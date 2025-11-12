Când Justiția devine interlopă

12:20

Prins între păpușarii săi de la Moscova și dosarele penale de la București, Călin Georgescu face o mișcare surprinzătoare, care paralizează „mișcarea suveranistă” din România: refuză s-o sprijine pe Anca Alexandrescu în alegerile de la Primăria Capitalei! „Nu mă pot implica în niciun fel. Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de […] Articolul VIDEO. Trădare „suveranistă”: Călin Georgescu a lăsat-o cu ochii-n soare pe Anca Alexandrescu! N-o mai susține la Primăria Capitalei, deși ea îi înalță ode de 11 luni apare prima dată în Ziariștii.