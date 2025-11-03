Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort. Ce spune analistul financiar Iancu Guda

05:10

Resortul de lux al lui Radu Mazăre din Madagascar – fost primar al Constanței pentru 15 ani, eliberat din închisoare în 2024 – impresionează nu prin opulență, așa cum poate am avea tendița să credem – ci prin felul în care a reușit să aducă elementele tradiționale din România pe o insulă exotică, la 8000 […]