Planul „rezerviștilor” de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, la limita legii. Interceptări

10:30

La exact 10 ani de la incendiul devastator din Clubul Colectiv, care a curmat 65 de vieți, comemorarea s-a încheiat cu un moment revoltător: Marian Rădună, unul dintre organizatori, a fost amendat cu 3.000 lei de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, în timp ce 25 de participanți țineau o veghe cu lumânări în Piața […] The post Amendă absurdă la 10 ani de la Colectiv: Organizatorul marșului, sancționat cu 3.000 lei pentru „depășirea orei de comemorare” – Jandarmeria: „Cercetăm intern” first appeared on Lumea Politică.