Producătorul de film britanic Charley Ottley, care trăiește de câțiva ani într-un sat din Brașov, a devenit cetățean român cu acte
BizBrasov.ro, 4 noiembrie 2025 10:50
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, acesta urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) a transmis că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care [...]
• • •
Acum 30 minute
11:10
Un tânăr „rebel” de 21 de ani a gonit cu mașina pe străzile din Brașov, deși nu a avea permis # BizBrasov.ro
Aproape de miezul nopții, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene Brașov au depistat, în cadrul unui control pe care l-au efectuat pe Calea Făgărașului, din Brașov, o mașină care circula cu o viteză peste limita legală. „În urma verificărilor efectuate după oprorea autovehiculului depistat, polițiștii au stabilit că la volanul [...]
11:00
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au oprit pentru control un autoturism, care circula pe strada Lungă, din Codlea. „În cadrul controlului, polițiștii au stabilit că la volanul vehiculului oprit se afla o femeie, din localitatea Hălchiu, județul Brașov, iar pentru că au observat la aceasta indicii specifice ale consumului de substanțe interzise, conducătoare auto [...]
Acum o oră
10:50
10:40
Consilierii locali au aprobat, în ultima ședință, acordul de asociere dintre Primăria Râșnov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, pentru depunerea și implementarea unui proiect comun privind înființarea unui parc fotovoltaic. Proiectul vizează producerea de energie electrică din surse regenerabile și va include capacități de stocare integrate, astfel încât energia produsă să fie folosită [...]
Acum 2 ore
09:50
VIDEO Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală la Brașov. Prejudiciul, estimat la peste 260.000 de lei # BizBrasov.ro
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pun afăzi în aplicare patru [...]
09:50
Un polițist local din Brașov a imobilizat un tânăr agresiv care încerca să fure alcool dintr-un supermarket din cartierul Astra # BizBrasov.ro
Noapte tensionată în cartierul Astra, unde un polițist local din Brașov a dat dovadă de curaj și profesionalism, intervenind într-un incident care putea degenera. Seara trecută, în jurul orei 22:30, polițistul local Bogdan Lezeriuc, din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică, se afla în patrulare când a observat o altercație la un supermarket din zonă. [...]
09:30
Șoferii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 4 noiembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă. Concret, vorbim despre o creştere a preţului la motorină cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium. [...]
Acum 4 ore
09:20
Marius Dunca: Fabrica de Pulbere Victoria este dovada că guvernările PSD au repus România pe harta industriei de apărare # BizBrasov.ro
Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, salută semnarea contractului dintre Statul Român și gigantul european Rheinmetall, prin care se deschide drumul către una dintre cele mai importante investiții din industria de apărare din ultimii ani — Fabrica de Pulbere Victoria, în județul Brașov. Noul parteneriat strategic vizează producerea în România a pulberii necesare industriei de [...]
09:10
Ștefania Răileanu, micuța campioană din Brașov care a cucerit Japonia și a luat aurul la Mondialul de karate # BizBrasov.ro
O nouă pagină de aur în sportul brașovean a fost scrisă la începutul lunii noiembrie, la mii de kilometri distanță, în Japonia. Tânăra sportivă Ștefania Răileanu, în vârstă de doar 13 ani, legitimată la Clubul Sportiv Aiki Karate-Do Brașov, a obținut un rezultat extraordinar la Campionatul Mondial de Karate JSKA, desfășurat între 1 și 3 [...]
Acum 6 ore
05:50
Ținând cont că este unul dintre cele mai vizitate locuri din județ, Branul încearcă să intre în sfera stațiunilor care oferă un grad mai ridicat de confort și civilizație pentru turiști. O problemă pentru cei care ajung în stațiune sunt și toaletele, astfel că edilii vor să o rezolve prin amplasarea unor toalete inteligente în [...]
05:40
În colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov se află o piesă fascinantă din trecutul Țării Bârsei și al teutonilor: o spadă de fier fragmentară, descoperită la Codlea și datată în secolul al XIII-lea. Pe lama sa, în zona mediană, se poate distinge un blazon în formă de scut care încadrează o inimă și o cruce [...]
