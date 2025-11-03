Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
Gândul, 3 noiembrie 2025 13:20
Uniunea Europeană și-a epuizat capacitatea de a oferi ajutor militar Ucrainei și vrea să compenseze lipsa fondurilor prin noi împrumuturi și prin confiscarea activelor rusești, afirmă premierul ungar, Viktor Orbán, care a avertizat că țara sa nu va participa la astfel de acțiuni. Orbán a menționat că, potrivit calculelor publicației britanice The Economist, „Ucraina ar […]
• • •
Acum 5 minute
13:50
Grindeanu spune că abia dimineață a fost informat că Bolojan nu vine în Parlament și că se duc tratative pentru o REPROGRAMARE # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat luni, în Parlament că abia dimineață a fost informat că premierul nu vine în Parlament, dar că se va face o reprogramare. „Colegii mei de la Cabinet iau legătura cu Cabinetul primului-ministru, astfel încât să facă o potrivire de calendar, ca la o dată viitoare primul-ministru să vină, a spus luni […]
Acum 15 minute
13:40
FOTO. Saveta Bogdan, sfătuită să nu vorbească ROMÂNEȘTE în America. ”M-a rugat să nu vorbesc tare în public” # Gândul
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a afirmat că a fost sfăturită de fiica sa să nu vorbească românește în public în America. Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești. În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea i-a […]
13:40
S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un bărbat a fost scos de sub dărâmături # Gândul
Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali din Roma s-a prăbușit parțial. Unul dintre cei patru muncitori afectați a fost rănit grav. Bărbatul a fost scos din dărâmături și predat serviciilor de urgență. Până în prezent, patru muncitori au fost salvați de pompieri. Cei trei aflați în vârful turnului au fost evacuați […]
13:40
Se spune că lunea nici iarba nu crește, cu atât mai puțin nu apare cheful de muncă. Totuși, GÂNDUL.RO vă înseninează după-amiaza cu un banc amuzant – „Unde nu-i cap, vai de picioare”. – Mă dor picioarele. – Și pe mine mă doare capul, dar nu mă plâng. – La mine e complet diferit. – […]
13:40
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat boicotarea alegerilor din 7 decembrie: Nu avem cum să nu participăm la alegeri # Gândul
Senatorul Petrişor Peiu a declarat că AUR nu are cum să nu participe la alegerile parţiale din 7 decembrie. De asemenea, AUR va anunțat luni seara pe cine va susține la primăria Capitalei, însă sunt discuții avansate privind candidata Anca Alexandrescu. Petrișor Peiu a declarat ca urmare a reacției lui Călin Georgescu privind alegerile de […]
13:40
Bancul de luni este despre prieteni, dar mai ales despre deplasările în străinătate, în interes de serviciu… Un prieten de-al meu s-a dus într-o deplasare peste hotare cu colegii de serviciu. Colegii săi, dorind să facă mișto de el, înainte de înapoierea acasă i-au aruncat în valiza o cutie cu prezervative. Ajuns acasă, soția a […]
Acum 30 minute
13:30
Aproape 400 de blocuri și Spitalul Universitar, fără apă caldă și căldură în perioada următoare. Cele mai afectate sectoare # Gândul
Bucureștenii se antrenează intens pentru sezonul de iarnă. Sute de blocuri și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări, a anunțat luni compania Termoenergetica. Care sunt zonele vizate. Sute de blocuri și Spitalul Universitar din Capitală rămân zilele următoare fără apă caldă și căldură. Potrivit unui comunicat al companiei Termoenergetica, […]
13:30
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc # Gândul
Insula Crete a fost scena unui atac foarte violent cu arme de foc, în urma căruia două persoane au murit și, cel puțin șase au fost rănite. Deși autoritățile nu au oferit informații despre motivele care au dus la tragicul incident, mass-media din Grecia susține că ar fi vorba despre un caz de răzbunare între […]
13:30
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune # Gândul
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a vizitat, luni, zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, relatează The Independent. Oficialul a început, astăzi, o vizită de două zile în Coreea de Sud, pentru discuții pe teme de securitate, a anunțat Ministerul Apărării din Coreea de Sud. Potrivit sursei citate, aceasta este prima […]
Acum o oră
13:20
„Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată # Gândul
