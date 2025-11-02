Cinci alpinişti germani şi-au pierdut viaţa într-o avalanşă în regiunea Ortler din Italia

12:50

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță companiile de stat care au datorii neachitate către bugetul țării până la 30 septembrie că trebuie să plătească aceste obligații fiscale. Potrivit unui comunicat al Fiscului, în această situație sunt aproape 250 de firme cu capital integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice, centrale ori locale, […]