Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile. Dragoș Pîslaru: „Mergem în direcţia cea bună”

21:00

Au apărut noi date din dosarul de evaziune fiscală și delapidare care îi vizează pe miliardarii Micula. Surse Digi24 spun că cei doi frați nu sunt în țară, așa că deocamdată nu pot da explicații pentru acuzațiile care îi vizează. Procurorii spun că ar fi transferat bunurile din firmele pe care le au către societăți pe care tot ei le controlează din umbră, ca să împiedice statul român să recupereze un prejudiciu de 400 de milioane de euro. De cealaltă parte, frații Micula susțin că încă se luptă în instanțele internaționale împotriva statului român, iar tranzacțiile investigate de parchet au fost reale și evaluate corect, ceea ce intenționează să dovedească în anchetă.