05:40
O parte dintre „peco-urile” electrice din Brașov, asigurate cu 65.000 de lei în caz de orice risc # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a demarat un program amplu de dezvoltare a unei rețele publice de stații de reîncărcare, care va ajunge la aproximativ 250 de unități, amplasate atât în zonele intens circulate, cât și în interiorul cartierelor, cea mai mare parte fiind finanțate cu fonduri nerambursabile. Astfel, anul trecut, au fost puse în funcțiune 15 noi [...]
Acum 8 ore
04:50
Au început lucrările de reparații la străzile din Râșnov. Parcarea de pe drumul care leagă orașul de Poiana Brașov va fi modernizată # BizBrasov.ro
Încep lucrările de întreținere și reparații străzi în Râșnov. Ieri a fost semnat ordinul de începere a execuției lucrărilor de întreținere și reparații străzi pe raza orașului nostru. „Firma Geiger Brașov S.R.L. este cea care va derula aceste lucrări, în baza acordului-cadru semnat la data de 15.09.2025. În perioada următoare, compania va fi responsabilă de [...]
04:30
Lucrări intense pe Autostrada A13, sectorul dintre Sibiu și Făgăraș. FlyAbove, canalul de YouTube dedicat explorării proiectelor de infrastructură rutieră, a publicat imagini din dronă, de pe tronsonul 4 al autostrăzii. Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș are o lungime totală de 68 de kilometri, împărțiti în patru loturi, toate fiind câștigate de constructorul turc Makyol. Autostrada [...]
04:10
Cum se împart bunurile la partaj în cazul unei case construite în timpul căsătoriei, pe teren moștenit # BizBrasov.ro
Legea românească arată că nu tot ce se construiește în timpul căsătoriei devine automat proprietate comună. Deși terenul moștenit aparține exclusiv soțului care l-a primit, casa ridicată în timpul căsătoriei poate fi considerată bun comun dacă a fost realizată cu eforturi comune. Împărțirea bunurilor după divorț poate deveni un proces complex, mai ales atunci când [...]
03:30
De ce nu mai pornește centrala: De la o simplă problemă de presiune, până la defecțiuni tehnice complexe/ Cauze și soluții # BizBrasov.ro
Centrala termică este un tip de echipament complex care nu mai pornește atunci când semnalează o problemă minoră sau majoră. Pe unele le poți rezolva din setările centralei, pentru altele, vei avea nevoie de ajutor specializat. Uite de ce nu mai pornește centrala. De la o simplă problemă de presiune până la defecțiuni tehnice mai [...]
Acum 12 ore
23:00
Câți bani au primit de la Stat fundațiile, bisericile și asociațiile din județul Brașov, anul acesta # BizBrasov.ro
Peste 1,6 milioane lei au solicitat și primit, cu titlul de subvenție, asociațiile, fundațiile și cultele de pe raza județului Brașov, în primele 10 luni ale lui 2025. Banii reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Solidarității Sociale. Cheltuielile, făcute până acum pentru aproape 1900 de beneficiari, erau prevăzute în [...]
Acum 24 ore
20:20
Mesajul DNA: Cine sunt persoanele cu care consilierii județeni nu au voie să ia legătura / Nici măcar urări de Crăciun # BizBrasov.ro
18:00
Școală Verde, la Cristian. Primăria a semnat contractul de proiectare și execuție: Valoarea acestuia este de aproape 29 de milioane de lei # BizBrasov.ro
După un proces amplu, care a presupus studii, documentații, avizări, exproprieri de teren și o procedură de licitație complexă, Primăria Cristian a semnat contractul de proiectare și execuție pentru construirea Școlii Verzi (clasele I–VIII) din comuna Cristian. „Administrația publică locală din Cristian a considerat întotdeauna că investiția în educație este o investiție în viitorul nostru [...]
18:00
Zile libere în acest an: Angajații români mai au un weekend prelungit până la sărbătorile de iarnă # BizBrasov.ro
Până de sărbători, angajații și elevii mai beneficiază de două zile libere – 30 noiembrie (duminică) și 1 decembrie (luni). În perioada sărbătorilor, angajații pot lega mai multe zile libere consecutive. Crăciunul va pica joi și vineri (25 și 26 decembrie), ambele fiind libere legale. De asemenea, și Revelionul pică în acest an tot în [...]
