Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
Gândul, 3 noiembrie 2025 10:20
Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după o vacanță de o săptămână. Ministerul Afacerilor Interne transmite că poliţiştii vor fi pe şosele pentru fluidizarea traficului. De asemenea, se face un apel la șoferi să respecte regulile, astfel încât şcoala să înceapă în siguranţă. Structura anului școlar 2025-2026 Anul școlar 2025-2026 este structurat pe […]
• • •
Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână # Gândul
Prețul carburanților crește în benzinării, fără oprire. Doar în ultima săptămână au fost înregistrate trei creșteri la pompă, iar scumpirea se resimte în special în cazul motorinei. Iar de la 1 ianuarie 2026 vom plăti și mai mult după ce Guvernul a hotărât să majoreze acciza carburanților. În luna octombrie au existat cinci scumpiri la […]
Bolojan semnează un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România # Gândul
Premierul Ilie Bolojan îl primește astăzi la Palatul Victoria pe Armin Papparger, CEO-ul gigantului industriei de apărare, Rheinmetall. Scopul principal al întâlnirii dintre cei doi este semnarea unui contract de cooperare pentru industria de apărare. Alături de premier, va fi și ministrul Economiei, Radu Miruță, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. ȘTIRE ÎN CURS DE […]
Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral” # Gândul
În „pastila” jurnalistică de luni, 3 noiembrie, Ion Cristoiu trage un semnal de alarmă despre cum USR îl folosește pe președintele României „pe post de prezervativ electoral”. „Ziua de duminică, 2 noiembrie 2025, a înregistrat o premieră în istoria postdecembristă, o istorie nu lipsită de premiere. Președintele României, Nicușor Dan, a participat la lansarea unui […]
MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis # Gândul
Transilvania este regiunea „emblemă” a României pentru majoritatea turiștilor străini. Foarte mulți dintre cei care vin în țara noastră rămân pur și simplu fasnicați de peisajele care îți taie răsuflarea la orice pas, însă puțini sunt cei care știu de zona spectaculoasă ascunsă între colinele Transilvaniei care poate fi descoperită într-o călătorie de basm cu […]
Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului # Gândul
Mexicanii din statul Michoacan, din vestul țării, au ieșit în stradă, după ce un primar local, care promova lupta împotriva cartelurilor e droguri, a fost ucis chiar în timpul festivităților de Ziua Morților (Día de los Muertos n.r.) în orașul Uruapan. Grupuri de manifestanți, majoritatea parte din Generația Z, au luat cu asalt, ieri, Palatul […]
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul # Gândul
Potrivit surselor BIHOREANUL, în operațiunea Jupiter – declanșată și în Bihor de către Parchetul General și ai Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice -sunt vizate și sedii ale unor firme controlate de milionarii Ioan și Viorel Micula, în localitățile Rieni, Ștei și Sudrigiu. Frații Micula sunt apropiați ai premierului Ilie Bolojan. Într-o informare transmisă luni, Parchetul de […]
„Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis” # Gândul
Sancțiunile occidentale vizează, de obicei, exportatorii străini care furnizează Rusiei diverse bunuri aflate pe „lista neagră”, precum și importatorii ruși care utilizează aceste bunuri în producția militară. Cu toate acestea, o verigă importantă rămâne într-un con de umbră. Sunt foarte importanți brokerii vamali care fac posibil acest comerț. Publicația The Insider a identificat 30 de […]
Donald Trump a declarat unui jurnalist de la bordul avionului prezidențial Air Force One că Statele Unite nu va furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Afirmațiile președintelui vin la doar câteva zile, după ce Pentagonul a aprobat trimiterea unui astfel de echipament militar la Kiev. Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Donald Trump a răspuns […]
