Alianţă între giganţi. Şeful Deutsche Telekom anunţă o „Fabrică AI” subterană în Munchen, un proiect dezvoltat cu NVIDIA şi SAP

Fondul de investiţii Catalyst Romania a realizat până în prezent 11 investiţii din cel de-al doilea fond al său (Catalyst Romania Fund 2), lansat la începutul anului 2022 cu o sumă totală de 50 de milioane de euro. Din această sumă, Catalyst a investit până acum aproximativ 25 de milioane de euro, fiind incluse aici nu doar cele 11 investiţii noi, ci şi runde de tip follow-on, în companii aflate deja în portofoliu.