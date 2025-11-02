Care este situaţia la zi cu Liberty Galaţi? Care sunt sunt şansele ca cel mai mare combinat siderurgic să iasă din criză prin găsirea unui alt investitor? Urmăriţi ZF Live luni, 3 noiembrie, ora 12.30, cu avocatul Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar al Liberty Galaţi
Ziarul Financiar, 3 noiembrie 2025 01:45
Care este situaţia la zi cu Liberty Galaţi? Care sunt sunt şansele ca cel mai mare combinat siderurgic să iasă din criză prin găsirea unui alt investitor? Urmăriţi ZF Live luni, 3 noiembrie, ora 12.30, cu avocatul Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar al Liberty Galaţi
De ce investitorii îşi închid businessurile şi pleacă: Dacă tot sistemul politic care conduce România de sus până jos şi-ar mai reduce puterea birocratică şi fanariotă, companiile private, businessul şi economia ar face mai multe investiţii, ar fi mai competitive şi ar putea să plătească salarii mai mari. Dar guvernul creşte taxele şi impozitele # Ziarul Financiar
Dacă tot sistemul politic care conduce România de sus până jos şi-ar mai reduce puterea birocratică şi fanariotă, companiile private, businessul şi economia ar face mai multe investiţii, ar fi mai competitive şi ar putea să plătească salarii mai mari. Dar guvernul preferă să crească taxele şi impozitele # Ziarul Financiar
Opinie Dragoş Damian, Terapia Cluj: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Hunor Kelemen, iată ce vă propun pentru luna noiembrie. Domnilor, hai să rupem ritmul, hai să îngropăm toate scandalurile, hai să vorbim românilor despre Salam Săsesc, Caşcaval de Rucăr şi Brânză de Băişoara # Ziarul Financiar
Ziua şi scandalul, nici nu mai ştii care scandal este adevărat sau este fabricat din lipsa de subiect de distragere sau captare a atenţiei opiniei publice.
Bursă. Obligaţiunile emise de Lăptăria cu Caimac au atras 68 de investitori şi o sumă totală de 3 milioane de euro # Ziarul Financiar
Între 28 şi 30 octombrie, 68 de investitori au cumpărat obligaţiuni emise de Agroserv Măriuţa (simbol bursier MILK), compania care operează brandul de lactate Lăptăria cu Caimac.
Berlinul speră că tehnologia fuziunii nucleare va asigura Germaniei energie curată şi fiabilă din abundenţă, însă criticii spun că este o risipă de bani în condiţiile în care aceasta nu va soluţiona problemele legate de climat şi energie pe termen scurt, scrie Deutsche Welle.
Bursă. Unde ne plasăm banii: Vreţi o dobândă sigură de 6,3% în euro pe 10 ani? Atunci puteţi cumpăra titluri de stat Fidelis de noiembrie # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor derulează, în perioada 7-14 noiembrie 2025, o nouă ediţie a programului Fidelis, prin care populaţia poate investi în titluri de stat denominate în lei şi în euro, listate la Bursa de Valori Bucureşti.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Rareş Mihăilă, InvesteşteLaBursă.ro: Am lichidat Transgaz cu un randament de 120% şi am acumulat la Premier Energy şi Transilvania Broker, unde văd potenţial # Ziarul Financiar
Ultima ediţie din luna octombrie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi l-a avut invitat pe Rareş Mihăilă, investitor la Bursa de Valori Bucureşti şi administrator al platformei InvesteşteLaBursă.ro, care a discutat despre modificările din portofoliu, ofertele de liastare recent derulate de Grup EM şi Cris-Tim, potenţialele politici de dividend ale emitenţilor, comunicarea dintre companii şi piaţă şi finalul de an la BVB.
ZF Agropower. Când decizi dacă treci de la producţie la procesare, din experienţa unui mic fermier. „În cazul nostru, investiţia într-o linie de procesare nu se merită. Avem clienţi vechi cărora le livrăm aronia pentru de sucuri.“ # Ziarul Financiar
Ion Conăcel, cofondator al Aronia de Buzău, un cultivator de aronia, spune că investiţia într-o linie de procesare nu se merită deocamdată pentru că suprafaţa cultivată se întinde doar pe 10.000 mp şi şi-a stabilit relaţii de lungă durată cu clienţi care cumpără fructele în stare proaspătă, ceea ce susţine businessul.
