Când Justiția devine interlopă
Ziaristii, 12 noiembrie 2025 05:00
S-a umplut paharul, „justițiarilor" care batjocoriți justiția! Ați întins coarda prea mult, iar acum vă plesnește-n nas. Ați crezut că vă puteți face de cap precum cei mai odioși interlopi: prin forță și șantaj, prin abuz de putere, prin bani luați cu japca, prin paralizarea societății (mizerabilele voastre greve ilegale). Chiar prin pretenția de a […]
• • •
Acum o oră
05:00
S-a umplut paharul, „justițiarilor" care batjocoriți justiția! Ați întins coarda prea mult, iar acum vă plesnește-n nas. Ați crezut că vă puteți face de cap precum cei mai odioși interlopi: prin forță și șantaj, prin abuz de putere, prin bani luați cu japca, prin paralizarea societății (mizerabilele voastre greve ilegale). Chiar prin pretenția de a […]
Acum 24 ore
11:00
Pentru magistrații din CSM, e mai grav să le contești pensiile speciale decât să-i vrei jupuiți de vii! # Ziaristii
Odioasa decizie a CSM de a face plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, pentru câteva declarați de bun-simț, arată gradul de degradare morală și profesională la care a ajuns casta magistraților. CSM n-a recurs la aceeași măsură nici când extremistul pro-rus George Simion lua cu asalt Parchetul General sau instiga la „jupuirea în piața publică" […]
Ieri
04:10
Ce-l califică pe Sorin Grindeanu s-o conteste pe Oana Gheorghiu? Isprăvile în scandalul Nordis? „Experiența" universitară în sociologie, deși e absolvent de matematică? Sau adoptarea OUG 13, în loc de construirea de spitale? Sorin „Nordis" Grindeanu continuă să conteste numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Asta i-a imputat cel mai mult președintelui Nicușor Dan. […]
03:50
VIDEO. „Asasinii” lui Dragnea s-au întors după Alexandreasca! Ei tot încearcă s-o ucidă, dar nu prea reușesc… A revenit și mașina misterioasă # Ziaristii
Candidata „suveranist"-putinistă Anca Alexandrescu recurge la metodele diversioniste ale mentorului său Liviu Dragnea. Ca și fostul ei șef de la PSD, „Văduva Neagră" se prezintă ca o țintă a unor asaini misterioși, care operează cu o mașină la fel de msterioasă. Dar ea rezistă eroic! Penibilul episod ne oferă un indiciu: nu cumva Anca Alexandrescu […]
10 noiembrie 2025
15:30
VIDEO. Anca Alexandrescu, “îngropată” de cel adus să-i susțină candidatura! „Văduva Neagră” nu mai știe cum să-l ascundă pe șpăgarul Oprescu # Ziaristii
Propaganda deșănțată a Ancăi Alexandrescu, prin intermediul Realitatea Plus, a avut astăzi un episod în Parcul IOR din București. Putinista a emis minciuni colosale, dar a fost dată de gol, involuntar, de un susținător al ei, dar și de propriile „fente"! Realitatea Plus, luni, ora 10.15. Televiziunea pușcăriașului Maricel Păcuraru, care a pus ochii și […]
12:00
Cu mama „moartă-n geam”, din Bulgaria spre Germania! Planul a fost zădărnicit de un accident în România. Neamțul voia să scape de formalitățile și taxele de repatriere a cadavrului # Ziaristii
Un scenariu pe care nu l-ar fi putut imagina nici marele regizor Emir Kusturica: un neamț, căruia i-a murit mama în vacanța din Bulgaria, a încercat s-o ducă în Germania ca pasager viu, plasat pe scaunul din dreapta și „ancorat" cu centura de siguranță! „Mama doarme, e obosită. La vârsta ei…", era pregătit neamțul să […]
Mai mult de 2 zile în urmă
02:50
Trump face de râs propaganda „suveranistă” de la noi: „Relația SUA cu România este foarte bună” # Ziaristii
O teză mincinoasă a propagandei suveranist-putiniste din România este spulberată chiar de idolul de conjunctură al taberei anti-europene, Donald Trump. Printr-o simplă declarație, președintele SUA a demontat fake news-ul referitor la „cele mai proaste relații româno-americane din ultimii 30 de ani". De 10 luni, de când și-a început cel de-al doilea mandat de președinte al […]
8 noiembrie 2025
14:40
