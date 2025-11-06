Planul „rezerviștilor” de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, la limita legii. Interceptări
Lumea Politică, 6 noiembrie 2025 06:20
Stenogramele din dosarul rezerviștilor SRI și SIE din Vaslui dezvăluie un plan clar de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, deși acesta se afla sub control judiciar. Pentru a-l putea scoate, Georgescu a fost angajat fictiv într-o firmă din Viena, controlată de omul de afaceri Hanț Constantin Dănuț. Acest artificiu era menit să îi […] The post Planul „rezerviștilor” de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, la limita legii. Interceptări first appeared on Lumea Politică.
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
06:20
Planul „rezerviștilor” de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, la limita legii. Interceptări # Lumea Politică
Stenogramele din dosarul rezerviștilor SRI și SIE din Vaslui dezvăluie un plan clar de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, deși acesta se afla sub control judiciar. Pentru a-l putea scoate, Georgescu a fost angajat fictiv într-o firmă din Viena, controlată de omul de afaceri Hanț Constantin Dănuț. Acest artificiu era menit să îi […] The post Planul „rezerviștilor” de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, la limita legii. Interceptări first appeared on Lumea Politică.
Acum 24 ore
16:40
”A fost visul meu. Ne facem plăcerile”. Un deputat PSD a fost filmat la volanul unui bolid de peste 100.000 de euro # Lumea Politică
Deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea conduce o mașină de peste 100.000 de euro care nu apare în declarația de avere și are în conturi mai mulți bani decât veniturile oficiale, arată o investigație Snoop. Bolidul aparţine unei firme de dispozitive medicale care este condusă de prietenul parlamentarului. La rândul ei, și soția deputatului Răzvan Iulian Ciortea, […] The post ”A fost visul meu. Ne facem plăcerile”. Un deputat PSD a fost filmat la volanul unui bolid de peste 100.000 de euro first appeared on Lumea Politică.
16:30
Primarul PNL al Slatinei îl contrazice pe șeful său, Ilie Bolojan: “Dezmățul financiar la care s-a referit premierul e exagerat” # Lumea Politică
Primarul Slatinei a afirmat, în direct, la Antena 3 CNN, că instituţia pe care o conduce se va supune legii, după ce decizia luată de liderii Coaliției, de a elimina 10% din posturile efectiv ocupat în administraţia locală, va fi publicată în Monitorul Oficial, dar l-a şi contrazis pe Ilie Bolojan în privinţa cheltuielilor din […] The post Primarul PNL al Slatinei îl contrazice pe șeful său, Ilie Bolojan: “Dezmățul financiar la care s-a referit premierul e exagerat” first appeared on Lumea Politică.
16:20
Un primar PSD apare într-o serie de fotografii în care agresează sexual o femeie în biroul Primăriei. Edilul susține că sunt realizate cu AI # Lumea Politică
Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița, Traian Simionca, s-au viralizat în ultimele ore, potrivit publicației locale Bistrițeanul. În imagini acesta pare că agresează sexual o femeie. În replică, edilul susține că fotografiile sunt false, că au fost realizate cu AI și că e victima unei farse. Publicația locală susține că imaginile au […] The post Un primar PSD apare într-o serie de fotografii în care agresează sexual o femeie în biroul Primăriei. Edilul susține că sunt realizate cu AI first appeared on Lumea Politică.
15:30
George Simion, împreună cu Anca Alexandrescu în sectorul primarului Ciucu: „Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6” # Lumea Politică
Președintele AUR, George Simion, alături de candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, au mers în sectorul 6, al contracandidatului liberal, Ciprian Ciucu. Liderul AUR a lansat un apel către cetățeni în care i-a îndemnat să vină în piața Universității, sâmbătă 8 noiembrie pentru a strânge semnături pentru Anca Alexandrescu. George Simion a declarat că sectorul lui […] The post George Simion, împreună cu Anca Alexandrescu în sectorul primarului Ciucu: „Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6” first appeared on Lumea Politică.
15:10
Nota pe care o dă Sorin Grindeanu relației cu premierul Bolojan: „Undeva într-o zonă mediocră” # Lumea Politică
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că nota pe care ar da-o relației sale cu primul-ministru Ilie Bolojan este una „ de trecere”, însă a spus că nimeni nu are pretenția la existența unei prietenii între ei. „Nu a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acuma, e una (o […] The post Nota pe care o dă Sorin Grindeanu relației cu premierul Bolojan: „Undeva într-o zonă mediocră” first appeared on Lumea Politică.
