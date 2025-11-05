Numele premierului Ilie Bolojan, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cercetat de DNA. Guvernul confirmă. "Discuția nu a avut niciun fel de urmări”
RFI, 5 noiembrie 2025 21:10
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat, într-o reacție pentru HotNews, că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogos, cercetat acum de DNA. Reacția vine după ce Mediafax a scris că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui cu persoane care să promoveze „interesele financiare” ale firmei sale.
Acum 6 ore
16:30
1.000 de români au ieșit din nou în stradă, pe 30 octombrie, să își plângă morții și să arate respect supraviețuitorilor arși în incendiul care a cuprins clubul Colectiv în urmă cu zece ani. Atunci, 65 de oameni au murit și peste 160 au fost răniți în cea mai mare tragedie pe care a cunoscut-o România de la Revoluția din 1989 încoace.
16:30
Nicușor Dan și Mark Rutte, discuții la Cotroceni. Șeful NATO: Alianța e aici pe tot flancul estic. Când e nevoie putem aduce trupele necesare # RFI
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările la situaţia trupelor NATO nu este ceva singular, el arătând că angajamentul preşedintelui Trump şi a administraţiei lui este total faţă de NATO şi faţă de eforturile Alianţei. La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare, a mai spus şeful statului.
16:20
Sebastian Zachmann: Până când Sorin Grindeanu nu va fi ales în Congres și până când nu vom avea un primar nou în București, coaliția doar se face că lucrează # RFI
Liderii coaliției au ajuns la un "acord de principiu" privind reforma administrației publice. Ei au convenit să fie făcute tăieri de 10%, atât în plan local, cât și în administrația centrală.Pe surse a apărut informația potrivit căreia 13.000 de angajați din primăriile și Consiliile Județene ar urma să fie concediați, anunță Hotnews.ro. La administrația centrală, se va alege între reduceri de personal sau de cheltuieli. Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu spune că nu s-a luat o decizie finală.
Acum 8 ore
15:00
România participa la una dintre cele mai importante competiții gastronomice, Bocuse d’Or Europe # RFI
Peste 70 de țări au fost reprezentate de-a lungul timpului, doar 52 de campioni urcând pe cea mai înaltă treaptă. Ediția europeană 2026 se va desfășura la Marsilia, transformând orașul într-o veritabilă capitală gastronomică. Vorbim despre această premieră pentru țara noastră, în RFI360, cu chef Cezar Munteanu, președintele Asociației Bucătarilor și Cofetarilor din Turism – România (ANBCT)
14:00
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România. Este prima sa vizită în ţara noastră (video) # RFI
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în ţara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei. Acesta a fost primit la palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan. Rutte va avea întâlniri și cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedinţii Parlamentului şi va participa la NATO-Industry Forum 2025.
Acum 12 ore
12:50
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune la RFI că dacă ajunge primar general, ar organiza un referendum pe tema trotinetelor electrice. Actualul primar al Sectorului 4 afirmă pe de altă parte că o soluție la problema traficului ar fi extinderea rețelei de metrou. El vorbește de asemenea despre sprijinul lui Cristian Popescu Piedone pentru candidatura sa: ”E un cetățean ca oricare altul, drepturile lui nu sunt îngrădite, e normal să-și poată exprima liber opțiunea politică”.
12:30
Rogobete, despre ancheta privind certificatele de medic care ar fost eliberate în fals: S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac percheziţii # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că au fost sigilate birourile din Ministerul Sănătăţii unde au loc percheziţiile dinc adrul Opderaţiunii Jupiter şi a precizat că va înainta Parchetului General documentele solicitate. El a adăugat că, dacă vor fi găsiţi vinovaţi în cadrul Ministerului Sănătăţii, aceştia vor fi daţi afară.
