, în localitatea Suciu de Jos, județul Maramureș, unde un bebeluş de doar trei săptămâni şi-a pierdut viaţa, iar alți patru copii au fost răniţi, unul dintre ei fiind în stare gravă, după impactul dintre o maşină şi o căruţă. Potrivit primelor informații, citate de cotidianul local eMaramureș, […]
10:20
Catedrala Sfântul Ștefan din Viena a primit un pachet mai puțin obișnuit. Coletul conținea un craniu și o scrisoare explicativă. Un bărbat din nordul Germaniei a furat craniul cu aproximativ 60 de ani în urmă când era tânăr turist și acum l-a returnat. Bărbatul îl luase în timpul unui tur ghidat al catacombelor de sub […]
10:10
Danemarca își consolidează apărarea în Groenlanda, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale lui Trump și al presiunii militare ruse în Arctica # Aktual24
Guvernul de la Copenhaga a anunțat o nouă etapă în consolidarea apărării Groenlandei, ca răspuns la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a reluat ideea anexării insulei, dar și la activitatea militară tot mai intensă a Rusiei în regiunea arctică. Potrivit unui articol publicat de Bloomberg, guvernul danez a aprobat investiții majore în aeronave de […]
10:00
Maimuțe exotice confiscate de la traficanți de animale sălbatice pe aeroportul din Mumbai # Aktual24
Doi giboni au fost descoperiți în această săptămână de poliția vamală din aeroportul Mumbai, India. Una dintre micile primate era moartă, iar cealaltă a fost surprinsă, într-un videoclip distribuit de vama indiană, fiind îngrijită de un angajat. Autoritățile au declarat că animalele exotice au fost expediate în India de către traficanții de animale sălbatice, potrivit […]
09:40
„Văduva veselă” Erika Kirk se dă din nou în spectacol: „Nimeni nu-l poate înlocui pe Charlie, dar văd în vicepreședintele JD Vance asemănări cu el” – VIDEO # Aktual24
La șapte săptămâni după moartea soțului său, activistul conservator Charlie Kirk, văduva acestuia, Erika Kirk, a revenit în fața publicului, la un eveniment Turning Point USA organizat la Universitatea din Mississippi. Într-un discurs teatral, Erika a vorbit despre continuarea moștenirii soțului ei și despre sprijinul primit din partea vicepreședintelui JD Vance, alături de care a […]
09:30
O misterioasă „gaură neagră” perfect triunghiulară observată pe Google Maps este de fapt o insulă acoperită de copaci # Aktual24
A început ca orice altă curiozitate online – cineva a mărit o zonă aleatorie din Oceanul Pacific pe Google Maps și a observat ceva ciudat. În mijlocul acelei întinderi albastre se afla un triunghi negru perfect. Fără etichetă, fără explicație, doar o formă întunecată care părea că ar putea înghiți oceanul în întregime. Nu a […]
09:10
Fostul premier Theodor Stolojan afirmă ferm: „Bolojan nu poate fi jucat pe degete. El rămâne premier până în 2027” # Aktual24
Fostul prim-ministru și președinte al PNL, Theodor Stolojan, consideră că actualul șef al Guvernului, Ilie Bolojan, își va duce mandatul până în 2027, când este programată rotația la conducerea executivului. Într-un interviu pentru Cotidianul, Stolojan afirmă că, în ciuda tensiunilor din interiorul coaliției, niciun partid nu are un interes real să rupă alianța de guvernare. […]
09:10
S-a deschis Marele Muzeu Egiptean. Pentru prima dată sunt expuse toate obiectele descoperite în mormântul lui Tutankhamon # Aktual24
Lângă una dintre cele șapte minuni ale lumii antice – Marea Piramidă a lui Khufu de la Giza – Egiptul a inaugurat oficial ceea ce intenționează să fie un punct de referință cultural al epocii moderne. Marele Muzeu Egiptean (GEM), descris ca fiind cel mai mare muzeu arheologic din lume, expune aproximativ 100.000 de artefacte […]
08:40
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., s-a răzgândit: „Legătura dintre autism și paracetamol nu este suficient de clară” # Aktual24
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a revenit asupra declarațiilor sale controversate prin care sugerase că utilizarea medicamentului Tylenol (banalul paracetamol) în timpul sarcinii ar fi direct legată de apariția autismului la copii. Într-o conferință de presă susținută la Washington, Kennedy a adoptat un ton mai moderat, recunoscând că dovezile științifice existente sunt […]
