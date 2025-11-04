Reacția lui Călin Georgescu, după lansarea Ancăi Alexandrescu de către AUR: „Când sufletul unui popor se ridică, nimeni nu poate să-l îngenuncheze”

09:50

De la 1 noiembrie, facturile la energia electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. La final, însă, românii nu vor simți o scumpire semnificativă – creșterea fiind de aproximativ 0,47 bani/kWh. Este a patra majorare a […]