În domeniul stomatologiei, relația dintre medicul dentist și laboratorul dentar este esențială pentru obținerea unor rezultate de calitate superioară. O colaborare eficientă nu doar că îmbunătățește calitatea lucrărilor protetice, dar contribuie și la satisfacția pacientului. Pentru a optimiza acest parteneriat, este crucial să fie urmați câțiva pași bine definiți, care să asigure o comunicare clară […]
10:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a catalogat vineri seară drept „atât de greţos" Congresul Extraordinar al PSD, desfășurat în aceeași zi și soldat cu alegerea ca președinte a unicului candidat, Sorin Grindeanu, și cu un spor de putere pentru tandemul craiovean Lia Olguța Vasilescu – Claudiu Manda. Solicitat să-și spună părerea despre Congresul Extraordinar al PSD, […]
09:20
Top eficiență în primul și ultimul sfert de oră. Plus: super-cote pentru etapa a 16-a a Superligii # Ziaristii
Returul sezonului regular din Superliga 2025-2026 începe în acest weekend, cu continuarea luptei strânse pentru primele poziții ale clasamentului, cu debutul oficial lui Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj și încercarea celor de la FCSB de a se apropia de play-off. Live pe Superbet alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, […]
7 noiembrie 2025
23:40
SC ARACATACA SRL, prin administrator Cartianu Grigore Cristian, cu domiciliul în municipiul București, sector 6, bld. Iuliu Maniu, nr. 12, bl. 13A, sc. A, et. 6, ap. 21, este titular al Planului/Programului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru construire pensiune agroturistică, piscină și bazin vidanjabil etanș, în extravilanul comunei Peștișani, sat Brădiceni, str. Mocăniței, f.n., […]
10:40
Tabloul complet, la jumătatea grupelor: Liga Campionilor + Europa League + Conference League, după FC Basel – FCSB 3-1 și Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1 # Ziaristii
Și joi seara, echipele românești au ieșit cu bilanț negativ pe frontul european: au dat două goluri și au primit trei. Tot 2-3 a fost și în precedenta etapă, doar că atunci punctele au fost mai puține: 1-1 Craiova, 1-2 FCSB. Acum, măcar oltenii și-au umplut tolba cu trei puncte mari, care-i scot din zona […]
6 noiembrie 2025
17:10
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare ARACATACA S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM GORJ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire pensiune agroturistică, piscină si bazin vidanjabil etanș", propus a fi amplasat în comuna Peștișani, sat Brădiceni – extravilan, str. Mocăniței, FN, […]
15:00
Prescripția CCR a anulat și condamnarea manelistului Dani Mocanu pentru proxenetism: 6 ani și 5 luni. Face doar 4 ani, pentru tentativă de omor # Ziaristii
Două plăgi sociale s-a întâlnit în „cazul Daniel Mocanu": manelismul interlop și Justiția pervertită de deciziile scandaloase ale Curții Constituționale în materia prescripției faptelor. Urmarea: fapte foarte grave, precum proxenetism și constituire de grup infracțional, au rămas nesancționate, deși fuseseră „evaluate" de o instanță la 6 ani și 5 luni de închisoare. Manelistul va executa […]
08:00
Despre tiranie sau cum să-ți aperi libertatea – primele 5 reguli. „Atenție la statul cu un singur partid!” # Ziaristii
În România, atmosfera politică este tot mai sufocantă. Dintre români, aproape jumătate își doresc să voteze partidele extremiste, naționaliste, xenofobe, antisemite și pro-Rusia (AUR-SOS-POT). Coaliția de la guvernare este sabotată de PSD și de mafia politică transpartinică. Reformele ocolesc elitele din Justiția transformată în „dama de consumație" a politrucilor și din funcționărimea administrației publice (centrale […]
5 noiembrie 2025
18:20
Trump îi îngroapă pe republicani: înfrângeri grele în alegerile locale din New York, New Jersey și Virginia # Ziaristii
