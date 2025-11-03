FOTO. Cum se ÎNȚELEG fetițele Gabrielei Cristea. ”Se termină cu pumnul de păr în mână”
Gândul, 3 noiembrie 2025 16:40
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a oferit amănunte despre cele două fetițe ale sale. Aceasta a dezvăluit cum le-a ales numele, dar și ce relație este între ele. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și […]
Acum 10 minute
16:50
Poliția vă cere ajutorul. ROBACIU GHEORGHE din Cogealac, Constanța, a dispărut de la domiciliu # Gândul
La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Năvodari – Secția 2 Poliție Rurală Cogealac au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitului ROBACIU GHEORGHE, de 46 de ani, din municipiul Constanța, județul Constanța. La data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 03.00, acesta a plecat în mod voluntar […]
16:50
SUA testează prima rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară. De ce Trump reîncepe cursa înarmării cu China și Rusia # Gândul
Liderul de la Casa Albă a ordonat reluarea „testelor nucleare” în contextul geopolitic actual, marcat de tensiunile dintre SUA și Rusia. Președintele american susține că Statele Unite au arsenal nuclear destul pentru a distruge planeta de 150 de ori. Donald Trump a declarat că SUA au suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 […]
16:50
Ion Cristoiu descifrează mesajul ascuns al lui Călin Georgescu. „Vrea să o ajute pe Anca Alexandrescu” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a descifrat nuanțele mesajului de duminică al lui Călin Georgescu. Deși pare că liderul suveranist și-a retras sprijinul politic pentru Anca Alexandrescu – vedeta de la Realitatea Plus care i-a oferit un sprijin consistent după anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 -, […]
Acum 30 minute
16:40
16:40
SUA se apropie de butonul nuclear? Washingtonul a anunțat teste pre-critice: „Ne asigurăm că aceste noi sisteme nucleare sunt chiar mai bune” # Gândul
Ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, a clarificat la FOX News în ce va consta testarea armelor nucleare din dotarea armatei Statelor Unite. Oficialul a subliniat că nu este vorba de teste care declanșează o reacție în lanț, ci este, mai degrabă, Este mai degrabă vorba despre testarea tuturor sistemelor — pentru a se asigura […]
16:40
După scăderile monedei naționale, Isărescu sare în apărarea leului. Rezerva de valută a BNR crescut cu 330 milioane de euro # Gândul
După ce moneda naționlă s-a depreciat în fața euro astăzi, BNR a anunțat că rezervele valutare ale instituției au crescut cu 330 de milioane de euro la finalul lunii octombrie. Rezervele valutare au crescut cu 0,5%, de la 65.015 mil. euro la sfârșitul lunii septembrie, la 65,347 mil. euro la sfârșitul lunii octombrie. Rezervele […]
16:30
Luna plină din noiembrie, cunoscută sub numele de „Luna Castorului”, va răsări pe 5 noiembrie. Conform BBC, aceasta va fi cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din 2025 și se va putea observa foarte bine și din România. Orbitarea Lunii în jurul Pământului nu este perfect circulară, ci are o formă eliptică. Distanța […]
16:30
Amalia Bellantoni și soțul ei, arestați. Fosta membră SOS a primit arest la domiciliu, iar soțul ei – arest preventiv # Gândul
Amalia Bellantoni, fosta candidată SOS România, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei, pe nume Domenico, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați că au agresat și jefuit un cuplu de vecini din Sectorul 2 al Capitalei. „Față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații […]
Acum o oră
16:20
Ionuț Moșteanu anunță semnarea contractului pentru AVIOANELE F-16 de un euro: „România continuă să investească în apărare” # Gândul
Ionuț Moșteanu a anunțat că Ministerul Apărării Naționale a semnat luni contractul pentru achiziția celor 18 aeronave F-16 Fighting Falcon din Olanda, la prețul de 1 euro. Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruirea piloților din cadrul Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, devenit un hub regional NATO. Moșteanu […]
16:20
„Era Concubinajului”. De la șeful statului, șeful Guvernului, la vicepremier, toți trăiesc în concubinaj. Toți concubinii au averea la secret. Toți ne „salvează”, dar nu ne informează # Gândul
