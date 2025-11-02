Dacă tot sistemul politic care conduce România de sus până jos şi-ar mai reduce puterea birocratică şi fanariotă, companiile private, businessul şi economia ar face mai multe investiţii, ar fi mai competitive şi ar putea să plătească salarii mai mari. Dar guvernul preferă să crească taxele şi impozitele

00:15

Track GPS, soluţia de management al parcurilor auto dezvoltată de AROBS Transilvania, a ajuns să fie un jucător internaţional, monitorizând în prezent peste 150.000 de vehicule pentru 11.500 de clienţi. Compania românească care va împlini 20 de ani de activitate în 2026 este prezentă pe trei continente, acoperind pieţe din Europa Centrală şi de Sud-Est, Asia de Sud-Est (Indonezia) şi, cel mai recent, America de Sud. Planurile de viitor rămân focusate pe expansiune internaţională, compania având discuţii active pentru achiziţii pe pieţe noi, precum Spania, Olanda şi Italia.