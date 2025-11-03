Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături
Gândul, 3 noiembrie 2025 18:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că doi dintre muncitorii răniți în urma prăbușirii Turnului Conti sunt români. Unul dintre ei se află încă sub dărâmături. Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, potrivit Corriere della […]
• • •
Acum 5 minute
18:40
Culmea ironiei! Statul este principalul datornic al… statului. Sute de companii, somate de ANAF să-și plătească datoriile. Sumele se apropie de 10 miliarde de lei
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va trimite notificări către toate companiile de stat care au restanțe la buget. Potrivit instituției, 249 de firme de stat datorează statului peste 9,4 miliarde de lei și trebuie să achite sumele până la data de 30 noiembrie 2025. ANAF le încurajează să-și plătească datoriile sau […]
18:40
FOTO. Cum își păstrează energia și echilibrul Loredana Groza. ”Cred că toate astea ne INFLUENȚEAZĂ foarte tare” # Gândul
Binecunoscuta artistă Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a explicat cum reușește să își păstreze energia și echilibrul. Loredana Groza debordează de energie. Artista a spus, pentru revista Viva, cum reușește să facă față ritmului super intens de viață pe care îl are și să rămână echilibrată. ”Mă ajută foarte mult să fiu […]
18:40
Începând cu 6 noiembrie, jurnalistul britanic Charley Ottley devine cetăţean român. Ceremonia va avea loc la ANC # Gândul
Jurnalistul Charley Ottley a devenit cetăţean român cu acte în regulă. Acesta a obţinut cetăţenia română şi va depune jurământul de credinţă pe 6 noiembrie. Chiar dacă a dat piept cu realitatea românească, şi a stat câteva zile pe întuneric în localitatea în care s-a stabilit, tot a continuat să vrea cetăţenia română. Autoritatea Naţională […]
18:40
În Afganistan, 27 de persoane au murit în urma unui cutremur, iar numărul total al persoanelor rănite a crescut la 830. Noile date despre bilanțul cutremului devastator au fost anunțate de canalul de televiziune TOLOnews. Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit nordul Afganistanului luni dimineață. Rapoartele inițiale arătau 20 […]
Acum 15 minute
18:30
ANAF somează companiile de stat. DATORII de peste 9 miliarde de lei trebuie plătite până la finalul lunii
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va trimite notificări către toate companiile de stat care au restanțe la buget. Potrivit instituției, 249 de firme de stat datorează statului peste 9,4 miliarde de lei și trebuie să achite sumele până la data de 30 noiembrie 2025. ANAF le încurajează să-și plătească datoriile sau […]
Acum 30 minute
18:20
Arsenal descoperit în Argeş. 600 de bombe cu aruncător scoase la suprafaţă de un detector de metale # Gândul
Un detectorist, plecat în căutarea unor comori istorice, a dat peste un adevărat arsenal îngropat într-o pădure din Valea Ursului, comuna Bascov-Argeş. Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au ridicat muniţia neexplodată, care datează din perioada Primului Război Mondial. Cei de la ISU Argeş au mers în pădure şi au ridicat muniţia neexplodată, pentru […]
18:20
Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că doi dintre muncitorii răniți în urma prăbușirii Turnului Conti sunt români. Unul dintre ei se află încă sub dărâmături. Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, potrivit Corriere della […]
18:20
Fabrica de componente auto Aptiv, cel mai important angajator din orașul Ineu, județul Arad, urmează să își oprească activitatea începând din luna decembrie. Potrivit autorităților locale, producția ar urma să fie relocată într-o țară din afara Uniunii Europene, iar sute de angajați vor fi afectați, preia Adevărul. Primarul orașului, Călin Abrudan, susține că închiderea fabricii vine după […]
Acum o oră
18:10
Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în prăbușirea Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, confirmă că muncitorii prinşi sub dărâmături sunt români şi sunt în viaţă. Turnul Conti din Forul Imperial de la Roma s-a prăbuşit peste ei, după cum titrează presa italiană. Operaţiunea de extragere a celor doi muncitori români prinşi sub dărâmături este foarte riscantă, mai scriu ziarele italiene. Specialiștii din comandamentul provincial […]