12:00
Primarul Sectorului 4 cere Guvernului să plătească facturile restante pentru consolidarea planșeului de la Piața Unirii. Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei, spune la RFI că ”nu este în interesul nimănui să abandonăm un astfel de șantier”. El precizează că ”pe componenta lucrativă, nimic din ce s-a întâmplat din luna iunie în șantier până la această oră nu a fost plătit”.
10:50
Daniel Băluță la RFI, despre referendumul lui Nicușor Dan: Voința oamenilor trebuie respectată # RFI
Voința oamenilor este suverană și trebuie implementată, spune la RFI candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. El precizează că dacă ajunge primar general, va respecta referendumurile organizate de Nicușor Dan pe tema bugetului și a autorizațiilor de construire. Despre sprijinul lui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă: ”Să știți că și eu mă simt la fel de susținut de președintele Nicușor Dan, cum sunt convins că toți ceilalți candidați se simt și ei susținuți”.
09:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine astăzi în vizită la București. Românii așteaptă noi asigurări de securitate, după anunțul retragerii parțiale a forțelor americane din regiune. Retragerea nu este nici o surpriză, nici o catastrofă. Dar semnalează o schimbare de postură a Americii la momentul și locul nepotrivit.
08:30
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani” (Adevărul) # RFI
Șeful NATO vine în România. Vizita, la o săptămână după ce SUA au retras o parte din militarii de la Kogălniceanu (Europa Liberă) - INTERVIU INTEGRAL Daniel Băluță: Nu sunt un politician de Cotroceni, sunt un gospodar / În campania asta contează omul, nu partidul / 99% este despre mine, 1% despre PSD / Ce soluții propune pentru trafic / Ce spune despre politica lui Nicușor Dan de a limita avizele de construcții (G4Media) - Vin Sărbătorile, trece austeritatea! De ce cheltuiește PMB de 2 ori mai mult pe târgul de Crăciun față de anul trecut (SpotMedia)
Acum 24 ore
07:40
Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal, a prezentat ieri la conferința „Bugetul și fiscalitatea 2026” organizată de publicația cursdeguvernare.ro, o analiză despre miturile și realitățile care au apărut o dată cu ajustarea fiscal-bugetară.
00:40
În România au loc în acest moment (20 octombrie-13 noiembrie) exerciţiile multinaţionale DACIAN FALL 2025 sau pe scurt DAFA 25. O ocazie pentru cei 5.000 de militari veniţi din 10 state NATO, din care 3.100 din Franţa, naţiune-cadru în România, să-şi dezvolte capacităţile pentru a evolua rapid – în 10 zile - de la nivel de batalion la cel de brigadă otaniană, aşa cum s-a hotărât în 2022, la summit-ul NATO de la Madrid. DAFA 25 au loc în 10 centre de antrenament din România şi unul din Bulgaria şi sunt coordonate de Divizia Multinaţională Sud-Est staţionată la Bucureşti. RFI a fost invitat să asiste la o zi de exerciţii a militarilor francezi bazaţi la Cincu, pe poligonul „General Berthelot”.
Ieri
20:10
Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank, care fuseseră condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa, au fost puşi în libertate. ÎCCJ a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi. Decizia ÎCCJ este definitivă.
18:10
România se află pe locul trei în topul celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor din UE, după Bulgaria şi Spania. Cel mai mic risc de sărăcie şi excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia, Cipru şi Cehia, potrivit unui raport al Salvaţi Copiii publicat astăzi. Pentru peste un milion de copii români asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică, spune la RFI, Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonator programe educaționale Salvații Copiii.
16:50
Cristian Pîrvulescu, despre candidatura Ancăi Alexandrescu: O încercare prudentă a AUR de a aborda electoratul bucureștean # RFI
Prezentatoarea TV Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, ea este susținută de formațiunea AUR. Politologul Cristian Pîrvulescu spune că după rezultatele slabe de la alegerile de anul trecut pentru Primaria Capitalei, AUR nu a vrut de această dată să riște cu un candidat propriu și a venit cu o "încercare prudentă" de abordare a electoratului bucureștean.
