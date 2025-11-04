Șefa DNA Iași și procurorii ei cer creșterea salariilor cu 60%, la nivelul procurorilor EPPO. Tribunalul a respins cererea
Lumea Politică, 4 noiembrie 2025 10:50
Procurorii susțin că munca lor este similară cu cea de la Parchetul European, dar judecătorii au considerat imposibilă compararea directă din cauza diferențelor de regim de numire și salarizare. Creșterea cu 60% a salariilor solicitată de șapte procurori DNA Iași, inclusiv șefa Serviciului Teritorial, a fost respinsă de instanță. Ei susțin că munca lor este […]
• • •
Acum 10 minute
11:20
Trump intervine în alegerile pentru primăria New York-ului împotriva „candidatului comunist Zohran Mamdani”. Amenințarea președintelui # Lumea Politică
Liderul republican îl susține pe democratul Andrew Cuomo și amenință că va bloca fondurile federale destinate orașului dacă socialistul Mamdani câștigă alegerile de marți. Liderul republican de la Casa Albă a decis să susțină un democrat în scrutinul de marți pentru primăria metropolei americane, numai pentru a-l împiedica pe Mamdani, un politician tânăr care se […]
Acum o oră
10:50
Șefa DNA Iași și procurorii ei cer creșterea salariilor cu 60%, la nivelul procurorilor EPPO. Tribunalul a respins cererea # Lumea Politică
Acum 2 ore
10:20
Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului” # Lumea Politică
Liderul AUR, George Simion, a transmis, luni seara, în cadrul unei declarații de presă că o susține pe Anca Alexandrescu la primăria Capitalei. „Alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la Primăria Municipiului […]
09:50
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR. „Le vom da lovitura de grație, la statul paralel” # Lumea Politică
Consiliul Național al AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată susținută de partid la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii George Simion. „Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel", a afirmat […]
Acum 24 ore
15:10
Grindeanu spune că nu l-a surprins prezenţa lui Nicuşor Dan la USR: “Drulă are nevoie de proptele” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus marți, într-o conferință de presă, că nu a fost surprins de prezența lui Nicușor Dan la evenimentul de lansare al candidatului USR Cătălin Drulă „Pentru mine nu a fost o surpriză prezența președintelui Nicușor Dan la USR fiindcă știm cu toții – Cătălin Drulă are nevoie de […]
14:50
AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București / Petrișor Peiu: „Nu avem cum să nu participăm la alegeri” # Lumea Politică
AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, iar partidul condus de George Simion are în considerare mai multe „opțiuni", au anunțat liderii partidului, într-o conferință de presă. AUR se reunește astăzi, de la ora 19.00, în ședința Consiliului Național de Conducere, pentru a decide pe cine susține […]
13:00
Sondaj PNL: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7% în cursa pentru Primăria București # Lumea Politică
Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp ce pe locul al doilea se situează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp […]
11:50
Ilie Bolojan a transmis, duminică, într-un comunicat de presă, că a primit „cu interes" invitația PSD și AUR în Parlament la „Ora premierului", însă a spus că ziua de luni este una foarte încărcată și nu poate da curs solicitării celor două partide. Prim-ministrul a adăugat că va cere conducerii Parlamentului să reprogrameze „Ora premierului" […]
11:40
O fostă membră SOS şi soţul ei au fost reţinuţi, după ce au bătut doi vecini şi le-au luat telefoanele. Încă un suspect e căutat # Lumea Politică
O fostă membră a partidului S.O.S. România (SOS), Amalia Bellantoni, a fost reținută de polițiști, după ce și-ar fi agresat doi vecini, soţ şi soţie. La conflict au participat atât soţul politicianei, italianul Domenico Bellantoni, care a fost şi el dus la secţie de mascaţi, dar şi un alt bărbat, care, momentan, este căutat de […]
11:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Antena 3 CNN că decizia privind majorarea salariului minim pe economie a fost amânată de premierul Ilie Bolojan, măsură pe care o consideră „înțeleaptă" având în vedere dezacordul partenerilor sociali, sindicate și patronate. „Până la urmă, ce să înțeleagă oamenii? Va crește salariul minim? Va merge PSD-ul până la capăt cu […]