Într-o Românie în care tușele conservatoare sunt mult mai accentuate decât cele progresiste, instituția căsătoriei este sacră. La cel mai înalt nivel, foștii președinți ai țării – Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis – au fost familiști convinși și căsătoriți. Acum, România se confruntă cu o situație fără precedent. Atât Nicușor Dan, […]
16:10
Președintele Consiliului Concurenței, AVERTISMENT despre ofertele de energie electrică la clienții casnici: „Pui presiune pe furnizorul tău” # Gândul
Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat că în piața de energie, proaspăt re-liberalizată, nu există încă un obicei încetățenit al clienților de a schimba furnizorul. „Avem o responsabilitate clară vizavi de funcționarea pieței de energie, concurența între furnizori, și asta înseamnă în special mobilitatea clienților. Deci, la noi, prioritatea este mobilitatea clienților, ăsta e […]
16:00
Președintele Finlandei spune că Trump și Zelenski s-ar putea întâlni cu Putin la summitul G20 din Africa de Sud # Gândul
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat pe 3 noiembrie o posibilă întâlnire între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA la summitul G20 din Africa de Sud, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, relatează kyivindependent. Kremlinul a declarat anterior că Putin nu este așteptat să participe la evenimentul programat la Johannesburg, între 22 și 23 […]
16:00
Nicușor Dan ignoră Constituția cu zâmbetul pe buze. Cristoiu: „E o nouă compromitere a instituției prezidențiale” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, Ion Cristoiu, au comentat tema imixtiunii în echilibrul politic a președintelui Nicușor Dan, odată cu prezența de duminică la lansarea candidatului USR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Este o tendință mai larg întâlnită la toți președinții postdecembriști aceea de a […]
Acum 2 ore
15:50
Anca Alexandrescu candidată la Primăria Capitalei, traduce semnalul lui Georgescu: „Mesajul către oameni este să se implice și să nu mai stea în case” # Gândul
Anca Alexandrescu a transmis că mesajul lui Călin Georgescu despre alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi fost interpretat greșit, în mod intenționat. Candidată în cursa pentru București, jurnalista Realitatea Plus a precizat că fostul prezidențiabil a dorit să trimită, de fapt, un îndemn cetățenilor de a „nu mai sta în case” în ziua votului. Anca […]
15:50
Nazare recunoaște că schimbă conducerea ANAF în funcție de informațiile de la serviciile secrete # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dezvăluit cum a demis două treimi din conducerea ANAF cu ajutorul informațiilor primite de la serviciile secrete. Ministrul a explicat că decizia de a înlocui anumite personaje din conducere a fost luată pe baza performanțelor în combaterea evaziunii fiscale și informațiile primite de la servicii. Ministrul Finanțelor a povestit într-un […]
15:40
FOTO. Ce a pățit Cătălin Botezatu într-o vacanță. ”Am făcut la RECLAMAȚII până mi-a venit rău” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a povestit ce a pățit anul trecut, de sărbătorile de iarnă, în vacanță. ”Am făcut la reclamații până mi-a venit rău”, a spus acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât […]
15:40
O badantă moldoveancă din Italia a fost ÎNȘELATĂ de un bărbat cunoscut pe internet cu aproape 130.000 de euro. De unde luase femeia banii # Gândul
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea unei îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția). Ea luase banii pentru a-i trimite unui bărbat cunoscut online. Astfel, potrivit […]
15:40
O sculptură veche de mii de ani va fi returnată Egiptului. Noul Muzeu de Arheologie vrea să aducă acasă artefactele păstrate în alte țări # Gândul
Olanda va returna Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani, descoperită la un târg de artă din Maastricht, a declarat, duminică, premierul Dick Schoof în timpul unei vizite în țară, relatează BBC. Se crede că artefactul în cauză, care înfățișează un înalt oficial din timpul domniei faraonului Thutmose al III-lea (1479–1425 î.Hr.), a fost […]
15:20
