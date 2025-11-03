Valentin Stan acuză că vizita Oanei Țoiu în SUA a provocat RETRAGEREA trupelor americane din România: „Cel mai mare dezastru diplomatic”
Gândul, 3 noiembrie 2025 21:30
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a avut o intervenție incisivă la adresa ministrului de Interne, Ionuț Moșteanu, dar și a ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză de retragerea trupelor americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici emisiunea integrală Valentin Stan a început prin a ironiza lipsa de claritate […]
• • •
Marius Lazurca, mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma: „Sper să fie salvat compatriotul nostru” # Gândul
Marius Lazurca, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, a transmis, pe X, un mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma, care s-a prăbușit parțial. Din primele cercetări a reieșit faptul că 11 muncitori au fost implicaţi, dintre care unul în stare gravă şi altul, de cetăţenie română, […]
Pelosi se pregătește de pensionare după o carieră politică de 60 de ani. Democrata de 85 de ani nu caută să mai candideze la alegerile din 2026 # Gândul
Democrații se pregătesc pentru posibila retragere a lui Nancy Pelosi. Democrata din California, în vârstă de 85 de ani, va alege să nu candideze pentru realegere în alegerile intermediare din 2026 pentru un nou mandat de reprezentantă în Congresul SUA. Nancy Pelosi are o carieră politică de 60 de ani. A intrat în politică ca […]
Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a transmis, luni seara, în cadrul unei declarații de presă că o susține pe Anca Alexandrescu la primăria Capitalei. „Alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la […]
Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de drone pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii” noștri. # Gândul
„Nu am văzut un plan european pentru încheierea războiului”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de presă. Președintele Ucrainei dezvăluie că în Pokrovsk, în ultimele zile, rușii nu au avut succes, iar ucrainenii fac „progrese”. Zelenski a vorbit și despre creșterea salariilor pentru militarii ucraineni. „În Kupiansk au rămas până la 60 de ruși, se […]
Zodiile cu noroc la bani în luna noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi # Gândul
Luna noiembrie este considerate una dintre cele mai bune pentru nativii care vor să pună punct unei etape mai puțin fericite din viață. Sezonul Scorpionului va dura până pe 22 noiembrie, astfel că unii dintre nativi ar putea fi interesați mai mult decât de obicei de planul financiar. Trei zodii au însă mare noroc la […]
România, țara „rablelor vopsite”. Suntem campioni și la manipularea kilometrajului mașinilor second hand # Gândul
Frauda prin manipularea kilometrajului și ascunderea daunelor continuă să fie o problemă majoră pe piața mașinilor second-hand din România. Țara noastră se menține pe locul 22 din 25 în indicele de transparență al pieței auto europene, aceeași poziție ocupată și în 2024. Doar Lituania, Letonia și Ucraina stau mai rău ca România în acest clasament. […]
Luminița Odobescu, fostul ministru de Externe, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # Gândul
Luminița Odobescu, fostul ministru de Externe, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan, iar decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. ”Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, […]
Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță # Gândul
Jaful extrem de îndrăzneţ comis de la Luvru în plină zi a dus la o reevaluare a situaţiei securităţii muzeelor din Franţa. De atunci, patru persoane au fost puse sub acuzare, dar cel puţin un alt autor al furtului este încă în libertate, a declarat procurorul din Paris. Presa franceză a speculat că hoţii sunt […]
Conducerea AUR a decis în această seară că jurnalista Anca Alexandrescu va fi candidatul oficial al partidului în cursa pentru Primăria Capitalei. „Eu sunt Anca! Și voi pune Bucureștiul pe primul loc”. Așa și-a început zilele trecute campania candidata independentă. Tot atunci, jurnalista și-a lansat și primul clip electoral. Atât senatorul AUR Petrișor Peiu cât […]
De necrezut! România a ieșit campioană și vicecampioană mondială în sportul milionarilor, dar sportivii n-au încasat niciun ban: „S-a cântat imnul” # Gândul
România a ieșit campioană și vicecampioană la cea de-a 16-a ediție a Campionatului Mondial de Pescuit la Răpitori cu momeli artificiale din barcă. S-a mers acolo cu două echipe și țara noastră a terminat pe primele două poziții la competiția desfășurată în Estonia, pe lacul Vortsjarv, scrie Prosport. Astfel, România a strâns 13 penalizări și […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu # Gândul