13:30
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat că nu s-a luat nicio decizie în coaliție privind reducerea posturilor din administrația centrală și locală, respectiv concedierea a 13.000 de bugetari. Președintele interimar al PSD a negat că în coaliția de marți s-au luat decizii cu privire la reforma din administrație în contextul în care se așteaptă date clare de la […] The post Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni first appeared on Lumea Politică.
11:50
Şedinţă ca la uşa cortului, la CJ Brăila. Consilier PNL către şeful Consiliului Judeţean: „Nu ţi-e ruşine să-mi spui tu mie «zât!», porcule?” # Lumea Politică
O şedinţă de consiliu judeţean, la Brăila, a încins spiritele între consilierul PNL, Ovidiu Nechita, şi şeful CJ Brăila, Iulian Chiriac. Cei doi s-au înjurat ca la uşa cortului din cauză că Nechita i-a solicitat lui Chiriac opinia asupra unor amendamente la proiectele de pe ordinea de zi, apoi i-a spus că „este irelevant cuvântul […] The post Şedinţă ca la uşa cortului, la CJ Brăila. Consilier PNL către şeful Consiliului Judeţean: „Nu ţi-e ruşine să-mi spui tu mie «zât!», porcule?” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Reacția ministrului Radu Marinescu, după eliberarea cumnatului lui Geoană și a fostului ministru de finanțe. „Trebuie să aplicăm legea” # Lumea Politică
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a calificat drept „absolut regretabilă” decizia Instanței Supreme prin care fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și fostul președinte al Eximbank, Ionuț Costea, au fost eliberați, după ce magistrații au admis o cale extraordinară de atac, recursul în casație, constatând că faptele erau prescrise. Marinescu a precizat că această cale poate […] The post Reacția ministrului Radu Marinescu, după eliberarea cumnatului lui Geoană și a fostului ministru de finanțe. „Trebuie să aplicăm legea” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Zohran Mamdani, socialistul imigrant care a cucerit New York-ul: Victorie istorică împotriva lui Cuomo și Trump și ce înseamnă asta pentru SUA # Lumea Politică
Zohran Mamdani, un democrat socialist de 34 de ani, imigrant din Uganda cu origini indiene, a devenit marți, 4 noiembrie 2025, al 111-lea primar al New York-ului, învingându-l pe fostul guvernator Andrew Cuomo cu peste 50% din voturi. Prima victorie a stângii progresiste după alegerile prezidențiale din 2024, obținută cu o coaliție de tineri, imigranți […] The post Zohran Mamdani, socialistul imigrant care a cucerit New York-ul: Victorie istorică împotriva lui Cuomo și Trump și ce înseamnă asta pentru SUA first appeared on Lumea Politică.
10:10
Prefectul Capitalei trage un semnal de alarmă după explozia din Rahova: „Se poate întâmpla oricând o nenorocire similară” # Lumea Politică
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, avertizează că tragedia din Rahova – explozia care a ucis trei persoane și a rănit alte 15 – riscă să se repete oricând, din cauza rețelelor de gaze vechi și a neglijenței. Declarațiile sale vin pe fondul unui val de apeluri la 112 pentru miros de gaze, dar și după un […] The post Prefectul Capitalei trage un semnal de alarmă după explozia din Rahova: „Se poate întâmpla oricând o nenorocire similară” first appeared on Lumea Politică.
09:30
Medici din România, bănuiți că au obținut rezidențiat fals în Republica Moldova. Percheziții în București și în țară # Lumea Politică
Procurorii suspectează că studiile de rezidențiat la Universitatea „Nicolae Testemițanu” din Chișinău nu au avut loc în realitate, medicii fiind salariați cu normă întreagă în România. Procurorii și polițiștii fac, miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a […] The post Medici din România, bănuiți că au obținut rezidențiat fals în Republica Moldova. Percheziții în București și în țară first appeared on Lumea Politică.
