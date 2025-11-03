Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului

19:00

George Simion a lansat un atac la adresa președintelui Nicușor Dan după ce acesta a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. „În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicuşor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susţinând un candidat în campania electorală de la Bucureşti, ceea ce este total imoral, […]