Cinci alpinişti germani şi-au pierdut viaţa într-o avalanşă în regiunea Ortler din Italia
Rador, 2 noiembrie 2025 20:50
Cinci alpiniști germani au murit în urma unei avalanșe catastrofale în regiunea muntoasă Ortler din Tirolul de Sud, Italia. Duminică, echipele de salvare italiene au găsit corpurile ultimilor doi germani dispăruți, un tată și fiica sa în vârstă de 17 ani. Corpurile altor trei membri ai grupului fuseseră deja recuperate sâmbătă, doi bărbați și o […]
Acum 10 minute
21:00
Premierul Ilie Bolojan transmite că nu poate participa la „Ora prim-ministrului” și cere o reprogramare a dezbaterilor # Rador
Premierul Ilie Bolojan transmite că nu poate participa luni la „Ora prim-ministrului” și că va cere Birourilor permanente ale legislativului să reprogrameze dezbaterile într-o zi în care agenda de lucru să îi permită să le vorbească parlamentarilor. El a explicat că va avea o zi foarte încărcată, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania […]
21:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit duminică rapoarte de la comandanții militari cu privire la situația de pe front, menționând că forțele ucrainene au obținut rezultate în distrugerea trupelor ruse în sectorul Pokrovsk, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, care citează din discursul video nocturn publicat pe site-ul oficial al președintelui. „Linia frontului – au […]
Acum 30 minute
20:50
Cinci alpiniști germani au murit în urma unei avalanșe catastrofale în regiunea muntoasă Ortler din Tirolul de Sud, Italia. Duminică, echipele de salvare italiene au găsit corpurile ultimilor doi germani dispăruți, un tată și fiica sa în vârstă de 17 ani. Corpurile altor trei membri ai grupului fuseseră deja recuperate sâmbătă, doi bărbați și o […]
Acum 6 ore
15:40
Poliţia britanică precizează că nu există indicii privind un atac terorist, în cazul incidentului cu armă albă din estul Angliei # Rador
Poliţia britanică a anunţat că nu există nimic care să indice că incidentul de sâmbătă seara, în urma căruia mai multe persoane au fost înjunghiate a fost un atac terorist. Medicii din estul Angliei continuă să trateze şapte pasageri, dintre care doi au răni grave, ce le pun viaţa în pericol. Alte patru persoane rănite […]
15:40
Preşedintele Iranului a declarat că instalaţiile nucleare ale ţării vor fi reconstruite „cu mai mare forţă”, reiterând faptul că Teheranul nu încearcă să obţină o armă nucleară. Masoud Pezeshkian a făcut aceste afirmaţii în timpul unei vizite la organizaţia iraniană pentru energie atomică. În iunie, Statele Unite şi Israel au lansat raiduri aeriene ce au […]
15:30
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună 90 de programe de pregătire profesională, la care vor participa aproape 1.400 de persoane. Cele mai multe locuri disponibile sunt pentru calificările de ajutor de bucătar, lucrător comercial, operator introducere, validare și prelucrare date sau competență digitală. Potrivit ANOFM, în județele Vâlcea, Călărași și […]
15:30
Elevii reiau cursurile după o săptămână de vacanță. Potrivit structurii anului școlar, mâine începe al doilea modul din actualul an de învățământ, care durează o lună și jumătate, până pe 20 decembrie, când va începe vacanța de iarnă. Al treilea modul va debuta pe 8 ianuarie și este influențat de vacanța mobilă din luna februarie, […]
15:30
În 20 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău se vor face în cursul acestei luni, dar și în ianuarie 2026, testări gratuite pentru depistarea timpurie a tuberculozei, precum și a altor afecțiuni pulmonare. Activitățile au loc în cadrul unui proiect finanțat cu bani europeni, desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în colaborare cu Institutul „Marius […]
15:30
Angajamentul NATO faţă de Ucraina este neclintit, afirmă preşedintele Comitetului Militar al alianţei # Rador
Preşedintele Comitetului Militar al NATO a declarat pentru BBC că angajamentul alianţei faţă de Ucraina este neclintit. În cadrul unui interviu acordat în Bahrain, amiralul Giuseppe Cavo Dragone a declarat că NATO va susţine Ucraina până în ziua în care Rusia va veni la masa negocierilor de pace. Amiralul Cavo Dragone a subliniat că războiul […]
Acum 8 ore
13:40
SUA doresc aprofundarea cooperării militare cu Vietnamul, declară Pete Hegseth, aflat în vizită la Hanoi # Rador