Ponta îi ia APĂRAREA lui Georgescu după boicotul alegerilor: Nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după anunțul lui Călin Georgescu de a boicota alegerile pentru Primăria Capitalei. Ponta susține că liderul suveranist „rămâne consecvent principiilor sale”, spre deosebire de politicienii care „își schimbă convingerile ca pe șosete”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta afirmă că decizia lui Călin Georgescu de […]
15:10
Orice efort creativ va avea un impact profund. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 4 noiembrie 2025. Berbec Este posibil să fi moștenit recent o sumă de bani. Acesta este un adevărat cadou și, dacă îl investești cu înțelepciune, te-ar putea conduce la câteva descoperiri importante despre tine însuți. Poate ai putea […]
15:10
În așteptarea sărbătorilor de iarnă, dar mai ales a minunatului târg de Crăciun care se organizează aici, prețurile la cazare în Craiova au explodat, fiind pe măsura faimei de care se bucură Bănia. Magia sărbătorilor începe să se simtă pe Jiu, dar asta presupune și un efort financiar pe măsură pentru cei care vor să […]
15:10
Euro se îndreaptă către noi maxime istorice. BNR a făcut anunțul oficial astăzi: leului îi slăbește puterea # Gândul
Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Euro a ajuns la 5,8061 lei, de la 5,0851 lei, înregistrat vineri. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,4698 lei. Moneda naționlă s-a depreciat în […]
15:00
Creșteri RECORD de preț pe piața imobiliară! Cât costă acum un apartament din București, care în urmă cu 2 ani se vindea cu 100.000 de euro # Gândul
Au fost creșteri record în ultimii ani pe piața imobiliară. Prețurile au urcat în medie cu 34% în Capitală în 48 de luni. Un apartament din București, care în urmă cu doi ani era 100.000 de euro , costă acum 134.000 de euro. La nivel national, prețurile au urcat în ultimul an, în medie cu […]
Acum 4 ore
14:50
Trump și-a scos din buzunar în timpul interviului o foaie de hârtie cu numărul războaielor pe care le-ar fi încheiat # Gândul
Donald Trump a oferit un interviu, în cadrul emisiunii 60 Minutes, difuzat de CBS, în cadrul căruia a fost întrebat de numărul războaielor pe care susține că le-ar fi încheiat. Drept răspuns, liderul de la Casa Albă și-a scos din buzunar o foaie de hârtie pe care erau notate numărul conflictelor armate cărora le-ar fi […]
14:50
GÂNDUL.RO vă urează să aveți o zi cu zâmbete! Bancul zilei de luni: „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”. – Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț. – Imediat! Eu mă duc să-l chem la telefon, iar dumneavoastră vă duceți și i-o luați. Să râdem în continuare: BANCUL […]
14:40
Privită ani la rând ca o soluție temporară, munca într-un call-center începe să fie căutată. Din ce în ce mai mulți tineri privesc acest job din perspectiva unei rampe de lansare în carieră. Azi, companiile oferă salarii competitive, programe flexibile și posibilitatea de a lucra de acasă. Toate aceste avantaje au transformat munca într-un call-center […]
14:40
FOTO. Prin ce a trecut Teo Trandafir când și-a făcut operația de micșorare a stomacului. ”A descoperit o FORMAȚIUNE care nu i-a plăcut” # Gândul
Teo Trandafir, în vârstă de 57 de ani, a povestit prin ce a trecut când și-a făcut operația de micșorare a stomacului. La podcastul „Viața în pași de dans”, realizat de Oana Ioniță, Teo Trandafir a vorbit despre operația de micșorare a stomacului pe care a suferit-o în urmă cu peste 10 ani. […]
14:40
Ministrul francez de Justiție se apără în fața acuzațiilor că influențează procesul lui Sarkozy: „Îmi fac doar treaba“. Ce îi reproșează procurorii # Gândul
La cinci zile după ce a fost acuzat de conflict de interese, pentru că l-a vizitat pe Nicolas Sarkozy la închisoare, ministrul francez de Justiție, Gérald Darmanin, spune că și-a îndeplinit doar „îndatoririle ministeriale“, relatează BFMTV. Vizita a avut loc pe data de 29 octombrie, la ora 19:00, și a durat 45 de minute. „M-am […]
14:30
Grindeanu IRONIZEAZĂ prezența președintelui Nicușor Dan la USR: „Unii candidați slabi încearcă să-și crească șansele sprijinindu-se pe Nicușor Dan” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, luni, în Parlament, că nu a fost surprins de prezența președintelui Nicușor Dan la evenimentul de lansare a candidatului USR, întrucât „Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu șanse”. Președintele interimar al PSD a completat că românii „s-au săturat de politică” și a subliniat […]
14:30