Profit de 2,5 mld. lei pentru grupul BCR, controlat de Erste, în 9 luni/2025, în creştere cu 11%, la venituri de 4,8 mld. lei, plus 8%. Peste 5.500 de firme au fost finanţate de BCR în 9 luni/2025. Sergiu Manea, CEO: „BCR va evolua ca partener ce susţine competitivitatea economiei şi deschide dialogul despre transformarea structurală şi importanţa digitalizării“ # Ziarul Financiar
Grupul BCR, care include a doua cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a obţinut în primele nouă luni din 2025 un profit net de aproape 2,5 mld. lei (491 mil. euro), în creştere cu 11% faţă de câştigul obţinut în 9 luni/2024, în condiţiile majorării veniturilor.
România, sub media Uniunii Europene la inegalitatea veniturilor. Coeficientul de inegalitate socială din România a scăzut la 28, cel mai mic nivel din ultimii zece ani # Ziarul Financiar
Coeficientul Gini, care măsoară inegalitatea veniturilor populaţiei, a ajuns la valoarea de 28 în România, în 2024, cea mai mică valoare înregistrată de România din ultimii 10 ani, după cum arată datele de la Eurostat.
Fuziunea dintre italieni şi americani pe piaţa românească a ajuns la final, operaţiunea prin care Intesa Sanpaolo preia First Bank fiind programată să producă efecte din 31 octombrie 2025.
Antibiotice Iaşi, cel mai mare producător de medicamente cu capital românesc, are proiecte de investiţie în derulare şi va dezvolta în continuare centrul de cercetare şi noi linii de fabricaţie pentru medicamente care nu au alternativa terapeutică.
România mai adaugă o fabrică de biciclete. Simplon, producător austriac de biciclete, anunţă deschiderea unei fabrici în Timişoara la începutul anului viitor # Ziarul Financiar
Simplon, producător austriac de biciclete, a anunţat deschiderea unei fabrici la Timişoara la începutul anului 2026, potrivit publicaţiei austriece Der Standard.
Bursă. Finanţe personale. Din culisele finanţărilor cu obligaţiuni de sute de milioane de euro ale Romgaz şi Electrica # Ziarul Financiar
Marile reuşite ale companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti nu se măsoară doar prin randamente de două sau, în cazuri rare, de trei cifre, ci şi prin apetitul investitorilor internaţionali atunci când vine vorba de cumpărarea datoriei emise de aceste companii, unde, deşi statul român rămâne principalul acţionar, se împrumută mai ieftin decât acesta.
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day – Horizon. Riscurile se schimbă, se diversifică, iar companiile trebuie să-şi cureţe bilanţurile pentru a face faţă eventualelor probleme. AI-ul şi tehnologia vin cu oportunităţi pe care nu trebuie să le ratăm, chiar dacă sunt şi riscuri în paralel care bat la uşă, iar investiţiile în oameni rămân cruciale # Ziarul Financiar
În ultimii ani riscurile au început să se schimbe, să se diversifice, iar asigurările nu mai pot îngloba toate aceste riscuri pentru că în ultimii 50, lumea a trecut de la 80% active tangibile, care erau cunoscute şi puteau fi asigurate uşor, la 90% active intangibile, pentru care soluţiile de asigurare încă se construiesc.
Fiecare companie trebuie să îşi clădească sistemul de guvernanţă potrivit. Implementarea acestui sistem vine mai uşor dacă şi cultura organizaţiei este clară, iar valorile sunt însuşite de oameni # Ziarul Financiar
Fiecare companie trebuie să îşi clădească sistemul de guvernanţă potrivit. Implementarea acestui sistem vine mai uşor dacă şi cultura organizaţiei este clară, iar valorile sunt însuşite de oameni.
ZF Tech Day. Ovidiu Bojan, director executiv, AROBS Transilvania: În prezent monitorizăm peste 150.000 de vehicule cu soluţia Track GPS pe trei continente şi continuăm extinderea. Vizăm pieţe precum Spania, Italia şi Olanda # Ziarul Financiar
Track GPS, soluţia de management al parcurilor auto dezvoltată de AROBS Transilvania, a ajuns să fie un jucător internaţional, monitorizând în prezent peste 150.000 de vehicule pentru 11.500 de clienţi. Compania românească care va împlini 20 de ani de activitate în 2026 este prezentă pe trei continente, acoperind pieţe din Europa Centrală şi de Sud-Est, Asia de Sud-Est (Indonezia) şi, cel mai recent, America de Sud. Planurile de viitor rămân focusate pe expansiune internaţională, compania având discuţii active pentru achiziţii pe pieţe noi, precum Spania, Olanda şi Italia.
