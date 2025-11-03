Compania de construcţii Concelex a finalizat lucrările de consolidare, reabilitare şi dotare a clădirii „Mihai Eminescu” din campusul ASE, urma unei investiţii de 164 milioane lei, susţinută de Ministerul Dezvoltării

07:15

Marile reuşite ale companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti nu se măsoară doar prin randamente de două sau, în cazuri rare, de trei cifre, ci şi prin apetitul investitorilor internaţionali atunci când vine vorba de cumpărarea datoriei emise de aceste companii, unde, deşi statul român rămâne principalul acţionar, se împrumută mai ieftin decât acesta.