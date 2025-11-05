Analiză RUSI: retragerea SUA, în momentul nepotrivit și din locul nepotrivit
RFI, 5 noiembrie 2025 09:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine astăzi în vizită la București. Românii așteaptă noi asigurări de securitate, după anunțul retragerii parțiale a forțelor americane din regiune. Retragerea nu este nici o surpriză, nici o catastrofă. Dar semnalează o schimbare de postură a Americii la momentul și locul nepotrivit.
Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal, a prezentat ieri la conferința „Bugetul și fiscalitatea 2026” organizată de publicația cursdeguvernare.ro, o analiză despre miturile și realitățile care au apărut o dată cu ajustarea fiscal-bugetară.
În România au loc în acest moment (20 octombrie-13 noiembrie) exerciţiile multinaţionale DACIAN FALL 2025 sau pe scurt DAFA 25. O ocazie pentru cei 5.000 de militari veniţi din 10 state NATO, din care 3.100 din Franţa, naţiune-cadru în România, să-şi dezvolte capacităţile pentru a evolua rapid – în 10 zile - de la nivel de batalion la cel de brigadă otaniană, aşa cum s-a hotărât în 2022, la summit-ul NATO de la Madrid. DAFA 25 au loc în 10 centre de antrenament din România şi unul din Bulgaria şi sunt coordonate de Divizia Multinaţională Sud-Est staţionată la Bucureşti. RFI a fost invitat să asiste la o zi de exerciţii a militarilor francezi bazaţi la Cincu, pe poligonul „General Berthelot”.
Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank, care fuseseră condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa, au fost puşi în libertate. ÎCCJ a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi. Decizia ÎCCJ este definitivă.
România se află pe locul trei în topul celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor din UE, după Bulgaria şi Spania. Cel mai mic risc de sărăcie şi excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia, Cipru şi Cehia, potrivit unui raport al Salvaţi Copiii publicat astăzi. Pentru peste un milion de copii români asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică, spune la RFI, Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonator programe educaționale Salvații Copiii.
Cristian Pîrvulescu, despre candidatura Ancăi Alexandrescu: O încercare prudentă a AUR de a aborda electoratul bucureștean # RFI
Prezentatoarea TV Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, ea este susținută de formațiunea AUR. Politologul Cristian Pîrvulescu spune că după rezultatele slabe de la alegerile de anul trecut pentru Primaria Capitalei, AUR nu a vrut de această dată să riște cu un candidat propriu și a venit cu o "încercare prudentă" de abordare a electoratului bucureștean.
Moşteanu, despre legea armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă # RFI
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară, că s-a luat în calcul oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani.
De la 1 ianuarie 2025, colectarea separată a hainelor purtate a devenit obligatorie la nivelul UE, inclusiv în România. Această colectare presupune, în toată Uniunea Europeană, utilizarea unor containere separate, curate, care să nu permită umezeală sau contaminare.
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Cei doi vor discuta despre ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi vor participa, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.
Nicuşor Dan: Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmături la Roma s-a stins | Reacția MAE # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman la Roma şi a apreciat ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”. El a transmis un gând pentru toţi românii care muncesc departe de casă.
Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, pleacă în cursă cu prima șansă, declară la RFI liberalul Virgil Guran, președintele Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori din partid.
Conducerea PNL ar trebui să aibă o comunicare mai bună cu baza partidului, declară la RFI liderul filialei Dâmbovița, Virgil Guran. El pune pe de altă parte pe seama PSD întârzierea reformelor promise de premierul Ilie Bolojan.
Biserica Ortodoxă Română a negat faptul că versurile cântecului interpretat în Catedrala Națională și care au generat numeroase reacții negative în ultimele două zile, i-ar aparține poetului Radu Gyr. În imaginile care au fost difuzate pe postul tv Trinitas, corul de copii al Patriarhiei interpreta un cântec pe versuri atribuite poetului legionar. Dar problema nu este simpla paternitate asupra textului.
În ultimele săptămâni, s-au înmulțit știrile despre reduceri de personal la mai multe companii, atât internaționale, cât și din România. Nu există neapărat o linie clară de unire între motivele restructurărilor de personal anunțate de firme. Dar, unele asemănări între companii se pot găsi.
O investiție de jumătate de miliard de euro va transforma orașul Victoria, din județul Brașov, într-un punct strategic pentru industria de apărare. Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții grupului german Rheinmetall au anunțat semnarea unui contract pentru înființarea "celei mai moderne fabrici de pulberi din lume", care va crea peste 700 de locuri de muncă și va integra producția în economia românească. Acest acord reprezintă un moment definitoriu din care statul român are doar de câștigat, spune economistul Adrian Negrescu, într-un interviu RFI.
Septimius Pârvu (Expert Forum): Ar trebui să existe o raportare a cheltuielilor de când începe perioada de organizare a alegerilor # RFI
Deși campania electorală pentru Primaria Capitalei începe pe 22 noiembrie și se încheie pe 6 decembrie, cu o zi înaintea votării, deja au apărut in București reclame ale unor candidați. Septimius Pârvu, specialist în bună guvernare și procese electorale în cadrul Expert Forum, spune la RFI că asta se întâmplă deoarece legile sunt deficitare, ceea ce incurajează ca o mare parte a campaniei să se mute în precampanie.