09:10
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție de ÎCCJ. Cât au de plată # Lumea Politică
Decizia a fost pronunțată în urma aplicării Deciziei CCR nr.50/2025. Obligațiile civile și măsurile de confiscare rămân valabile – peste 7 milioane lei și 4 milioane euro. Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți în urma prescripției faptelor, după o decizie luate de Curtea Supremă. […] The post Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție de ÎCCJ. Cât au de plată first appeared on Lumea Politică.
08:50
Justiția franceză anchetează Shein, AliExpress, Temu și Wish pentru protecția minorilor. Shein și AliExpress, acuzați că vindeau păpuși sexuale cu aspect de copii # Lumea Politică
Ministrul economiei amenință cu interzicerea accesului Shein pe piața franceză “dacă aceste comportamente se repetă”. Shein a șters anunțurile și a retras categoria “produse pentru adulți”. Înainte de deschiderea magazinului fizic de la Paris al Shein programată miercuri, giganții asiatici ai vânzărilor online trebuie să se apere pe un nou front: justiția a deschis, în […] The post Justiția franceză anchetează Shein, AliExpress, Temu și Wish pentru protecția minorilor. Shein și AliExpress, acuzați că vindeau păpuși sexuale cu aspect de copii first appeared on Lumea Politică.
Ieri
16:10
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL # Lumea Politică
Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot. Potrivit sondajului, clasamentul votanților cu opțiune declarată este următorul: ➤Ciprian Ciucu (PNL) – 26,4% ➤Daniel Băluță (PSD) – 24,5% ➤Cătălin Drulă (USR) – […] The post Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL first appeared on Lumea Politică.
15:50
Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei: „Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” # Lumea Politică
Eugen Teodorovici candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. Fostul ministru al Finanțelor a declarat pentru Digi24.ro că se bazează pe susținerea lui Victor Ponta, așa cum l-a susținut la rândul său în campania pentru alegerile prezidențiale. „Da, candidez. Nu am nicio legătură, nimic, cu nicio formațiune politică, candidez independent. Sunt în curs de […] The post Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei: „Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” first appeared on Lumea Politică.
15:00
Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan a încălcat Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: „Constituţia, un mit!” # Lumea Politică
În ziua lansării candidaturii pentru Primăria Capitalei, Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Nicuşor Dan s-a refugiat într-un mix de râs şi incertitudine. Şi Cătălin Drulă a fost întrebat recent cam acelaşi lucru. Răspunsurile sale sunt, însă, cât se poate de bizare. […] The post Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan a încălcat Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: „Constituţia, un mit!” first appeared on Lumea Politică.
12:50
Reacția lui Călin Georgescu, după lansarea Ancăi Alexandrescu de către AUR: „Când sufletul unui popor se ridică, nimeni nu poate să-l îngenuncheze” # Lumea Politică
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale și figură centrală a mișcării suveraniste, a catalogat alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei drept „o farsă”, la ieșirea de la controlul judiciar. Declarațiile sale vin după ce AUR, partidul condus de George Simion, a lansat-o pe jurnalista Anca Alexandrescu ca și candidat independent, marcând o divergență clară între poziția […] The post Reacția lui Călin Georgescu, după lansarea Ancăi Alexandrescu de către AUR: „Când sufletul unui popor se ridică, nimeni nu poate să-l îngenuncheze” first appeared on Lumea Politică.
12:30
Black Friday: „Cea mai mare păcăleală a lunii noiembrie” – Comerciantul dintr-un domeniu în expansiune care demască iluzia reducerilor de 50% # Lumea Politică
Black Friday promite reduceri spectaculoase, dar în domeniul materialelor de construcții, ofertele de 40-50% sunt adesea o „iluzie” și „o manipulare în ambalaj”, avertizează Cosmin Raileanu, fondatorul platformei Depozit Virtual. Într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, antreprenorul denunță trucurile retailerilor care umflă prețurile înainte de campanie pentru a simula scăderi masive, profitând de necunoașterea clienților privind calitatea […] The post Black Friday: „Cea mai mare păcăleală a lunii noiembrie” – Comerciantul dintr-un domeniu în expansiune care demască iluzia reducerilor de 50% first appeared on Lumea Politică.