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat duminică, în timpul unei vizite la Hanoi, în cadrul căreia urmează să se întâlnească cu liderii vietnamezi, că Washingtonul dorește o cooperare militară mai profundă cu Vietnamul. Statele Unite susțin un „Vietnam puternic și independent”, a adăugat Hegseth./cstoica/geftene REUTERS – 2 noiembrie
13:30
Premierul Ilie Bolojan, așteptat luni, în Parlament, pentru a da explicații cu privire la decizia SUA de a retrage o parte din trupele staționate în România # Rador
Premierul Ilie Bolojan este așteptat mâine, în Parlament, începând cu ora 16:00, pentru a da explicații cu privire la decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage o parte din trupele staționate în România. Solicitarea a venit din partea grupului parlamentar al PSD. Deocamdată, șeful executivului nu a anunțat dacă va fi prezent sau nu […]
Acum 12 ore
12:50
Președintele sirian Ahmed Al-Sharaa va vizita Casa Albă luna aceasta, declară ministrul sirian de Externe # Rador
Ministrul sirian de Externe, Assad Al-Shibani, a declarat duminică că președintele Ahmed Al-Sharaa va vizita în cursul acestei luni Casa Albă, aceasta fiind prima vizită a unui președinte sirian la Washington. Emisarul special al SUA, Tom Barrack, a declarat cu o zi înainte că Sharaa va vizita Washingtonul. Un oficial al Casei Albe a declarat […]
12:40
MAE transmite că, în perioada 4-5 noiembrie, autoritățile bulgare vor suspenda circulația rutieră pe podul Prieteniei Giugiu-Ruse # Rador
Ministerul Afacerilor Externe a transmis astăzi o atenționare de călătorie, prin care informează cetățenii români că, în perioada 4-5 noiembrie, autoritățile bulgare vor suspenda circulația rutieră pe podul Prieteniei Giugiu-Ruse. Astfel, marți 4 noiembrie, între orele 9:00 și 21:00, se va întrerupe circulația pentru toate categoriile de autovehicule. Apoi, de la ora 21:00 și până […]
12:40
România a obținut finanțarea europeană pentru a construi prima sa fabrică de inteligență artificială # Rador
România a obținut finanțarea europeană pentru a construi prima sa fabrică de inteligență artificială. Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat că este vorba de 50 de milioane de euro și că în viitor militează pentru ca țara noastră să obțină alți bani europeni pentru a construi una din cele 5 megafabrici cu […]
11:40
Peste 700 de permise de conducere au fost reținute de polițiști într-o sigură zi, informează Ministerul de Interne. Dintre acestea, 100 au fost pentru consum de alcool și nouă pentru consum de droguri. Echipajele SMURD au avut aproape 1.200 de intervenții pentru acordarea asistenței medicale de urgență, iar pompierii au acționat pentru a stinge 70 […]
11:40
Elevii revin de mâine în bănci, după o săptămână de vacanță. Potrivit structurii anului școlar, aceștia vor urma al doilea modul de cursuri, însă doar pentru o lună și jumătate, întrucât pe 20 decembrie începe vacanța de iarnă. Modulul 3 de studiu va debuta pe 8 ianuarie, imediat după sărbătoarea de Sfântul Ioan, și va […]
10:50
Aproape 70% din comunele României și un sfert din orașele mici nu au reușit să acopere din venituri proprii cheltuielile cu personalul, în perioada 2021-2023 și au avut nevoie de finanțare de la bugetul de stat. Datele unui raport prezentat de Curtea de Conturi arată că cele mai vulnerabile sunt comunele cu populație de până […]
10:40
Ministrul israelian al Apărării declară că guvernul libanez trebuie să-și respecte angajamentul privind dezarmarea grupării Hezbollah # Rador
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat duminică că guvernul libanez trebuie să își îndeplinească angajamentul de a dezarma Hezbollah și de a-l elimina din sudul Libanului. Ministrul Katz a mai spus că eforturile maxime de aplicare a legii vor continua și se vor intensifica pentru a proteja locuitorii din nord./cstoica/geftene REUTERS – 2 […]
10:10
O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc în această dimineață într-un bloc din Râmnicu Sărat. Potrivit ISU Buzău, cel mai probabil a fost provocată din cauza unei acumulări de gaze. Până la sosirea forțelor de intervenție, aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din blocul afectat și nu au fost înregistrate […]
09:50
Este nevoie de diplomație pentru a rezolva situația din Ucraina, nu de o întâlnire între Putin și Trump, transmite Kremlinul # Rador
Este nevoie de o muncă meticuloasă pentru a rezolva situația din Ucraina, nu de o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu publicat duminică, citat de TASS. „În acest moment, ceea ce este necesar este o muncă foarte minuțioasă asupra […]