Operaţiunea JUPITER 4 | Parchetul General: s-a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro # RFI
Parchetul General anunţă, luni, că în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în cadrul cărora s-au făcut 78 de percheziţii, a fost identificat un prejudiciu de de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro. Dosarele vizează persoane şi firme din mai multe judeţe ale ţării.
Abrudean, despre pensiile magistraţilor: Din discuţiile pe care le-am avut cu premierul, există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani # RFI
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că din discuţiile pe care le-a avut cu premierul, am înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani. El a mai spus că îşi doreşte foarte mult să se ajungă la o concluzie, pentru că tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca ţară.
O poveste ce vine din iarna anului 1968 când un grup de studenți de la Institutul de arte plastice construiește o stea din diverse materiale colectate pentru a fi folosite la decoruri și costume de teatru și pornește pe străzile Bucureștiului pentru a-și colinda profesorii. Traseul este întrerupt brusc de Securitate după prima oprire, dar steaua este salvată, recuperată recent și restaurată. Este o întoarcere în timp despre care vorbim astăzi cu Maria Mora, manager al proiectului.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre venirea lui Ilie Bolojan în plen, amânată de şeful Executivului, din cauza programului, că în acest moment, colegii lui de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, să facă o potrivire de calendar, el adăugând că în mod clar, va veni.
Ilie Bolojan: România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA, că România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiţie de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România. Şeful Executivului a mai anunţat că Guvernul este foarte aproape de a stabili proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene.
Zeci de hectare de pădure din zona Mănăstirii Cetățuia din Iași vor deveni o oază de liniște și recreere pentru ieșeni. Un acord în acest sens a fost semnat între Municipiul Iași, Arhiepiscopia Iașilor, Mănăstirea Cetățuia, Asociația Silvică Iași și Ocolul Silvic Cetățuia. Sunt 49 de hectare, iar Asociația Urban Via are deja un masterplan pentru alei turistice, trasee de alergare sau piste pentru bicicliști.
Miza alegerilor de pe 7 decembrie din Capitală este continuitatea, spune la RFI vicepreședinta USR Clotilde Armand. Ea subliniază că deputatul Cătălin Drulă este singurul care poate duce mai departe moștenirea lui Nicușor Dan.
Pentru prima oară de la constituirea coaliției pro-europene, după alegerile din decembrie 2024, consemnăm astăzi o diviziune pe un subiect strategic. PSD, membru al coaliției, alături de formațiunea extremistă AUR, se aliază împotriva premierului Ilie Bolojan. Cele două partide îl cheamă la Parlament pentru a da socoteală în legătură cu retragerea a circa 800 de militari americani din România. Dar cât este preocupare strategică și cât politică internă?
Sunt în acest moment controverse aprinse pe tema majorării salariului minim. S-au pronunțat atât reprezentanți ai mediului de afaceri, cât și lideri sindicali sau politicieni. De exemplu, organizația patronală a IMM-urilor a transmis clar că este împotriva creșterii salariului minim în anul 2026. Invers, sindicatele fac presiuni pentru creșterea salariului minim. Și politicienii au opinii diferite.
Patriarhia transmite că versurile piesei „Avem o țară”, cântată în Catedrala Neamului, au fost atribuite „în mod total eronat” legionarului Radu Gyr # RFI
Patriarhia Română susține că versurile piesei „Avem o țară” au fost atribuite în mod eronat poetului propagandist legionar Radu Gyr. Reacția vine după ce presa a prezentat mai multe puncte de vedere, printre care și a directorului Institutului "Elie Wiesel". Acesta a cerut reacția autorităților după ce corul Patriarhiei, Tronos Junior, a interpretat această melodie. Patriarhia nu precizează care este autorul versurilor sau de unde provin acestea.
Nicuşor Dan: Retragerea unor trupe americane nu este o afectare a securităţii. Şeful NATO vine la Bucureşti # RFI
"Retragerea unor trupe ale SUA din Europa, inclusiv din România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din regiune.", a declarat, duminică, președintele Nicușor Dan. Potrivit acestuia, şeful NATO, Mark Rutte, va sosi la Bucureşti săptămâna viitoare.
”Împreună pe drumul onest” | Cătălin Drulă, lansat oficial de USR în cursa pentru Primăria Capitalei # RFI
Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El candidează sub sloganul ”Împreună pe drumul onest”. Drulă se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu. La eveniment participă preşedintele României, Nicuşor Dan.
Încep înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”. Condițiile pentru a primi voucherul de la stat înscrierea în program # RFI
Primăria Bucureşti va deschide, luni, 3 noiembrie, platforma pentru înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”, prin intermediul căruia se acordă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de cupluri sai femei singure. Proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile” se va derula până la finalul lui decembrie 2026.
Melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, interpretată în Catedrala Naţională. "Gyr-area unei ideologii anticreștine?" # RFI
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretată în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională, de Ziua Clerului Militar. Au fost de față ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale și şeful Statului Major. Un moment care a declanșat un val de reacții. Alexandru Florian, directorul Institutului “Elie Wiesel" cere autosesizarea instituțiilor abilitate, în timp ce Vasile Bănescu, membru CNA, consideră că "face un enorm rău" Bisericii. Și politicienii au reacționat.
Lukoil anunță că a găsit cumpărător pentru activele sale internaționale. Al doilea producător de petrol din Rusia, Lukoil, a acceptat oferta Gunvor de a vinde activele internaționale ale companiei, scrie Bloomberg. O reacție ce vine după sanțiunile anunțate recent de Statele Unite.
La 10 ani de la tragedia din Colectiv, Jandarmeria îi amendează pe organizatorii marșului comemorativ din capitală, pe motiv că ar fi depășit ora autorizată. „Agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului” a reacționat vineri Jandarmeria pentru ca ulterior șeful instituției să-și ceară scuze într-o postare. Ce lecții desprindem din modul în care acționează Jandarmeria? Andreea Orosz a încercat să afle.
Şeful Jandarmeriei Române, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: Este un moment regretabil # RFI
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a afirmat în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că depăşise ora aprobată pentru manifestare, că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.
Fundaţia Calea Victoriei este astăzi una dintre cele mai iubite instituţii culturale independente din România, locul unde oameni de toate vârstele descoperă bucuria de a învăţa şi de a explora, prin cursuri şi evenimente interactive. Povestim despre primii 18 ani de viață, cu Sandra Ecobescu, membru fondator şi Preşedinte al Fundaţiei Calea Victoriei.
PSD și AUR l-au chemat în Parlament pe Bolojan să dea explicații| Coaliția va rezista. Nu știu cât va rezista Guvernul ( Analist) # RFI
PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan luni la "Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România. E pentru prima oară când partidul lui Sorin Grindeanu se aliniază cu partidul extremist AUR împotriva premierului PNL Ilie Bolojan.
Teodorina Secară este doctor stomatolog, specializat în ortodonție și ortopedie dento-facială. A ales medicina, asta după ce a terminat studii de filosofie și comunicare, iar curiozitatea, rigoarea și dorința de a fi în slujba celorlalți sunt repere și standarde personale. Cum funcționează filozofia, comunicarea pe Instagram cu subiecte din medicina dentară, într-o țară în care consumul de pastă de dinți este scăzut?
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Lazurcă fusese numit la începutul lunii octombrie în funcţia de consilier prezidenţial pe politică externă.
Dacă vrem investiții serioase, finanțări europene și acces la piețe internaționale, trebuie să fim competitivi prin sustenabilitate. Dragoș Tuță Mihaylov, fondatorul organizației comunitare ”Ambasada Sustenabilității” este invitatul emisiunii Ecofrecvența, cu Zoli Toth.
Cum trebuie pedepsit femicidul? Alina Gorghiu la RFI: Până la 20 de ani sau închisoare pe viață # RFI
Femicidul trebuie sancționat cu pedeapsa pentru omor calificat, declară la RFI deputata PNL Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale a Parlamentului ”România fără violenţă domestică”. Ea aduce în discuție două proiecte de legi: unul care elimină taxa pentru divorț și pentru partaj, altul prin care orice antreprenor care angajează o femeie victimă a violenței domestice sau a traficului de persoane primește de la stat o subvenție lunară de 2.250 de lei.
Consiliul Județean Cluj a început să producă energie electrică din deșeuri. Acest lucru este posibil cu ajutorul unei stații de dezintegrare moleculară a deșeurilor, inventată de un absolvent al Facultății de Chimie a Universității Babeș-Bolyai, care a devenit antreprenor. Practic, deșeurile sunt încălzite la temperaturi uriașe, în lipsa oxigenului. Ele se descompun în gaze și cenușă. Gazele sunt arse și produc energie electrică.
”O paradă imatură”. Iată cum califică la RFI deputata PNL Alina Gorghiu gestul PSD și AUR de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, pentru a da explicații legate de retragerea parțială a trupelor americane din România.
Marian Rădună unul dintre organizatorii marșului organizat aseară în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”
Cozi imense se înregistrează în jurul Catedralei din București, după slujba de sfințire de duminică. Zeci de mii de oameni așteaptă ore întregi, zi și noapte, pentru a intra în biserică. Nu lipsesc însă și falsurile, menite să producă diviziune în societate.
Dezbaterile pe teme salariale ignoră indicatorii economici care influențează piața muncii și implicit nivelul veniturilor angajaților
Peste o mie de persoane au participat joi seară la un marş în Bucureşti, pentru a comemora 10 ani de la tragicul incendiu din Clubul Colectiv, în urma căruia 65 de tineri și-au pierdut viața. Oamenii s-au strâns la Universitate de unde au plecat, în liniște, către locul fostului club Colectiv, din sectorul 4.
Un deceniu mai târziu, doar 7 persoane au răspuns penal pentru acțiunile care au dus la moartea celor 65 de persoane din clubul Colectiv. O situație pe care societatea civilă o consideră nedreaptă. Pentru a corecta această injustiție, câteva ONG-uri au organizat un marș comemorativ joi, 30 octombrie 2025.