Ieri
10:30
Percheziții DIICOT la firmele fraților Micula: Acuzații de delapidare și evaziune cu prejudiciu de 400 milioane euro ajutor de stat ilegal # Lumea Politică
Procurorii DIICOT și polițiștii economici au descins luni, 3 noiembrie 2025, la șase locații din județul Bihor, inclusiv sediile și punctele de lucru ale mai multor societăți din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Anchetatorii suspectează un mecanism fraudulos complex prin care active de 163 milioane de lei – […]
10:00
Trump, despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina și disponibilitatea lui Putin la pace: „Uneori trebuie să-i lași să se lupte între ei” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat că vrea să afle planurile Ucrainei pentru rachetele Tomahawk înainte de a lua o decizie privind livrarea acestora. „Aș pune câteva întrebări", a menționat Trump, exprimându-și reticența în a furniza aceste rachete. Pentagonul a aprobat recent furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, decizia finală revenind președintelui Trump. Rachetele Tomahawk au […]
09:40
Reacția Ancăi Alexandrescu după declarația surprinzătoare alui Călin Georgescu, care nu susține pe nimeni și contestă legitimitatea alegerilor din București # Lumea Politică
Anca Alexandrescu a reacționat puternic după declarațiile lui Călin Georgescu, care a lăsat să se înțeleagă că nu o susține în cursa pentru Primăria Capitalei. „Eu sunt Anca și nimic nu mă va opri!", a scris ea pe Facebook. Această reacție a Ancăi Alexandrescu a venit la trei ore după ce Călin Georgescu a contestat […]
09:30
Nazare, „protocol cu serviciile”. A dat afară oameni spionați, pentru că nu-și făceau treaba # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că a concediat două treimi din conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) după ce a cerut informații despre persoanele vizate de la serviciile secrete. El a afirmat că a analizat performanțele membrilor din conducerea ANAF înainte de a-i concedia și că a ținut cont de evoluția serviciului antifraudă […]
09:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este momentul oportun pentru majorarea salariului minim în România. El afirmă că salariul minim a crescut cu 75% din 2021 și că această majorare nu este susținută de competitivitatea economică a țării. Nazare respinge ideea unui infringement din partea Comisiei Europene, afirmând că discuția despre salariul minim trebuie […]
08:50
Ilie Bolojan, revoltat de situația economică pe care o gestionează: „Eu pot să plec mâine, dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România se confruntă cu o situație financiară critică din cauza deficitelor bugetare mari și a colectării slabe a taxelor. „Fondul total de salarii în România e cam de 150 mld lei. Dacă n-am fi luat împrumuturi, n-am fi putut plăti niciun salariu în sectorul public. Și atunci înseamnă că […]
08:20
Reacția Poliției după ce George Simion a dezvăluit că a primit peste 90 de amenințări cu moartea și a cerut protecția SPP # Lumea Politică
Poliția Română a reacționat după ce președintele AUR, George Simion, a afirmat că a primit amenințări cu moartea și a solicitat protecția SPP pentru el și familia sa. George Simion a depus plângere penală încă din 15 septembrie iar vineri a afirmat că a primit peste 90 de amenințări cu moartea, iar sediul AUR a fost […]
07:50
Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul din 7 decembrie, îl vede „o farsă”. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime” # Lumea Politică
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. "Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime", afirmă Georgescu, adăugând că "electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă # Lumea Politică
Președintele României a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Inițial, Nicușor Dan l-a vrut șef la SIE și apoi a anunțat că se va ocupa de politica externă. Potrivit Administrației Prezidențiale, „Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii […]
12:50
Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă” # Lumea Politică