Alegerile locale din câteva state și orașe americane au confirmat valul de furie care se ridică împotriva republicanilor, din cauza guvernării autoritare și bezmetice a lui Donald Trump. Partidul Democrat a obținut victorii în trei-curse cheie pentru funcții executive: primar al orașului New York, plus guvernatori ai statelor New Jersey și Virginia. Partidul democrat a […]
12:50
Superscore, aplicația revoluționară dedicată rezultatelor live, statisticilor relevante și informațiilor utile pentru pasionații de pariuri sportive, este acum disponibilă și în România! Scopul ei? Să ofere fanilor fotbalului acces rapid la cele mai importante date, într-o experiență clară și dinamică. Aplicația Superscoare poate fi downloadată de aici! Într-o lume în care fotbalul se desfășoară într-un […]
08:00
PNL intră în „alba-neagra sondajelor”: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7%, Alexandreasca 15,0% # Ziaristii
„Alba-neagra sondajelor" continuă cu o „cercetare" comandată și plătită de PNL. Și, ca de obicei, plătitorul primeșt bonusul dorit: candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, este dat pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei. Miza sondajelor este de a-i convinge pe alegătorii bucureșteni să acorde „votul util" unuia sau altuia dintre candidați. Cea ma mare partajare, […]
4 noiembrie 2025
18:50
Prescripția mai scoate din pușcărie trei escroci: doi miniștri de Finanțe și cumnatul lui Geoană. Ionuț Costea a stat după gratii numai 4 luni, deși avea de executat 6 ani # Ziaristii
Ionuț Costea (cumnatul lui Mircea Geoană), Sebastian Vlădescu și Darius Vâlcov (foști miniștri de Finanțe) au fost eliberați din închisoare, marți, 4 noiembrie, ca urmare a prescrierii faptelor. Decizie scandaloasă, venită pe o cale extraordinară de atac. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de sinistra Lia Savonea, a mai „albit" trei personaje corupte […]
16:40
Minciuna prin care propaganda PSD-AUR îl amenință cu suspendarea pe Nicușor Dan: „Constituția spune că președintele nu are voie să facă politică” # Ziaristii
Agitatorii de la AUR și PSD îl amenință cu suspendarea pe președintele Nicușor Dan, întrucât acesta a participat duminică la lansarea oficială a lui Cătălin Drulă în alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. Întreaga campanie este construită însă pe un fake-news: acela că Nicușor Dan ar încălca grav Constituția. Prezența lui Nicușor Dan, duminică, […]
12:20
VIDEO. Trădare „suveranistă”: Călin Georgescu a lăsat-o cu ochii-n soare pe Anca Alexandrescu! N-o mai susține la Primăria Capitalei, deși ea îi înalță ode de 11 luni # Ziaristii
Prins între păpușarii săi de la Moscova și dosarele penale de la București, Călin Georgescu face o mișcare surprinzătoare, care paralizează „mișcarea suveranistă" din România: refuză s-o sprijine pe Anca Alexandrescu în alegerile de la Primăria Capitalei! „Nu mă pot implica în niciun fel. Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de […]
08:10
SC ARACATACA SRL prin administrator Cartianu Grigore Cristian, cu domiciliul în municipiul București, sector 6, bld. Iuliu Maniu, nr. 12, bl. 13A, sc. A, et. 6, ap. 21, este titular al Planului/Programului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru construire pensiune agroturistică, piscină și bazin vidanjabil etanș, în extravilanul comunei Peștișani, sat Brădiceni, str. Mocăniței, f.n., […]
3 noiembrie 2025
21:50
Pentru cei care doresc să-și monitorizeze sănătatea vasculară și să beneficieze de investigații de calitate, InClinic.ro reprezintă o alegere excelentă. Situată în București, Sectorul 5, clinica oferă o gamă completă de servicii medicale, printre care cardiologie, neurologie și multe altele. În plus, clinica colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate București, facilitând accesul pacienților asigurați […]
09:50