16:50
16:30
„Viața mea din flori” și „Dănilă Prepeleac”, printre spectacolele care vor fi puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu”, în această săptămână # BizBrasov.ro
Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov ne încântă și în această săptămână cu spectacole deosebite. Brașovenii și turiștii sunt invitați miercuri, 5 noiembrie, de la ora 19.00, în Sala Studio, la piesa de teatru „Viața mea din flori”, după un text de Cristian Popescu. Ultima premieră a Teatrului „Sică Alexandrescu”, „Viața mea din flori” este un spectacol [...]
16:30
De la teorie la practică: studenții brașoveni, parteneri cu Primăria în dezvoltarea orașului # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a găzduit astăzi o întâlnire între primarul George Scripcaru și aproximativ 100 de studenți ai Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Transilvania. Discuțiile au vizat modul de funcționare al administrației locale, procesele decizionale și implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității, dar și proiectele de cercetare pe care aceștia le vor [...]
15:20
De astăzi, 20 de echipe vor amplasa substanțe raticide în peste 50.000 de stații de intoxicare din Brașov. În paralel, se derulează și o campanie de tratamente fitosanitare # BizBrasov.ro
De astăzi, 3 noiembrie, a început o nouă campanie de deratizare pe domeniul public și privat al municipiului Brașov. Campania se va desfășura cu 20 de echipe, în perioada 3 – 7 noiembrie, în intervalul orar 8.00-20.00, în funcție de condițiile meteo. Acțiunea de deratizare constă în amplasarea în stațiile de intoxicare – montate în [...]
15:10
Airbus, RAP, Schaeffler sau Joysonquinn, printre firmele care caută colegi la Târgul de Cariere, în acest weekend # BizBrasov.ro
15:00
Recomandările Centrului European al Consumatorilor de Black Friday / La ce mesaje nu trebuie să dea curs consumatorii # BizBrasov.ro
Centrul European al Consumatorilor face mai multe recomandări pentru cumpărăturile de Black Friday şi îi sfătuieşte pe cetăţeni să verifice dacă magazinul online este sigur, să analizeze preţul produsului deoarece în perioadele de reducere trebuie afişate atât preţul redus, cât şi cel de reducere, să nu dea curs mesajelor care creează presiune, de genul ”alte [...]
14:50
Hotelul Orizont din Predeal, scos din nou la vânzare la prețul „promoțional” de 10,5 milioane de euro # BizBrasov.ro
Hotelul Orizont din Predeal a fost scos din nou la vânzare de către compania FEPER, actualul proprietar al imobilului de pe Valea Prahovei. FEPER organizează o licitaţie în data de 19 noiembrie, la sediul companiei din bulevardul Dimitrie Pompeiu, pentru vânzarea hotelului Orizont, restaurantului Mioriţa şi a terenului pe care se află acestea, iar preţul [...]
14:30
„Investițiile în sănătate sunt un drept fundamental al cetățeanului”, spune senatorul Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Senator Marius Dunca, președintele PSD Brașov – „Investițiile în sănătate sunt un drept fundamental al cetățeanului” În ultimii ani, în județul Brașov au fost demarate și finanțate proiecte majore ce vizează modernizarea și dotarea spitalelor din întreg județul, astfel încât serviciile medicale să fie mai aproape de oameni și de standardele europene. Astfel, în orașul [...]
14:30
Todd Sharpville se află în prima linie a scenei britanice de blues de peste 30 de ani. Primul său album, Touch Of Your Love, a fost lansat în 1992 la Red Lightnin Records, câștigând premiile „Cel mai bun album” și „Cel mai bun chitarist” la British Blues Awards, o dublă distincție care a marcat începutul [...]
14:00
Prețurile apartamentelor au stagnat în luna octombrie în Brașov. Care este prețul mediu pe metru pătrat # BizBrasov.ro
Prețurile locuințelor se stabilizează în marile orașe din țară, după creșteri susținute înregistrate în ultimele luni. Excepție face doar Oradea unde, pe fondul ofertei disponibile în piață, pe parcursul lunii octombrie au putut fi observate unele scăderi la nivelul prețurilor. „În ultimii ani, am traversat o perioadă de creștere anuală importantă, de peste 15% pe [...]
14:00
7 proiecte finaliste, în cadrul celei de-a opta ediții a programului Științescu. Bugetul alocat este de 133.000 de lei # BizBrasov.ro
Fundația Comunitară Brașov anunță lista finaliștilor celei de-a opta ediții a programului Științescu. Ediția Științescu 8.0 care însumează un buget total de 132.137 lei are două componente: Științescu Clasic – pentru care este alocată suma de 57.137 lei anunță azi lista finaliștilor; Științescu HUB 4.0 – cu un buget de 75.000 lei, care se află [...]