15:30
Moşteanu, despre legea armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă # RFI
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară, că s-a luat în calcul oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani.
13:40
De la 1 ianuarie 2025, colectarea separată a hainelor purtate a devenit obligatorie la nivelul UE, inclusiv în România. Această colectare presupune, în toată Uniunea Europeană, utilizarea unor containere separate, curate, care să nu permită umezeală sau contaminare.
13:30
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Cei doi vor discuta despre ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi vor participa, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.
11:50
Nicuşor Dan: Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmături la Roma s-a stins | Reacția MAE # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman la Roma şi a apreciat ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”. El a transmis un gând pentru toţi românii care muncesc departe de casă.
11:00
Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, pleacă în cursă cu prima șansă, declară la RFI liberalul Virgil Guran, președintele Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori din partid.
10:30
Conducerea PNL ar trebui să aibă o comunicare mai bună cu baza partidului, declară la RFI liderul filialei Dâmbovița, Virgil Guran. El pune pe de altă parte pe seama PSD întârzierea reformelor promise de premierul Ilie Bolojan.
08:30
Biserica Ortodoxă Română a negat faptul că versurile cântecului interpretat în Catedrala Națională și care au generat numeroase reacții negative în ultimele două zile, i-ar aparține poetului Radu Gyr. În imaginile care au fost difuzate pe postul tv Trinitas, corul de copii al Patriarhiei interpreta un cântec pe versuri atribuite poetului legionar. Dar problema nu este simpla paternitate asupra textului.
08:20
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă (HotNews) # RFI
Mișcarea „suveranistă”, care leagă naționalismul, populismul și conspiraționismul, este principala forță din spatele dezinformării din România – concluzie a unui studiu european (G4Media) - De ce investește Germania în industria de Apărare românească (DW)
07:00
În ultimele săptămâni, s-au înmulțit știrile despre reduceri de personal la mai multe companii, atât internaționale, cât și din România. Nu există neapărat o linie clară de unire între motivele restructurărilor de personal anunțate de firme. Dar, unele asemănări între companii se pot găsi.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
O investiție de jumătate de miliard de euro va transforma orașul Victoria, din județul Brașov, într-un punct strategic pentru industria de apărare. Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții grupului german Rheinmetall au anunțat semnarea unui contract pentru înființarea "celei mai moderne fabrici de pulberi din lume", care va crea peste 700 de locuri de muncă și va integra producția în economia românească. Acest acord reprezintă un moment definitoriu din care statul român are doar de câștigat, spune economistul Adrian Negrescu, într-un interviu RFI.
17:00
Septimius Pârvu (Expert Forum): Ar trebui să existe o raportare a cheltuielilor de când începe perioada de organizare a alegerilor # RFI
Deși campania electorală pentru Primaria Capitalei începe pe 22 noiembrie și se încheie pe 6 decembrie, cu o zi înaintea votării, deja au apărut in București reclame ale unor candidați. Septimius Pârvu, specialist în bună guvernare și procese electorale în cadrul Expert Forum, spune la RFI că asta se întâmplă deoarece legile sunt deficitare, ceea ce incurajează ca o mare parte a campaniei să se mute în precampanie.
16:50
Operaţiunea JUPITER 4 | Parchetul General: s-a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro # RFI
Parchetul General anunţă, luni, că în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în cadrul cărora s-au făcut 78 de percheziţii, a fost identificat un prejudiciu de de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro. Dosarele vizează persoane şi firme din mai multe judeţe ale ţării.
16:30
Abrudean, despre pensiile magistraţilor: Din discuţiile pe care le-am avut cu premierul, există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani # RFI
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că din discuţiile pe care le-a avut cu premierul, am înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani. El a mai spus că îşi doreşte foarte mult să se ajungă la o concluzie, pentru că tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca ţară.
