Grindeanu: „Dacă eram în locul lui Nicușor Dan nu aș fi fost de acord cu numirea Oanei Gheorghiu”
Adevarul.ro, 4 noiembrie 2025 20:30
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, își menține criticile la adresa premierului Ilie Bolojan cu privire la numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu.
• • •
Acum 15 minute
20:30
Acum 30 minute
20:15
UE ar putea accepta noi membri până în 2030. Anunțul făcut de șefa diplomației europene # Adevarul.ro
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat șefa sa pentru politică externă, în timp ce oficialii au lăudat eforturile de reformă ale liderilor Albaniei și Muntenegru, criticând în același timp regresul din Serbia și declinul democratic chiar mai accentuat din Georgia.
20:15
Drama românului mort după prăbușirea turnului Conti: urma să se retragă la pensie în România, după 25 de ani în Italia # Adevarul.ro
Octav Stroici, românul care a muncit 25 de ani în Italia, visa să se retragă la pensie în România, alături de fiul său. Visul său s-a sfârșit tragic, când Turnul Conti, un monument medieval din centrul Romei, s-a prăbușit peste el și colegii săi.
Acum o oră
20:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi premierului ungar Viktor Orban "să nu blocheze" aderarea ţării sale la Uniunea Europeană, relatează AFP.
20:00
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele americane # Adevarul.ro
Ceea ce părea o avertizare politică a lui Donald Trump – trimiterea unor submarine nucleare spre țărmurile Rusiei – s-a transformat într-un scandal de proporții.
19:45
„Preoteasa lui Dumnezeilă”. CTP comentează candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria București: „Habar n-are de administrație” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre decizia partidului AUR de a o susține pe prezentatoarea Anca Alexandrescu pentru Primăria București.
19:45
Cât vor plăti locuitorii Capitalei pentru energia termică livrată centralizat în iarna 2025-2026 # Adevarul.ro
Prețul pe care îl vor plăti bucureștenii pentru căldura livrată în apartamentele care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare este în plin proces de stabilire, după ce a trecut, recent, de decizia de la cel mai înalt nivel al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
Acum 2 ore
19:30
Andi Moisescu dezvăluie motivul pentru care nu a plecat din ProTV timp de trei decenii # Adevarul.ro
Andi Moisescu, una dintre cele mai emblematice personalități din televiziunea românească, a vorbit deschis despre ofertele primite de-a lungul timpului de la concurența postului ProTV.
19:30
Premierul Ilie Bolojan și amiralul Pierre Vandier au discutat despre priorităţile României în cadrul NATO # Adevarul.ro
Prim-ministrul României Ilie Bolojan l-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT.
19:15
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok. Era respectat în comunitate # Adevarul.ro
Bărbatul care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok este Simion Stan, fost președinte și lider al Partidei Romilor Neamț.
19:15
Un proiect american de rezoluție ONU prevede trimiterea unei forțe internaționale în Gaza și acordarea unui mandat de doi ani Statelor Unite pentru administrarea și securizarea teritoriului.
19:15
Un tânăr a vrut să se răzbune pe părinţi şi a dat foc apartamentului din București. Locatarii au fost evacuați, iar incendiatorul reținut # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiștii bucureșteni după un incident grav petrecut duminică seară, în Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi incendiat mobilierul din apartamentul familiei sale, în urma unei certe cu părinții, apoi a părăsit locuința.
19:15
Pe 1 noiembrie, AQUA Carpatica a prezentat premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, la Sala Palatului din București, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei.
19:00
Percheziții la Primăria Slănic și Inspectoratul de Stat în Construcții Prahova. Probleme cu regularizarea unui râu # Adevarul.ro
Zeci de percheziţii au fost efectuate de anchetatorii prahoveni, marţi, la adrese din trei judeţe, inclusiv la Primăria Slănic, într-un dosar de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals care vizează lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice.
19:00
Palate istorice din Timișoara scoase la vânzare. Cea mai scumpă clădire, evaluată la 4,45 milioane de euro # Adevarul.ro
Mai multe palate și clădiri istorice din Timișoara au fost restaurate și sunt scoase la vânzare. Cea mai scumpă dintre ele este Casa cu Ax de Fier, un monument din secolul al XIX-lea, estimat la aproape 4,5 milioane de euro.
18:45
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, întemeietorul Jandarmeriei Române, vor fi readuse în țară și înhumate la Iași # Adevarul.ro
Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka (1807–1857), ultimul domn al Moldovei și întemeietor al Jandarmeriei Române, vor fi repatriate în România, după ce au fost înhumate în Le Mée-sur-Seine, Franța, anunță marți Jandarmeria Română.