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a avut loc luni dimineață, 3 noiembrie, în nordul Afganistanului. Cel puțin 10 persoane au murit și alte 260 au fost rănite, a declarat un oficial din domeniul sănătății. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), epicentrul cutremurului a fost localizat la 22 de kilometri de Khulm, Afganistan, […]
DOLIU pe scena muzicii folk internațională. Archie Fisher, vocea BBC și simbol al folkului scoțian, s-a stins din viață la 86 de ani # Gândul
Cunoscutul cântăreț folk scoțian și fost prezentator BBC, Archie Fisher, a murit la 86 de ani. Artist emblematic al muzicii tradiționale scoțiene, Fisher a inspirat generații întregi prin vocea sa caldă, cântecele autentice, dar și prin emisiunea „Travelling Folk” de la BBC Radio Scotland. Lumea muzicii folk este în doliu după moartea lui Archie Fisher, […]
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile # Gândul
A fost ceață în București, la primele ore ale dimineții, iar la ora 07:00 termometrele au arătat 9 grade Celsius. De altfel, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, pentru județele Ilfov, Bacău și Vrancea. Potrivit informațiilor transmise de ANM, vremea intră într-un proces de răcire, ceea ce […]
S-a declanșat Operaţiunea JUPITER 4. 78 de percheziții au loc în ţară. Printre infracţiuni se află contrabanda şi evaziunea fiscală # Gândul
Parchetul General anunţă declanşarea Operaţiunii Jupiter 4. La această oră au loc 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Dosarele vizează infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în […]
Horoscopul de luni, 3 noiembrie 2025, oferit de Neti Sandu. Ce au pregătit astrele pentru toate ZODIILE # Gândul
Neti Sandu a dezvăluit, la Pro TV, ce au pregătit astrele pentru toate zodiile, în ziua de luni, 3 noiembrie 2025. Potrivit acesteia, va fi o zi bună și o să scăpăm de probleme mai neplăcute din trecut pentru a putea începe o viață nouă. Berbec Se observă o mai bună colaborare cu cineva care […]
Autoritățile de pe aeroportul din Bremen, Germania, au intrat în alertă și au suspendat, temporar, traficul aerian pe aeroportul din Bremen duminică seara, după survolarea unei drone de origine necunoscută, a transmis poliția germană pentru AFP, citată de Le Figaro. Drona a fost reperată „în imediata apropiere a aeroportului, în jurul orei 19.30”, potrivit unui […]
Războiul din Ucraina a intrat luni, 3 noiembrie 2025, în a 1.348-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa a primit un sistem antirachetă Patriot de la Germania. Zelenski anunță că apără toată Europa „Am consolidat componența «Patriot» a apărării noastre aeriene. Mulțumesc personal Germaniei și […]
Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan # Gândul
AUR, partidul lui George Simion și-a consolidat prima poziție în intenția de vot pentru parlamentare. La mare distanță, pe locul secund se află PSD și PNL, arată cel mai recent sondaj CURS. În paralel, cercetarea sociologică relevă și o polarizare a opiniei publice cu privire la o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan. Dacă duminica […]
Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE dacă firma la care ai lucrat nu ți-a plătit contribuțiile. Pașii legali pe care îi poți urma # Gândul
Într-o perioadă complicată unde inflația a topit practic orice majorare a pensiilor, tot mai mulți români descoperă abia în momentul pensionării, că angajatorii le-au reținut contribuțiile sociale fără să le vireze statului. Iată care sunt pașii prin care salariații își pot repara vechimea și drepturile la pensie. Casele de pensii din toată țara sunt asaltate […]
Operațiunea Jupiter 48: Polițiștii fac 78 de percheziții în mai multe zone din zone din țară # Gândul
Polițiștii fac luni 78 de percheziții în mai multe județe din țară care vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă, informează Parchetul de pe lângă ÎCCJ. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General […]
Israelul a primit din partea Crucii Roșii rămășițele a trei ostatici răpiți de Hamas la 7 octombrie 2023 și duși în Fâșia Gaza, a anunțat, într-un comunicat, biroul premierului Benjamin Netanyahu. Sicriele ostaticilor, predate armatei israeliene și Shin Bet, serviciul de securitate internă, „vor fi transferate în Israel, unde vor fi primite în timpul unei […]