VIDEO. Încă un livrator asiatic a fost bătut de țoape carpatine! „Mârțoaga” l-a și scuipat # Ziaristii
Un nou episod de xenofobie agresivă a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie, pe o stradă din Popești-Leordeni, oraș ilfovean de lângă București. Victima este Ravindu Achinthana, un livrator de mâncare, venit din Sri Lanka să muncească legal în România. Agresorii: un individ de 17 ani și „tovarășa" sa, o țoapă de 23 de ani. Agresiunea […]
07:30
Harrison Ford despre Donald Trump: „Nu cunosc un criminal mai mare în istorie”. Actorul e speriat de ignorarea de către SUA a schimbărilor climatice # Ziaristii
Legendarul actor american Harrison Ford a lansat un atac virulent la adresa președintelui Donald Trump, pe care-l consideră „cel mai mare criminal din istorie". Motivul: refuzul liderului MAGA de a combate încălzirea globală. Într-un intervu acordat cotidianului britanic The Guardian, marele actor Harrison Ford (83 de ani) a spus că președintele Donald Trump (79 de […]
05:10
Isterica Amalia Bellantoni a fost reținută împreună cu soțul ei sicilian. Și-au bătut și jefuit vecinii pensionari, cărora le-au confiscat telefoanele # Ziaristii
Amalia Bellantoni, politiciană trecută pe la SOS și susținătoare a AUR, doarme în această noapte în arestul Poliției Capitalei. La fel și soțul ei, italianul sicilian Domenico Bellantoni. Ajutați de un alt bărbat, soții Bellantoni au bătut și tâlhărit un cuplu de pensionari, care le sunt vecini și cu care împart o curte comună în […]
2 noiembrie 2025
12:40
Trenul groazei în Anglia: 10 pasageri înjunghiați, dintre care 9 sunt în stare foarte gravă # Ziaristii
Un atac oribil a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, lângă Cambridge, în trenul care circula de la Doncaster (oraș
09:30
Minciuni grosolane ale celui mai agresiv politician. George Simion e deja martir: „Adversarii noștri pun mâna pe gloanțe și trag”. El apelează la paza SPP, „pentru a preveni un asasinat” # Ziaristii
Președintele AUR, George Simion, încearcă să-și compună o imagine de „martir în viață”, deși violența clocotește în tabăra sa de extremiști, nu în cea a „reziștilor”, cum îi numește el pe criticii săi. El apelează la protecția SPP, ba chiar cere ca ș sediul AUR să fie păzit pe banii românilor! Prezent sâmbătă la conferința […] Articolul Minciuni grosolane ale celui mai agresiv politician. George Simion e deja martir: „Adversarii noștri pun mâna pe gloanțe și trag”. El apelează la paza SPP, „pentru a preveni un asasinat” apare prima dată în Ziariștii.
1 noiembrie 2025
12:40
Nicușor Dan va fi alături de Cătălin Drulă la lansarea candidaturii acestuia la Primăria Capitalei. Constituția nu-i interzice # Ziaristii
Desemnarea oficială a lui Cătălin Drulă drept candidat al USR în alegerile pentru Primăria Capitalei va avea loc duminică, 2 noiembrie. La eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan, fondatorul și primul președinte al USR. Duminică, USR va organiza două evenimente: o conferință municipală a filialei USR București, urmată de o ședință a Biroului […] Articolul Nicușor Dan va fi alături de Cătălin Drulă la lansarea candidaturii acestuia la Primăria Capitalei. Constituția nu-i interzice apare prima dată în Ziariștii.
11:20
Un mare furnizor de energie intră pe piața românească. Cifra sa de afaceri: 22,7 miliarde de euro pe an # Ziaristii
Liberalizarea pieței de energie a produs un șoc al prețurilor pentru populație, dar încurajează concurența în acest domeniu strategic, ceea ce va duce la însănătoșirea pieței și, probabil, scăderea prețurilor (care va trebui susținută, însă, și cu noi capacități de producție). Compania Centrica, un gigant între furnizorii mondiali de energie, a decis să intre și […] Articolul Un mare furnizor de energie intră pe piața românească. Cifra sa de afaceri: 22,7 miliarde de euro pe an apare prima dată în Ziariștii.
