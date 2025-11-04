Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia
Adevarul.ro, 4 noiembrie 2025 23:30
În plină noapte, departe de ochii lumii, Ucraina lansează un nou val de drone kamikaze capabile să zboare mai departe decât oricând, transformând lupta cu Rusia într-un război al inovației și improvizației.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
23:45
Submarin cu 1,7 tone de cocaină interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze: patru sud-americani au fost arestați # Adevarul.ro
Un submarin folosit la traficul de droguri, încărcat cu aproximativ 1,7 tone de cocaină, a fost interceptat de autoritățile portugheze în Atlantic, la circa 1.000 de mile marine de coasta Lisabonei.
Acum 30 minute
23:30
În plină noapte, departe de ochii lumii, Ucraina lansează un nou val de drone kamikaze capabile să zboare mai departe decât oricând, transformând lupta cu Rusia într-un război al inovației și improvizației.
23:30
Avertismentul unui general american privind retragerea trupelor SUA din România: „E derapaj. Slăbește NATO și încurajează adversarii” # Adevarul.ro
Generalul-locotenent în retragere Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane din Europa, trage un semnal de alarmă asupra efectelor pe care le-ar putea avea retragerea unor efective militare ale SUA din România.
Acum 2 ore
22:45
George Burcea acuză presa că i-a trunchiat mesajul privind violenţa împotriva femeilor, deşi în urmă cu 4 ani îşi făcea mea culpa pentru derapajul său # Adevarul.ro
Actorul George Burcea, care candidează la Primăria Capitalei din partea POT, a postat pe reţelele de socializare un material video în care acuză presă că a denaturat un mesaj al său din 2021 în care îndemna bărbaţii să-şi bată partenerele.
22:45
O lovitură pentru Moscova: Azerbaidjanul își modernizează armata și cumpără în secret sisteme de apărare aeriană chinezești # Adevarul.ro
Azerbaidjanul pare să se distanțeze tot mai mult de Rusia și să-și diversifice sursele de armament. În timpul unei repetiții pentru parada militară de la Baku au fost observate sisteme chinezești de rachete antiaeriene HQ-9BE, care nu figurau anterior în dotarea armatei azere.
22:15
Alertă la Bruxelles. Aeroportul s-a închis după ce o dronă a fost detectată în spațiul său aerian # Adevarul.ro
Traficul aerian pe Aeroportul din Bruxelles a fost suspendat marți seara din motive de siguranță, după o alertă de drone. Informația a fost confirmată de controlorul de trafic aerian skeyes.
22:15
Mecanismul molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală. Ce spun experimentele făcute de cercetători # Adevarul.ro
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular prin care o moleculă foarte mică de ARN, produsă în rinichi, declanşează o reacţie autoimună severă, ducând la o inflamaţie fatală a acestui organ.
22:00
Anca Alexandrescu susține că nu i-a cerut lui Călin Georgescu să o susțină la Primăria Capitalei. „Am știut dinainte că o să facă acea declarație” # Adevarul.ro
Candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, la Marius Tucă Show, că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală.
22:00
Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Șofer: „Avea timp să mă vadă” # Adevarul.ro
Momentul în care un tramvai lovește în plin un autobuz în Capitală, a fost surprins de camerele de bord. Șapte oameni au ajuns la spital, iar circulația a fost blocată mai multe ore.
Acum 4 ore
21:45
Antonela Roccuzzo, soția lui Messi, prinsă într-un moment jenant. Cum a reacționat când un influencer a întrebat-o din ce trăiește # Adevarul.ro
Imagini stânjenitoare cu Antonela Roccuzzo, soția fotbalistului argentinian Lionel Messi, în rol principal.
21:45
Trafic aerian întrerupt şi pasagerii evacuaţi pe Aeroportul „Ronald Reagan” din Washington, din cauza unei amenințări cu bombă # Adevarul.ro
Traficul aerian a fost suspendat, marți, pe Aeroportul „Ronald Reagan” din Washington, după primirea unei amenințări care viza un avion al companiei United Airlines. Pasagerii au fost evacuați, iar aeronava este verificată de autoritățile americane.
21:30
Conflictul infinit dintre CSA Steaua și FCSB, tranșat definitiv de Curtea Supremă. Clubul Armatei poate desface șampania # Adevarul.ro
Clubul lui Gigi Becali a fost învins în instanță.
21:15
Noiembrie devine IRIDESCENT. In culisele Festivalului Internațional de Dans Contemporan # Adevarul.ro
La Interviurile Adevărul, Carmen Coțofană, coregraf, consultant artistic la Centrul Național al Dansului București este ghidul în culisele IRIDESCENT, unde dansul nu e doar mișcare. Este limbaj, manifest, rezistență și vis.
21:15
Statul american din care jumătate dintre locuitori vor să se mute din cauza costului ridicat al vieții # Adevarul.ro
Aproape jumătate din locuitori se gândesc să se mute din acest stat situat în sud-estul SUA şi care este una din principalele destinaţii ale migraţiei interne.
21:15
Anomalie la Moscova: a fost înregistrată cea mai caldă noapte de noiembrie din întreaga istorie a observațiilor meteorologice # Adevarul.ro
Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au fost cu aproximativ 10 grade Celsius peste media lunii noiembrie.