Unii orădenii au făcut BAIE într-un lac, la început de noiembrie. Temperaturile maxime au ajuns la 22 de grade Celsius, în weekend # Gândul
Într-un weekend în care temperaturile maxime au atins și 22 de grade Celsius, deși am intrat în ultima lună de toamnă, unii locuitori ai orașului Oradea au făcut baie într-un lac, deși apa nu avea mai mult de 15-16 grade Celsius. Alții au făcut plajă. Oricum, temperaturile de la miezul zilei s-au resimțit și mai […]
14:30
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat într-un interviu acordat publicației Cicero că intenționează să furnizeze muniție Uniunii Europene. Acesta a propus contracte pe termen lung. Vucic a declarat că Serbia produce cantități mari de arme, în special obuze de mortar, iar depozitele sale sunt pline. Întrebat despre posibila furnizare a acestor muniții către Ucraina, președintele […]
14:30
Dunărea este plină de dune de nisip chiar și toamna. Anul acesta, seceta de pe fluviul Dunărea face ca albia să fie plină de dune de nisip, chiar dacă nu mai este vară. Localnicii de la Corabia (județul Olt) spun că Dunărea este mai seacă decât pe perioada verii. Observația din teren are legătură cu […]
14:20
Privită ani la rând ca o soluție temporară, munca într-un call-center începe să fie căutată. Din ce în ce mai mulți tineri privesc acest job din perspectiva unei rampe de lansare în carieră. Azi, companiile oferă salarii competitive, programe flexibile și posibilitatea de a lucra de acasă. Toate aceste avantaje au transformat munca într-un call-center […]
13:50
Grindeanu spune că abia dimineață a fost informat că Bolojan nu vine în Parlament și că se duc tratative pentru o REPROGRAMARE # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat luni, în Parlament că abia dimineață a fost informat că premierul nu vine în Parlament, dar că se va face o reprogramare. „Colegii mei de la Cabinet iau legătura cu Cabinetul primului-ministru, astfel încât să facă o potrivire de calendar, ca la o dată viitoare primul-ministru să vină, a spus luni […]
13:40
FOTO. Saveta Bogdan, sfătuită să nu vorbească ROMÂNEȘTE în America. ”M-a rugat să nu vorbesc tare în public” # Gândul
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a afirmat că a fost sfăturită de fiica sa să nu vorbească românește în public în America. Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești. În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea i-a […]
13:40
S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un bărbat a fost scos de sub dărâmături # Gândul
Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali din Roma s-a prăbușit parțial. Unul dintre cei patru muncitori afectați a fost rănit grav. Bărbatul a fost scos din dărâmături și predat serviciilor de urgență. Până în prezent, patru muncitori au fost salvați de pompieri. Cei trei aflați în vârful turnului au fost evacuați […]
13:40
Se spune că lunea nici iarba nu crește, cu atât mai puțin nu apare cheful de muncă. Totuși, GÂNDUL.RO vă înseninează după-amiaza cu un banc amuzant – „Unde nu-i cap, vai de picioare”. – Mă dor picioarele. – Și pe mine mă doare capul, dar nu mă plâng. – La mine e complet diferit. – […]
13:40
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat boicotarea alegerilor din 7 decembrie: Nu avem cum să nu participăm la alegeri # Gândul
Senatorul Petrişor Peiu a declarat că AUR nu are cum să nu participe la alegerile parţiale din 7 decembrie. De asemenea, AUR va anunțat luni seara pe cine va susține la primăria Capitalei, însă sunt discuții avansate privind candidata Anca Alexandrescu. Petrișor Peiu a declarat ca urmare a reacției lui Călin Georgescu privind alegerile de […]
13:40
Bancul de luni este despre prieteni, dar mai ales despre deplasările în străinătate, în interes de serviciu… Un prieten de-al meu s-a dus într-o deplasare peste hotare cu colegii de serviciu. Colegii săi, dorind să facă mișto de el, înainte de înapoierea acasă i-au aruncat în valiza o cutie cu prezervative. Ajuns acasă, soția a […]
13:30
Aproape 400 de blocuri și Spitalul Universitar, fără apă caldă și căldură în perioada următoare. Cele mai afectate sectoare # Gândul
Bucureștenii se antrenează intens pentru sezonul de iarnă. Sute de blocuri și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări, a anunțat luni compania Termoenergetica. Care sunt zonele vizate. Sute de blocuri și Spitalul Universitar din Capitală rămân zilele următoare fără apă caldă și căldură. Potrivit unui comunicat al companiei Termoenergetica, […]