18:10
Nutriționistul Mihaela Bilic: Ce se întâmplă când procentul de carbohidrați depășește un sfert din farfurie? Mâncăm pe „datorie”! # Gândul
Mihaela Bilic, reputatul medic nutriționist din România explică faptul că este important să fim atenți la cantitatea de mâncare din farfurie atunci când consumăm carbohidrați. Potrivit informațiilor oferite, atunci când carbohidrații depășesc un sfert din porție, corpul ajunge să „mănânce pe datorie”, adică să consume mai multă energie decât are nevoie, permițând astfel depunerea de […]
18:00
Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori prinşi sub Turnul Conti: „Avem confirmarea că sunt doi români. Ambii sunt lucizi și comunică"
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, confirmă că muncitorii prinşi sub dărâmături sunt români şi sunt în viaţă. Turnul Conti din Forul Imperial de la Roma s-a prăbuşit peste ei, după cum titrează presa italiană. Operaţiunea de extragere a celor doi muncitori români prinşi sub dărâmături este foarte riscantă, mai scriu ziarele italiene. Specialiștii din comandamentul provincial […]
18:00
Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului # Gândul
Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune. Este vorba despre rachete de croazieră Storm Shadow care permit ucrainenilor să lanseze atacuri la mare distanță pe teritoriul Rusiei. Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow, conform unui raport citat de Bloomberg și Sky News. […]
18:00
Rusia avansează lună de lună în Ucraina. După ce a capturat aproape 500 km pătrați în octombrie, a ajuns să ocupe 20% din teritoriul ucrainean # Gândul
În luna octombrie 2025, Rusia a înregistrat progrese constante în „Operațiunea Militară Specială” desfășurată în Ucraina din februarie 2022. Institutul pentru Studiul Războiului cu sediul în SUA a constatat că Federația Rusă controlează acum 19,2% din teritoriul Ucrainei. Numai luna trecută, Rusia a capturat aproape 500 km pătrați, ceea ce stârnește îngrijorare nu numai la […]
17:50
Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare # Gândul
Mercenarul Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, chiar în zilele următoare, anunță sursele Gândul. Deocamdată însă, Politia Română nu a primit confirmarea/solicitarea de organizare a escortei, afirmă surse judiciare pentru publicația noastră. Astfel, potrivit surselor noastre, Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de […]
Acum 2 ore
17:40
FOTO. Ce spun Ștefan Floroaica și Alexandru Ion despre ”Asia Express”. ”Asta te COSTĂ scump” # Gândul
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au făcut declarații despre experiența trăită la show-ul ”Asia Express” 2025, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Stefan Floroaica a participat la emisiunea ”Asia Express” 2025 alături de colegul și prietenul său – actorul Alexandru Ion. Cei doi au vorbit despre experiențele trăite pe parcusul competiției într-un interviu pentru […]
17:40
Trump vânează zăcămintele rare ale Planetei. Ce țări s-au alăturat deja „clubului“ pentru comerțul cu minerale rare # Gândul
Secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie, Doug Burgum, a declarat, luni, că Washingtonul a creat un „club“ select în care națiunile membre să poată face comerț cu minerale critice. Potrivit acestuia, șase țări s-au alăturat deja clubului: Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, Malaezia și Australia. „În ultimele săptămâni, SUA au […]
17:40
Pe 4 noiembrie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ioanichie cel Mare, mare făcător de minuni. Este unul dintre sfinţii care te poate scăpa grabnic de ispite dacă i te rogi cu credinţă. Sfântul Ioanichie cel Mare s-a născut în Bitinia și a trăit în timpul împăratului Leon Isaurul (717-740). În tinerețe, acesta a fost […]
17:40
Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii marca Gândul Ai Aflat! a oferit un dialog între moderatorul Ionuț Cristache și jurnalistul Ion Cristoiu pe tema poziției lui Nicușor Dan în urma anunțului că americanii își retrag o parte importantă a efectivelor militare din România. În opinia invitatului, șeful statului omite deliberat adevărata miză a deciziei SUA, mutând […]
17:20
Arsenal impresionant, descoperit în Argeş. 600 de bombe cu aruncător scoase la suprafaţă de un detector de metale.
