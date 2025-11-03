Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort. Ce spune analistul financiar Iancu Guda
Gândul, 3 noiembrie 2025 12:00
Iancu Guda, specialistul financiar al Antenei 1, a vorbit la Observator TV despre posibilitatea de a ne încălzi iarna mai ieftin și eficient, fără a sacrifica, însă, confortul. „Dacă dăm foc la lemne și cărbune, pe termen lung, nu e nici eficient, nici prietenos cu mediul, nici sustenabil. Acum, e o realitate pentru că în […]
Acum 5 minute
12:20
Principala sursă de apă potabilă pentru locuitorii capitalei iraniene, Teheran, riscă să sece în decurs de două săptămâni, potrivit aljazeera, din cauza unei secete istorice care afectează întreaga țară. Barajul Amir Kabir, unul dintre cele cinci care furnizează apă potabilă Teheranului, „deține doar 14 milioane de metri cubi de apă, ceea ce reprezintă opt procente […]
12:20
Cancelaria Prim-Ministrului a trimis la 8 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului” din Parlament # Gândul
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a trimis de la 08:00 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului”. Ilie Bolojan era așteptat astăzi, de la ora 16.00, în Parlament, la „Ora Premierului”, ca să dea explicații pentru retragerea unei părți importante a trupelor americane de pe teritoriul României, o temă ce ține de securitatea […]
12:20
Ce va face AUR după mesajul lui Călin Georgescu de boicotare a alegerilor la Capitală. Anca Alexandrescu, lovită din două direcții # Gândul
Fostul prezidențiabil Călin Georgescu a dat un mesaj prin care a transmis ferm că nu recunoaște organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, pe motiv că acest Guvern îl consideră ilegitim. Mai mult, liderul suveranist nu a dat niciun mesaj de susținere a Ancăi Alexandrescu, vedeta de la Realitatea Plus care l-a promovat intens după anularea alegerilor […]
12:20
Liderul regiunii spaniole Valencia își anunță demisia după un an. Ce detalii au ieșit la iveală despre inundațiile soldate cu peste 200 de morți # Gândul
La mai bine de un an de la inundațiile devastatoare care au ucis 229 de persoane în Valencia, Carlos Mazón, președintele regiunii din estul Spaniei, a cedat furiei publice și presiunilor politice și a anunțat că demisionează, transmite The Guardian. Mazón, membru al Partidului Popular conservator (PP), a rezistat apelurilor de a se retrage, după […]
12:20
Supermarketul online Sezamo marchează trei ani de la lansarea oficială pe piața din România și sărbătorește cu o campanie triplu SGR și cu reduceri consistente. Astfel, între 3 și 6 noiembrie, clienții vor primi de trei ori valoarea fiecărui ambalaj returnat în sacii de colectare Sezamo. În plus, supermarketul online a pregătit reduceri de până […]
Acum 15 minute
12:10
5 luni și o săptămână au trecut de când Nicușor Dan este președintele „României Oneste”. 5 luni în care șeful statului a reușit să facă același lucru pe care l-a făcut timp de 5 ani la Primăria Capitalei: să-și încalce promisiunile. Dacă bucureștenii erau deja obișnuiți cu minciunile de campanie ale actualului președinte, acum toată […]
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
Dezvăluiri despre Alexandru Deaconu. De la fost fotbalist la Steaua la arbitrul care a oprit un derby pentru o brichetă # Gândul
Alexandru Deaconu a rămas în memoria microbiștilor români drept „centralul” care a oprit derby-ul Rapid – Steaua, din 2008, disputat pe „Giulești”, pentru o brichetă aruncată din tribune. Puțină lume știe, însă, că Deaconu a fost fotbalist înainte să se facă arbitru și a jucat chiar la Steaua. Până să intre pe gazon ca „om […]
11:50
Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu: „Aşteptăm anul viitor” # Gândul
Din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny, există riscul ca una dintre cele mai importante lucrări să se oprească. Este vorba despre Planşeul Unirii, pentru care există facturi restante de aproape 135 miloane de el. Guvernul are facturi restante la firma lui Cristian Erbaşu pentru lucrările din centrul Capitalei care au […]
11:40
FOTO. Mihai Trăistariu, despre participarea la Eurovision 2026. ”Eu am o PIESĂ de acum doi ani, pusă pe pauză” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, a afirmat că își dorește să reprezinte România la concursul Eurovision 2026 și are și o piesă pregătită. Mihai Trăistariu a cunoscut faima în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai dîndrpgite formații de pe scena artistică din România de la […]
