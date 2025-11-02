Cel mai vârstnic olimpic medaliat cu aur din lume a încetat din viaţă la vârsta de 101 ani

15:40

Zeci de mii de protestatari s-au adunat sâmbătă în al doilea oraș al Serbiei ca mărime, Novi Sad, la un an de la prăbușirea copertinei unei gări care a provocat moartea a 16 persoane, dezlănțuind nemulțumirea față de presupusa corupție și lipsa de responsabilitate pe care mulți le acuză pentru dezastru. Lunile de proteste din […]