12:00
Dosarul Micula: Cum au ajuns frații să primească sute de milioane euro ajutor de stat ilegal – și cum încearcă să evite returnarea banilor # Lumea Politică
Frații Ioan și Viorel Micula au obținut în 2013, prin arbitraj internațional, despăgubiri de 180 de milioane de euro de la statul român, pentru abrogarea unor facilități fiscale acordate în 1998 prin OUG. Comisia Europeană a declarat în 2015 plata ca ajutor de stat ilegal, obligând România să recupereze sumele – circa 400 de milioane […] The post Dosarul Micula: Cum au ajuns frații să primească sute de milioane euro ajutor de stat ilegal – și cum încearcă să evite returnarea banilor first appeared on Lumea Politică.
11:30
Promisiunea lui Ciprian Ciucu, candidatul oficial PNL pentru Primăria Capitalei: „Bucureștiul va fi un oraș plăcut, sigur și bine pus la punct” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședinte PNL, a fost validat cu unanimitate de voturi în Biroul Politic Național al partidului ca și candidat la Primăria Capitalei pentru alegerile parțiale din 7 decembrie 2025. Anunțul, făcut miercuri, 5 noiembrie, marchează startul unei campanii intense, în care Ciucu promite o viziune pe șase ani pentru „punerea […] The post Promisiunea lui Ciprian Ciucu, candidatul oficial PNL pentru Primăria Capitalei: „Bucureștiul va fi un oraș plăcut, sigur și bine pus la punct” first appeared on Lumea Politică.
11:20
Trump intervine în alegerile pentru primăria New York-ului împotriva „candidatului comunist Zohran Mamdani”. Amenințarea președintelui # Lumea Politică
Liderul republican îl susține pe democratul Andrew Cuomo și amenință că va bloca fondurile federale destinate orașului dacă socialistul Mamdani câștigă alegerile de marți. Liderul republican de la Casa Albă a decis să susțină un democrat în scrutinul de marți pentru primăria metropolei americane, numai pentru a-l împiedica pe Mamdani, un politician tânăr care se […] The post Trump intervine în alegerile pentru primăria New York-ului împotriva „candidatului comunist Zohran Mamdani”. Amenințarea președintelui first appeared on Lumea Politică.
10:50
Șefa DNA Iași și procurorii ei cer creșterea salariilor cu 60%, la nivelul procurorilor EPPO. Tribunalul a respins cererea # Lumea Politică
Procurorii susțin că munca lor este similară cu cea de la Parchetul European, dar judecătorii au considerat imposibilă compararea directă din cauza diferențelor de regim de numire și salarizare. Creșterea cu 60% a salariilor solicitată de șapte procurori DNA Iași, inclusiv șefa Serviciului Teritorial, a fost respinsă de instanță. Ei susțin că munca lor este […] The post Șefa DNA Iași și procurorii ei cer creșterea salariilor cu 60%, la nivelul procurorilor EPPO. Tribunalul a respins cererea first appeared on Lumea Politică.
10:20
Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului” # Lumea Politică
Liderul AUR, George Simion, a transmis, luni seara, în cadrul unei declarații de presă că o susține pe Anca Alexandrescu la primăria Capitalei. „Alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la Primăria Municipiului […] The post Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului” first appeared on Lumea Politică.
09:50
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR. „Le vom da lovitura de grație, la statul paralel” # Lumea Politică
Consiliul Național al AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată susținută de partid la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii George Simion. „Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel”, a afirmat […] The post Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR. „Le vom da lovitura de grație, la statul paralel” first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Grindeanu spune că nu l-a surprins prezenţa lui Nicuşor Dan la USR: “Drulă are nevoie de proptele” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus marți, într-o conferință de presă, că nu a fost surprins de prezența lui Nicușor Dan la evenimentul de lansare al candidatului USR Cătălin Drulă „Pentru mine nu a fost o surpriză prezența președintelui Nicușor Dan la USR fiindcă știm cu toții – Cătălin Drulă are nevoie de […] The post Grindeanu spune că nu l-a surprins prezenţa lui Nicuşor Dan la USR: “Drulă are nevoie de proptele” first appeared on Lumea Politică.