Invitatul emisiunii este Florin Călinescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Stadiul lucrărilor pe mai multe tronsoane care compun Autostrada Transilvania arată un progres semnificativ. Trei oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe lotul Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania – A3. CNIR postează imagini spectaculoase despre avansul lucrărilor. Autostrada Transilvalnia. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a primit 3 […]
Frații Norbert și Francesca Maior s-au impus autoritar în ultima etapă a Campionatului Național de Raliuri 2025, Raliul Argeșului, fiind cei mai rapizi în 9 dintre cele 10 probe programate pe asfalt, cursa ajungând inclusiv pe Transfăgărășan. La bordul unui Citroën C3 Rally2, cei doi frați, care au deja în palmares un titlu de campioni […]
Administrația Trump plănuiește o nouă operațiune militară împotriva cartelurilor de droguri din Mexic, în cadrul Războiului dus împotriva Drogurilor care a fost inițiat de fostul președinte Richard Nixon, în anul 1971. Președintele ar putea trimite trupe americane pe teritoriul mexican pentru a lovi laboratoarele de droguri și a-i anihila sau captura pe liderii cartelurilor. Informațiile […]
Cristoiu, dezlănțuit împotriva lui Nicușor Dan: „Nu mă așteptam să fie așa slab. Are toate clișeele proaste, politicianiste din România” # Gândul
În ediția de luni a emisiunii marca Gândul Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au discutat profilul președintelui Nicușor Dan comparativ cu foștii șefi de stat, dar și în contextul cadrului politic actual. Astfel, apreciază cunoscutul gazetar și scriitor, actualul președinte face o figură neașteptat de modestă. Mai mult, manifestă multe dintre clișeele […]
România a ajuns GLUMA presei de la Budapesta. „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta, vrea să devină un gigant militar pe continent” # Gândul
Presa din Ungaria râde de planurile României de a-și construi propria industrie militară. Publicația Mandiner.hu scrie, într-un articol plin de sarcasm, că „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe, vrea să devină un gigant militar pe continent”, dar „independența începe cu șuruburi importate”. Jurnaliștii maghiari comentează ironic declarațiile directorului fabricii Carfil din Brașov, care a […]
De de nu există Black Friday la materiale de construcții. Principalele motive pentru care reducerile sunt imposibile # Gândul
Reducerile de Black Friday la materile de construcții sunt o iluzie, afirmă specialiștii. Cărămida, fierul beton, profilele metalice, acoperișurile, panourile sandwich, instalațiile sau pavajul fac parte din categoria materialelor grele, unde profitabilitatea reală se joacă în câțiva euro pe tonă. Astfel, prețurile mici sunt imposibil de pus în practică, citează Libertatea. „Spre deosebire de electronice […]
Ion Cristoiu invită la boicotarea alegerilor din București: „Nu legitimez o farsă electorală” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat tensionatul tablou politic al alegerilor pentru Primăria Bucureștiului. Provocat de moderator să comenteze pe marginea prezenței lui Nicușor Dan la lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă, din partea USR, la Primăria Capitalei, Ion Cristoiu și-a exprimat convingerea că fostul ministru al Transporturilor […]
Povestea lui Edith Macefield, femeia care a refuzat să-și vândă mica și vechea casă chiar și pentru un milion de dolari # Gândul
Povestea americancei Edith Macefield, femeia care a refuzat să-și vândă modesta casă chiar și pentru un milion de dolari. Ea a devenit un simbol al demnității și al rezistenței în fața presiunilor marilor corporații. Astfel, în 2006, o bătrânică din Seattle, Statele Unite, a scris, fără voia sa, o pagină de istorie urbană, refuzând o […]
Putin păstrează în biblioteca de la Kremlin „o bucată dintr-un tanc german” de pe frontul din Ucraina # Gândul
Potrivit presei ruse, Vladimir Putin păstrează în biblioteca sa personală din Kremlin o colecție neobișnuită de „suveniruri” primite de la soldații ruși care luptă în Ucraina, inclusiv o bucată dintr-un tanc Leopard. Acest lucru a fost dezvăluit în emisiunea „Moscova. Kremlin. Putin”. Jurnalistul Pavel Zarubin a arătat imagini din interiorul bibliotecii lui Putin. Biblioteca liderului […]
Culmea ironiei! Statul este principalul datornic al… statului. Sute de companii, somate de ANAF să-și plătească datoriile. Sumele se apropie de 10 miliarde de lei # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va trimite notificări către toate companiile de stat care au restanțe la buget. Potrivit instituției, 249 de firme de stat datorează statului peste 9,4 miliarde de lei și trebuie să achite sumele până la data de 30 noiembrie 2025. ANAF le încurajează să-și plătească datoriile sau […]