Un detectorist, plecat în căutarea unor comori istorice, a dat peste un adevărat arsenal îngropat într-o pădure din Valea Ursului, comuna Bascov-Argeş. Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au ridicat muniţia neexplodată, care datează din perioada Primului Război Mondial. Cei de la ISU Argeş au mers în pădure şi au ridicat muniţia neexplodată, pentru […]
17:20
Un bucureștean a fost reținut după ce a pătruns într-o locuință din Sectorul 1 și a FURAT 14 telefoane, un laptop și mai multe parfumuri de lux # Gândul
Polițiștii Capitalei au reținut un bărbat de 41 de ani, acuzat că ar fi spart locuința a doi cetățeni străini din Sectorul 1, de unde ar fi furat bunuri în valoare de peste 18.000 de lei. Furtul a avut loc pe 29 octombrie 2025, în jurul orei 16. Bărbatul ar fi pătruns în locuință prin […]
17:10
Sezonul Scorpionului vine ca o furtună emoțională, dar una care, paradoxal, aduce liniște interioară. Pentru unii dintre nativii zodiacului aceasta este o perioadă de introspecție, în timp ce pentru alții devine o șansă rară de a vedea cum dorințele vechi, poate chiar cele uitate, încep să prindă contur. Energia acestui semn de apă este profundă, […]
17:10
Ce pensie primești după doar 10 ani de serviciu militar. Cum poți să calculezi „pierderile” # Gândul
Pentru cei care și-au dedicat o perioadă scurtă serviciului militar, de exemplu 10 ani, apar imediat întrebări legate de pensie. Deși sistemul militar are avantaje, legea prevede condiții stricte de vechime pentru pensia de serviciu. Iată ce spune legislația, ce se întâmplă în cazul vechimii reduse și un exemplu concret care ilustrează diferențele. Conform Legea […]
17:10
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză # Gândul
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Săptămâna se anunță una intense pe plan sentimental pentru zodii. Mișcările planetare provoacă tensiuni în relații, iar astrele cer sinceritate și răbdare. Pe 4 noiembrie, Marte intră în Săgetător și aduce energie, pasiune, precum și impulsivitate. Totodată, opoziția sa cu Uranus poate să declanșeze certuri neașteptate, despărțiri sau […]
17:00
Sezonul Scorpionului vine ca o furtună emoțională, dar una care, paradoxal, aduce liniște interioară. Pentru unii dintre nativii zodiacului aceasta este o perioadă de introspecție, în timp ce pentru alții devine o șansă rară de a vedea cum dorințele vechi, poate chiar cele uitate, încep să prindă contur. Energia acestui semn de apă este profundă, […]
17:00
Președintele Comitetului Militar al NATO: Luptele din Ucraina au ajuns într-un impas; dialogul trebuie reluat # Gândul
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat într-un interviu acordat BBC, că luptele din Ucraina au ajuns într-un impas. El a precizat că a venit momentul negocierilor pentru a evita pierderile de vieți. Dragone a menționat că NATO „va rămâne alături de Kiev până în ziua în care Ucraina se va afla […]
16:50
Poliția vă cere ajutorul. ROBACIU GHEORGHE din Cogealac, Constanța, a dispărut de la domiciliu # Gândul
La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Năvodari – Secția 2 Poliție Rurală Cogealac au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitului ROBACIU GHEORGHE, de 46 de ani, din municipiul Constanța, județul Constanța. La data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 03.00, acesta a plecat în mod voluntar […]
16:50
SUA testează prima rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară. De ce Trump reîncepe cursa înarmării cu China și Rusia # Gândul
Liderul de la Casa Albă a ordonat reluarea „testelor nucleare” în contextul geopolitic actual, marcat de tensiunile dintre SUA și Rusia. Președintele american susține că Statele Unite au arsenal nuclear destul pentru a distruge planeta de 150 de ori. Donald Trump a declarat că SUA au suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 […]
16:50
Ion Cristoiu descifrează mesajul ascuns al lui Călin Georgescu. „Vrea să o ajute pe Anca Alexandrescu” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a descifrat nuanțele mesajului de duminică al lui Călin Georgescu. Deși pare că liderul suveranist și-a retras sprijinul politic pentru Anca Alexandrescu – vedeta de la Realitatea Plus care i-a oferit un sprijin consistent după anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 -, […]
Acum 4 ore
16:40
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a oferit amănunte despre cele două fetițe ale sale. Aceasta a dezvăluit cum le-a ales numele, dar și ce relație este între ele. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și […]
16:40