30 octombrie 2025
22:30
În ce capcană mortală au picat trumpiștii români, prin manevra idolului lor de la Casa Albă! Au intrat în blocaj logic, s-au trezit ridiculizați de propriile teorii aberante, care se bat cap în cap. De miercuri până joi a ieșit un mat fulgerător, în două mutări. Nici marii maeștri n-ar reuși așa ceva! Mutarea numărul […] Articolul Retragerea americană i-a aruncat în ridicol pe trumpiștii români apare prima dată în Ziariștii.
20:50
Foarte puțini înțeleg ce reprezintă „pacifismului rusesc”, confundându-l cu lupta nobilă împotriva războaielor nedrepte și cu voința popoarelor de a trăi în pace. Oricât ar părea de neverosimil sau paradoxal, „pacifismul rusesc” este o armă devastatoare a războiului hibrid, menită să înșele și să prostească zeci de milioane de oameni, să pregătească psihologic o țară […] Articolul „Pacifiștii” promovează războiul, nu pacea! apare prima dată în Ziariștii.
11:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Considerente teoretice și empirice privind procesul de convergență și evoluția cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson # Ziaristii
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Cursul nominal de schimb este una dintre cele mai complexe variabile macro-financiare, întrucât este atât cauză, cât și efect în formarea echilibrelor macroeconomice. De aceea, cursul nominal de schimb reprezintă o variabilă importantă, atât pentru politicile macroeconomice clasice, cât și pentru cea mai nouă politică de stabilizare, […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Considerente teoretice și empirice privind procesul de convergență și evoluția cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson apare prima dată în Ziariștii.
09:20
Vestea bună a ultimelor zile este aceea că partidul lui Javier Milei a câștigat alegerile parlamentare din Argentina. Este o veste excelentă inclusiv pentru România. Javier Milei arată lumii întregi că liberalismul autentic funcționează. Și dă rezultate nu doar economice, ci și politice. Cu toată propaganda internațională făcută contra lui (inclusiv în presa din România), […] Articolul O veste bună pentru România: victoria lui Milei în Argentina apare prima dată în Ziariștii.
08:20
Privesc cu duioșie la trumpiștii de România (niște conserve putiniste în mare măsură, dar nu toți), cum încearcă ei să găsească o explicație pro-Trump la decizia acestuia de a retrage trupe din coasta agresorului rus. Trump va lăsa vulnerabilă această parte de Europă care a suferit mult de pe urma muscalilor, dar și de pe […] Articolul „Lavrovi” de România, cu spinare de larve apare prima dată în Ziariștii.
07:00
Am vrut justiție europeană. Am creat CSM independent. Am apărat justiția de politicienii cei răi și corupți. Și ne-am trezit cu o oligarhie mai oribilă decât orice politician ales. Un CSM mai jegos ca sindicat decât orice sindicat PSD-ist. Asta este corupția ”europeană”: bara din stânga este vârsta de pensionare a magistraților din România, celelalte […] Articolul Justiție „europeană” pe dracu’! apare prima dată în Ziariștii.
05:20
Fiindcă aseară n-am apucat să văd în direct bocetele duamnei Anca, prilejuite de anunțul candidaturii sale la PMB, am zis să văd urmarea în seara asta. Oricum, azi are ultima emisiune înainte de grozava înfruntare, fiindcă, legal, n-are voie să se promoveze singură prin emisiuni dedicate sieși la Marș TV, deși nu are nimeni vreo […] Articolul Duamna Anca, la fasole și ciolan apare prima dată în Ziariștii.