Ce mesaj i-a transmis Mirel RĂDOI lui Mihai Rotaru, după 2-2 cu Rapid: „Toate astea nu le discut cu nimeni, el știe, deja” # Gândul
Situația continuă să rămână tensionată la Craiova, iar viitorul lui Mirel Rădoi încă nu este bătut în cuie. Duminică seară, după 2-2 cu Rapid, antrenorul oltenilor a avut un mesaj să-i transmită patronului Mihai Rotaru, semn că relațiile între staff-ul tehnic și conducerea clubului sunt, în continuare, reci. Printre altele, fostului internațional a dezvăluit și […]
3 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Sore Mihalache împlinește 36 de ani. Este adoptat mesajul SOS ca semnal internațional de forță majoră # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 3 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Sore Mihalache, născută pe 3 noiembrie 1989 în București, este o cântăreață, actriță și dansatoare, cunoscută pentru activitatea sa în trupa LaLa Band și pentru rolul din serialul “Pariu cu viața” difuzat […]
Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc” # Gândul
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a spus după partida cu Universitatea Craiova că echipa sa nu merita să câștige. Echipa din Giulești a condus cu 2-0 și a fost egalată pe final, dar gazdele au arătat un joc mult mai solid, cel puțin în prima repriză. Penalty-ul comis de Aioni a dus la egalare […]
Victor Angelescu, acționar al Rapidului, l-a contrazis pe Mirel Rădoi, care a anunțat că rezultatul nu e just, deși Craiova a egalat pe final. Meciul din Bănie s-a încheiat cu scorul de 2-2, gazdele reușind să obțină un punct dintr-un penalty la ultima fază a partidei. Rapid e pe primul loc în Superliga, iar Universitatea […]
Mirel Rădoi nu a mai stat să se termine meciul Universitatea Craiova – Rapid și a PLECAT la vestiare. Cum explică gestul incredibil # Gândul
Mirel Rădoi a plecat la vestiare în minutul 90+6, înainte ca oltenii să primească penalty și să egaleze. Universitatea Craiova – Rapid s-a încheiat cu scorul de 2-2, golurile fiind înscrise de Adrian Rus (29), Steve Nsimba (90+10 – penalty), respectiv Tobias Christensen (16), Lars Kramer (74). Antrenorul de 44 de ani a fost nemulțumit […]
Universitatea Craiova a smuls un PUNCT pe final în derby-ul cu Rapid. „Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit” # Gândul
Universitatea Craiova și Rapid au încheiat la egalitate, 2-2, meciul din Bănie, din etapa 15 a Superligii. Bucureștenii au condus de două ori, prin golurile marcate de Tobias Christensen (16) și Lars Kramer (74). Gazdele au revenit prin golul lui Adrian Rus (29) și al lui Steve Nsimba (90+10, din penalty). Rapid a ajuns pe […]
Ilie Bolojan preferă să ÎNCALCE Constituția, alte 2 legi și deciziile CCR. Deși este OBLIGAT să vină în Parlament, premierul refuză să dea explicații pe tema retragerii trupelor SUA din România. Și-a descoperit programul încărcat și cere să fie reprogramat # Gândul
Ilie Bolojan era așteptat astăzi, de la ora 16.00, în Parlament, la „Ora Premierului”, ca să dea explicații pentru retragerea unei părți importante a trupelor americane de pe teritoriul României, o temă ce ține de securitatea națională a României și a locuitorilor ei. Numai că aseară, după 4 zile de tăcere, Bolojan a transmis că […]
Cum evenimentele din Afganistan – o țară fundamentalistă, parțial primitivă – au prefigurat prăbușirea Uniunii Sovietice și au clătinat poziția SUA de hegemonie mondială. Atât URSS, cât și SUA au comis o eroare fatală # Gândul
Istoria este nu numai imprevizibilă, ci și autoironică. Unul dintre cele mai mari paradoxuri ale istoriei recente este modul în care Afganistan – o țară fundamentalistă, parțial primitivă, condusă de triburi și aflată în anarhie și război civil de zeci de ani – , a prefigurat prăbușirea Uniunii Sovietice și a clătinat poziția, deținută mult […]
Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a adus elemente TRADIȚIONALE din România în resortul său exotic din Madagascar. Cum arată sauna din complexul de 4 stele # Gândul
Resortul de lux al lui Radu Mazăre din Madagascar – fost primar al Constanței pentru 15 ani, eliberat din închisoare în 2024 – impresionează nu prin opulență, așa cum poate am avea tendița să credem – ci prin felul în care a reușit să aducă elementele tradiționale din România pe o insulă exotică, la 8000 […]
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Medicul a lămurit dacă există sau nu diete pentru imunitate. „Dacă auzim pe cineva care, în mod dovedit ne spune cum să ne creștem imunitatea apăsând pe buton, vreau să […]
Când se poate pierde indemnizația pentru creșterea copilului. În ce situații se suspendă plata imediat # Gândul
Indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă un sprijin esențial pentru părinți, însă acest drept poate fi suspendat sau chiar pierdut în cazul în care nu sunt respectate anumite condiții prevăzute în legislația românească. Potrivit legii, plata indemnizației se poate suspenda începând cu ziua următoare celei în care apar anumite situații care duc la nerespectarea criteriilor de […]
Călin Georgescu torpilează alegerile din București: „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. E o farsă organizată sub aparența Binelui.” # Gândul
Călin Georgescu a postat un mesaj duminică seară, pe pagina sa de Facebook despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Fostul prezidențiabil consideră că guvernul este ilegitim și că nu poate face alegeri legitime și că nu pot fi organizate la fix un an de la anularea celor prezidențiale din 2024. „Astăzi, țara suferă și suferă […]
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Tinerii care au fost ademeniți de o „pastilă minune” pentru slăbit. Cât este de toxică, de fapt # Gândul
O nouă „pastilă minune” care promite pierderea rapidă în greutate, a devenit virală pe platforma VPN Russia. Numită „Molecule”, pastila este prezentată drept un produs pe baza „ingredientelor naturale”, cum ar fi rădăcina de păpădie și extractul de semințe de fenicul. Jurnaliștii de la ziarul rus Izvestiya au trimis pastile pe care le-au cumpărat online pentru […]
Scandalul salariului minim nu se mai termină. Ministrul Finanțelor spune că încă nu este momentul pentru creştere # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că „mai degrabă” salariul minim nu trebuie mărit, cel puțin „nu în acest moment”. Ministrul consideră că această creștere nu este oportună în acest moment, pentru că salariul minim a crescut cu 75% din 2021 până în prezent. Ministrul Finanțelor a vorbit într-un interviu pentru Antena 3 despre saga salariului […]
Luna noiembrie aduce oportunități semnificative pentru anumite semne zodiacale în privința finanțelor personale. În perioada aceasta, experții în astrologie recomandă ca persoanele vizate să își analizeze situația financiară actuală și să identifice modalități de creștere a veniturilor sau de reducere a cheltuielilor inutile. Cele trei zodii care atrag succesul financiar Reflectarea asupra finanțelor și deschiderea […]
Patroana unui post TV local și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe # Gândul
Amalia Bellantoni, șefa unui post local de televiziune și soțul ei, Dominico, au fost arestați astăzi, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție într-un dosar penal. Cei doi sunt acuzați de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și loviri sau alte violențe. Patroana unui post de televiziune se află în centrul […]
UTA a învins Metaloglobus, 2-0, iar Adrian Mihalcea a oferit declarația serii: „Lumea se gândea când arunc prosopul sau plec cu trenul” # Gândul
UTA a câștigat meciul cu Metaloglobus și are 19 puncte în Superliga, iar adversarii sunt ultimii în clasament, șapte puncte. Golurile celor de la UTA au fost înscrise de Marius Coman (minutul 74) și Dmytro Pospelov (86). A fost primul meci al echipei din Arad, din vară, în care a obținut trei puncte. A încheiat […]
