Alianţă între giganţi. Şeful Deutsche Telekom anunţă o „Fabrică AI” subterană în Munchen, un proiect dezvoltat cu NVIDIA şi SAP
Ziarul Financiar, 4 noiembrie 2025 16:00
Germania va avea o fabrică industrială de Inteligenţă Artificială (AI), construită „adânc sub pământ, în inima Munchenului”, un proiect menit să ofere economiei germane infrastructura necesară pentru a fi competitivă în noua eră tehnologică. Anunţul a fost făcut de Tim Höttges, CEO-ul Deutsche Telekom, alături de liderii partenerilor strategici NVIDIA şi SAP.
Harta judeţelor după rata şomajului. România extremelor în şomaj, două ţări pe aceeaşi hartă a muncii: în unele judeţe şomajul sare de 9%, în timp ce altele funcţionează aproape la capacitate maximă, cu şomaj în jur de 1% # Ziarul Financiar
România este o ţară a extremelor când vine vorba de rata şomajului înregistrat, un indicator care arată ponderea şomerilor înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în totalul populaţiei active civile.
Starbucks cedează controlul operaţiunilor din China pentru 4 Miliarde de dolari şi păstrează 40%: Gigantul cafelei mizează pe creştere în faţa rivalilor locali care vând latte la doar 1,4 dolari, încearcă să salveze brandul într-o piaţă extrem de competitivă şi în plină expansiune # Ziarul Financiar
Polonia porneşte o cursă contra cronometru şi îşi construieşte propriul scut anti-drone, înaintea UE: Varşovia vrea construirea unui sistem operaţional în 3 luni, împinge industria locală în prim-plan şi pregăteşte un „zid invizibil” împotriva ameninţărilor Rusiei, Belarusului şi a noului „război al dronelor” care redesenează securitatea Europei # Ziarul Financiar
Investitorii stau ca pe ace: Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 mld. dolari al lui Elon Musk la Tesla. Bonusul se va discuta în adunarea acţionarilor de pe 6 noiembrie. Musk a ameninţat că dacă bonusul nu îi va fi acordat, ar putea renunţa la conducerea companiei # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Bogdan Tomoiagă, Graffiti Plus: Până acum am crescut într-un model antreprenorial, dar vrem să accelerăm creşterea companieiprin listarea la Bursă. Credem că în primul trimestru din 2026 procesul ar putea fi finalizat # Ziarul Financiar
GRFĂ a încheiat anul 2024 cu o echipă de 85 consultanţi, dintre care 10% cu certificări internaţionale şi un portofoliu de clienţi care include jucători precum BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Procter & Gamble, Samsung, Warner Bros., Discovery etc., activi în industrii relevante pentru economia românească (banking, tehnologie, retail, energie, FMGC).
Thomas Langthaler, Head of Defensive Security, Certainity, GrECo Group: Vizibilitatea este importantă, trebuie să vedem nu doar ce fac sistemele, ci şi ce fac oamenii. Nu este suficient doar să cumpărăm o soluţie de antivirus, ci trebuie să fii conştient de toate sistemele că funcţionează # Ziarul Financiar
ZF Live. Remus Borza, administrator concordativ: Care este situaţia la zi la Liberty? Care sunt şansele să iasă combinatul din criză? Situaţie critică la Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic: Suntem într-un blocaj. Am venit cu patru variante de salvare a combinatului dar niciuna nu a fost agreată. Guvernul ar trebui să accepte vânzarea accelerată a core-businessului # Ziarul Financiar
Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic, un colos cu afaceri de 2,1 mld. lei, este într-o situaţie critică, în condiţiile în care comitetul interministerial nu a agreat niciuna din variantele propuse de administratorii concordatari şi ar vrea închirierea combinatului.
Microarhitecturi de well-being sau cum alegerea canapelei potrivite îţi transformă casa într-o oază de relaxare? Galerie FOTO # Ziarul Financiar
Aerul nomad al verii goleşte de interes spaţiile interioare, dar cu cât temperaturile scad, cu atât „acasă“ capătă mai multă atenţie.
Cristian Secoşan, Delgaz Grid: Lucrăm cu 2.300 de furnizori direcţi şi indirecţi, dintre care peste 95% sunt firme româneşti. Investiţiile în reţele generează PIB şi menţin zeci de mii de locuri de muncă, dar nimeni nu investeşte ca să piardă # Ziarul Financiar
Investiţiile în reţelele de energie au un impact direct în PIB şi în stabilitatea multor companii antreprenoriale locale, dar au nevoie de un cadru de reglementare conectat la realitatea pieţei şi la riscurile investiţionale, care să asigure recuperarea costurilor şi o rentabilitate adecvată.