Ce aşteaptă de la 2026 cei mai puternici executivi din comerţul alimentar, care administrează afaceri de 70 mld. lei: „Vedem o economie care face eforturi să îşi regăsească echilibrul după ani de incertitudini“ # Ziarul Financiar
Cei mai puternici executivi din comerţul alimentar local văd în 2026 un an al chibzuinţei şi un an marcat de provocări. Totuşi, ei anunţă că merg înainte cu investiţiile pentru că economia locală oferă în continuare oportunităţi de creştere.
Enrico Letta, invitatul special al Galei ZF 2025, luni, 17 noiembrie: Suntem norocoşi că ne-am născut în Europa în secolul potrivit şi trebuie să facem tot posibilul pentru a nu irosi destinul pe care l-am moştenit. Europa este imperfectă, dar de neînlocuit. Este timpul să acţionăm pentru a o face mai puternică şi mai competitivă # Ziarul Financiar
Armistiţiul din războiul comercial dintre SUA şi China convenit de Trump şi Xi ascunde el o victorie de etapă a chinezilor? # Ziarul Financiar
Principalul eveniment internaţional paşnic al săptămânii trecute a fost convenirea unui armistiţiu de un an între preşedintele SUA Donald Trump şi preşedintele Chinei Xi Jinping în războiul comercial dintre cele două superputeri economice şi militare mondiale.
Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Suntem norocoşi că ne-am născut în Europa în secolul potrivit şi trebuie să facem tot posibilul pentru a nu irosi destinul pe care l-am moştenit. Europa este imperfectă, dar de neînlocuit. Este timpul să acţionăm pentru a o face mai puternică şi mai competitivă # Ziarul Financiar
„PSD din guverne ste cu totul altceva faţă de PSD din afara guvernului”, declară ministrul Finanţelor. Alexandru Nazare spune că gestionează atât tensiunea, cât şi tensiunile ţi îi este frică doarf de Dumnezeu.
Miliardarii din Franţa privesc cu groază: Premierul francez Sebastien Lecornu convoacă negocieri cu uşile închise pentru a evita blocarea bugetului, după ce noua taxă pe averile mari a fost adoptată. Noul impozit introdus de Macron vizează averile neproductive, inclusiv economiile, proprietăţile nelocative, iahturile, maşinile de lux şi operele de artă # Ziarul Financiar
Tranzacţie pe piaţa de cloud. Vodafone cumpără compania germană Skaylink, pentru 175 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Grupul britanic Vodafone a anunţat că va achiziţiona firma germană Skaylink, o companie specializată în servicii cloud şi transformare digitală, pentru 175 de milioane de euro (204,09 milioane de dolari), de la fondul de private equity Waterland, într-o mişcare strategică de a-şi extinde portofoliul de servicii.
Bogaţii din Franţa privesc cu groază: Premierul francez Sebastien Lecornu convoacă negocieri cu uşile închise pentru a evita blocarea bugetului, după ce noua taxă pe averile mari a fost adoptată. Noul impozit introdus de Macron vizează averile neproductive, inclusiv economiile, proprietăţile nelocative, iahturile, maşinile de lux şi operele de artă # Ziarul Financiar
Vom vedea un miracol italian? Lupta premierului Giorgia Meloni de a reabilita imaginea Italiei dă rezultate, iar agenţiile de rating încep să revizuiească în creştere perspectiva ţării. „În pofida şocurilor multiple, crizei energetice, încetinirii industriei europene şi a noilor măsuri protecţioniste din SUA, economia Italiei demonstrează o rezistenţă remarcabilă” # Ziarul Financiar
Mişcări majore pe Wall Street: Berkshire Hathaway vinde acţiuni de 6,1 miliarde de dolari. Rezervele de numerar ale conglomeratului ating un nivel record, în condiţiile în care Warren Buffett se pregăteşte de retragere de la cârma conglomeratului pe care l-a condus timp de şase decenii # Ziarul Financiar