11:40
Cine e MILIARDARUL ucrainean care vrea să cumpere combinatul Liberty Galați cu 800.000.000 de euro. Devine cel mai bogat investitor din Superliga # Gândul
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, este pregătit să plătească până la 800 de milioane de euro pentru combinatul Liberty Galați. Tranzacția îl poate transforma în cel mai bogat investitor din Superliga, unde Liberty sponsorizează echipa de fotbal, Oțelul Galați. Cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov, în vârstă de 58 de […]
Acum 2 ore
11:20
Marian Godină sare în apărarea jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului COLECTIV: „Părinții lui sunt devastați. Să vă fie rușine” # Gândul
Polițistul Marian Godină i-a luat apărarea tânărului jandarm care l-a amendat pe organizatorul marșului pentru victimele de la tragedia din Colectiv, criticând totodată conducerea Jandarmeriei Române după ce instituția și-a cerut scuze public în acest caz, care a văzut vâlvă pe rețelele de socializare. Tragedia de la Colectiv, comemorată an de an în România, a […]
11:20
DIICOT a destructurat o gruparea specializată în achiziții de mașini de lux, cu documente false. Prejudiciu de 7 milioane de euro # Gândul
Poliţiştii bucureşteni şi procurori DIICOT au descins luni la mai multe locații din Bucureşti în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Cei implicați sunt acuzaţi că au preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun […]
11:10
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de o amplă anchetă a Parchetului General și a Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cunoscută și ca Operațiunea Jupiter- SURSE # Gândul
Potrivit surselor BIHOREANUL, în operațiunea Jupiter – declanșată și în Bihor de către Parchetul General și ai Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice -sunt vizate și sedii ale unor firme controlate de milionarii Ioan și Viorel Micula, în localitățile Rieni, Ștei și Sudrigiu. Frații Micula sunt apropiați ai premierului Ilie Bolojan. Într-o informare transmisă luni, Parchetul de […]
11:10
Tinerii din Maldive nu vor avea voie să fumeze niciodată în viața lor. Ce presupune legea adoptată deja de autorități. Sunt vizați inclusiv turiștii # Gândul
Maldive, perela Oceanului Indian, a devenit singura țară din lume care a interzis fumatul la nivel de generație. Potrivit unei noi legi, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie, oricărei persoane născute după ianuarie 2007 i se va interzice să consume sau să cumpere produse din tutun – nu doar până la împlinirea vârstei […]
11:10
Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția include și țigările electronice sau produsele de vaping # Gândul
Autoritățile din Insulele Maldive, o destinație luată cu asalt și de români, au implementat o lege care interzice fumatul tuturor celor născuți după ianuarie 2007, localnici și turiști, devenind singura națiune cu o interdicție „generațională” a tutunului , a anunțat Ministerul Sănătății din acest stat. Aceasta este o premieră mondială, interdicția incluzând și deținerea și […]
11:10
Preşedintele Statelor Unite a decis că nu este momentul să livreze Ucrainei rachetele Tomahawk cerute. Donald Trump a vorbit cu presa americană duminică despre acest subiect extrem de sensibil. La bordul Air Force One, liderul de la Casa Albă a spus că nu dorește escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina. „Nu, nu chiar!” Tomahawk sunt rachete […]
11:00
Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient # Gândul
Un angajat al unui centru pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități din Bihor a fost surprins în timp ce îl lovea cu sălbăticie pe unul dintre beneficiari, chiar în curtea instituției. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. Autoritățile au demarat o cercetare disciplinară. Incidentul a avut loc într-un centru aflat în subordinea […]
11:00
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor impuse de Donald Trump # Gândul
️Cele mai mari rafinării din Turcia încep să reducă dependența de țițeiul rusesc și să achiziționeze tot mai mult petrol din alte surse, ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie împotriva Rusiei, transmite Reuters. Turcia, alături de China și India, este printre principalii cumpărători de petrol rusesc. Însă […]
