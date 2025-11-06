Baronul PSD care a amenințat că va chema minerii revine asupra declarațiilor sale. „Nu e vorba de mineriade, ci de demnitate”

09:40

Anca Alexandrescu a reacționat puternic după declarațiile lui Călin Georgescu, care a lăsat să se înțeleagă că nu o susține în cursa pentru Primăria Capitalei. „Eu sunt Anca și nimic nu mă va opri!", a scris ea pe Facebook. Această reacție a Ancăi Alexandrescu a venit la trei ore după ce Călin Georgescu a contestat […]