14:50
AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București / Petrișor Peiu: „Nu avem cum să nu participăm la alegeri” # Lumea Politică
AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, iar partidul condus de George Simion are în considerare mai multe „opțiuni”, au anunțat liderii partidului, într-o conferință de presă. AUR se reunește astăzi, de la ora 19.00, în ședința Consiliului Național de Conducere, pentru a decide pe cine susține […] The post AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București / Petrișor Peiu: „Nu avem cum să nu participăm la alegeri” first appeared on Lumea Politică.
13:00
Sondaj PNL: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7% în cursa pentru Primăria București # Lumea Politică
Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp ce pe locul al doilea se situează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp […] The post Sondaj PNL: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7% în cursa pentru Primăria București first appeared on Lumea Politică.
11:50
Ilie Bolojan a transmis, duminică, într-un comunicat de presă, că a primit „cu interes” invitația PSD și AUR în Parlament la „Ora premierului”, însă a spus că ziua de luni este una foarte încărcată și nu poate da curs solicitării celor două partide. Prim-ministrul a adăugat că va cere conducerii Parlamentului să reprogrameze „Ora premierului” […] The post Ilie Bolojan anunță că nu merge luni în Parlament, la solicitarea lui Grindeanu first appeared on Lumea Politică.
11:40
O fostă membră SOS şi soţul ei au fost reţinuţi, după ce au bătut doi vecini şi le-au luat telefoanele. Încă un suspect e căutat # Lumea Politică
O fostă membră a partidului S.O.S. România (SOS), Amalia Bellantoni, a fost reținută de polițiști, după ce și-ar fi agresat doi vecini, soţ şi soţie. La conflict au participat atât soţul politicianei, italianul Domenico Bellantoni, care a fost şi el dus la secţie de mascaţi, dar şi un alt bărbat, care, momentan, este căutat de […] The post O fostă membră SOS şi soţul ei au fost reţinuţi, după ce au bătut doi vecini şi le-au luat telefoanele. Încă un suspect e căutat first appeared on Lumea Politică.
11:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Antena 3 CNN că decizia privind majorarea salariului minim pe economie a fost amânată de premierul Ilie Bolojan, măsură pe care o consideră „înțeleaptă” având în vedere dezacordul partenerilor sociali, sindicate și patronate. „Până la urmă, ce să înțeleagă oamenii? Va crește salariul minim? Va merge PSD-ul până la capăt cu […] The post Crește sau nu salariul minim? Ministrul Muncii vine cu lămuriri first appeared on Lumea Politică.
10:30
Percheziții DIICOT la firmele fraților Micula: Acuzații de delapidare și evaziune cu prejudiciu de 400 milioane euro ajutor de stat ilegal # Lumea Politică
Procurorii DIICOT și polițiștii economici au descins luni, 3 noiembrie 2025, la șase locații din județul Bihor, inclusiv sediile și punctele de lucru ale mai multor societăți din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Anchetatorii suspectează un mecanism fraudulos complex prin care active de 163 milioane de lei – […] The post Percheziții DIICOT la firmele fraților Micula: Acuzații de delapidare și evaziune cu prejudiciu de 400 milioane euro ajutor de stat ilegal first appeared on Lumea Politică.
10:00
Trump, despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina și disponibilitatea lui Putin la pace: „Uneori trebuie să-i lași să se lupte între ei” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat că vrea să afle planurile Ucrainei pentru rachetele Tomahawk înainte de a lua o decizie privind livrarea acestora. „Aș pune câteva întrebări”, a menționat Trump, exprimându-și reticența în a furniza aceste rachete. Pentagonul a aprobat recent furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, decizia finală revenind președintelui Trump. Rachetele Tomahawk au […] The post Trump, despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina și disponibilitatea lui Putin la pace: „Uneori trebuie să-i lași să se lupte între ei” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Reacția Ancăi Alexandrescu după declarația surprinzătoare alui Călin Georgescu, care nu susține pe nimeni și contestă legitimitatea alegerilor din București # Lumea Politică
Anca Alexandrescu a reacționat puternic după declarațiile lui Călin Georgescu, care a lăsat să se înțeleagă că nu o susține în cursa pentru Primăria Capitalei. „Eu sunt Anca și nimic nu mă va opri!”, a scris ea pe Facebook. Această reacție a Ancăi Alexandrescu a venit la trei ore după ce Călin Georgescu a contestat […] The post Reacția Ancăi Alexandrescu după declarația surprinzătoare alui Călin Georgescu, care nu susține pe nimeni și contestă legitimitatea alegerilor din București first appeared on Lumea Politică.