Fostul primar al comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache, mai cunoscut în mediul politic sub porecla „Mistrețul”, se pregătește să apară în fața instanței. Procedura de cameră preliminară, în care judecătorii au analizat legalitatea probelor strânse de procurori, s-a încheiat, iar Tribunalul Iași a dispus începerea judecății. Ultima șansă a fostului edil de a amâna debutul […]
13:20
Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din Uniunea Europeană se angajează din ce în ce mai puțin. Uniunea Europeană a stabilit un obiectiv de 9% pentru acestă grupă de vârstă până în 2030, iar România se află printre țările care au depășit media UE de 11%. Astfel, un sfert din toți […]
13:20
13:10
Pe 1 noiembrie, Sala Palatului din București a găzduit premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei. Evenimentul a reunit peste 4000 de spectatori, într-o seară memorabilă. Printre cei prezenți s-au numărat invitați speciali, personalități din lumea culturală și politică […]
Acum 2 ore
12:50
Realitatea necunoscută a primelor luni de după ADOPȚIE: o perioadă dificilă, asemănătoare cu stările post-partum # Gândul
Adopția unui copil înseamnă, dincolo de emoții intense, și provocări pe care foarte puțini părinți le anticipează. Realitatea necunoscută, dură a primelor luni de după adopție înseamnă o perioadă dificilă, asemănătoare cu stările post-partum. Se produc schimbări importante în rutină și chiar în echilibrul emoțional al familiei încă din primele luni după ce copilul ajunge […]
12:50
Meteorologii Accuweather fac anunțul. Când vin ninsorile în Capitală. Meteorologii Accuweather fac anunțul Chiar dacă luna noiembrie va fi una relativ blândă, ca temperaturi, în prima jumătate, surpriza survine în zilele de 23-24 noiembrie, când vom înregistra primele ninsori în Capitală. Temperaturile vor scădea atunci până la 5-6 grade Celsius și cu siguranță șoferii trebuie […]
12:50
Nigeria neagă acuzațiile de genocid ale lui Trump. „Sunt și musulmani uciși, nu doar creștini” # Gândul
Aflat la bordul Air Force One în drum către Washington, Donald Trump a declarat că Statele Unite au în vedere trimiterea de trupe americane în Nigeria sau lansarea de atacuri aeriene asupra grupărilor care persecută comunitățile creștine. În replică, oficialii din Nigeria neagă această acuză și invită SUA să participe la eliminarea Boko Haram. Oficialii […]
12:40
FOTO. Catinca Roman, despre experiența ”Asia Express” alături de fiica sa. ”Am descoperit anumite CHESTII la care trebuie să mai lucrăm” # Gândul
Catinca Roman a vorbit despre experiența de la ”Asia Express”, unde a participat alîături de fiica sa, Calina. Cele două au primele eliminate din competiție. Catinca Roman a participat la ”Asia Express” 2025, de la Antena 1, alături de fiica sa, Calina. Echipa lor a fost prima eliminată din competiție. Pe durata participării lor la […]
12:40
„EXCLUSIV RAPID” după Craiova – Rapid 2-2 începe la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport # Gândul
Rapid a termint turul cu o singură înfrângere și continuă lupta pentru titlul de campioană a României, care a ajuns ultima dată în Giulești în 2003. Vorbim despre tot ce s-a întâmplat de la venirea lui Gâlcă și despre ceea ce urmează la Rapid. Sâmbătă avem Rapid – FC Argeș, un meci care stârnește orgolii […]
12:30
Sondajul PNL-ului indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală.Rezultat „bizar”: Nicu & Bolojan, preferații cetățenilor # Gândul
Potrivit unui sondaj, realizat în luna octombrie 2025, Nicolae Ciucu, PNL, și Daniel Băluță, PSD, se află într-o cursă foarte strânsă pentru Primăria Capitalei, în ceea ce privește preferințele cetățenilor. Pe locul trei, la o distanță considerabilă, se află Cătălin Drulă, candidatul USR, susținut de președintele Nicușor Dan. Sondajul realizat de Novel Research, o agenție […]
12:20
Principala sursă de apă potabilă pentru locuitorii capitalei iraniene, Teheran, riscă să sece în decurs de două săptămâni, potrivit aljazeera, din cauza unei secete istorice care afectează întreaga țară. Barajul Amir Kabir, unul dintre cele cinci care furnizează apă potabilă Teheranului, „deține doar 14 milioane de metri cubi de apă, ceea ce reprezintă opt procente […]
12:20
Cancelaria Prim-Ministrului a trimis la 8 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului” din Parlament # Gândul