15:10
O poveste ce vine din iarna anului 1968 când un grup de studenți de la Institutul de arte plastice construiește o stea din diverse materiale colectate pentru a fi folosite la decoruri și costume de teatru și pornește pe străzile Bucureștiului pentru a-și colinda profesorii. Traseul este întrerupt brusc de Securitate după prima oprire, dar steaua este salvată, recuperată recent și restaurată. Este o întoarcere în timp despre care vorbim astăzi cu Maria Mora, manager al proiectului.
14:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre venirea lui Ilie Bolojan în plen, amânată de şeful Executivului, din cauza programului, că în acest moment, colegii lui de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, să facă o potrivire de calendar, el adăugând că în mod clar, va veni.
12:40
Ilie Bolojan: România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA, că România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiţie de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România. Şeful Executivului a mai anunţat că Guvernul este foarte aproape de a stabili proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene.
11:40
Zeci de hectare de pădure din zona Mănăstirii Cetățuia din Iași vor deveni o oază de liniște și recreere pentru ieșeni. Un acord în acest sens a fost semnat între Municipiul Iași, Arhiepiscopia Iașilor, Mănăstirea Cetățuia, Asociația Silvică Iași și Ocolul Silvic Cetățuia. Sunt 49 de hectare, iar Asociația Urban Via are deja un masterplan pentru alei turistice, trasee de alergare sau piste pentru bicicliști.
10:10
Miza alegerilor de pe 7 decembrie din Capitală este continuitatea, spune la RFI vicepreședinta USR Clotilde Armand. Ea subliniază că deputatul Cătălin Drulă este singurul care poate duce mai departe moștenirea lui Nicușor Dan.
09:00
Pentru prima oară de la constituirea coaliției pro-europene, după alegerile din decembrie 2024, consemnăm astăzi o diviziune pe un subiect strategic. PSD, membru al coaliției, alături de formațiunea extremistă AUR, se aliază împotriva premierului Ilie Bolojan. Cele două partide îl cheamă la Parlament pentru a da socoteală în legătură cu retragerea a circa 800 de militari americani din România. Dar cât este preocupare strategică și cât politică internă?
08:40
Un cunoscut istoric condamnă apariția versurilor legionare în Catedrala Neamului: „Nu este o scăpare”. Reacția Patriarhiei (Adevărul) - Cătălin Drulă și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei alături de Nicușor Dan, primul președinte care merge la un astfel de eveniment (Libertatea) - Pro-rusul Călin Georgescu, apel la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui” / „Nu mă pot implica în niciun fel” / În august spunea că o susține pe Anca Alexandrescu (G4Media) - Paradox în Neamț după inundații: Numărul caselor asigurate a scăzut. „E o situație inexplicabilă rațional” / Ce spun primarii comunelor afectate (HotNews)
07:00
Sunt în acest moment controverse aprinse pe tema majorării salariului minim. S-au pronunțat atât reprezentanți ai mediului de afaceri, cât și lideri sindicali sau politicieni. De exemplu, organizația patronală a IMM-urilor a transmis clar că este împotriva creșterii salariului minim în anul 2026. Invers, sindicatele fac presiuni pentru creșterea salariului minim. Și politicienii au opinii diferite.
2 noiembrie 2025
20:40
Patriarhia transmite că versurile piesei „Avem o țară”, cântată în Catedrala Neamului, au fost atribuite „în mod total eronat” legionarului Radu Gyr # RFI
Patriarhia Română susține că versurile piesei „Avem o țară” au fost atribuite în mod eronat poetului propagandist legionar Radu Gyr. Reacția vine după ce presa a prezentat mai multe puncte de vedere, printre care și a directorului Institutului "Elie Wiesel". Acesta a cerut reacția autorităților după ce corul Patriarhiei, Tronos Junior, a interpretat această melodie. Patriarhia nu precizează care este autorul versurilor sau de unde provin acestea.