ZF IT Generation. Start-up Update. Alina Georgescu, Catalyst Romania: Până acum am investit circa 25 mil. euro din al doilea fond. Avem 11 companii în portofoliu şi o să mai adăugăm încă 3-4 în decurs de un an. Piaţa de start-up-uri din România a crescut vizibil # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Catalyst Romania a realizat până în prezent 11 investiţii din cel de-al doilea fond al său (Catalyst Romania Fund 2), lansat la începutul anului 2022 cu o sumă totală de 50 de milioane de euro. Din această sumă, Catalyst a investit până acum aproximativ 25 de milioane de euro, fiind incluse aici nu doar cele 11 investiţii noi, ci şi runde de tip follow-on, în companii aflate deja în portofoliu.
Bursă. Campanie ZF. România are 1 milion de investitori în fonduri mutuale cu active de 52 mld. lei. Ce trebuie să ştie un client atunci când îşi alege un fond mutual # Ziarul Financiar
Un fond mutual este un vehicul de investiţii care adună banii mai multor investitori şi îi plasează într-un portofoliu administrat profesionist. Acesta poate include acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat sau alte instrumente financiare, în funcţie de strategia fondului.
Bursă. OMV Petrom s-a distanţat la 4 mld. lei de Hidroelectrica, la o lună după ce a redevenit cea mai mare companie listată, în timp ce Romgaz a redus diferenţa de capitalizare faţă de Hidro la 17,6 mld. lei, de la 35 mld. lei la început de an. Urcă Romgaz pe 2? De ce are nevoie Hidro să crească? # Ziarul Financiar
OMV Petrom (simbol bursier SNP), cel mai mare producător de carburanţi din România, s-a distanţat la 4,3 mld. lei de Hidroelectrica (H2O), la o lună după ce a reuşit să o depăşească şi să redevină după doi ani cea mai mare companie listată de la Bursa de Valori Bucureşti.
Gentle Monster a fost fondată în 2011 în Seul de Hankook Kim şi Jay Oh, ca un brand de ochelari de lux care să combine estetică avangardistă şi retail experienţial. În primii ani, compania a primit sprijin din partea antreprenorului coreean Jae Wook Oh — circa 100.000 de dolari în 2012 — pentru a lansa producţia de rame, în Daegu (n.red. oraş în Coreea de Sud) şi China, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei.
Valoarea medie a unui împrumut dat de Provident în 2025 a depăşit 4.900 lei, iar cel mai mare volum de credite din urban a fost în Bucureşti, de 262 mil. euro # Ziarul Financiar
Valoarea medie a unui împrumut acordat de Provident în anul 2025 a fost de 4.907 lei şi cel mai mare volum de credite acordat în urban a fost în Bucureşti, totalizând 262 mil. euro, iar în mediul rural, cel mai mare volum de finanţări a fost în judeţul Dâmboviţa, de 54,5 mil. euro, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Provident
2B Intelligent Soft (simbol bursier BENTO), companie specializată în dezvoltarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi cloud, a anunţat semnarea unui contract semnificativ, în calitate de subcontractant, într-un proiect IT din sectorul energiei.
Bursă. Feper, venituri de 50 mil. lei şi profit de 4 mil. lei la finele lunii septembrie # Ziarul Financiar
Producătorul de echipamente industriale Feper (simbol bursier FEP), cu activitate şi în sectorul hotelier, a raportat venituri de 50,2 mil. lei în intervalul ianuarie-septembrie 2025, cu 8,2% peste nivelul aceleiaşi perioade de anul trecut.
Prevestirile apocaliptice privitoare la impactul devastator al tarifelor lui Trump nu s-au adeverit: economia americană o duce bine, iar în Europa companiile s-au adaptat. Vor ajunge totuşi tarifele să doară tare într-un final? # Ziarul Financiar
Când preşedintele american Donald Trump a anunţat ample tarife în aprilie, economiştii au anticipat o creştere dramatică a inflaţiei şi şanse ridicate de recesiune. Companiile şi consumatorii şi-au făcut stocuri pentru a o lua înaintea scumpirilor. Acum, îngrijorările respective par exagerate, scrie The Wall Street Journal.