FOTO. Cum își păstrează energia și echilibrul Loredana Groza. ”Cred că toate astea ne INFLUENȚEAZĂ foarte tare” # Gândul
Binecunoscuta artistă Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a explicat cum reușește să își păstreze energia și echilibrul. Loredana Groza debordează de energie. Artista a spus, pentru revista Viva, cum reușește să facă față ritmului super intens de viață pe care îl are și să rămână echilibrată. ”Mă ajută foarte mult să fiu […]
Începând cu 6 noiembrie, jurnalistul britanic Charley Ottley devine cetăţean român. Ceremonia va avea loc la ANC # Gândul
Jurnalistul Charley Ottley a devenit cetăţean român cu acte în regulă. Acesta a obţinut cetăţenia română şi va depune jurământul de credinţă pe 6 noiembrie. Chiar dacă a dat piept cu realitatea românească, şi a stat câteva zile pe întuneric în localitatea în care s-a stabilit, tot a continuat să vrea cetăţenia română. Autoritatea Naţională […]
În Afganistan, 27 de persoane au murit în urma unui cutremur, iar numărul total al persoanelor rănite a crescut la 830. Noile date despre bilanțul cutremului devastator au fost anunțate de canalul de televiziune TOLOnews. Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit nordul Afganistanului luni dimineață. Rapoartele inițiale arătau 20 […]
Arsenal descoperit în Argeş. 600 de bombe cu aruncător scoase la suprafaţă de un detector de metale # Gândul
Un detectorist, plecat în căutarea unor comori istorice, a dat peste un adevărat arsenal îngropat într-o pădure din Valea Ursului, comuna Bascov-Argeş. Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au ridicat muniţia neexplodată, care datează din perioada Primului Război Mondial. Cei de la ISU Argeş au mers în pădure şi au ridicat muniţia neexplodată, pentru […]
Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că doi dintre muncitorii răniți în urma prăbușirii Turnului Conti sunt români. Unul dintre ei se află încă sub dărâmături. Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, potrivit Corriere della […]
Fabrica de componente auto Aptiv, cel mai important angajator din orașul Ineu, județul Arad, urmează să își oprească activitatea începând din luna decembrie. Potrivit autorităților locale, producția ar urma să fie relocată într-o țară din afara Uniunii Europene, iar sute de angajați vor fi afectați, preia Adevărul. Primarul orașului, Călin Abrudan, susține că închiderea fabricii vine după […]
Nutriționistul Mihaela Bilic: Ce se întâmplă când procentul de carbohidrați depășește un sfert din farfurie? Mâncăm pe „datorie”! # Gândul
Mihaela Bilic, reputatul medic nutriționist din România explică faptul că este important să fim atenți la cantitatea de mâncare din farfurie atunci când consumăm carbohidrați. Potrivit informațiilor oferite, atunci când carbohidrații depășesc un sfert din porție, corpul ajunge să „mănânce pe datorie”, adică să consume mai multă energie decât are nevoie, permițând astfel depunerea de […]
Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului # Gândul
Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune. Este vorba despre rachete de croazieră Storm Shadow care permit ucrainenilor să lanseze atacuri la mare distanță pe teritoriul Rusiei. Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow, conform unui raport citat de Bloomberg și Sky News. […]
Rusia avansează lună de lună în Ucraina. După ce a capturat aproape 500 km pătrați în octombrie, a ajuns să ocupe 20% din teritoriul ucrainean # Gândul
În luna octombrie 2025, Rusia a înregistrat progrese constante în „Operațiunea Militară Specială” desfășurată în Ucraina din februarie 2022. Institutul pentru Studiul Războiului cu sediul în SUA a constatat că Federația Rusă controlează acum 19,2% din teritoriul Ucrainei. Numai luna trecută, Rusia a capturat aproape 500 km pătrați, ceea ce stârnește îngrijorare nu numai la […]
Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare # Gândul
Mercenarul Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, chiar în zilele următoare, anunță sursele Gândul. Deocamdată însă, Politia Română nu a primit confirmarea/solicitarea de organizare a escortei, afirmă surse judiciare pentru publicația noastră. Astfel, potrivit surselor noastre, Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de […]
FOTO. Ce spun Ștefan Floroaica și Alexandru Ion despre ”Asia Express”. ”Asta te COSTĂ scump” # Gândul
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au făcut declarații despre experiența trăită la show-ul ”Asia Express” 2025, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Stefan Floroaica a participat la emisiunea ”Asia Express” 2025 alături de colegul și prietenul său – actorul Alexandru Ion. Cei doi au vorbit despre experiențele trăite pe parcusul competiției într-un interviu pentru […]