09:30
Nazare, „protocol cu serviciile”. A dat afară oameni spionați, pentru că nu-și făceau treaba # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că a concediat două treimi din conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) după ce a cerut informații despre persoanele vizate de la serviciile secrete. El a afirmat că a analizat performanțele membrilor din conducerea ANAF înainte de a-i concedia și că a ținut cont de evoluția serviciului antifraudă […] The post Nazare, „protocol cu serviciile”. A dat afară oameni spionați, pentru că nu-și făceau treaba first appeared on Lumea Politică.
09:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este momentul oportun pentru majorarea salariului minim în România. El afirmă că salariul minim a crescut cu 75% din 2021 și că această majorare nu este susținută de competitivitatea economică a țării. Nazare respinge ideea unui infringement din partea Comisiei Europene, afirmând că discuția despre salariul minim trebuie […] The post Finanțele nu vor să crească salariul minim. Alexandru Nazare: Nu este oportun first appeared on Lumea Politică.
08:50
Ilie Bolojan, revoltat de situația economică pe care o gestionează: „Eu pot să plec mâine, dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România se confruntă cu o situație financiară critică din cauza deficitelor bugetare mari și a colectării slabe a taxelor. „Fondul total de salarii în România e cam de 150 mld lei. Dacă n-am fi luat împrumuturi, n-am fi putut plăti niciun salariu în sectorul public. Și atunci înseamnă că […] The post Ilie Bolojan, revoltat de situația economică pe care o gestionează: „Eu pot să plec mâine, dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Reacția Poliției după ce George Simion a dezvăluit că a primit peste 90 de amenințări cu moartea și a cerut protecția SPP # Lumea Politică
Poliția Română a reacționat după ce președintele AUR, George Simion, a afirmat că a primit amenințări cu moartea și a solicitat protecția SPP pentru el și familia sa. George Simion a depus plângere penală încă din 15 septembrie iar vineri a afirmat că a primit peste 90 de amenințări cu moartea, iar sediul AUR a fost […] The post Reacția Poliției după ce George Simion a dezvăluit că a primit peste 90 de amenințări cu moartea și a cerut protecția SPP first appeared on Lumea Politică.
07:50
Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul din 7 decembrie, îl vede „o farsă”. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime” # Lumea Politică
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. ”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că ”electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o […] The post Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul din 7 decembrie, îl vede „o farsă”. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime” first appeared on Lumea Politică.
31 octombrie 2025
12:50
Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă # Lumea Politică
Președintele României a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Inițial, Nicușor Dan l-a vrut șef la SIE și apoi a anunțat că se va ocupa de politica externă. Potrivit Administrației Prezidențiale, „Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii […] The post Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă first appeared on Lumea Politică.
12:50
Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă” # Lumea Politică
Vicepremierul României, Oana Gheorghiu, a comentat la Digi 24 relația cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a criticat virulent numirea acesteia, în contextul afirmațiilor jignitoare la adresa președintelui Trump. Gheorghiu a adăugat că poziția lui Grindeanu are legătură cu „o luptă politică”, însă funcția ei de vicepremier este una „apolitică”. Vicepremierul […] The post Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă” first appeared on Lumea Politică.
12:50
Veşti bune pentru angajați! De la 1 ianuarie tichetele de masă vor fi majorate. Anunțul a fost făcut de președintele IMM-urilor Florin Jianu, dar și de ministrul Muncii Petre Florin Manole, după discuțiile cu premierul Ilie Bolojan. Astfel, un tichet de masă va avea o valoare de 50 de lei, în creștere cu aproape 10 […] The post Veşti bune pentru angajaţi. Tichetele de masă cresc din ianuarie 2026 first appeared on Lumea Politică.
12:00
Polonia interceptează al doilea avion rusesc de spionaj în trei zile: Tensiuni crescânde în spațiul aerian NATO # Lumea Politică
Forțele aeriene poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rusesc Il-20 deasupra Mării Baltice, marcând al doilea incident de acest fel în doar trei zile. Mobilizarea a două avioane MiG-29 a împiedicat orice încălcare a spațiului aerian polonez, dar evenimentul sporește tensiunile regionale, pe fondul noilor atacuri rusești asupra Ucrainei și a recentelor incursiuni de […] The post Polonia interceptează al doilea avion rusesc de spionaj în trei zile: Tensiuni crescânde în spațiul aerian NATO first appeared on Lumea Politică.