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a trimis de la 08:00 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului”. Ilie Bolojan era așteptat astăzi, de la ora 16.00, în Parlament, la „Ora Premierului”, ca să dea explicații pentru retragerea unei părți importante a trupelor americane de pe teritoriul României, o temă ce ține de securitatea […]
12:20
Ce va face AUR după mesajul lui Călin Georgescu de boicotare a alegerilor la Capitală. Anca Alexandrescu, lovită din două direcții # Gândul
Fostul prezidențiabil Călin Georgescu a dat un mesaj prin care a transmis ferm că nu recunoaște organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, pe motiv că acest Guvern îl consideră ilegitim. Mai mult, liderul suveranist nu a dat niciun mesaj de susținere a Ancăi Alexandrescu, vedeta de la Realitatea Plus care l-a promovat intens după anularea alegerilor […]
12:20
Liderul regiunii spaniole Valencia își anunță demisia după un an. Ce detalii au ieșit la iveală despre inundațiile soldate cu peste 200 de morți # Gândul
La mai bine de un an de la inundațiile devastatoare care au ucis 229 de persoane în Valencia, Carlos Mazón, președintele regiunii din estul Spaniei, a cedat furiei publice și presiunilor politice și a anunțat că demisionează, transmite The Guardian. Mazón, membru al Partidului Popular conservator (PP), a rezistat apelurilor de a se retrage, după […]
12:20
Supermarketul online Sezamo marchează trei ani de la lansarea oficială pe piața din România și sărbătorește cu o campanie triplu SGR și cu reduceri consistente. Astfel, între 3 și 6 noiembrie, clienții vor primi de trei ori valoarea fiecărui ambalaj returnat în sacii de colectare Sezamo. În plus, supermarketul online a pregătit reduceri de până […]
12:10
5 luni și o săptămână au trecut de când Nicușor Dan este președintele „României Oneste”. 5 luni în care șeful statului a reușit să facă același lucru pe care l-a făcut timp de 5 ani la Primăria Capitalei: să-și încalce promisiunile. Dacă bucureștenii erau deja obișnuiți cu minciunile de campanie ale actualului președinte, acum toată […]
12:00
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort. Ce spune analistul financiar Iancu Guda # Gândul
Iancu Guda, specialistul financiar al Antenei 1, a vorbit la Observator TV despre posibilitatea de a ne încălzi iarna mai ieftin și eficient, fără a sacrifica, însă, confortul. „Dacă dăm foc la lemne și cărbune, pe termen lung, nu e nici eficient, nici prietenos cu mediul, nici sustenabil. Acum, e o realitate pentru că în […]
Acum 4 ore
11:50
Dezvăluiri despre Alexandru Deaconu. De la fost fotbalist la Steaua la arbitrul care a oprit un derby pentru o brichetă # Gândul
Alexandru Deaconu a rămas în memoria microbiștilor români drept „centralul” care a oprit derby-ul Rapid – Steaua, din 2008, disputat pe „Giulești”, pentru o brichetă aruncată din tribune. Puțină lume știe, însă, că Deaconu a fost fotbalist înainte să se facă arbitru și a jucat chiar la Steaua. Până să intre pe gazon ca „om […]
11:50
Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu: „Aşteptăm anul viitor” # Gândul
Din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny, există riscul ca una dintre cele mai importante lucrări să se oprească. Este vorba despre Planşeul Unirii, pentru care există facturi restante de aproape 135 miloane de el. Guvernul are facturi restante la firma lui Cristian Erbaşu pentru lucrările din centrul Capitalei care au […]
11:40
FOTO. Mihai Trăistariu, despre participarea la Eurovision 2026. ”Eu am o PIESĂ de acum doi ani, pusă pe pauză” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, a afirmat că își dorește să reprezinte România la concursul Eurovision 2026 și are și o piesă pregătită. Mihai Trăistariu a cunoscut faima în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai dîndrpgite formații de pe scena artistică din România de la […]
11:40
Cine e MILIARDARUL ucrainean care vrea să cumpere combinatul Liberty Galați cu 800.000.000 de euro. Devine cel mai bogat investitor din Superliga # Gândul
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, este pregătit să plătească până la 800 de milioane de euro pentru combinatul Liberty Galați. Tranzacția îl poate transforma în cel mai bogat investitor din Superliga, unde Liberty sponsorizează echipa de fotbal, Oțelul Galați. Cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov, în vârstă de 58 de […]
11:20
Marian Godină sare în apărarea jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului COLECTIV: „Părinții lui sunt devastați. Să vă fie rușine” # Gândul