13:50
O butelie a explodat într-o locuință din Întorsura Buzăului. O femeie și un bărbat sunt răniți, intervine elicoperul SMURD din Brașov # BizBrasov.ro
O butelie a explodat la Întorsura Buzăului. Pompierii intervin, luni, în orașul Întorsura Buzăului, satul Floroaia, judeţul Covasna, unde s-a semnalat explozia unei butelii într-o locuinţă. O femeie şi un bărbat au suferit arsuri. „În data de 03.11.2025, dispeceratul ISU Covasna a fost anunţat printr-un apel la 112 despre producerea unei explozii a unei butelii [...]
13:00
Cea mai modernă fabrică de pulberi explozive din sud-estul Europei va fi construită în județul Brașov. Premierul Bolojan și CEO-ul Rheinmetall au semnat astăzi contractul # BizBrasov.ro
Fabrica de Pulberi Explozive de la Victoria, din județul Brașov, devine realitate. Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA că România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă [...]
12:40
Încă un livrator străin atacat pe stradă. Victima, un livrator srilankez, a fost atacată de o tânără și iubitul ei în trafic. Incidentul, surprins pe filmare, a fost reclamat poliției. Scene greu de privit au avut loc în Popești-Leordeni, când un livrator asiatic a fost agresat în trafic de un cuplu pus pe scandal. La [...]
12:40
Câinele Athos a impresionat la examenul de pregătire canină din Munții Făgăraș, care a reunit 23 de echipe de salvare din toată țara # BizBrasov.ro
Salvatorul montan Nicoară Andreica și partenerul său canin, Athos, au participat cu succes la examenul intermediar de pregătire canină, desfășurat în stagiul național organizat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR). Evenimentul a avut loc în Munții Făgăraș, care a oferit condițiile ideale pentru testarea limitelor, abilităților și coordonării dintre salvatori și câinii de [...]
12:20
Restricţii de circulaţie pe DN 1, de luni până joi, pentru lucrări la partea carosabilă # BizBrasov.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând de luni, 3 noiembrie, până joi, 6 noiembrie, între Ploieşti şi Braşov, pe drumul naţional 1, în zona oraşului prahovean Comarnic, unde se fac lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului, transmite News.ro. Potrivit datelor furnizate luni de oficialii Poliţiei judeţene Prahova, pe drumul naţional 1 (E60) [...]
12:20
Bătaie într-o familie de brașoveni: Deși, amândoi au „dat”, doar bărbatul s-a ales cu ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 3 Brașov au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 51 de ani, care a anunțat că a avut un conflict cu soțul ei. „Din verificările efectuate de polițiști imediat după primirea sesizării, s-a stabilit că, în timp ce se aflau la adresa de domiciliu din municipiul Brașov, strada [...]
12:10
12:10
Încă doi „consumatori” scoși din trafic de polițiștii brașoveni. Unul dintre ei conducea mort de beat, ziua, pe strada 13 Decembrie # BizBrasov.ro
Șoferi beți, în trafic. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări în cadrul a două dosare penale pe care le-au deschis după ce au identificat, în trafic, două persoane care au încălcat prevederile legislației rutiere. Ieri în jurul orei 16.45, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au oprit pentru control un [...]
11:50
Premierul Bolojan se întâlnește astăzi cu șeful gigantului german Rheinmetall, care plănuiește investiții și în județul Brașov / Ministrul Economiei: Vom semna un contract pentru industria de apărare # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan are astăzi, la Palatul Victoria, discuții cu reprezentanții companiei germane din industria apărării Rheinmetall. Delegația este condusă de către CEO-ul Armin Papperger. Agenda prevede semnarea unui document de colaborare, discuții despre cooperarea în programul SAFE și o conferință de presă. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat, vineri, potrivit Agerpres, că va fi [...]
11:40
Percheziții la sediile unor firme care aparțin fraților miliardari Micula, în dosarul privind plata a 400 de milioane de euro din partea României / Banii au fost plătiți de Guvernul Orban în 2019 # BizBrasov.ro
Parchetul General a făcut luni percheziții la sediile unor firme care aparțin fraților miliardari Micula din Bihor, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Perchezițiile au legătură cu modul în care frații Micula au gestionat despăgubirile de 400 de milioane de euro primite de la guvernul Orban în 2019, potrivit surselor citate. Anul trecut, Tribunalul Uniunii Europene a respins, [...]
