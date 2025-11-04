Dacian Fall 2025, exerciţiile militare interaliate din România

În România au loc în acest moment (20 octombrie-13 noiembrie) exerciţiile multinaţionale DACIAN FALL 2025 sau pe scurt DAFA 25. O ocazie pentru cei 5.000 de militari veniţi din 10 state NATO, din care 3.100 din Franţa, naţiune-cadru în România, să-şi dezvolte capacităţile pentru a evolua rapid – în 10 zile - de la nivel de batalion la cel de brigadă otaniană, aşa cum s-a hotărât în 2022, la summit-ul NATO de la Madrid. DAFA 25 au loc în 10 centre de antrenament din România şi unul din Bulgaria şi sunt coordonate de Divizia Multinaţională Sud-Est staţionată la Bucureşti. RFI a fost invitat să asiste la o zi de exerciţii a militarilor francezi bazaţi la Cincu, pe poligonul „General Berthelot”.

