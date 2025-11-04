Primăria Timişoara investeşte 21,4 mil. lei în modernizarea infrastructurii în cartierul Blaşcovici

Ziarul Financiar, 4 noiembrie 2025 17:30

Primăria Timişoara investeşte 21,4 mil. lei în modernizarea infrastructurii în cartierul Blaşcovici

Tensiuni pe piaţa americană: Marile nume din lumea AI, precum Nvidia şi AMD, scad cu 2% şi trag în jos toată bursa, iar Palantir pierde 7%. Indicele S&P 500 are un declin de 0,7%, Dow Jones scade cu 0,7%, iar Nasdaq Composite coboară cu aproape 1% Ziarul Financiar
Primăria oraşului Ineu, judeţul Arad, a accesat un proiect european de 3,5 mil. euro pentru construirea unei grădiniţe Ziarul Financiar
Primăria Timişoara investeşte 21,4 mil. lei în modernizarea infrastructurii în cartierul Blaşcovici Ziarul Financiar
Lupta contra evaziunii fiscale are noi ţinte după gemul făcut în casă: bananele, cele mai importate fructe de către România, portocalele, ceapa, ardeiul şi fasolea Ziarul Financiar
Printre cele mai vizate produse de fisc pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume se numără bananele, cele mai impor­tate fructe de către România, de circa 200 de milioane de euro anual, porto­calele, ceapa, ardeiul şi fasolea. Lupta contra acestora vine în completarea declaraţiei recente a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, care a afirmat că gemul pre­parat în gospo­dărie afectează GAP-ul de TVA al României.
Knauf Insulation inaugurează fabrica de la Târnăveni, cea mai mare investiţie a grupului în Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
NIQ Purchasing Power Europe: România are o puterea de cumpărare 11.105 euro pe cap de locuitor, cu aproximativ 45% sub media europeană, cifră care plasează ţara noastră pe locul 31 între 42 de ţări membre Ziarul Financiar
Cum schimbă un jucător din Braşov din industria cărnii eticheta României din exportator de animale vii către ţările arabe în furnizor de carne halal pentru europeni Ziarul Financiar
România, al doilea cel mai mare cioban al Europei, după Spania, începe să-şi schimbe statutul de exportator de animale vii către ţările arabe şi să se orienteze către exportul de carne procesată. Deşi are peste 10 milioane de ovine, România nu se află în top cinci expor­tatori de carne, spre deosebire de Spania. Acum, un jucător din Braşov a investit într-un abator de mare capacitate şi vrea să livreze carne halal europenilor.
România, ţara producătoare de vin ieftin. Cum ieşim din această paradigmă? „Vinurile noastre, în termeni de calitate, intră în competiţie cu vinurile străine“ Ziarul Financiar
În domeniul vinului, România este cunoscută ca o ţară care produce vin ieftin, iar acest lucru era valabil până ca antreprenorii să se ajute de fon­duri europene, din ultimii 10-15 ani, pentru a face investiţii în crame, care au condus automat la o creştere a calităţii.
​România participă la World Travel Market Londra, unul dintre cele mai importante târguri de turism. Ministerul Economiei şi 35 de operatori din turismul local sunt prezenţi la standul naţional Ziarul Financiar
Mandatele actualei conduceri a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare se încheie la 23 noiembrie 2025 Ziarul Financiar
SEE TOP 100: Jumătate din cele mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est sunt româneşti. OMV Petrom rămâne liderul regiunii, cu vânzări de 6,7 miliarde de euro Ziarul Financiar
Alianţă între giganţi. Şeful Deutsche Telekom anunţă o „Fabrică AI” subterană în Munchen, un proiect dezvoltat cu NVIDIA şi SAP Ziarul Financiar
Germania va avea o fabrică industrială de Inteligenţă Artificială (AI), construită „adânc sub pământ, în inima Munchenului”, un proiect menit să ofere economiei germane infrastructura necesară pentru a fi competitivă în noua eră tehnologică. Anunţul a fost făcut de Tim Höttges, CEO-ul Deutsche Telekom, alături de liderii partenerilor strategici NVIDIA şi SAP.
Harta judeţelor după rata şomajului. România extremelor în şomaj, două ţări pe aceeaşi hartă a muncii: în unele judeţe şomajul sare de 9%, în timp ce altele funcţionează aproape la capacitate maximă, cu şomaj în jur de 1% Ziarul Financiar
România este o ţară a extremelor când vine vorba de rata şomajului înregistrat, un indicator care arată ponderea şomerilor înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în totalul populaţiei active civile.