11:30
Proiectul cultural „In My Village Symphonic”, semnat de Luiza Zan, a debutat în această vară cu un turneu național inedit, ce a adus în prim-plan universul rural românesc printr-o spectaculoasă fuziune între jazz contemporan și muzică simfonică. Inspirat de viața satului și de frumusețea naturii, proiectul își propune să creeze o punte de legătură între [...]
Ieri
10:50
40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii europeni, o oportunitate unică de a explora Europa, prin programul DiscoverEU. Cum pot intra în posesia tichetelor # BizBrasov.ro
Comisia Europeană oferă unui număr de 40. 000 de tineri europeni o oportunitate unică de a explora Europa prin intermediul DiscoverEU, o acțiune a programului Erasmus+, cu ocazia celei de a 40-a aniversări a spațiului Schengen. Ce trebuie să facă tinerii pentru a intra în posesia permiselor Pentru a solicita un permis de călătorie, tinerii născuți [...]
10:40
Două transplanturi renale în acest weekend, la Spitalul Sf.Constantin Brașov. Operațiile au fost făcute cu implantare robotică a rinichilor # BizBrasov.ro
În acest weekend, la Spitalul Sf. Constantin Brașov au avut loc două transplanturi renale cu implantare robotică a rinichilor, reprezentând un moment definitoriu pentru medicina românească și pentru viitorul chirurgiei minim invazive în domeniul transplantului renal. Cele două intervenții au fost realizate la pacienți aflați pe liste de dializă, prin donare de la rude de [...]
09:40
Dracula pleacă din Brașov, în Kazahstan. Marele premiu al Dracula Film Festival Brașov 2025, câștigat de pelicula Sasyq # BizBrasov.ro
Dracula Film Festival 2025: Marele premiu, Dracula Trophy, a plecat în Kazahstan. Secțiunea competițională a celei de-a XIII-a ediții a Dracula Film Festival, eveniment internațional dedicat filmului fantastic, s-a încheiat sâmbătă, 1 noiembrie, la Cinema Modern din Brașov, prin gala de premiere, urmată de proiecția în avanpremieră națională a filmului Road to Revenge – Sisu: [...]
05:50
Bani în plus pentru salubrizarea Brașovului, după ce în vară fuseseră tăiate fondurile # BizBrasov.ro
După ce la rectificarea din luna iulie au fost tăiate cheltuielile cu salubrizarea municipiului, în ultima ședință a Consiliului Local a fost aprobată o suplimentare de fonduri la acest capitol. Astfel, secțiunea de funcționare a municipiului a fost diminuată cu 2.293.000 de lei, iar mare parte din acești bani, respectiv 2.848.000 de lei au fost [...]
05:50
Copiii de la Info au câștigat premii importante la competiția Romanian Science and Engineering Fair # BizBrasov.ro
Copiii de la Info, din nou în top. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, elevii de la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov au participat la competiția Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF), desfășurată la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Competiția a reunit elevi pasionați de știință, tehnologie și inovație [...]
05:40
Brașovul poate să devină un oraș sustenabil prin implicarea generatorilor de deșeuri în reducerea cantităților rezultate din activitatea casnică sau din activitatea economică. Schimbările de mediu, atât de vizibile pe plan mondial, dar și local, ajung să devină motivul pentru care multe asociații non-guvernamentale, dar și persoane obișnuite sunt tot mai preocupate de soarta planetei [...]
05:40
Primăria Brașov vrea să investească 1 milion de lei în refacerea și modernizarea sălii de consiliu # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană pregătește modernizarea completă a sălii în care se desfășoară ședințele Consiliului Local, dar și alte întâlniri oficiale ale administrației locale. Valoarea estimată a investiției se ridică la 1 milion de lei, iar Primăria se află în prezent în faza de negociere firme de specialitate pentru executarea lucrărilor. Proiectul vizează reabilitarea integrală a celor [...]
05:30
Cutia de viteze este una dintre cele mai importante componente ale mașinii. Când începe să dea semne de oboseală, nu trebuie să ignori simptomele. O problemă minoră poate deveni rapid o reparație de mii de lei, mai ales dacă este o cutie automată. Cutia are rolul de a transmite forța motorului către roți și de [...]