21:15
Sorin Grindeanu bate șaua pe tema pensiilor magistraților: „Stăm de două săptămâni și n-avem o lege” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu spune că „stăm și ne uităm de două săptămâni, cum se apropie termenul de 28 și noi n-avem o lege”, referindu-se la legea pensiilor magistraților.
21:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan.
21:00
Biserica Muzeului Golești, transformată în platou de manele pentru videoclipul lui Forin Cercel. Ce spune directorul instituţiei # Adevarul.ro
Muzeul Golești, una dintre cele mai importante instituții de cultură din județul Argeș, a ajuns în centrul unui scandal public după ce manelistul Florin Cercel a filmat un videoclip în biserica aflată în incinta complexului muzeal.
21:00
Misiune de salvare fără precedent. Soldat ucrainean rănit, evacuat de un robot care a parcurs 64 de km și a fost aruncat în aer # Adevarul.ro
Medicii militari ucraineni au efectuat o misiune fără precedent: au evacuat un soldat grav rănit dintr-o așezare ocupată, unde acesta a rămas blocat mai bine de o lună. Au folosit un robot terestru, care a parcurs 64 de kilometri în condiții periculoase.
21:00
Incident șocant la un meci de juniori U17. Tatăl unui jucător al Craiovei, bătut de părinții rapidiști. „Îi tot înjura pe copii” # Adevarul.ro
Un meci de juniori U17 dintre Universitatea Craiova și Rapid s-a transformat într-o confruntare violentă între părinții jucătorilor. Tatăl unui fotbalist oltean a fost bătut de mai mulți părinți rapidiști chiar sub privirile lui Vasile Maftei, coordonatorul academiei giuleștene.
20:45
Cursa pentru Primăria New York-ului a depășit granițele locale. Cine este Zohrán Mamdani și de ce este urmărit chiar și din afara Statelor Unite # Adevarul.ro
Un deputat tânăr, o campanie neobișnuită și o coaliție diversă care i-a adus sprijinul a mii de newyorkezi. Cine este Zohrán Mamdani și de ce este urmărit chiar și din afara Statelor Unite.
20:30
Grindeanu: „Dacă eram în locul lui Nicușor Dan nu aș fi fost de acord cu numirea Oanei Gheorghiu” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, își menține criticile la adresa premierului Ilie Bolojan cu privire la numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu.
20:15
UE ar putea accepta noi membri până în 2030. Anunțul făcut de șefa diplomației europene # Adevarul.ro
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat șefa sa pentru politică externă, în timp ce oficialii au lăudat eforturile de reformă ale liderilor Albaniei și Muntenegru, criticând în același timp regresul din Serbia și declinul democratic chiar mai accentuat din Georgia.
20:15
Drama românului mort după prăbușirea turnului Conti: urma să se retragă la pensie în România, după 25 de ani în Italia # Adevarul.ro
Octav Stroici, românul care a muncit 25 de ani în Italia, visa să se retragă la pensie în România, alături de fiul său. Visul său s-a sfârșit tragic, când Turnul Conti, un monument medieval din centrul Romei, s-a prăbușit peste el și colegii săi.
20:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi premierului ungar Viktor Orban "să nu blocheze" aderarea ţării sale la Uniunea Europeană, relatează AFP.
20:00
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele americane # Adevarul.ro
Ceea ce părea o avertizare politică a lui Donald Trump – trimiterea unor submarine nucleare spre țărmurile Rusiei – s-a transformat într-un scandal de proporții.
Acum 6 ore
19:45
„Preoteasa lui Dumnezeilă”. CTP comentează candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria București: „Habar n-are de administrație” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre decizia partidului AUR de a o susține pe prezentatoarea Anca Alexandrescu pentru Primăria București.
19:45
Cât vor plăti locuitorii Capitalei pentru energia termică livrată centralizat în iarna 2025-2026 # Adevarul.ro
Prețul pe care îl vor plăti bucureștenii pentru căldura livrată în apartamentele care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare este în plin proces de stabilire, după ce a trecut, recent, de decizia de la cel mai înalt nivel al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
19:30
Andi Moisescu dezvăluie motivul pentru care nu a plecat din ProTV timp de trei decenii # Adevarul.ro
Andi Moisescu, una dintre cele mai emblematice personalități din televiziunea românească, a vorbit deschis despre ofertele primite de-a lungul timpului de la concurența postului ProTV.
19:30
Premierul Ilie Bolojan și amiralul Pierre Vandier au discutat despre priorităţile României în cadrul NATO # Adevarul.ro
Prim-ministrul României Ilie Bolojan l-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT.
19:15
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok. Era respectat în comunitate # Adevarul.ro
Bărbatul care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok este Simion Stan, fost președinte și lider al Partidei Romilor Neamț.
19:15
Un proiect american de rezoluție ONU prevede trimiterea unei forțe internaționale în Gaza și acordarea unui mandat de doi ani Statelor Unite pentru administrarea și securizarea teritoriului.
