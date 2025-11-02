FOTO Proiect uriaș lângă București. Dezvoltator imobiliar susținut de unul dintre cele mai mari fonduri de pe Wall Street intră puternic pe nișa centrelor de date

11:10

O explozie neurmată de incendiu s-a produs, duminică, într-un bloc din Râmnicu Sărat , cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat. Aceasta este cea de-a doua din ultimele 24 de orie: O altă explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timișoara, în urma căreia s-au autoevacuat 40 de persoane, iar un bărbat, care a fost spitalizat de urgență, a suferit arsuri pe 30-40 la sută din corp.