09:50
Infrastructura portului Tuapse a fost avariată în urma atacurilor ucrainene cu drone, anunță autoritățile ruse # Rador
Autoritățile ruse anunță că un atac ucrainean cu drone a avariat infrastructura la Tuapse, un port la Marea Neagră de unde se exportă petrol. Imagini postate în mediul online arată un iuncendiu de proporții și trupe care deschid focul pentru a doborî drone. Ucraina a atacat rafinăria și terminalul de export din portul Tuapse de […]
09:30
Locuitorii din municipiul Tulcea au rămas fără sistem centralizat de termoficare după ce furnizorul local a intrat în insolvență. Din cei șapte mii de abonați, câteva sute au depus cereri în cadrul unui program de sprijin pentru persoane vulnerabile și vor primi bani pentru a-și cumpăra echipamente de încălzire. Autoritațiile locale derulează și alte programe […]
08:50
Luna noiembrie a început cu vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, arată meteorologii. Încă vor mai fi câteva zile cu temperaturi ridicate de 24-25 de grade, atât astăzi, cât și mâine. Mâine, însă, valorile termice vor începe ușor să scadă în regiunile vestice și sud-vestice. Marți, temperaturile vor redeveni normale pentru perioada pe care […]
08:40
Premierul Ilie Bolojan a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova condus de premierul Alexandru Munteanu, care a depus ieri jurământul în prezența președintei Maia Sandu și a șefului Parlamentului, Igor Grosu. Ilie Bolojan a transmis într-un mesaj că va susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană […]
08:30
Persoanele și familiile cu venituri mici vor beneficia și în acest sezon rece de ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie (Florin Manole) # Rador
Persoanele și familiile cu venituri mici vor beneficia și în acest sezon rece de ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, a anunțat ministrul muncii, Florin Manole. Într-o postare pe pagina sa de socializare, el a precizat că cererile se depun la sediul primăriilor din localitățile de domiciliu, iar plățile se vor face începând cu […]
Acum 24 ore
08:00
Donald Trump avertizează Nigeria cu posibile acțiuni militare dacă nu protejează creștinii de atacurile extremiștilor islamiști # Rador
Președintele Donald Trump a amenințat că va dispune acțini militare împotriva Nigeriei dacă guvernul nigerian nu întreprinde măsuri suplimentare pentru a proteja creștinii în fața atacurilor comise de extremiștii islamiști. Într-o postare pe rețelele de socializare, dl Trump a declarat că a dat dispoziție Pentagonului să se pregătească pentru posibile acțiuni, menționând că vor fi […]
07:10
Radio România prin istorie. Episodul 3 – Radioul în anii reconstrucției și începutul comunismului (1945–1950) # Rador
În primăvara anului 1945, România ieșea dintr-un război devastator, cu orașe ruinate, instituții clătinate și o societate aflată între speranță și confuzie. Radioul, tânărul mijloc de comunicare în masă care începuse să cucerească țara în anii ’30 devenea, mai mult decât oricând, o voce esențială a reconstrucției naționale. În acei ani tulburi, microfonul Radiodifuziunii Române […]
1 noiembrie 2025
23:30
O explozie puternică s-a produs în această seară pe Strada Mihai Viteazul din municipiul Dej, la o casă de locuit. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la faţa locului cu 3 autospeciale de stins incendii, 3 ambulanțe SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță județeană, precum și autospecială care încadrează containerul multirisc. Un bărbat […]
Ieri
19:50
Loviturile cu rază lungă de acţiune sunt răspunsuri la acţiunile Rusiei (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rachetele cu rază lungă de acțiune sunt răspunsuri la acțiunile Rusiei. Şeful statului ucrainean a făcut această declarație în cadrul discursului său video nocturn, relatează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform. Volodimir Zelenski a menționat că a primit un raport de la comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sirski, […]
19:50
În aproape jumătate dintre locuințele racordate la gaze nu s-au făcut verificări și revizii periodice ale instalațiilor # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – În aproape jumătate dintre locuințele racordate la gaze nu s-au făcut verificări și revizii periodice ale instalațiilor, arată o analiză făcută recent la nivelul național de Asociația Energia Inteligentă. Dacă până în 2011 furnizorul era obligat să se ocupe de acest lucru, acum clientul final are responsabilitatea să acceseze serviciile unei […]