10:40
Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână # Gândul
Prețul carburanților crește în benzinării, fără oprire. Doar în ultima săptămână au fost înregistrate trei creșteri la pompă, iar scumpirea se resimte în special în cazul motorinei. Iar de la 1 ianuarie 2026 vom plăti și mai mult după ce Guvernul a hotărât să majoreze acciza carburanților. În luna octombrie au existat cinci scumpiri la […]
10:40
Bolojan semnează un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România # Gândul
Premierul Ilie Bolojan îl primește astăzi la Palatul Victoria pe Armin Papparger, CEO-ul gigantului industriei de apărare, Rheinmetall. Scopul principal al întâlnirii dintre cei doi este semnarea unui contract de cooperare pentru industria de apărare. Alături de premier, va fi și ministrul Economiei, Radu Miruță, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. ȘTIRE ÎN CURS DE […]
10:30
Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral” # Gândul
În „pastila” jurnalistică de luni, 3 noiembrie, Ion Cristoiu trage un semnal de alarmă despre cum USR îl folosește pe președintele României „pe post de prezervativ electoral”. „Ziua de duminică, 2 noiembrie 2025, a înregistrat o premieră în istoria postdecembristă, o istorie nu lipsită de premiere. Președintele României, Nicușor Dan, a participat la lansarea unui […]
Acum 4 ore
10:20
Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor # Gândul
Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după o vacanță de o săptămână. Ministerul Afacerilor Interne transmite că poliţiştii vor fi pe şosele pentru fluidizarea traficului. De asemenea, se face un apel la șoferi să respecte regulile, astfel încât şcoala să înceapă în siguranţă. Structura anului școlar 2025-2026 Anul școlar 2025-2026 este structurat pe […]
10:20
MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis # Gândul
Transilvania este regiunea „emblemă” a României pentru majoritatea turiștilor străini. Foarte mulți dintre cei care vin în țara noastră rămân pur și simplu fasnicați de peisajele care îți taie răsuflarea la orice pas, însă puțini sunt cei care știu de zona spectaculoasă ascunsă între colinele Transilvaniei care poate fi descoperită într-o călătorie de basm cu […]
10:20
Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului # Gândul
Mexicanii din statul Michoacan, din vestul țării, au ieșit în stradă, după ce un primar local, care promova lupta împotriva cartelurilor e droguri, a fost ucis chiar în timpul festivităților de Ziua Morților (Día de los Muertos n.r.) în orașul Uruapan. Grupuri de manifestanți, majoritatea parte din Generația Z, au luat cu asalt, ieri, Palatul […]
10:10
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul # Gândul
Potrivit surselor BIHOREANUL, în operațiunea Jupiter – declanșată și în Bihor de către Parchetul General și ai Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice -sunt vizate și sedii ale unor firme controlate de milionarii Ioan și Viorel Micula, în localitățile Rieni, Ștei și Sudrigiu. Frații Micula sunt apropiați ai premierului Ilie Bolojan. Într-o informare transmisă luni, Parchetul de […]
10:00
„Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis” # Gândul
Sancțiunile occidentale vizează, de obicei, exportatorii străini care furnizează Rusiei diverse bunuri aflate pe „lista neagră”, precum și importatorii ruși care utilizează aceste bunuri în producția militară. Cu toate acestea, o verigă importantă rămâne într-un con de umbră. Sunt foarte importanți brokerii vamali care fac posibil acest comerț. Publicația The Insider a identificat 30 de […]
09:40
Donald Trump a declarat unui jurnalist de la bordul avionului prezidențial Air Force One că Statele Unite nu va furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Afirmațiile președintelui vin la doar câteva zile, după ce Pentagonul a aprobat trimiterea unui astfel de echipament militar la Kiev. Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Donald Trump a răspuns […]
09:30
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a avut loc luni dimineață, 3 noiembrie, în nordul Afganistanului. Cel puțin 10 persoane au murit și alte 260 au fost rănite, a declarat un oficial din domeniul sănătății. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), epicentrul cutremurului a fost localizat la 22 de kilometri de Khulm, Afganistan, […]