Vicepremierul României, Oana Gheorghiu, a comentat la Digi 24 relația cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a criticat virulent numirea acesteia, în contextul afirmațiilor jignitoare la adresa președintelui Trump. Gheorghiu a adăugat că poziția lui Grindeanu are legătură cu „o luptă politică", însă funcția ei de vicepremier este una „apolitică". Vicepremierul […]
12:50
Veşti bune pentru angajați! De la 1 ianuarie tichetele de masă vor fi majorate. Anunțul a fost făcut de președintele IMM-urilor Florin Jianu, dar și de ministrul Muncii Petre Florin Manole, după discuțiile cu premierul Ilie Bolojan. Astfel, un tichet de masă va avea o valoare de 50 de lei, în creștere cu aproape 10 […]
12:00
Polonia interceptează al doilea avion rusesc de spionaj în trei zile: Tensiuni crescânde în spațiul aerian NATO # Lumea Politică
Forțele aeriene poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rusesc Il-20 deasupra Mării Baltice, marcând al doilea incident de acest fel în doar trei zile. Mobilizarea a două avioane MiG-29 a împiedicat orice încălcare a spațiului aerian polonez, dar evenimentul sporește tensiunile regionale, pe fondul noilor atacuri rusești asupra Ucrainei și a recentelor incursiuni de […]
11:40
Lia Olguța Vasilescu, în scandalul numirii Oanei Gheorghiu. Mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale” # Lumea Politică
Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova și vicepreședinte PSD, a intrat în scandalul numirii Oanei Gheorghiu ca vicepremier, afirmând că numeroși primari PSD au construit spitale, inclusiv Gabriela Firea la București, Daniel Băluță în Sectorul 4 și primarul de la Mioveni. Lia Olguța Vasilescu a subliniat că Oana Gheorghiu a construit un corp de spital, […]
11:30
Mesajul trimis de ruși Washingtonului și convorbirea tensionată care au dus la anularea summitului Trump-Putin # Lumea Politică
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Moscovei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina, potrivit Financial Times, scrie Reuters. Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între diplomații de rang înalt ai celor două țări, potrivit […]
11:30
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat, joi seara, la Caraș-Severin, că la congresul PSD din 7 noiembrie a invitat și foști președinți ai partidului, printre care Adrian Năstase și Mircea Geoană. "Eu am discutat și i-am invitat pe foștii președinți la Congresul PSD. Adrian Năstase mi-a confirmat că va participa, l-am invitat și pe Mircea Geoană", a […]
10:50
Bolojan recunoaște: „Românii au dreptate să nu mai creadă în politicieni” – Promisiuni neonorate și „păcăleli” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan admite că neîncrederea românilor în clasa politică este justificată: „Trebuie să le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită." El pune criza de încredere pe seama promisiunilor nerespectate, angajamentelor imposibile și percepției de nedreptate, asumându-și responsabilitatea: „Este responsabilitatea, în cea mai mare […]
10:30
Amendă absurdă la 10 ani de la Colectiv: Organizatorul marșului, sancționat cu 3.000 lei pentru „depășirea orei de comemorare” – Jandarmeria: „Cercetăm intern” # Lumea Politică
La exact 10 ani de la incendiul devastator din Clubul Colectiv, care a curmat 65 de vieți, comemorarea s-a încheiat cu un moment revoltător: Marian Rădună, unul dintre organizatori, a fost amendat cu 3.000 lei de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare", în timp ce 25 de participanți țineau o veghe cu lumânări în Piața […]
10:20
Motivul anulării întâlnirii dintre Trump și Putin de la Budapesta. Rușii au trimis o notă # Lumea Politică
Întâlnirea planificată între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, promisă ca un pas decisiv spre pacea în Ucraina, a fost anulată joi, 30 octombrie 2025. Surse americane confirmă că decizia a venit după o notă fermă a Ministerului rus de Externe către Washington, care a reiterat
10:00
Premierul Ilie Bolojan a oferit prima reacție oficială la reducerea prezenței trupelor americane în România, afirmând că este vorba de o „sistare a rotirii unei brigăzi”, nu de o retragere. „Bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate sunt în picioare”, a asigurat el, subliniind că SUA se reorientează strategic spre Indo-Pacific. Între timp, […] The post Bolojan, după anunțul retragerii trupelor americane: urmează un CSAT first appeared on Lumea Politică.