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra maxime „normale” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la peste 1.700 de metri. Vremea va fi rece în toate regiunile țării, inclusiv în București, de marți, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime […]
Bolojan REFUZĂ convocarea Parlamentului pentru a da explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate # Gândul
Premierul Ilie Bolojan spune „pas” invitației PSD și AUR din Parlament pentru a da explicații despre plecarea trupelor americane din România. Prim-ministrul spune că are agenda prea încărcată și cere reprogramarea pentru o altă dată, mai liberă. „Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul […]
Ce oraș roman „bogat în aur” a fost descoperit la Alba Iulia. Cum arată străzile și piațetele vechi de 2.000 de ani # Gândul
În ultimele două luni au fost făcute descoperiri arheologice importante, în cadrul procesului de descărcare arheologică pentru un teren din cartierul Partoș din municipiul Alba Iulia. În această zonă a existat, în urmă cu aproape 2.000 de ani, orașul roman Colonia Auelius Apulensis, una dintre cele mai importante și bogate așezări urbane din Dacia romană. […]
1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului # Gândul
Ziua Morților, o sărbătoare importantă în Mexic, s-a ținut și anul acesta pe străzi. Mexicanii tradiționaliști i-au onorat pe cei dragi trecuți în neființă, iar tinerii s-au costumat și au împânzit străzile marilor orașe mexicane de parcă a fost un carnaval național. Ziua Morților,comparată cu Halloweenul american, „Ziua Morților” este sărbătorită anual între zilele 1 […]
George Simion critică dur participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „În alte vremuri, ar fi fost suspendat imediat” # Gândul
George Simion a lansat un atac la adresa președintelui Nicușor Dan după ce acesta a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. „În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicuşor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susţinând un candidat în campania electorală de la Bucureşti, ceea ce este total imoral, […]
Cum arătau economia și industria în „Epoca de Aur”. Ce s-a ales de „moștenirea” lui Nicolae Ceaușescu # Gândul
Economia anului 1965, an în care Nicolae Ceaușescu a venit la puere, era mult mai puțin dezvoltată decât cea pe care a lăsat-o în 1989. Totuși, economia din perioada comunistă a fost marcată atât de realizări, cât și de eșecuri. Toate încercările de a pune România în topul economiilor globale au dus în final la […]
Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey # Gândul
Un bărbat în vârstă, deocamdată neidentificat, a devenit eroul din trenul atacat sâmbătă seara în Londra. Bătrânul l-a împiedicat cu capul pe unul dintre atacatori, înarmat cu un cuțit, să înjunghie o adolescentă. Un alt bărbat era pregătit să riposteze cu o sticlă de Jack Daniels în timpul atacului. Mai mulți pasageri au fost înjunghiați […]
Există milioane de oameni care călătoresc în toată lumea, iar faptul că nu au venituri mari nu îi împiedică să facă asta. O soluție la îndemâna multora este voluntariatul în timpul călătoriilor. În jurul acestui concept s-a dezvoltat o adevărată industrie acum și există numeroase platforme unde se pot conecta călătorii și cei care au […]
Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează” # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, a postat pe pagina sa de facebook – în ziua în care Cătălin Drulă s-a lasat oficial în lupta pentru Primăria Capitalei – câteva versuri din cântecul „May Way” a lui Frank Sinatra, unul dintre preferatele sale. „Ce este un om, ce are el? Dacă nu este propriul […]
Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva # Gândul
O excursie la Castelul Bran s-a transformat într-o tragedie pentru un turist italian. Acesta a murit brusc în timp ce explora faimosul castel, cunoscut drept „tărâmul lui Dracula”, el a șocat grupul cu care se afla în vacanță, dar și personalul de acolo. Autoritățile au luat imediat măsuri după acest incident pentru a gestiona situația […]