18:45
Un copil în vârstă de 11 ani a fost rănit în timp ce dormea, după ce fereastra camerei sale a fost spartă în urma unor focuri de armă trase în apropierea casei în care locuia.
18:45
Berlinul ar putea aproba, până la finalul anului, contracte în valoare de peste 80 de miliarde de euro pentru proiectele majore de înarmare. Suma este de aproape șase ori mai mult decât pe timp de pace.
18:45
Întărește-ți imunitatea în sezonul rece cu suplimentele potrivite. Cele mai bune promoții de la Dr. Max # Adevarul.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, organismul nostru are nevoie de un plus de susținere pentru a face față provocărilor sezonului rece. Vitaminele și mineralele joacă un rol esențial în menținerea sănătății, iar suplimentele alimentare de la Dr. Max sunt alegerea ideală pentru întreaga familie.
Acum 4 ore
18:30
Cardurile de alimente vor fi încărcate în decembrie. Ce modificări se vor face în 2026 # Adevarul.ro
Cardurile de alimente vor fi încărcate în decembrie cu cea de-a doua tranșă de bani, după ce luna trecută au fost alimentate cu 125 de lei, a anunțat marți ministrul Investițiilor, Dragoș Pâslaru, precizând că se iau în calcul o serie de modificări pentru 2026.
18:30
Putin schimbă regulile armatei: recrutarea devine permanentă, iar rezerviștii pot fi chemați chiar și pe timp de pace # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin a semnat două legi care permit înrolarea cetățenilor ruși pe tot parcursul anului și mobilizarea rezerviștilor chiar și în timp de pace.
18:30
Imagini virale din Iași: momentul în care un bărbat pe trotinetă intră în plin într-un autoturism, după ce a trecut pe roşu # Adevarul.ro
Un bărbat de 49 de ani a fost rănit, marți, în urma unui accident produs pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași, după ce a intrat cu trotineta electrică într-un autoturism. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere, a devenit viral pe rețelele sociale.
18:15
Cum a ajuns Steve Huffman miliardar după ce a transformat Reddit, creată cu doar 12.000 de dolari, într-un imperiu online # Adevarul.ro
Steve Huffman, cofondatorul Reddit, a devenit miliardar la 41 de ani, după ce a transformat platforma dintr-un mic startup dintr-un cămin universitar într-o companie listată pe bursă.
18:15
Autorităţile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru că Banca Naţională se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.
18:15
USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
18:15
Coaliția ajunge la un acord pe reforma administraţiei publice. Scade și numărul parlamentarilor # Adevarul.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, la un acord privind reforma administraţiei. Potrivit ultimelor discuții, în administrația centrală ar urma să fie făcute reduceri de personal cu 10% sau reduceri de cheltuieli.
18:00
Bistrița se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu o investiție record în iluminatul festiv # Adevarul.ro
În ciuda crizei bugetare, oraşul Bistrița se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu o investiție record în iluminatul festiv, primăria alocând peste un milion de lei pentru decorurile luminoase din acest an.
17:45
Bărbat din Hunedoara, ridicat de poliție la eliberarea din închisoare. Urmează să fie predat autorităților belgiene pentru o altă condamnare # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani din Hunedoara, care și-a ispășit pedeapsa în România pentru tentativă de omor, a fost ridicat de polițiști la eliberare.
17:45
Zi de doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmături la Torre dei Conti # Adevarul.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de 5 noiembrie drept zi de doliu oficial, în semn de respect pentru Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit în timpul lucrărilor de restaurare la Torre dei Conti, în apropierea Forumurilor Imperiale.
17:45
Regiunile poloneze cu o prezență semnificativă a refugiaților ucraineni și implicate în transferul de armament către Ucraina au înregistrat o creștere a incidentelor motivate de ură, fenomen interpretat de autoritățile de la Varșovia drept o posibilă încercare de subminare a relațiilor.
17:45
Stație nouă de autobuz în Capitală, începând de miercuri, pe traseele a patru linii importante # Adevarul.ro
O nouă stație STB apare, de miercuri, pe o importantă arteră din București, pe traseul a patru linii de autobuz.
17:30
Compania asiatică Shein, dispusă să ofere anchetatorilor francezi numele celor care au cumpărat păpuși sexuale cu chipuri de copii # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al companiei Shein spune că societatea este pregătită să comunice numele celor care au cumpărat păpuși înainte ca acestea să fie retrase de la vânzare.