19:15
Un tânăr a vrut să se răzbune pe părinţi şi a dat foc apartamentului din București. Locatarii au fost evacuați, iar incendiatorul reținut # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiștii bucureșteni după un incident grav petrecut duminică seară, în Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi incendiat mobilierul din apartamentul familiei sale, în urma unei certe cu părinții, apoi a părăsit locuința.
19:15
Pe 1 noiembrie, AQUA Carpatica a prezentat premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, la Sala Palatului din București, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei.
19:00
Percheziții la Primăria Slănic și Inspectoratul de Stat în Construcții Prahova. Probleme cu regularizarea unui râu # Adevarul.ro
Zeci de percheziţii au fost efectuate de anchetatorii prahoveni, marţi, la adrese din trei judeţe, inclusiv la Primăria Slănic, într-un dosar de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals care vizează lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice.
19:00
Palate istorice din Timișoara scoase la vânzare. Cea mai scumpă clădire, evaluată la 4,45 milioane de euro # Adevarul.ro
Mai multe palate și clădiri istorice din Timișoara au fost restaurate și sunt scoase la vânzare. Cea mai scumpă dintre ele este Casa cu Ax de Fier, un monument din secolul al XIX-lea, estimat la aproape 4,5 milioane de euro.
18:45
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, întemeietorul Jandarmeriei Române, vor fi readuse în țară și înhumate la Iași # Adevarul.ro
Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka (1807–1857), ultimul domn al Moldovei și întemeietor al Jandarmeriei Române, vor fi repatriate în România, după ce au fost înhumate în Le Mée-sur-Seine, Franța, anunță marți Jandarmeria Română.
18:45
Un copil în vârstă de 11 ani a fost rănit în timp ce dormea, după ce fereastra camerei sale a fost spartă în urma unor focuri de armă trase în apropierea casei în care locuia.
18:45
Berlinul ar putea aproba, până la finalul anului, contracte în valoare de peste 80 de miliarde de euro pentru proiectele majore de înarmare. Suma este de aproape șase ori mai mult decât pe timp de pace.
18:45
Întărește-ți imunitatea în sezonul rece cu suplimentele potrivite. Cele mai bune promoții de la Dr. Max # Adevarul.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, organismul nostru are nevoie de un plus de susținere pentru a face față provocărilor sezonului rece. Vitaminele și mineralele joacă un rol esențial în menținerea sănătății, iar suplimentele alimentare de la Dr. Max sunt alegerea ideală pentru întreaga familie.
18:30
Cardurile de alimente vor fi încărcate în decembrie. Ce modificări se vor face în 2026 # Adevarul.ro
Cardurile de alimente vor fi încărcate în decembrie cu cea de-a doua tranșă de bani, după ce luna trecută au fost alimentate cu 125 de lei, a anunțat marți ministrul Investițiilor, Dragoș Pâslaru, precizând că se iau în calcul o serie de modificări pentru 2026.
18:30
Putin schimbă regulile armatei: recrutarea devine permanentă, iar rezerviștii pot fi chemați chiar și pe timp de pace # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin a semnat două legi care permit înrolarea cetățenilor ruși pe tot parcursul anului și mobilizarea rezerviștilor chiar și în timp de pace.
18:30
Imagini virale din Iași: momentul în care un bărbat pe trotinetă intră în plin într-un autoturism, după ce a trecut pe roşu # Adevarul.ro
Un bărbat de 49 de ani a fost rănit, marți, în urma unui accident produs pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași, după ce a intrat cu trotineta electrică într-un autoturism. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere, a devenit viral pe rețelele sociale.
18:15
Cum a ajuns Steve Huffman miliardar după ce a transformat Reddit, creată cu doar 12.000 de dolari, într-un imperiu online # Adevarul.ro
Steve Huffman, cofondatorul Reddit, a devenit miliardar la 41 de ani, după ce a transformat platforma dintr-un mic startup dintr-un cămin universitar într-o companie listată pe bursă.
18:15
Autorităţile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru că Banca Naţională se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.
18:15
USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
18:15
Coaliția ajunge la un acord pe reforma administraţiei publice. Scade și numărul parlamentarilor # Adevarul.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, la un acord privind reforma administraţiei. Potrivit ultimelor discuții, în administrația centrală ar urma să fie făcute reduceri de personal cu 10% sau reduceri de cheltuieli.
18:00
Bistrița se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu o investiție record în iluminatul festiv # Adevarul.ro
În ciuda crizei bugetare, oraşul Bistrița se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu o investiție record în iluminatul festiv, primăria alocând peste un milion de lei pentru decorurile luminoase din acest an.
Acum 8 ore
17:45
Bărbat din Hunedoara, ridicat de poliție la eliberarea din închisoare. Urmează să fie predat autorităților belgiene pentru o altă condamnare # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani din Hunedoara, care și-a ispășit pedeapsa în România pentru tentativă de omor, a fost ridicat de polițiști la eliberare.
17:45
Zi de doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmături la Torre dei Conti # Adevarul.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de 5 noiembrie drept zi de doliu oficial, în semn de respect pentru Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit în timpul lucrărilor de restaurare la Torre dei Conti, în apropierea Forumurilor Imperiale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.