Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare

Privită ani la rând ca o soluție temporară, munca într-un call-center începe să fie căutată. Din ce în ce mai mulți tineri privesc acest job din perspectiva unei rampe de lansare în carieră. Azi, companiile oferă salarii competitive, programe flexibile și posibilitatea de a lucra de acasă. Toate aceste avantaje au transformat munca într-un call-center […]