17:15
O vedetă Digi 24 dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde” # Adevarul.ro
Jurnalista și realizatoarea emisiunii „La cină” de la Digi24, Ionela Năstase, a făcut public un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, în care povestește că, în urmă cu aproximativ un an, a primit un diagnostic de cancer, descoperit în timpul unui control de rutină.
17:15
Fostul director al spionajului francez, Bernard Bajolet, acuzat că a încercat să șantajeze un om de afaceri. Procesul începe joi # Adevarul.ro
Bernard Bajolet, fost director al DGSE, se confruntă cu acuzații grave de complicitate la tentativă de șantaj și încălcare a libertății individuale.
17:00
O navă antisubmarin din clasa Albatros-M, aparținând Flotei ruse Mării Negre, ar fi luat foc la Sevastopol, potrivit canalului de Telegram „Crimean Wind”, care a publicat imagini și înregistrări video de la fața locului, relatează Kyiv Post.
17:00
Decăderea unui fost antrenor de la FCSB: preia o echipă din Liga 2, după ce antrena în Liga 4 # Adevarul.ro
De la FCSB în 2021, la coada Ligii 2. Dinu Todoran revine pe bancă. Fostul antrenor al ”roș-albaștrilor” este la un pas de CS Tunari.
17:00
Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați din pușcărie # Adevarul.ro
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați din închisoare.
16:45
Fondul suveran al Norvegiei a respins pachetul salarial uriaș al lui Elon Musk la Tesla. Miliardarul amenință că pleacă de la companie # Adevarul.ro
Cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a anunțat că a votat împotriva pachetului salarial de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla.
16:45
Cine este fostul fotbalist român care a luat-o de la zero în Elveția: „Doi ani am trăit din salariul soției și locuiam într-un subsol”. Cât câștigă acum # Adevarul.ro
După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Aurelian Leahu, fost fundaș stânga la Petrolul Ploiești, s-a mutat în Elveția, la Versoix, lângă Geneva, și a început o viață complet nouă, de la zero.
16:45
Șapte procurori DNA, inclusiv șefa Serviciului Teritorial Iași, Cristina Chiriac, au cerut în instanță majorarea cu 60% a salariilor.
Acum 6 ore
16:30
Călin Georgescu, noi declarații bizare: „Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering” # Adevarul.ro
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat marți, 4 noiembrie, că Statele Unite ale Americii și Rusia ar construi împreună un tunel pe sub strâmtoarea Bering, care separă Rusia de statul american Alaska.
16:30
Criminalul care a șocat America în 1982, ucigând 13 persoane, a murit în închisoare. Destinul său violent, de la gardian la criminal în masă # Adevarul.ro
După mai bine de patru decenii petrecute în spatele gratiilor, George Banks, criminalul care în 1982 a șocat America ucigând 13 persoane, dintre care cinci erau propriii săi copii, a murit într-un penitenciar din Pennsylvania.
16:15
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect # Adevarul.ro
O româncă, medic cardiolog, a fost descoperită moartă, complet carbonizată, în propria locuință din Franța.
16:15
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters.
16:00
Portretul lui Dick Cheney: de la partenerul ideal al lui George Bush la „cel mai rău vicepreședinte” # Adevarul.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit marți la vârsta de 84 de ani.
16:00
Compania care vrea să cumpere Lukoil dă asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc # Adevarul.ro
Gunvor, compania agreată de Lukoil drept cumpărător al activelor sale despre care se știe că este controlată de un partener de afaceri al lui Vladimir Putin, a dat marți asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc.
16:00
Momentul în care un agent de pază de la staţia de metrou Piaţa Unirii 2 este lovit în plină figură de un bărbat # Adevarul.ro
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu.
16:00
Poveste incredibilă: tatăl copilului care învârte 45.000 € pe zi trăiește din strâns cutii de carton # Adevarul.ro
Tatăl lui Lamine Yamal, puștiul-minune al Barcelonei, strânge cartoane pe străzile Barcelonei.
16:00
Ioana Ginghină, sfaturi pentru femeile de peste 40 de ani. Actrița a fost căsătorită de trei ori: „Dacă mâine divorțez, îl găsesc și pe al patrulea!” # Adevarul.ro
La vârsta de 48 de ani, Ioana Ginghină, una dintre cele mai râvnite femei din show-biz, are la activ trei mariaje. Actrița a dezvăluit care este secretul succesului ei.
15:45
Trump ameninţă să taie finanţarea orașului New York dacă Zohran Mamdani câştigă cursa pentru primărie # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale oraşului New York dacă democratul Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi, relatează dpa.