SUA se apropie de butonul nuclear? Washingtonul a anunțat teste pre-critice: „Ne asigurăm că aceste noi sisteme nucleare sunt chiar mai bune” # Gândul
Ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, a clarificat la FOX News în ce va consta testarea armelor nucleare din dotarea armatei Statelor Unite. Oficialul a subliniat că nu este vorba de teste care declanșează o reacție în lanț, ci este, mai degrabă, Este mai degrabă vorba despre testarea tuturor sistemelor — pentru a se asigura […]
16:40
După scăderile monedei naționale, Isărescu sare în apărarea leului. Rezerva de valută a BNR crescut cu 330 milioane de euro # Gândul
După ce moneda naționlă s-a depreciat în fața euro astăzi, BNR a anunțat că rezervele valutare ale instituției au crescut cu 330 de milioane de euro la finalul lunii octombrie. Rezervele valutare au crescut cu 0,5%, de la 65.015 mil. euro la sfârșitul lunii septembrie, la 65,347 mil. euro la sfârșitul lunii octombrie. Rezervele […]
16:30
Luna plină din noiembrie, cunoscută sub numele de „Luna Castorului”, va răsări pe 5 noiembrie. Conform BBC, aceasta va fi cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din 2025 și se va putea observa foarte bine și din România. Orbitarea Lunii în jurul Pământului nu este perfect circulară, ci are o formă eliptică. Distanța […]
16:30
Amalia Bellantoni și soțul ei, arestați. Fosta membră SOS a primit arest la domiciliu, iar soțul ei – arest preventiv # Gândul
Amalia Bellantoni, fosta candidată SOS România, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei, pe nume Domenico, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați că au agresat și jefuit un cuplu de vecini din Sectorul 2 al Capitalei. „Față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații […]
16:20
Ionuț Moșteanu anunță semnarea contractului pentru AVIOANELE F-16 de un euro: „România continuă să investească în apărare” # Gândul
Ionuț Moșteanu a anunțat că Ministerul Apărării Naționale a semnat luni contractul pentru achiziția celor 18 aeronave F-16 Fighting Falcon din Olanda, la prețul de 1 euro. Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruirea piloților din cadrul Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, devenit un hub regional NATO. Moșteanu […]
16:20
„Era Concubinajului”. De la șeful statului, șeful Guvernului, la vicepremier, toți trăiesc în concubinaj. Toți concubinii au averea la secret. Toți ne „salvează”, dar nu ne informează # Gândul
Într-o Românie în care tușele conservatoare sunt mult mai accentuate decât cele progresiste, instituția căsătoriei este sacră. La cel mai înalt nivel, foștii președinți ai țării – Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis – au fost familiști convinși și căsătoriți. Acum, România se confruntă cu o situație fără precedent. Atât Nicușor Dan, […]
16:10
Președintele Consiliului Concurenței, AVERTISMENT despre ofertele de energie electrică la clienții casnici: „Pui presiune pe furnizorul tău” # Gândul
Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat că în piața de energie, proaspăt re-liberalizată, nu există încă un obicei încetățenit al clienților de a schimba furnizorul. „Avem o responsabilitate clară vizavi de funcționarea pieței de energie, concurența între furnizori, și asta înseamnă în special mobilitatea clienților. Deci, la noi, prioritatea este mobilitatea clienților, ăsta e […]
16:00
Președintele Finlandei spune că Trump și Zelenski s-ar putea întâlni cu Putin la summitul G20 din Africa de Sud # Gândul
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat pe 3 noiembrie o posibilă întâlnire între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA la summitul G20 din Africa de Sud, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, relatează kyivindependent. Kremlinul a declarat anterior că Putin nu este așteptat să participe la evenimentul programat la Johannesburg, între 22 și 23 […]
16:00
Nicușor Dan ignoră Constituția cu zâmbetul pe buze. Cristoiu: „E o nouă compromitere a instituției prezidențiale” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, Ion Cristoiu, au comentat tema imixtiunii în echilibrul politic a președintelui Nicușor Dan, odată cu prezența de duminică la lansarea candidatului USR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Este o tendință mai larg întâlnită la toți președinții postdecembriști aceea de a […]
15:50
Anca Alexandrescu candidată la Primăria Capitalei, traduce semnalul lui Georgescu: „Mesajul către oameni este să se implice și să nu mai stea în case” # Gândul