Polițistul Marian Godină i-a luat apărarea tânărului jandarm care l-a amendat pe organizatorul marșului pentru victimele de la tragedia din Colectiv, criticând totodată conducerea Jandarmeriei Române după ce instituția și-a cerut scuze public în acest caz, care a văzut vâlvă pe rețelele de socializare. Tragedia de la Colectiv, comemorată an de an în România, a […]
11:20
DIICOT a destructurat o gruparea specializată în achiziții de mașini de lux, cu documente false. Prejudiciu de 7 milioane de euro # Gândul
Poliţiştii bucureşteni şi procurori DIICOT au descins luni la mai multe locații din Bucureşti în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Cei implicați sunt acuzaţi că au preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun […]
11:10
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de o amplă anchetă a Parchetului General și a Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cunoscută și ca Operațiunea Jupiter- SURSE # Gândul
Potrivit surselor BIHOREANUL, în operațiunea Jupiter – declanșată și în Bihor de către Parchetul General și ai Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice -sunt vizate și sedii ale unor firme controlate de milionarii Ioan și Viorel Micula, în localitățile Rieni, Ștei și Sudrigiu. Frații Micula sunt apropiați ai premierului Ilie Bolojan. Într-o informare transmisă luni, Parchetul de […]
11:10
Tinerii din Maldive nu vor avea voie să fumeze niciodată în viața lor. Ce presupune legea adoptată deja de autorități. Sunt vizați inclusiv turiștii # Gândul
Maldive, perela Oceanului Indian, a devenit singura țară din lume care a interzis fumatul la nivel de generație. Potrivit unei noi legi, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie, oricărei persoane născute după ianuarie 2007 i se va interzice să consume sau să cumpere produse din tutun – nu doar până la împlinirea vârstei […]
11:10
Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția include și țigările electronice sau produsele de vaping # Gândul
Autoritățile din Insulele Maldive, o destinație luată cu asalt și de români, au implementat o lege care interzice fumatul tuturor celor născuți după ianuarie 2007, localnici și turiști, devenind singura națiune cu o interdicție „generațională” a tutunului , a anunțat Ministerul Sănătății din acest stat. Aceasta este o premieră mondială, interdicția incluzând și deținerea și […]
11:10
Preşedintele Statelor Unite a decis că nu este momentul să livreze Ucrainei rachetele Tomahawk cerute. Donald Trump a vorbit cu presa americană duminică despre acest subiect extrem de sensibil. La bordul Air Force One, liderul de la Casa Albă a spus că nu dorește escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina. „Nu, nu chiar!” Tomahawk sunt rachete […]
11:00
Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient # Gândul
Un angajat al unui centru pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități din Bihor a fost surprins în timp ce îl lovea cu sălbăticie pe unul dintre beneficiari, chiar în curtea instituției. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. Autoritățile au demarat o cercetare disciplinară. Incidentul a avut loc într-un centru aflat în subordinea […]
11:00
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor impuse de Donald Trump # Gândul
️Cele mai mari rafinării din Turcia încep să reducă dependența de țițeiul rusesc și să achiziționeze tot mai mult petrol din alte surse, ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie împotriva Rusiei, transmite Reuters. Turcia, alături de China și India, este printre principalii cumpărători de petrol rusesc. Însă […]
10:40
Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână # Gândul
Prețul carburanților crește în benzinării, fără oprire. Doar în ultima săptămână au fost înregistrate trei creșteri la pompă, iar scumpirea se resimte în special în cazul motorinei. Iar de la 1 ianuarie 2026 vom plăti și mai mult după ce Guvernul a hotărât să majoreze acciza carburanților. În luna octombrie au existat cinci scumpiri la […]
10:40
Bolojan semnează un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România # Gândul
Premierul Ilie Bolojan îl primește astăzi la Palatul Victoria pe Armin Papparger, CEO-ul gigantului industriei de apărare, Rheinmetall. Scopul principal al întâlnirii dintre cei doi este semnarea unui contract de cooperare pentru industria de apărare. Alături de premier, va fi și ministrul Economiei, Radu Miruță, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. ȘTIRE ÎN CURS DE […]