09:30
DOLIU pe scena muzicii folk internațională. Archie Fisher, vocea BBC și simbol al folkului scoțian, s-a stins din viață la 86 de ani # Gândul
Cunoscutul cântăreț folk scoțian și fost prezentator BBC, Archie Fisher, a murit la 86 de ani. Artist emblematic al muzicii tradiționale scoțiene, Fisher a inspirat generații întregi prin vocea sa caldă, cântecele autentice, dar și prin emisiunea „Travelling Folk” de la BBC Radio Scotland. Lumea muzicii folk este în doliu după moartea lui Archie Fisher, […]
09:30
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile # Gândul
A fost ceață în București, la primele ore ale dimineții, iar la ora 07:00 termometrele au arătat 9 grade Celsius. De altfel, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, pentru județele Ilfov, Bacău și Vrancea. Potrivit informațiilor transmise de ANM, vremea intră într-un proces de răcire, ceea ce […]
09:10
S-a declanșat Operaţiunea JUPITER 4. 78 de percheziții au loc în ţară. Printre infracţiuni se află contrabanda şi evaziunea fiscală # Gândul
Parchetul General anunţă declanşarea Operaţiunii Jupiter 4. La această oră au loc 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Dosarele vizează infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în […]
09:10
Horoscopul de luni, 3 noiembrie 2025, oferit de Neti Sandu. Ce au pregătit astrele pentru toate ZODIILE # Gândul
Neti Sandu a dezvăluit, la Pro TV, ce au pregătit astrele pentru toate zodiile, în ziua de luni, 3 noiembrie 2025. Potrivit acesteia, va fi o zi bună și o să scăpăm de probleme mai neplăcute din trecut pentru a putea începe o viață nouă. Berbec Se observă o mai bună colaborare cu cineva care […]
08:50
Autoritățile de pe aeroportul din Bremen, Germania, au intrat în alertă și au suspendat, temporar, traficul aerian pe aeroportul din Bremen duminică seara, după survolarea unei drone de origine necunoscută, a transmis poliția germană pentru AFP, citată de Le Figaro. Drona a fost reperată „în imediata apropiere a aeroportului, în jurul orei 19.30”, potrivit unui […]
08:50
Războiul din Ucraina a intrat luni, 3 noiembrie 2025, în a 1.348-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa a primit un sistem antirachetă Patriot de la Germania. Zelenski anunță că apără toată Europa „Am consolidat componența «Patriot» a apărării noastre aeriene. Mulțumesc personal Germaniei și […]
08:50
Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan # Gândul
AUR, partidul lui George Simion și-a consolidat prima poziție în intenția de vot pentru parlamentare. La mare distanță, pe locul secund se află PSD și PNL, arată cel mai recent sondaj CURS. În paralel, cercetarea sociologică relevă și o polarizare a opiniei publice cu privire la o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan. Dacă duminica […]
08:40
08:30
Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE dacă firma la care ai lucrat nu ți-a plătit contribuțiile. Pașii legali pe care îi poți urma # Gândul
Într-o perioadă complicată unde inflația a topit practic orice majorare a pensiilor, tot mai mulți români descoperă abia în momentul pensionării, că angajatorii le-au reținut contribuțiile sociale fără să le vireze statului. Iată care sunt pașii prin care salariații își pot repara vechimea și drepturile la pensie. Casele de pensii din toată țara sunt asaltate […]
08:30
Operațiunea Jupiter 48: Polițiștii fac 78 de percheziții în mai multe zone din zone din țară # Gândul
Polițiștii fac luni 78 de percheziții în mai multe județe din țară care vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă, informează Parchetul de pe lângă ÎCCJ. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General […]
Acum 6 ore
08:10
Israelul a primit din partea Crucii Roșii rămășițele a trei ostatici răpiți de Hamas la 7 octombrie 2023 și duși în Fâșia Gaza, a anunțat, într-un comunicat, biroul premierului Benjamin Netanyahu. Sicriele ostaticilor, predate armatei israeliene și Shin Bet, serviciul de securitate internă, „vor fi transferate în Israel, unde vor fi primite în timpul unei […]
07:40
Ce mesaj i-a transmis Mirel RĂDOI lui Mihai Rotaru, după 2-2 cu Rapid: „Toate astea nu le discut cu nimeni, el știe, deja” # Gândul