15:40
Nicuşor Dan: Retragerea unor trupe americane nu este o afectare a securităţii. Şeful NATO vine la Bucureşti # RFI
"Retragerea unor trupe ale SUA din Europa, inclusiv din România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din regiune.", a declarat, duminică, președintele Nicușor Dan. Potrivit acestuia, şeful NATO, Mark Rutte, va sosi la Bucureşti săptămâna viitoare.
15:20
”Împreună pe drumul onest” | Cătălin Drulă, lansat oficial de USR în cursa pentru Primăria Capitalei # RFI
Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El candidează sub sloganul ”Împreună pe drumul onest”. Drulă se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu. La eveniment participă preşedintele României, Nicuşor Dan.
15:00
Încep înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”. Condițiile pentru a primi voucherul de la stat înscrierea în program # RFI
Primăria Bucureşti va deschide, luni, 3 noiembrie, platforma pentru înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”, prin intermediul căruia se acordă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de cupluri sai femei singure. Proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile” se va derula până la finalul lui decembrie 2026.
13:30
Melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, interpretată în Catedrala Naţională. "Gyr-area unei ideologii anticreștine?" # RFI
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretată în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională, de Ziua Clerului Militar. Au fost de față ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale și şeful Statului Major. Un moment care a declanșat un val de reacții. Alexandru Florian, directorul Institutului “Elie Wiesel" cere autosesizarea instituțiilor abilitate, în timp ce Vasile Bănescu, membru CNA, consideră că "face un enorm rău" Bisericii. Și politicienii au reacționat.
1 noiembrie 2025
13:30
Lukoil anunță că a găsit cumpărător pentru activele sale internaționale. Al doilea producător de petrol din Rusia, Lukoil, a acceptat oferta Gunvor de a vinde activele internaționale ale companiei, scrie Bloomberg. O reacție ce vine după sanțiunile anunțate recent de Statele Unite.
08:00
La 10 ani de la tragedia din Colectiv, Jandarmeria îi amendează pe organizatorii marșului comemorativ din capitală, pe motiv că ar fi depășit ora autorizată. „Agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului” a reacționat vineri Jandarmeria pentru ca ulterior șeful instituției să-și ceară scuze într-o postare. Ce lecții desprindem din modul în care acționează Jandarmeria? Andreea Orosz a încercat să afle.
31 octombrie 2025
16:50
Şeful Jandarmeriei Române, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: Este un moment regretabil # RFI
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a afirmat în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că depăşise ora aprobată pentru manifestare, că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.
16:30
Fundaţia Calea Victoriei este astăzi una dintre cele mai iubite instituţii culturale independente din România, locul unde oameni de toate vârstele descoperă bucuria de a învăţa şi de a explora, prin cursuri şi evenimente interactive. Povestim despre primii 18 ani de viață, cu Sandra Ecobescu, membru fondator şi Preşedinte al Fundaţiei Calea Victoriei.
16:00
PSD și AUR l-au chemat în Parlament pe Bolojan să dea explicații| Coaliția va rezista. Nu știu cât va rezista Guvernul ( Analist) # RFI
PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan luni la "Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România. E pentru prima oară când partidul lui Sorin Grindeanu se aliniază cu partidul extremist AUR împotriva premierului PNL Ilie Bolojan.
16:00
Teodorina Secară este doctor stomatolog, specializat în ortodonție și ortopedie dento-facială. A ales medicina, asta după ce a terminat studii de filosofie și comunicare, iar curiozitatea, rigoarea și dorința de a fi în slujba celorlalți sunt repere și standarde personale. Cum funcționează filozofia, comunicarea pe Instagram cu subiecte din medicina dentară, într-o țară în care consumul de pastă de dinți este scăzut?
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Lazurcă fusese numit la începutul lunii octombrie în funcţia de consilier prezidenţial pe politică externă.
