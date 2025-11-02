Român recidivist, condamnat a 24-a oară în Austria. A adormit beat în subsolul pe care tocmai îl jefuise

19:30

Peste 200 de oameni, locatari evacuaţi din blocul care a explodat în Rahova, așteaptă de mai bine de două săptămâni să se întoarcă acasă. Au primit evaluările pagubelor, dar nu pot începe reparațiile fără avizul pentru instalația electrică. O procedură relativ simplă, dar pe care nicio firmă pare că nu vrea să o facă. Singura societate care a acceptat lucrarea i-a lăsat până la lăsarea întunericului. Abia în jur de ora 18:00 au ajuns la bloc, acolo unde cel mai probabil doar o să reprogrameze verificările, cu locatarii.