Starbucks cedează controlul operaţiunilor din China pentru 4 Miliarde de dolari şi păstrează 40%: Gigantul cafelei mizează pe creştere în faţa rivalilor locali care vând latte la doar 1,4 dolari, încearcă să salveze brandul într-o piaţă extrem de competitivă şi în plină expansiune Ziarul Financiar
Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal: Deficitul bugetar poate coborî în 2026 sub nivelul de 6,5%, chiar aproape de 6% din PIB. Reducerea evaziunii fiscale şi a arbitrajului fiscal pot juca rol esenţial în scăderea deficitului după 2026, chiar sub 5% Ziarul Financiar
O nouă tranzacţie pe piaţa de logistică: ELI Parks închiriază aproape 1.800 mp către compania de logistică Quehenberger în proiectul ELI Park Bacău Ziarul Financiar
Apar numele investitorii care au investit în cea mai mare vânzare de acţiuni de pe bursă: BERD a investit 67 mil. lei în acţiuni Cris-Tim în IPO-ul companiei, o deţinere de circa 5% Ziarul Financiar
Un politician american care a susţinut România: Fostul vicepreşedinte american Dick Cheney din perioada când România a intrat în NATO a murit la vârsta de 84 de ani Ziarul Financiar
Polonia porneşte o cursă contra cronometru şi îşi construieşte propriul scut anti-drone, înaintea UE: Varşovia vrea construirea unui sistem operaţional în 3 luni, împinge industria locală în prim-plan şi pregăteşte un „zid invizibil” împotriva ameninţărilor Rusiei, Belarusului şi a noului „război al dronelor” care redesenează securitatea Europei Ziarul Financiar
Oana Ijdelea, Ijdelea&Asociaţii. Lukoil pleacă, dar întrebările rămân: ce facem după retragerea unui actor major din energie? Ziarul Financiar
Hidroelectrica a depăşit marţi pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final, la 5 ani de la momentul în care a intrat pe acest segment Ziarul Financiar
Fostul vicepreşedinte american Dick Cheney din perioada când România a intrat în NATO a murit la vârsta de 84 de ani Ziarul Financiar
Semnal de alarmă în piaţa muncii din Marea Britanie: Devine facultatea o investiţie nerentabilă? Salariul minim începe să egaleze veniturile de început ale absolvenţilor din domenii precum contabilitate, avocatură şi servicii financiare. Ziarul Financiar
ANAF nu renunţă la lupta cu fraţii Micula: a câştigat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi poate recupera sumele acordate ilegal grupului din Oradea. Se termină un ”război” de 20 de ani? Ziarul Financiar
Şoc pe piaţa muncii din Marea Britanie: Salariul minim ajunge să întreacă veniturile absolvenţilor. Universitatea devine o păcăleală scumpă? Tinerii fug de studii pe fondul crizei de recrutare în contabilitate, avocatură şi finanţe Ziarul Financiar
BERD a investit 67 mil. lei în acţiuni Cris-Tim în IPO-ul companiei: deţinere de circa 5% Ziarul Financiar
Recomandări pentru clienţii First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor Ziarul Financiar
Investitorii stau ca pe ace: Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 mld. dolari al lui Elon Musk la Tesla. Bonusul se va discuta în adunarea acţionarilor de pe 6 noiembrie. Musk a ameninţat că dacă bonusul nu îi va fi acordat, ar putea renunţa la conducerea companiei Ziarul Financiar
​Precizare privind articolul „România mai adaugă o fabrică de biciclete: Simplon, producător austriac de biciclete, vine la Timişoara” Ziarul Financiar
(P) Cum ajută plăţile digitale IMM-urile să crească vânzările şi să reducă costurile Ziarul Financiar
Black Friday 2025 la bănci: UniCredit vine cu dobânzi fixe reduse de la 5,99% la creditele de consum, carduri fără comisioane pe viaţă şi cashback pentru clienţi persoane fizice şi microcompanii Ziarul Financiar
România este şi în acesta an cel mai mare exportator de cereale din UE şi a avut livrări record de oi, vaci şi păsări, estimate la 500 mil.euro Ziarul Financiar
ELI Parks închiriază aproape 1.800 mp către compania de logistică Quehenberger în proiectul ELI Park Bacău Ziarul Financiar
Accident în Capitală: Opt persoane rănite după un accident între un tramvai şi un autobuz în Capitală, în Drumul Taberei Ziarul Financiar
Industria auto europeană dă semne de redresare: Subvenţiile masive acordate de statele UE pentru maşini readuc apetitul şoferilor pentru a-şi schimba maşina Ziarul Financiar
Wood&Company: Noua ordonanţă privind retrocedările din perioada comunistă este ambiguă şi nu exclude în mod clar aplicarea retroactivă asupra tranzacţiilor deja finalizate, subminând încrederea investitorilor şi aderarea României la OECD Ziarul Financiar