08:30
Ilie Bolojan se plânge că doar s-au mimat tăierile la companiile de stat: „La Romatsa, și-au dublat salariile la 20.000 de euro lunar” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru Observator, că Guvernul trebuie să corecteze situațiile în care conducerea companiilor de stat și-a dublat salariile, fără să existe criterii de performanță sau chiar în situația în care existau pierderi. Premierul a dat exemplul situațieie de la Romatsa. El a atras atenția că până acum, în […] The post Ilie Bolojan se plânge că doar s-au mimat tăierile la companiile de stat: „La Romatsa, și-au dublat salariile la 20.000 de euro lunar” first appeared on Lumea Politică.
30 octombrie 2025
16:00
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, va fi candidatul POT la Primăria București # Lumea Politică
Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, și-a anunțat candidatura la funcția de primar al Bucureștiului, alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT). „Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele se văd în fiecare colț al […] The post George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, va fi candidatul POT la Primăria București first appeared on Lumea Politică.
16:00
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce PSD l-a chemat pe premierul Bolojan să dea explicații în Parlament # Lumea Politică
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după ce PSD l-a chemat pe premier luni, în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”, pe tema retragerii de trupe SUA din România, că aşteaptă să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie. „Aştept să vină în Parlament să explice românilor de ce am ajuns în […] The post Reacția lui Sorin Grindeanu după ce PSD l-a chemat pe premierul Bolojan să dea explicații în Parlament first appeared on Lumea Politică.
15:40
Sorin Grindeanu, noi atacuri la adresa lui Bolojan: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză” # Lumea Politică
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat din nou pe premierul Ilie Bolojan pe tema legii de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională din motive de procedură. Grindeanu reproșează că, în loc să caute soluții pentru a nu pierde banii din PNRR, liderii coaliției „pierd vremea”, așteptând motivarea deciziei CCR. „Suntem în situaţia următoare: avem […] The post Sorin Grindeanu, noi atacuri la adresa lui Bolojan: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză” first appeared on Lumea Politică.
12:20
Piedone știe cine va câștiga Primăria Capitalei! Candidatura Ancăi Alexandrescu anulează șansele lui Drulă și Ciucă # Lumea Politică
Cristian Popescu Piedone și-a nuanțat poziția pentru alegerile parțiale din București. El vede o finală între Anca Alexandrescu și Daniel Băluță. Președintele PNRR crede că ceilalți candidați nu au nicio șansă în aceste alegeri. Ciucu și Drulă – outsideri ”Nu mai încurc nicio apă. Nu candidez la Primăria Capitalei. Liniștea că nu mai candidez la […] The post Piedone știe cine va câștiga Primăria Capitalei! Candidatura Ancăi Alexandrescu anulează șansele lui Drulă și Ciucă first appeared on Lumea Politică.
12:00
Horațiu Potra anunță că vrea să se predea și să revină de bunăvoie din Dubai: Nu mă ascund # Lumea Politică
Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Avocaţii lui Horaţiu Potra au comunicat că acesta (alături de fiu şi nepot) au luat decizia “de a reveni voluntar” în România și “de a se preda […] The post Horațiu Potra anunță că vrea să se predea și să revină de bunăvoie din Dubai: Nu mă ascund first appeared on Lumea Politică.
11:10
Diana Șoșoacă s-a întors din China cu un mesaj: „Mi-au spus, sperăm să devii președintele României în cel mai scurt timp” # Lumea Politică
Europarlamentarul Diana Șoșoacă (SOS România) a revenit dintr-un turneu în China, unde susține că a fost primită la cel mai înalt nivel și a adus un mesaj clar de la oficialii din Beijing. România trebuie să o aibă președinte pe ea pentru a avea șanse de colaborare economică și diplomatică în China, a spus Diana […] The post Diana Șoșoacă s-a întors din China cu un mesaj: „Mi-au spus, sperăm să devii președintele României în cel mai scurt timp” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Salariații de la stat care au rămas fără salarii în pragul iernii. Nu s-au plătit pe septembrie # Lumea Politică
Peste 800 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare nu și-au primit salariile pe septembrie 2025, din cauza epuizării fondurilor și a subfinanțării cronice. Consiliul Județean (CJ) blamează Guvernul pentru alocări insuficiente, care acoperă doar 60% din nevoile instituției, lăsând CJ să suporte 40% din costuri. Fondul de […] The post Salariații de la stat care au rămas fără salarii în pragul iernii. Nu s-au plătit pe septembrie first appeared on Lumea Politică.
