Primăria oraşului Ineu, judeţul Arad, a accesat un proiect european de 3,5 mil. euro pentru construirea unei grădiniţe
Ziarul Financiar, 4 noiembrie 2025 17:30
Primăria oraşului Ineu, judeţul Arad, a accesat un proiect european de 3,5 mil. euro pentru construirea unei grădiniţe
Lupta contra evaziunii fiscale are noi ţinte după gemul făcut în casă: bananele, cele mai importate fructe de către România, portocalele, ceapa, ardeiul şi fasolea # Ziarul Financiar
Printre cele mai vizate produse de fisc pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume se numără bananele, cele mai importate fructe de către România, de circa 200 de milioane de euro anual, portocalele, ceapa, ardeiul şi fasolea. Lupta contra acestora vine în completarea declaraţiei recente a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, care a afirmat că gemul preparat în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României.
Cum schimbă un jucător din Braşov din industria cărnii eticheta României din exportator de animale vii către ţările arabe în furnizor de carne halal pentru europeni # Ziarul Financiar
România, al doilea cel mai mare cioban al Europei, după Spania, începe să-şi schimbe statutul de exportator de animale vii către ţările arabe şi să se orienteze către exportul de carne procesată. Deşi are peste 10 milioane de ovine, România nu se află în top cinci exportatori de carne, spre deosebire de Spania. Acum, un jucător din Braşov a investit într-un abator de mare capacitate şi vrea să livreze carne halal europenilor.
România, ţara producătoare de vin ieftin. Cum ieşim din această paradigmă? „Vinurile noastre, în termeni de calitate, intră în competiţie cu vinurile străine“ # Ziarul Financiar
În domeniul vinului, România este cunoscută ca o ţară care produce vin ieftin, iar acest lucru era valabil până ca antreprenorii să se ajute de fonduri europene, din ultimii 10-15 ani, pentru a face investiţii în crame, care au condus automat la o creştere a calităţii.
Alianţă între giganţi. Şeful Deutsche Telekom anunţă o „Fabrică AI” subterană în Munchen, un proiect dezvoltat cu NVIDIA şi SAP # Ziarul Financiar
Germania va avea o fabrică industrială de Inteligenţă Artificială (AI), construită „adânc sub pământ, în inima Munchenului”, un proiect menit să ofere economiei germane infrastructura necesară pentru a fi competitivă în noua eră tehnologică. Anunţul a fost făcut de Tim Höttges, CEO-ul Deutsche Telekom, alături de liderii partenerilor strategici NVIDIA şi SAP.
Harta judeţelor după rata şomajului. România extremelor în şomaj, două ţări pe aceeaşi hartă a muncii: în unele judeţe şomajul sare de 9%, în timp ce altele funcţionează aproape la capacitate maximă, cu şomaj în jur de 1% # Ziarul Financiar
România este o ţară a extremelor când vine vorba de rata şomajului înregistrat, un indicator care arată ponderea şomerilor înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în totalul populaţiei active civile.
Starbucks cedează controlul operaţiunilor din China pentru 4 Miliarde de dolari şi păstrează 40%: Gigantul cafelei mizează pe creştere în faţa rivalilor locali care vând latte la doar 1,4 dolari, încearcă să salveze brandul într-o piaţă extrem de competitivă şi în plină expansiune # Ziarul Financiar
Polonia porneşte o cursă contra cronometru şi îşi construieşte propriul scut anti-drone, înaintea UE: Varşovia vrea construirea unui sistem operaţional în 3 luni, împinge industria locală în prim-plan şi pregăteşte un „zid invizibil” împotriva ameninţărilor Rusiei, Belarusului şi a noului „război al dronelor” care redesenează securitatea Europei # Ziarul Financiar
Investitorii stau ca pe ace: Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 mld. dolari al lui Elon Musk la Tesla. Bonusul se va discuta în adunarea acţionarilor de pe 6 noiembrie. Musk a ameninţat că dacă bonusul nu îi va fi acordat, ar putea renunţa la conducerea companiei # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Bogdan Tomoiagă, Graffiti Plus: Până acum am crescut într-un model antreprenorial, dar vrem să accelerăm creşterea companieiprin listarea la Bursă. Credem că în primul trimestru din 2026 procesul ar putea fi finalizat # Ziarul Financiar
GRFĂ a încheiat anul 2024 cu o echipă de 85 consultanţi, dintre care 10% cu certificări internaţionale şi un portofoliu de clienţi care include jucători precum BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Procter & Gamble, Samsung, Warner Bros., Discovery etc., activi în industrii relevante pentru economia românească (banking, tehnologie, retail, energie, FMGC).
Thomas Langthaler, Head of Defensive Security, Certainity, GrECo Group: Vizibilitatea este importantă, trebuie să vedem nu doar ce fac sistemele, ci şi ce fac oamenii. Nu este suficient doar să cumpărăm o soluţie de antivirus, ci trebuie să fii conştient de toate sistemele că funcţionează # Ziarul Financiar
ZF Live. Remus Borza, administrator concordativ: Care este situaţia la zi la Liberty? Care sunt şansele să iasă combinatul din criză? Situaţie critică la Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic: Suntem într-un blocaj. Am venit cu patru variante de salvare a combinatului dar niciuna nu a fost agreată. Guvernul ar trebui să accepte vânzarea accelerată a core-businessului # Ziarul Financiar
Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic, un colos cu afaceri de 2,1 mld. lei, este într-o situaţie critică, în condiţiile în care comitetul interministerial nu a agreat niciuna din variantele propuse de administratorii concordatari şi ar vrea închirierea combinatului.
Microarhitecturi de well-being sau cum alegerea canapelei potrivite îţi transformă casa într-o oază de relaxare? Galerie FOTO # Ziarul Financiar
Aerul nomad al verii goleşte de interes spaţiile interioare, dar cu cât temperaturile scad, cu atât „acasă“ capătă mai multă atenţie.
Cristian Secoşan, Delgaz Grid: Lucrăm cu 2.300 de furnizori direcţi şi indirecţi, dintre care peste 95% sunt firme româneşti. Investiţiile în reţele generează PIB şi menţin zeci de mii de locuri de muncă, dar nimeni nu investeşte ca să piardă # Ziarul Financiar
Investiţiile în reţelele de energie au un impact direct în PIB şi în stabilitatea multor companii antreprenoriale locale, dar au nevoie de un cadru de reglementare conectat la realitatea pieţei şi la riscurile investiţionale, care să asigure recuperarea costurilor şi o rentabilitate adecvată.