03:50
Document extraordinar în cazul retragerii trupelor SUA din România. Hegseth e „tamponat”, iar Trump lingușit de șefii Comisiilor de Apărare din Congres – republicani de-ai lor / „Ne opunem ferm” / „Decizia transmite un semnal greșit Rusiei” / „Subminează descurajarea” / „Riscă să invite o agresiune rusă suplimentară” / „România și-a asumat riscuri politice, militare și economice pentru apărarea aliaților NATO” # Ziaristii
Un document formidabil a fost emis miercuri de doi congresmeni-cheie de la Washington, la scurt timp după ce Pentagonul a comunicat reducerea cu circa 600 de militari a trupelor americane staționate în România. Comunicatul semnat de șefii Comisiilor de Apărare din Senat și din Camera Reprezentanților, ambii de la Partidul Republican, cere imperativ Pentagonului să-și […] Articolul Document extraordinar în cazul retragerii trupelor SUA din România. Hegseth e „tamponat”, iar Trump lingușit de șefii Comisiilor de Apărare din Congres – republicani de-ai lor / „Ne opunem ferm” / „Decizia transmite un semnal greșit Rusiei” / „Subminează descurajarea” / „Riscă să invite o agresiune rusă suplimentară” / „România și-a asumat riscuri politice, militare și economice pentru apărarea aliaților NATO” apare prima dată în Ziariștii.
29 octombrie 2025
11:20
Trump slăbește flancul sud-estic al NATO: retrage 600 de militari din România, plus alte mii din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Va fi „atrofiată” baza militară de la Kogălniceanu, cea mai apropiată de Crimeea # Ziaristii
Decizie periculoasă luată de președintele american Donald Trump: SUA își retrage circa 600 de militari din România, începând cu 1 ianuarie 2026, urmând să mențină doar aproximativ 1.000. Va fi afectată baza militară de la Mihail Kogălniceanu, nu și cele de la Deveselu și Câmpia Turzii. Semnalul este foarte prost, părând să încurajeze o Rusie […] Articolul Trump slăbește flancul sud-estic al NATO: retrage 600 de militari din România, plus alte mii din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Va fi „atrofiată” baza militară de la Kogălniceanu, cea mai apropiată de Crimeea apare prima dată în Ziariștii.
01:10
Citesc în presă: „PSD, atac furibund la Bolojan: «Un om orbit de orgoliu, care blochează statul. Nu putem tolera asta»” / „PSD a declanșat un atac concertat asupra premierului Ilie Bolojan. Primul care l-a criticat pe Bolojan a fost chiar președintele interimar Sorin Grindeanu, apoi a venit rândul lui Mihai Fifor”. Partid Social Democrat, chiar […] Articolul Chiar nu ai pic de rușine?! apare prima dată în Ziariștii.
00:10
Așadar, s-a schimbat modificarea! Conform agenției Reuters, Administrația președintelui american Donald Trump a pregătit sancțiuni suplimentare pe care le-ar putea folosi pentru a viza sectoare-cheie ale economiei Rusiei, dacă Vladimir Putin continuă să amâne încheierea războiului Moscovei în Ucraina. Dar, spre nestupoarea tuturor (!), după ce Casa Albă anunța mai deunăzi că nu susține folosirea […] Articolul S-a schimbat modificarea! apare prima dată în Ziariștii.
28 octombrie 2025
23:00
Moartea doctoriței Ștefania Szabo în camera de gardă, la 37 de ani. Era membru PSD și director medical al Spitalului Județean Buzău # Ziaristii
Medicul chirurg Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare, la vârsta de 37 de ani. Era membră a Organizației de Femei a PSD, într-un județ dominat de PSD. Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Buzău au deschis dosar penal […] Articolul Moartea doctoriței Ștefania Szabo în camera de gardă, la 37 de ani. Era membru PSD și director medical al Spitalului Județean Buzău apare prima dată în Ziariștii.
08:50
Diversificarea alimentației este un moment special pentru orice familie. Este una dintre primele mari tranziții în viața bebelușului – de la laptele matern sau formulă, la descoperirea unei lumi noi de gusturi, texturi și culori. Este o etapă plină de emoție, dar și de întrebări. Iar una dintre cele mai importante este: cum pregătim spațiul […] Articolul (P) Primul contact cu alimentele solide: cum să pregătești spațiul apare prima dată în Ziariștii.
27 octombrie 2025
21:10
Reformarea Autorității de Supravghere Financiară (ASF) este pe punctul de a deveni o parodie „scrisă” pe filieră PSD: Alexandru Petrescu (președinte) – Robert Modan (secretar general). Cel din urmă este ginerele lui Paul Stănescu, secretarul general al PSD, și a fost „parașutat” în instituție fără concurs, iar acum face organigrama ASF, stabilind cine pleacă și […] Articolul „Reorganizarea” ASF – o cosmetizare pentru salvarea sinecurilor la conducere! apare prima dată în Ziariștii.