13:30
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc # Gândul
Insula Crete a fost scena unui atac foarte violent cu arme de foc, în urma căruia două persoane au murit și, cel puțin șase au fost rănite. Deși autoritățile nu au oferit informații despre motivele care au dus la tragicul incident, mass-media din Grecia susține că ar fi vorba despre un caz de răzbunare între […]
13:30
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune # Gândul
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a vizitat, luni, zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, relatează The Independent. Oficialul a început, astăzi, o vizită de două zile în Coreea de Sud, pentru discuții pe teme de securitate, a anunțat Ministerul Apărării din Coreea de Sud. Potrivit sursei citate, aceasta este prima […]
13:20
„Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată # Gândul
Fostul primar al comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache, mai cunoscut în mediul politic sub porecla „Mistrețul”, se pregătește să apară în fața instanței. Procedura de cameră preliminară, în care judecătorii au analizat legalitatea probelor strânse de procurori, s-a încheiat, iar Tribunalul Iași a dispus începerea judecății. Ultima șansă a fostului edil de a amâna debutul […]
13:20
Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din Uniunea Europeană se angajează din ce în ce mai puțin. Uniunea Europeană a stabilit un obiectiv de 9% pentru acestă grupă de vârstă până în 2030, iar România se află printre țările care au depășit media UE de 11%. Astfel, un sfert din toți […]
13:20
Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri # Gândul
Uniunea Europeană și-a epuizat capacitatea de a oferi ajutor militar Ucrainei și vrea să compenseze lipsa fondurilor prin noi împrumuturi și prin confiscarea activelor rusești, afirmă premierul ungar, Viktor Orbán, care a avertizat că țara sa nu va participa la astfel de acțiuni. Orbán a menționat că, potrivit calculelor publicației britanice The Economist, „Ucraina ar […]
13:10
Pe 1 noiembrie, Sala Palatului din București a găzduit premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei. Evenimentul a reunit peste 4000 de spectatori, într-o seară memorabilă. Printre cei prezenți s-au numărat invitați speciali, personalități din lumea culturală și politică […]
Acum 6 ore
12:50
Realitatea necunoscută a primelor luni de după ADOPȚIE: o perioadă dificilă, asemănătoare cu stările post-partum # Gândul
Adopția unui copil înseamnă, dincolo de emoții intense, și provocări pe care foarte puțini părinți le anticipează. Realitatea necunoscută, dură a primelor luni de după adopție înseamnă o perioadă dificilă, asemănătoare cu stările post-partum. Se produc schimbări importante în rutină și chiar în echilibrul emoțional al familiei încă din primele luni după ce copilul ajunge […]
12:50
Meteorologii Accuweather fac anunțul. Când vin ninsorile în Capitală. Meteorologii Accuweather fac anunțul Chiar dacă luna noiembrie va fi una relativ blândă, ca temperaturi, în prima jumătate, surpriza survine în zilele de 23-24 noiembrie, când vom înregistra primele ninsori în Capitală. Temperaturile vor scădea atunci până la 5-6 grade Celsius și cu siguranță șoferii trebuie […]
12:50
Nigeria neagă acuzațiile de genocid ale lui Trump. „Sunt și musulmani uciși, nu doar creștini” # Gândul
Aflat la bordul Air Force One în drum către Washington, Donald Trump a declarat că Statele Unite au în vedere trimiterea de trupe americane în Nigeria sau lansarea de atacuri aeriene asupra grupărilor care persecută comunitățile creștine. În replică, oficialii din Nigeria neagă această acuză și invită SUA să participe la eliminarea Boko Haram. Oficialii […]
12:40
FOTO. Catinca Roman, despre experiența ”Asia Express” alături de fiica sa. ”Am descoperit anumite CHESTII la care trebuie să mai lucrăm” # Gândul
Catinca Roman a vorbit despre experiența de la ”Asia Express”, unde a participat alîături de fiica sa, Calina. Cele două au primele eliminate din competiție. Catinca Roman a participat la ”Asia Express” 2025, de la Antena 1, alături de fiica sa, Calina. Echipa lor a fost prima eliminată din competiție. Pe durata participării lor la […]