Anca Alexandrescu a transmis că mesajul lui Călin Georgescu despre alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi fost interpretat greșit, în mod intenționat. Candidată în cursa pentru București, jurnalista Realitatea Plus a precizat că fostul prezidențiabil a dorit să trimită, de fapt, un îndemn cetățenilor de a „nu mai sta în case” în ziua votului. Anca […]
15:50
Nazare recunoaște că schimbă conducerea ANAF în funcție de informațiile de la serviciile secrete # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dezvăluit cum a demis două treimi din conducerea ANAF cu ajutorul informațiilor primite de la serviciile secrete. Ministrul a explicat că decizia de a înlocui anumite personaje din conducere a fost luată pe baza performanțelor în combaterea evaziunii fiscale și informațiile primite de la servicii. Ministrul Finanțelor a povestit într-un […]
15:40
FOTO. Ce a pățit Cătălin Botezatu într-o vacanță. ”Am făcut la RECLAMAȚII până mi-a venit rău” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a povestit ce a pățit anul trecut, de sărbătorile de iarnă, în vacanță. ”Am făcut la reclamații până mi-a venit rău”, a spus acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât […]
15:40
O badantă moldoveancă din Italia a fost ÎNȘELATĂ de un bărbat cunoscut pe internet cu aproape 130.000 de euro. De unde luase femeia banii # Gândul
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea unei îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția). Ea luase banii pentru a-i trimite unui bărbat cunoscut online. Astfel, potrivit […]
15:40
O sculptură veche de mii de ani va fi returnată Egiptului. Noul Muzeu de Arheologie vrea să aducă acasă artefactele păstrate în alte țări # Gândul
Olanda va returna Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani, descoperită la un târg de artă din Maastricht, a declarat, duminică, premierul Dick Schoof în timpul unei vizite în țară, relatează BBC. Se crede că artefactul în cauză, care înfățișează un înalt oficial din timpul domniei faraonului Thutmose al III-lea (1479–1425 î.Hr.), a fost […]
15:20
Ponta îi ia APĂRAREA lui Georgescu după boicotul alegerilor: Nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după anunțul lui Călin Georgescu de a boicota alegerile pentru Primăria Capitalei. Ponta susține că liderul suveranist „rămâne consecvent principiilor sale”, spre deosebire de politicienii care „își schimbă convingerile ca pe șosete”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta afirmă că decizia lui Călin Georgescu de […]
15:10
Orice efort creativ va avea un impact profund. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 4 noiembrie 2025. Berbec Este posibil să fi moștenit recent o sumă de bani. Acesta este un adevărat cadou și, dacă îl investești cu înțelepciune, te-ar putea conduce la câteva descoperiri importante despre tine însuți. Poate ai putea […]
15:10
În așteptarea sărbătorilor de iarnă, dar mai ales a minunatului târg de Crăciun care se organizează aici, prețurile la cazare în Craiova au explodat, fiind pe măsura faimei de care se bucură Bănia. Magia sărbătorilor începe să se simtă pe Jiu, dar asta presupune și un efort financiar pe măsură pentru cei care vor să […]
15:10
Euro se îndreaptă către noi maxime istorice. BNR a făcut anunțul oficial astăzi: leului îi slăbește puterea # Gândul
Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Euro a ajuns la 5,8061 lei, de la 5,0851 lei, înregistrat vineri. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,4698 lei. Moneda naționlă s-a depreciat în […]
15:00
Creșteri RECORD de preț pe piața imobiliară! Cât costă acum un apartament din București, care în urmă cu 2 ani se vindea cu 100.000 de euro # Gândul
Au fost creșteri record în ultimii ani pe piața imobiliară. Prețurile au urcat în medie cu 34% în Capitală în 48 de luni. Un apartament din București, care în urmă cu doi ani era 100.000 de euro , costă acum 134.000 de euro. La nivel national, prețurile au urcat în ultimul an, în medie cu […]
14:50
Trump și-a scos din buzunar în timpul interviului o foaie de hârtie cu numărul războaielor pe care le-ar fi încheiat # Gândul
Donald Trump a oferit un interviu, în cadrul emisiunii 60 Minutes, difuzat de CBS, în cadrul căruia a fost întrebat de numărul războaielor pe care susține că le-ar fi încheiat. Drept răspuns, liderul de la Casa Albă și-a scos din buzunar o foaie de hârtie pe care erau notate numărul conflictelor armate cărora le-ar fi […]
14:50
GÂNDUL.RO vă urează să aveți o zi cu zâmbete! Bancul zilei de luni: „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”. – Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț. – Imediat! Eu mă duc să-l chem la telefon, iar dumneavoastră vă duceți și i-o luați. Să râdem în continuare: BANCUL […]
