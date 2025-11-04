Prescripția mai scoate din pușcărie trei escroci: doi miniștri de Finanțe și cumnatul lui Geoană. Ionuț Costea a stat după gratii numai 4 luni, deși avea de executat 6 ani

06:40

Niște gardieni ai Constituției s-au șters cu ea la fund. Ce stat de drept, ce egalitate în fața legii pensionării cu pensie de stat? Hârtie igienică. Amănunte, detalii… Cum să se pensioneze bieții la 65 de ani, ca tot omul de rând? Cum să li se calculeze pensia ca nouă, ceilalți, plebea? Cum să-și plătească […] Articolul De aia! apare prima dată în Ziariștii.