11:40
Lia Olguța Vasilescu, în scandalul numirii Oanei Gheorghiu. Mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale” # Lumea Politică
Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova și vicepreședinte PSD, a intrat în scandalul numirii Oanei Gheorghiu ca vicepremier, afirmând că numeroși primari PSD au construit spitale, inclusiv Gabriela Firea la București, Daniel Băluță în Sectorul 4 și primarul de la Mioveni. Lia Olguța Vasilescu a subliniat că Oana Gheorghiu a construit un corp de spital, […] The post Lia Olguța Vasilescu, în scandalul numirii Oanei Gheorghiu. Mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale” first appeared on Lumea Politică.
11:30
Mesajul trimis de ruși Washingtonului și convorbirea tensionată care au dus la anularea summitului Trump-Putin # Lumea Politică
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Moscovei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina, potrivit Financial Times, scrie Reuters. Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între diplomații de rang înalt ai celor două țări, potrivit […] The post Mesajul trimis de ruși Washingtonului și convorbirea tensionată care au dus la anularea summitului Trump-Putin first appeared on Lumea Politică.
11:30
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat, joi seara, la Caraș-Severin, că la congresul PSD din 7 noiembrie a invitat și foști președinți ai partidului, printre care Adrian Năstase și Mircea Geoană. ”Eu am discutat și i-am invitat pe foștii președinți la Congresul PSD. Adrian Năstase mi-a confirmat că va participa, l-am invitat și pe Mircea Geoană”, a […] The post Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale first appeared on Lumea Politică.
10:50
Bolojan recunoaște: „Românii au dreptate să nu mai creadă în politicieni” – Promisiuni neonorate și „păcăleli” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan admite că neîncrederea românilor în clasa politică este justificată: „Trebuie să le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită.” El pune criza de încredere pe seama promisiunilor nerespectate, angajamentelor imposibile și percepției de nedreptate, asumându-și responsabilitatea: „Este responsabilitatea, în cea mai mare […] The post Bolojan recunoaște: „Românii au dreptate să nu mai creadă în politicieni” – Promisiuni neonorate și „păcăleli” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Amendă absurdă la 10 ani de la Colectiv: Organizatorul marșului, sancționat cu 3.000 lei pentru „depășirea orei de comemorare” – Jandarmeria: „Cercetăm intern” # Lumea Politică
La exact 10 ani de la incendiul devastator din Clubul Colectiv, care a curmat 65 de vieți, comemorarea s-a încheiat cu un moment revoltător: Marian Rădună, unul dintre organizatori, a fost amendat cu 3.000 lei de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, în timp ce 25 de participanți țineau o veghe cu lumânări în Piața […] The post Amendă absurdă la 10 ani de la Colectiv: Organizatorul marșului, sancționat cu 3.000 lei pentru „depășirea orei de comemorare” – Jandarmeria: „Cercetăm intern” first appeared on Lumea Politică.
10:20
Motivul anulării întâlnirii dintre Trump și Putin de la Budapesta. Rușii au trimis o notă # Lumea Politică
Întâlnirea planificată între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, promisă ca un pas decisiv spre pacea în Ucraina, a fost anulată joi, 30 octombrie 2025. Surse americane confirmă că decizia a venit după o notă fermă a Ministerului rus de Externe către Washington, care a reiterat cererile neschimbate ale […] The post Motivul anulării întâlnirii dintre Trump și Putin de la Budapesta. Rușii au trimis o notă first appeared on Lumea Politică.
10:00
Premierul Ilie Bolojan a oferit prima reacție oficială la reducerea prezenței trupelor americane în România, afirmând că este vorba de o „sistare a rotirii unei brigăzi”, nu de o retragere. „Bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate sunt în picioare”, a asigurat el, subliniind că SUA se reorientează strategic spre Indo-Pacific. Între timp, […] The post Bolojan, după anunțul retragerii trupelor americane: urmează un CSAT first appeared on Lumea Politică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.