19:00
Autoritățile locale pot cere împrumuturi de la stat prin Tezorerie până la sfârșitul anului, pentru a continua investițiile începute, dar și pentru asigurarea serviciilor de termoficare, a anunțat ministrul de finanțe Alexandru Nazare. El a precizat că termenul de depunere a cererilor, care expirase vineri, a fost prelungit până la 31 decembrie, iar Guvernul a […]
19:00
Realizator: Gabriela Mitrovici – Doi turiști au rămas blocați pe munte după ce și-au continuat ascensiunea, deși au fost sfătuiți de salvamontiști să se întoarcă, pentru că nu aveau echipament corespunzător. O altă echipă de salvatori a fost nevoită să ajungă în zona hornului Mălăiești din Munții Bucegi pentru a-i recupera. Cei care nu i-au […]
18:00
Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări sau acte de violență (IGPR) # Rador
Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări sau acte de violență, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul General, după ce liderul AUR, George Simion, a acuzat că nu au fost luate măsuri, deși a reclamat că a primit 90 de amenințări cu moartea. IGPR precizează că s-a deschis un dosar penal și se desfășoară […]
18:00
Președintele director general al SRR, Răzvan Ioan Dincă, a subliniat că Radio România rămâne un reper # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – În urmă cu fix 97 de ani începea povestea Radio România. 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, era difuzată prima emisiune a Societății de Difuziune Radiotelefonică din România, iar primele cuvinte, „Alo, alo, aici Radio București”, au fost rostite de președintele societății Dragomir Hurmuzescu. Radio România este de 97 de ani […]
17:50
UE analizează opţiuni pentru a satisface nevoile financiare şi militare ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027 # Rador
După un summit neconcludent, liderii UE au însărcinat Comisia Europeană să analizeze „opțiunile” pentru a satisface nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru anul viitor și 2027. Cum ar putea arăta aceste opțiuni? Ceasul ticăie rapid pentru ca Uniunea Europeană să găsească o modalitate de a sprijini angajamentele financiare și militare ale Ucrainei înainte ca […]
17:50
Fostul preşedinte american Barack Obama se implică în campaniile pentru alegerile statale din Virginia şi New Jersey # Rador
Mai sunt doar câteva zile până la alegerile importante din mai multe state americane și, chiar și în cazul acestor competiții în afara ciclului electoral, politica națională este foarte importantă. Răspunsurile la administrația Trump au fost în centrul campaniilor pentru funcția de guvernator atât în New Jersey, cât și în Virginia, iar democrații din fiecare […]
16:20
Preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a finalizat pregătirile pentru cea mai spectaculoasă şi luxoasă ceremonie de inaugurare a ceea ce a fost descris ca fiind „cel mai mare muzeu arheologic din lume”. Marele Muzeu Egiptean, situat în apropiere de piramidele din complexul Giseh găzduieşte colecţii remarcabile de bogăţii ale faraonilor, inclusiv celebrele relicve ale faraonului-băiat […]
16:10
Un bărbat și o femeie au fost uciși și cel puțin 10 persoane au fost rănite sâmbătă într-un schimb de focuri într-un sat de pe insula grecească Creta, în ceea ce un înalt oficial al poliției a descris ca fiind o răzbunare de familie. Poliția nu a oferit informații imediate despre presupusul atacator, care a […]
16:00
Portul Dover din Marea Britanie a amânat implementarea controalelor biometrice la frontiera UE # Rador
Portul britanic Dover a amânat implementarea planificată a noilor controale biometrice la frontieră ale Uniunii Europene pentru pasagerii auto, deoarece autoritățile franceze nu au dat încă undă verde, au anunțat sâmbătă autorităţile portuare. Luna trecută, UE a început să introducă treptat Sistemul de intrare/ieșire (EES), mult întârziat, pentru toți cetățenii din afara UE, inclusiv pentru […]
15:40
Realizator: Nicoleta Turcu – Noul Guvern al Republicii Moldova urmează să-şi preia atribuţiile, după ce a depus astăzi jurământul în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a sefului Parlamentului, Igor Grosu. Premierul Alexandru Munteanu, un economist în vârstă de 61 de ani, a obţinut aseară votul de încredere al deputaţilor, beneficiind de majoritatea parlamentară a partidului […]