Trump vânează zăcămintele rare ale Planetei. Ce țări s-au alăturat deja „clubului“ pentru comerțul cu minerale rare # Gândul
Secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie, Doug Burgum, a declarat, luni, că Washingtonul a creat un „club“ select în care națiunile membre să poată face comerț cu minerale critice. Potrivit acestuia, șase țări s-au alăturat deja clubului: Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, Malaezia și Australia. „În ultimele săptămâni, SUA au […]
Pe 4 noiembrie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ioanichie cel Mare, mare făcător de minuni. Este unul dintre sfinţii care te poate scăpa grabnic de ispite dacă i te rogi cu credinţă. Sfântul Ioanichie cel Mare s-a născut în Bitinia și a trăit în timpul împăratului Leon Isaurul (717-740). În tinerețe, acesta a fost […]
Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii marca Gândul Ai Aflat! a oferit un dialog între moderatorul Ionuț Cristache și jurnalistul Ion Cristoiu pe tema poziției lui Nicușor Dan în urma anunțului că americanii își retrag o parte importantă a efectivelor militare din România. În opinia invitatului, șeful statului omite deliberat adevărata miză a deciziei SUA, mutând […]
Un bucureștean a fost reținut după ce a pătruns într-o locuință din Sectorul 1 și a FURAT 14 telefoane, un laptop și mai multe parfumuri de lux # Gândul
Polițiștii Capitalei au reținut un bărbat de 41 de ani, acuzat că ar fi spart locuința a doi cetățeni străini din Sectorul 1, de unde ar fi furat bunuri în valoare de peste 18.000 de lei. Furtul a avut loc pe 29 octombrie 2025, în jurul orei 16. Bărbatul ar fi pătruns în locuință prin […]
Sezonul Scorpionului vine ca o furtună emoțională, dar una care, paradoxal, aduce liniște interioară. Pentru unii dintre nativii zodiacului aceasta este o perioadă de introspecție, în timp ce pentru alții devine o șansă rară de a vedea cum dorințele vechi, poate chiar cele uitate, încep să prindă contur. Energia acestui semn de apă este profundă, […]
Ce pensie primești după doar 10 ani de serviciu militar. Cum poți să calculezi „pierderile” # Gândul
Pentru cei care și-au dedicat o perioadă scurtă serviciului militar, de exemplu 10 ani, apar imediat întrebări legate de pensie. Deși sistemul militar are avantaje, legea prevede condiții stricte de vechime pentru pensia de serviciu. Iată ce spune legislația, ce se întâmplă în cazul vechimii reduse și un exemplu concret care ilustrează diferențele. Conform Legea […]
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză # Gândul
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Săptămâna se anunță una intense pe plan sentimental pentru zodii. Mișcările planetare provoacă tensiuni în relații, iar astrele cer sinceritate și răbdare. Pe 4 noiembrie, Marte intră în Săgetător și aduce energie, pasiune, precum și impulsivitate. Totodată, opoziția sa cu Uranus poate să declanșeze certuri neașteptate, despărțiri sau […]
Președintele Comitetului Militar al NATO: Luptele din Ucraina au ajuns într-un impas; dialogul trebuie reluat # Gândul
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat într-un interviu acordat BBC, că luptele din Ucraina au ajuns într-un impas. El a precizat că a venit momentul negocierilor pentru a evita pierderile de vieți. Dragone a menționat că NATO „va rămâne alături de Kiev până în ziua în care Ucraina se va afla […]
Poliția vă cere ajutorul. ROBACIU GHEORGHE din Cogealac, Constanța, a dispărut de la domiciliu # Gândul
La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Năvodari – Secția 2 Poliție Rurală Cogealac au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitului ROBACIU GHEORGHE, de 46 de ani, din municipiul Constanța, județul Constanța. La data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 03.00, acesta a plecat în mod voluntar […]
SUA testează prima rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară. De ce Trump reîncepe cursa înarmării cu China și Rusia # Gândul
Liderul de la Casa Albă a ordonat reluarea „testelor nucleare” în contextul geopolitic actual, marcat de tensiunile dintre SUA și Rusia. Președintele american susține că Statele Unite au arsenal nuclear destul pentru a distruge planeta de 150 de ori. Donald Trump a declarat că SUA au suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 […]
Ion Cristoiu descifrează mesajul ascuns al lui Călin Georgescu. „Vrea să o ajute pe Anca Alexandrescu” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a descifrat nuanțele mesajului de duminică al lui Călin Georgescu. Deși pare că liderul suveranist și-a retras sprijinul politic pentru Anca Alexandrescu – vedeta de la Realitatea Plus care i-a oferit un sprijin consistent după anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 -, […]