10:30
Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral” # Gândul
În „pastila” jurnalistică de luni, 3 noiembrie, Ion Cristoiu trage un semnal de alarmă despre cum USR îl folosește pe președintele României „pe post de prezervativ electoral”. „Ziua de duminică, 2 noiembrie 2025, a înregistrat o premieră în istoria postdecembristă, o istorie nu lipsită de premiere. Președintele României, Nicușor Dan, a participat la lansarea unui […]
10:20
Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor # Gândul
Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după o vacanță de o săptămână. Ministerul Afacerilor Interne transmite că poliţiştii vor fi pe şosele pentru fluidizarea traficului. De asemenea, se face un apel la șoferi să respecte regulile, astfel încât şcoala să înceapă în siguranţă. Structura anului școlar 2025-2026 Anul școlar 2025-2026 este structurat pe […]
10:20
MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis # Gândul
Transilvania este regiunea „emblemă” a României pentru majoritatea turiștilor străini. Foarte mulți dintre cei care vin în țara noastră rămân pur și simplu fasnicați de peisajele care îți taie răsuflarea la orice pas, însă puțini sunt cei care știu de zona spectaculoasă ascunsă între colinele Transilvaniei care poate fi descoperită într-o călătorie de basm cu […]
10:20
Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului # Gândul
Mexicanii din statul Michoacan, din vestul țării, au ieșit în stradă, după ce un primar local, care promova lupta împotriva cartelurilor e droguri, a fost ucis chiar în timpul festivităților de Ziua Morților (Día de los Muertos n.r.) în orașul Uruapan. Grupuri de manifestanți, majoritatea parte din Generația Z, au luat cu asalt, ieri, Palatul […]
10:10
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul # Gândul
Potrivit surselor BIHOREANUL, în operațiunea Jupiter – declanșată și în Bihor de către Parchetul General și ai Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice -sunt vizate și sedii ale unor firme controlate de milionarii Ioan și Viorel Micula, în localitățile Rieni, Ștei și Sudrigiu. Frații Micula sunt apropiați ai premierului Ilie Bolojan. Într-o informare transmisă luni, Parchetul de […]
10:00
„Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis” # Gândul
Sancțiunile occidentale vizează, de obicei, exportatorii străini care furnizează Rusiei diverse bunuri aflate pe „lista neagră”, precum și importatorii ruși care utilizează aceste bunuri în producția militară. Cu toate acestea, o verigă importantă rămâne într-un con de umbră. Sunt foarte importanți brokerii vamali care fac posibil acest comerț. Publicația The Insider a identificat 30 de […]
Acum 6 ore
09:40
Donald Trump a declarat unui jurnalist de la bordul avionului prezidențial Air Force One că Statele Unite nu va furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Afirmațiile președintelui vin la doar câteva zile, după ce Pentagonul a aprobat trimiterea unui astfel de echipament militar la Kiev. Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Donald Trump a răspuns […]
09:30
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a avut loc luni dimineață, 3 noiembrie, în nordul Afganistanului. Cel puțin 10 persoane au murit și alte 260 au fost rănite, a declarat un oficial din domeniul sănătății. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), epicentrul cutremurului a fost localizat la 22 de kilometri de Khulm, Afganistan, […]
09:30
DOLIU pe scena muzicii folk internațională. Archie Fisher, vocea BBC și simbol al folkului scoțian, s-a stins din viață la 86 de ani # Gândul
Cunoscutul cântăreț folk scoțian și fost prezentator BBC, Archie Fisher, a murit la 86 de ani. Artist emblematic al muzicii tradiționale scoțiene, Fisher a inspirat generații întregi prin vocea sa caldă, cântecele autentice, dar și prin emisiunea „Travelling Folk” de la BBC Radio Scotland. Lumea muzicii folk este în doliu după moartea lui Archie Fisher, […]
09:30
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile # Gândul
A fost ceață în București, la primele ore ale dimineții, iar la ora 07:00 termometrele au arătat 9 grade Celsius. De altfel, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, pentru județele Ilfov, Bacău și Vrancea. Potrivit informațiilor transmise de ANM, vremea intră într-un proces de răcire, ceea ce […]
