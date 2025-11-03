Imagini spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Lucrările prin viteză

16:40

După ce moneda naționlă s-a depreciat în fața euro astăzi, BNR a anunțat că rezervele valutare ale instituției au crescut cu 330 de milioane de euro la finalul lunii octombrie. Rezervele valutare au crescut cu 0,5%, de la 65.015 mil. euro la sfârșitul lunii septembrie, la 65,347 mil. euro la sfârșitul lunii octombrie. Rezervele […]