Top Angajatori Undelucram.ro: Booking Holdings România, Servier Pharma şi JYSK România, cei mai apreciaţi angajatori în 2025. Ziarul Financiar
Cum vor două industrii care generează 4% din PIB să crească împreună: Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România şi Asociaţia Forestierilor din România propun mai multe măsuri pentru valorificarea eficientă a lemnului Ziarul Financiar
Moldova – noul hub al turismului medical din regiune: tratamente de top, costuri cu până la 70% mai mici şi specialişti recunoscuţi internaţional Ziarul Financiar
Fortim Trusted Advisors: Investitorii români ocupă prima poziţie în clasamentul achiziţiilor de proprietăţi imobiliare comerciale în 2025, cu tranzacţii de 163 milioane de euro. Locurile următoare sunt ocupate de Marea Britanie şi Ungaria Ziarul Financiar
Brian Alexander, Head of Financial Risks, GrECo Specialty: Când băncile mă întrebau în trecut de fraudă primul lucru pe care îl spuneam era să nu aibă încredere în nimeni. Ce putem face este de fapt vorba de educaţie Ziarul Financiar
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Bogdan Tomoiagă, Graffiti Plus: Până acum am crescut într-un model antreprenorial, dar vrem să accelerăm creşterea companieiprin listarea la Bursă. Credem că în primul trimestru din 2026 procesul ar putea fi finalizat Ziarul Financiar
GRFĂ a încheiat anul 2024 cu o echipă de 85 consultanţi, dintre care 10% cu certificări internaţionale şi un portofoliu de clienţi care include jucă­tori precum BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Procter & Gamble, Samsung, Warner Bros., Discovery etc., activi în industrii relevante pen­tru economia românească (banking, tehnologie, retail, energie, FMGC).
Sandra Lebrun, GrECo România: În România încă suntem în stadiul de conştientizare, înţelegerea şi recunoaşterea riscului. A doua etapă ar fi protecţia. Acum trebuie să construim securitatea cibernetică Ziarul Financiar
PartnerVet îşi extinde operaţiunile în Satu Mare prin achiziţia clinicii veterinare Dr. Condurache Ziarul Financiar
Thomas Langthaler, Head of Defensive Security, Certainity, GrECo Group: Vizibilitatea este importantă, trebuie să vedem nu doar ce fac sistemele, ci şi ce fac oamenii. Nu este suficient doar să cumpărăm o soluţie de antivirus, ci trebuie să fii conştient de toate sistemele că funcţionează Ziarul Financiar
Filip & Company a asistat BCR şi BRD în cadrul ofertei publice iniţiale a Cris Tim Family Holding Ziarul Financiar
ZF Live. Remus Borza, administrator concordativ: Care este situaţia la zi la Liberty? Care sunt şansele să iasă combinatul din criză? Situaţie critică la Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic: Suntem într-un blocaj. Am venit cu patru variante de salvare a combinatului dar niciuna nu a fost agreată. Guvernul ar trebui să accepte vânzarea accelerată a core-businessului Ziarul Financiar
Liberty Galaţi, cel mai mare combi­nat siderurgic, un colos cu afaceri de 2,1 mld. lei, este într-o situaţie critică, în con­di­ţiile în care comi­tetul intermi­nis­terial nu a agreat niciuna din variantele propuse de adminis­tratorii concordatari şi ar vrea închirierea combinatului.
Producătorul elveţian de materiale pentru construcţii Sika a numit-o pe Camelia Ene, fost CEO la MOL România şi la Roca Industry, în funcţia de General Manager Sika România & Adeplast. Ileana Nicolae păstrează poziţia de Head of Eastern Europe în cadrul grupului Ziarul Financiar
Microarhitecturi de well-being sau cum alegerea canapelei potrivite îţi transformă casa într-o oază de relaxare? Galerie FOTO Ziarul Financiar
Aerul nomad al verii goleşte de interes spaţiile interioare, dar cu cât temperaturile scad, cu atât „acasă“ capătă mai multă atenţie.
Cristian Secoşan, Delgaz Grid: Lucrăm cu 2.300 de furnizori direcţi şi indirecţi, dintre care peste 95% sunt firme româneşti. Investiţiile în reţele generează PIB şi menţin zeci de mii de locuri de muncă, dar nimeni nu investeşte ca să piardă Ziarul Financiar
Investiţiile în reţelele de energie au un impact direct în PIB şi în sta­bilitatea multor companii antrepre­no­riale locale, dar au nevoie de un cadru de reglementare conectat la realitatea pieţei şi la riscurile investiţionale, care să asi­gure recuperarea costurilor şi o rentabilitate adecvată.