10:40
Trump minimizează reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a reacționat joi, de la bordul avionului Air Force One, minimizând impactul reducerii prezenței trupelor SUA în România: „Nu este foarte importantă”. Declarația vine după anunțul Pentagonului privind redimensionarea efectivelor americane pe flancul estic european, inclusiv la baza Mihail Kogălniceanu, o decizie strategică care ridică întrebări privind angajamentul Washingtonului față de […] The post Trump minimizează reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Două publicații conservatoare din SUA cer retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu, din cauza anulării alegerilor și blocarea lui Călin Georgescu. Tismăneanu: „Propagandă concertată cu pioni din Rusia, SUA, România și Polonia” # Lumea Politică
Două publicații americane conservatoare, apropiate de republicani și mișcarea MAGA, au lansat apeluri pentru retragerea trupelor și oprirea investițiilor SUA la Baza Militară Mihail Kogălniceanu din România, ca sancțiune pentru interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. The American Conservative și The National Interest subliniază că baza, fiind cea mai mare NATO din Europa, […] The post Două publicații conservatoare din SUA cer retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu, din cauza anulării alegerilor și blocarea lui Călin Georgescu. Tismăneanu: „Propagandă concertată cu pioni din Rusia, SUA, România și Polonia” first appeared on Lumea Politică.
10:10
Ciprian Ciucu anticipează un „blat” AUR-PSD la Primăria Capitalei: „Discuții pe sub masă, dar în final câștigă PSD” # Lumea Politică
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a avertizat miercuri, 29 octombrie 2025, că alegerile parțiale de pe 7 decembrie ar putea fi influențate de un acord secret între AUR și PSD. Ciucu a exclus atacuri deschise între candidați, anticipând o campanie subterană cu manipulări și influenceri. „S-a dat drumul la […] The post Ciprian Ciucu anticipează un „blat” AUR-PSD la Primăria Capitalei: „Discuții pe sub masă, dar în final câștigă PSD” first appeared on Lumea Politică.
10:10
Trump, foarte mulțumit de întâlnirea cu Xi Jinping: I-a dat și notă „12 din 10”. Subiectele pe care au bătut palma # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a descris joi, 30 octombrie 2025, întâlnirea sa cu omologul chinez Xi Jinping din Coreea de Sud, drept „uimitoare” și „12 din 10”, anunțând progrese majore în comerț, inclusiv un acord global pe un an, renegociabil anual. Discuțiile, desfășurate pe 30 octombrie la baza aeriană Gimhae, au durat o oră și […] The post Trump, foarte mulțumit de întâlnirea cu Xi Jinping: I-a dat și notă „12 din 10”. Subiectele pe care au bătut palma first appeared on Lumea Politică.
09:50
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii # Lumea Politică
De la 1 noiembrie, facturile la energia electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. La final, însă, românii nu vor simți o scumpire semnificativă – creșterea fiind de aproximativ 0,47 bani/kWh. Este a patra majorare a […] The post Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii first appeared on Lumea Politică.
09:40
Mii de euro pe lună pentru noul vicepremier al României, Oana Gheorghiu. Ce salariu a încasat ca șefă a ONG-ului care construia spitale # Lumea Politică
Oana Clara Gheorghiu și Carmen Mihaela Uscatu sunt două dintre cele mai apreciate membre ale societății civile din România, fiind cele două fondatoare al Asociației Dăruiește Viață, care a construit un spital pentru copii exclusiv din donații și sponsorizări private, scrie Gandul. Oana Gheorghiu este vicepreședintă a Dăruiește Viață, iar Carmen Uscatu este președinta acestei […] The post Mii de euro pe lună pentru noul vicepremier al României, Oana Gheorghiu. Ce salariu a încasat ca șefă a ONG-ului care construia spitale first appeared on Lumea Politică.