Situația continuă să rămână tensionată la Craiova, iar viitorul lui Mirel Rădoi încă nu este bătut în cuie. Duminică seară, după 2-2 cu Rapid, antrenorul oltenilor a avut un mesaj să-i transmită patronului Mihai Rotaru, semn că relațiile între staff-ul tehnic și conducerea clubului sunt, în continuare, reci. Printre altele, fostului internațional a dezvăluit și […]
07:20
3 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Sore Mihalache împlinește 36 de ani. Este adoptat mesajul SOS ca semnal internațional de forță majoră # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 3 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Sore Mihalache, născută pe 3 noiembrie 1989 în București, este o cântăreață, actriță și dansatoare, cunoscută pentru activitatea sa în trupa LaLa Band și pentru rolul din serialul “Pariu cu viața” difuzat […]
07:10
Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc” # Gândul
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a spus după partida cu Universitatea Craiova că echipa sa nu merita să câștige. Echipa din Giulești a condus cu 2-0 și a fost egalată pe final, dar gazdele au arătat un joc mult mai solid, cel puțin în prima repriză. Penalty-ul comis de Aioni a dus la egalare […]
Acum 8 ore
06:20
Victor Angelescu, acționar al Rapidului, l-a contrazis pe Mirel Rădoi, care a anunțat că rezultatul nu e just, deși Craiova a egalat pe final. Meciul din Bănie s-a încheiat cu scorul de 2-2, gazdele reușind să obțină un punct dintr-un penalty la ultima fază a partidei. Rapid e pe primul loc în Superliga, iar Universitatea […]
06:10
Mirel Rădoi nu a mai stat să se termine meciul Universitatea Craiova – Rapid și a PLECAT la vestiare. Cum explică gestul incredibil # Gândul
Mirel Rădoi a plecat la vestiare în minutul 90+6, înainte ca oltenii să primească penalty și să egaleze. Universitatea Craiova – Rapid s-a încheiat cu scorul de 2-2, golurile fiind înscrise de Adrian Rus (29), Steve Nsimba (90+10 – penalty), respectiv Tobias Christensen (16), Lars Kramer (74). Antrenorul de 44 de ani a fost nemulțumit […]
05:50
Universitatea Craiova a smuls un PUNCT pe final în derby-ul cu Rapid. „Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit” # Gândul
Universitatea Craiova și Rapid au încheiat la egalitate, 2-2, meciul din Bănie, din etapa 15 a Superligii. Bucureștenii au condus de două ori, prin golurile marcate de Tobias Christensen (16) și Lars Kramer (74). Gazdele au revenit prin golul lui Adrian Rus (29) și al lui Steve Nsimba (90+10, din penalty). Rapid a ajuns pe […]
05:10
Ilie Bolojan preferă să ÎNCALCE Constituția, alte 2 legi și deciziile CCR. Deși este OBLIGAT să vină în Parlament, premierul refuză să dea explicații pe tema retragerii trupelor SUA din România. Și-a descoperit programul încărcat și cere să fie reprogramat # Gândul
Ilie Bolojan era așteptat astăzi, de la ora 16.00, în Parlament, la „Ora Premierului”, ca să dea explicații pentru retragerea unei părți importante a trupelor americane de pe teritoriul României, o temă ce ține de securitatea națională a României și a locuitorilor ei. Numai că aseară, după 4 zile de tăcere, Bolojan a transmis că […]
05:10
Cum evenimentele din Afganistan – o țară fundamentalistă, parțial primitivă – au prefigurat prăbușirea Uniunii Sovietice și au clătinat poziția SUA de hegemonie mondială. Atât URSS, cât și SUA au comis o eroare fatală # Gândul
Istoria este nu numai imprevizibilă, ci și autoironică. Unul dintre cele mai mari paradoxuri ale istoriei recente este modul în care Afganistan – o țară fundamentalistă, parțial primitivă, condusă de triburi și aflată în anarhie și război civil de zeci de ani – , a prefigurat prăbușirea Uniunii Sovietice și a clătinat poziția, deținută mult […]
05:10
Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a adus elemente TRADIȚIONALE din România în resortul său exotic din Madagascar. Cum arată sauna din complexul de 4 stele # Gândul
Resortul de lux al lui Radu Mazăre din Madagascar – fost primar al Constanței pentru 15 ani, eliberat din închisoare în 2024 – impresionează nu prin opulență, așa cum poate am avea tendița să credem – ci prin felul în care a reușit să aducă elementele tradiționale din România pe o insulă exotică, la 8000 […]
Acum 12 ore
23:40
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Medicul a lămurit dacă există sau nu diete pentru imunitate. „Dacă auzim pe cineva care, în mod dovedit ne spune cum să ne creștem imunitatea apăsând pe buton, vreau să […]