15:40
Ucraina cere sancţiuni împotriva Rosatom, după cele mai recente atacuri ruseşti asupra unor instalaţii # Rador
Ucraina condamnă atacurile rusești asupra stațiilor electrice care alimentează centralele nucleare şi face apel la sancţiuni împotriva Rosatom. Într-un comunicat de presă remis, sâmbătă, Ministerul ucrainean de Externe a denunțat noile lovituri deliberate ale Rusiei asupra substațiilor responsabile de alimentarea externă stabilă a centralelor atomice, calificându-le drept o amenințare directă la adresa securității nucleare. Potrivit […]
15:40
Volodimir Zelenski a anunțat aprobarea unui nou pachet de sancțiuni ucrainene împotriva a 50 de cetăţeni ruși # Rador
‘Am luat noi decizii privind aplicarea unor sancțiuni: este vorba în principal despre peste 50 de persoane – majoritatea cetățeni ruși – care lucrează pentru războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, pentru industria de apărare rusă și pentru propaganda rusă’, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în mesajul său. Potrivit lui Zelenski, Ucraina va transmite […]
15:40
Premierul Ilie Bolojan a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, care a depus jurământul duminică. El a transmis într-un mesaj că va susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil./rpatulea/ilapadat (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 1 noiembrie)
15:40
Zeci de mii de protestatari s-au adunat sâmbătă în al doilea oraș al Serbiei ca mărime, Novi Sad, la un an de la prăbușirea copertinei unei gări care a provocat moartea a 16 persoane, dezlănțuind nemulțumirea față de presupusa corupție și lipsa de responsabilitate pe care mulți le acuză pentru dezastru. Lunile de proteste din […]
15:30
New Mexico a devenit primul stat din SUA care oferă servicii gratuite de îngrijire a copiilor # Rador
New Mexico a devenit sâmbătă primul stat american care oferă servicii gratuite de îngrijire a copiilor pentru toți locuitorii săi, în încercarea de a stimula economia și de a îmbunătăți nivelul educației și al asistenței sociale pentru copii. Statul New Mexico era clasat drept cel mai slab din țară la acest capitol. În cadrul programului, […]
13:40
Rămășițe umane transferate de Hamas în Israel nu aparțin niciunui ostatic, relatează presa israeliană # Rador
Rămășițe umane transferate în Israel nu aparțin niciunuia dintre ostaticii luați captivi de gruparea militantă palestiniană Hamas, a anunțat sâmbătă presa israeliană./cstoica/amirea (REUTERS – 1 noiembrie)
13:00
Maia Sandu a semnat decretul de numire a Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Componența cabinetului de miniștri # Rador
Decretul privind numirea Guvernului Munteanu a fost semnat astăzi de președinta Maia Sandu și publicat pe pagina oficială a Președinției Republicii Moldova, comunică MOLDPRES. Documentul marchează etapa finală a procesului de formare a Executivului, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Noul Guvern va avea 14 ministere și cinci […]
12:50
ANAF anunță companiile de stat cu datorii neachitate că trebuie să plătească aceste obligații fiscale # Rador
Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță companiile de stat care au datorii neachitate către bugetul țării până la 30 septembrie că trebuie să plătească aceste obligații fiscale. Potrivit unui comunicat al Fiscului, în această situație sunt aproape 250 de firme cu capital integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice, centrale ori locale, […]
12:30
Municipiul Bistrița a fost inclus oficial în rețeaua orașelor creative UNESCO în domeniul Arhitectură # Rador
Municipiul Bistrița a fost inclus oficial în rețeaua orașelor creative UNESCO în domeniul Arhitectură, nou înființat. Anunțul a fost făcut ieri, de Ziua Mondială a Orașelor. Apar pe listă, în total, 58 de orașe, între care Gdansk, Kuala Lumpur, Kiev, New Orleans și Varna. Bistrița se alătură astfel, pe plan intern, altor orașe aflate în […]
12:30
Cel puțin nouă oameni au murit sâmbătă dimineața în urma unei busculade la un templu din statul Andhra Pradesh, din sudul Indiei, a declarat un oficial local, care a menționat că mai multe alte persoane au fost rănite. Busculada a avut loc în timp ce credincioșii se adunau la templul Sri Venkateswara Swamy din orașul […]