29 octombrie 2025
16:10
Declarație ciudată a lui Nicușor Dan despre Călin Georgescu: „Noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a făcut marți o declarație ciudată legată de Călin Georgescu, în cadrul unui interviu acordat pentru Cotidianul. Șeful statului a fost întrebat dacă vede un sfârșit de carieră politică a lui Călin Georgescu, după ce a declarat că e sigur „100%” că partea importantă din campania fostului candidat independent la președinție a fost […] The post Declarație ciudată a lui Nicușor Dan despre Călin Georgescu: „Noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale” first appeared on Lumea Politică.
16:00
Cristian Popescu Piedone a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că îl va susține în alegerile locale din 7 decembrie pe Daniel Băluță pentru a fi următorul primar general al Capitalei. În ultimele două sondaje, date publicității de CURS și Avangarde, Piedone era cotat cu 8-9%, în timp ce Daniel Băluță se află pe primul […] The post Piedone a anunțat oficial că nu candidează și a spus pe cine susține first appeared on Lumea Politică.
15:10
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion # Lumea Politică
Grupul parlamentar al AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, ca să prezinte date despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Solicitarea partidului a fost transmisă de conducerea Camerei către Guvern. AUR vrea ca șeful Executivului să ofere detalii despre execuția bugetară pentru finalul […] The post AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion first appeared on Lumea Politică.
14:20
Oana Gheorghiu, despre postarea legată de Trump: „Nu aș mai scrie așa ceva. Am un respect profund pentru SUA” # Lumea Politică
Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, a reacționat, miercuri, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să renunțe la propunerea acesteia pentru funcția de viceprim-ministru, din cauza unor comentarii făcute la adresa președintelui SUA, Donald Trump. „Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu […] The post Oana Gheorghiu, despre postarea legată de Trump: „Nu aș mai scrie așa ceva. Am un respect profund pentru SUA” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Reacția ministrului Moșteanu după ce s-a anunțat retragerea trupelor SUA din România: „Nu e retragere, ci sistare de rotații”. Câți militari americani mai rămân aici # Lumea Politică
Ministrul Apărării Naționale Ionuț Moșteanu a reacționat miercuri, 29 octombrie 2025, la anunțul reducerii trupelor americane din România, afirmând că nu este vorba de o retragere, ci de sistarea rotațiilor unei brigăzi NATO. Decizia, parte a reevaluării posturii globale a SUA anunțate de președintele Donald Trump, va lăsa aproximativ 1.000 de militari americani dislocați permanent […] The post Reacția ministrului Moșteanu după ce s-a anunțat retragerea trupelor SUA din România: „Nu e retragere, ci sistare de rotații”. Câți militari americani mai rămân aici first appeared on Lumea Politică.
10:10
Mii de profesori ies joi, 29 octombrie 2025, în Piața Victoriei, alături de alte confederații sindicale, împotriva măsurilor de austeritate din Legea 141. Sindicaliștii cer anularea legii, demisia ministrului Educației Daniel David și amenință cu grevă generală dacă revendicările nu sunt îndeplinite. „Cei aflați la putere și privilegiații din instituțiile politice nu au simțit nicio […] The post Profesorii revin în stradă: „Nu austerității!” – Referendum pentru grevă generală first appeared on Lumea Politică.
10:00
10 ani de la Colectiv: Ofițerul ISU Antonina Radu, condamnată la 8 ani și 8 luni, fugară în Moldova – Dosarul „Colectiv 2” reluat de ICCJ # Lumea Politică
Tragedia din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, care a curmat 65 de vieți, continuă să lase răni deschise după un deceniu. Sentința definitivă din dosarul „Colectiv 1”, pronunțată în 2022, a condamnat patronii clubului, pirotehniștii și un ofițer ISU la pedepse cu executare, dar ofițerul Antonina Radu, condamnată la 8 ani și 8 luni, […] The post 10 ani de la Colectiv: Ofițerul ISU Antonina Radu, condamnată la 8 ani și 8 luni, fugară în Moldova – Dosarul „Colectiv 2” reluat de ICCJ first appeared on Lumea Politică.
