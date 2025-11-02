Catedrala Naţională mai poate fi vizitată de credincioși pentru încă trei zile

10:50

Aproape 70% din comunele României și un sfert din orașele mici nu au reușit să acopere din venituri proprii cheltuielile cu personalul, în perioada 2021-2023 și au avut nevoie de finanțare de la bugetul de stat. Datele unui raport prezentat de Curtea de Conturi arată că cele mai vulnerabile sunt comunele cu populație de până […]