Bolojan convinge coaliția, după negocieri îndelungate, să taie cu 10% cheltuielile de personal în administrația centrală. Câte posturi dispar de la primării - surse

Partidele din coaliția de guvernământ au convenit o reducere cu ⁠10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală, ca efect final, au declarat pentru Profit.ro surse din coaliție. De asemena, a fost stabilită o reducere de 30% din numărul maxim de posturi în administrația locală, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi ocupate, variantă susținută de PSD.

