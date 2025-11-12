Analiza ultimelor 5 sondaje pentru Primăria Capitalei. Ordinea șanselor, la mare luptă: Drulă – Băluță – Ciucu. Alexandreasca nu poate câștiga decât dacă-și dau autogol toți cei trei din fața sa

08:50

Diversificarea alimentației este un moment special pentru orice familie. Este una dintre primele mari tranziții în viața bebelușului – de la laptele matern sau formulă, la descoperirea unei lumi noi de gusturi, texturi și culori. Este o etapă plină de emoție, dar și de întrebări. Iar una dintre cele mai importante este: cum pregătim spațiul […]