15:40
Un șut în dosul suveranismului de duzină, un pas înainte către o Europă federală. Mario Draghi la Oviedo # Ziaristii
În timp ce în România avem timpanele sparte de vacarmul populist, de vociferările naționaliste și de strigătele de ură față de UE, care „ne fură resursele și ne transformă în sclavi” – iartă-le, Doamne, prostia, că nu știu ce spun! –, în Europa se înmulțesc vocile ce susțin necesitatea unei și mai mari integrări europene, […] Articolul Un șut în dosul suveranismului de duzină, un pas înainte către o Europă federală. Mario Draghi la Oviedo apare prima dată în Ziariștii.
14:50
Un sol fertil este cheia unei grădini sănătoase și productive. Însă mulți grădinari se întreabă: ce ar trebui să folosesc pentru a îmbunătăți pământul – compost, humus sau gunoi de grajd? Deși aceste trei materiale sunt adesea confundate, ele au roluri și proprietăți diferite. Înțelegerea acestor diferențe te ajută să alegi soluția potrivită pentru nevoile […] Articolul Diferența dintre compost, humus și gunoi de grajd – care e mai bun pentru grădină apare prima dată în Ziariștii.
09:00
Șoricelul Grindeanu și prea-grațioasa doamnă. El a făcut-o deputat și consul, ea l-a făcut director la ANCOM # Ziaristii
Fanariotismul noului șef al PSD, Sorin Grindeanu, este confirmat de noi dezvăluiri venite de la Timișoara. Semnatarul sinistrei Ordonanțe 13 a făcut un târg murdar cu o protejată a lui: medicul ginecolog Bianca Gavriliță. Diplomatul Vasile Popovici scrie că Grindeanu a făcut-o deputat și apoi consul la Bilbao, iar Gavriliță l-a îmbunat pe Dragnea să-i […] Articolul Șoricelul Grindeanu și prea-grațioasa doamnă. El a făcut-o deputat și consul, ea l-a făcut director la ANCOM apare prima dată în Ziariștii.
26 octombrie 2025
23:50
Directorul Termocentrale Constanța s-a spânzurat în sufragerie. Era bogat și depresiv, la 43 de ani # Ziaristii
Directorul general al companiei Termocentrale Constanța, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi după-amiază, în sufrageria locuinței sale din Constanța. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de soția acestuia, în jurul orei 15.30, când femeia s-a întors acasă de la serviciu. Nefericitul avea doar 43 de ani. SC Termocentrale Constanța SRL este o companie a Primăriei […] Articolul Directorul Termocentrale Constanța s-a spânzurat în sufragerie. Era bogat și depresiv, la 43 de ani apare prima dată în Ziariștii.
17:50
SONDAJ. Pieleanu încinge alba-neagra la Capitală: Băluță (PSD) 25%, Ciucu (PNL) 23%, Drulă (USR) 18%, Alexandreasca 16% # Ziaristii
Marius Pieleanu, sociologul de casă al PSD, a produs o nouă „cercetare” pe tema intențiilor de vot la Primăria Capitalei. Rezultatele publicate duminică de Avangarde servesc perfect interesele finanțatorului său de cursă lungă: Daniel Băluță e plasat pe primul loc, iar USR-istul Cătălin Drulă e doar pe 3! Conform sondajului realizat de Avangarde (proprietar: Marius […] Articolul SONDAJ. Pieleanu încinge alba-neagra la Capitală: Băluță (PSD) 25%, Ciucu (PNL) 23%, Drulă (USR) 18%, Alexandreasca 16% apare prima dată în Ziariștii.
15:30
Nu credeam că, în timpul vieții mele, democrația americană se va degrada atât de accelerat și profund. Părea un construct inexpugnabil, cu mecanisme de apărare imbatabile. Democrația de 249 de ani a SUA e acum demolată din interior. Sincer, nu știu ce e mai șocant: că demolatorul e chiar președintele SUA sau că un evident […] Articolul Se face liniște la Washington apare prima dată în Ziariștii.
