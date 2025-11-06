Urșii care intră în localități pot fi împușcați
RFI, 6 noiembrie 2025 17:30
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Măsura se regăsește într-o Ordonanță de Urgență adoptată, joi, de Guvern. Documentul introduce și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii.
Acum 10 minute
17:30
Acum o oră
17:00
România rămâne grânarul Europei. Datele publicate de Comisia Europeană arată că suntem pe primul loc în UE la exporturile de cereale și am înregistrat exporturi record la animale vii în primele 10 luni ale acestui an.
16:40
Ovidiu Voicu: E important să avem un mecanism transparent de a vedea cu cine se întâlnesc demnitarii # RFI
DNA anunță că l-a reținut pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos iar in același dosar au fost reținute alte 3 persoane si au fost puse sub control judiciar alte două sub acuzația de șantaj și trafic de influență.Trezorierul PNL, liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu a fost chemat joi la audieri la DNA în același dosar de corupție in care Fănel Bogos care are o ferma de pui, i-a cerut, într-o întâlnire intermediată de liderul PNL Vaslui premierului Ilie Bolojan să îl demită pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, pentru a putea sa vândă carne de pui infestată cu salmonela, potrivit stenogramelor citate de Mediafax.
Acum 4 ore
15:30
Ioana Dogioiu: Ilie Bolojan s-a întâlnit, în data de 23 septembrie, cu Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui și cu Fănel Bogos # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a precizat că discuţia nu a durat mai mult de 15 minute.
15:10
„EcoInteractiv”, resursă practică pentru profesori în programul Săptămâna Verde, de la Viitor Plus # RFI
Asociația Viitor Plus a lansat pachetul „EcoInteractiv”, un pachet complet de materiale ce oferă un set concret de resurse pedagogice potrivite pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal, iar prin îmbinarea educației non-formale, cu teme complexe de sustenabilitate, EcoInteractiv poate transforma Săptămâna Verde într-o experiență de învățare integrată și captivantă. Vorbim pe acest subiect cu Teia Ciulacu, fondatoarea și președinta Viitor Plus.
14:50
Realizat de Asociația Tzuby’s Kids, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și Alianța România Fără Orfani (ARFO), ghidul ce aduce claritate întregului proces de adopție, provocărilor și nevoilor reale ale copiilor. Vorbim despre "Pregătirea pentru adopție - Călătoria care îți schimba viața" cu autorii acestei cărți, Liviu Mihăileanu și Mirela Claudia Mihăileanu, ei înșiși părinți adoptivi.
14:40
Ioana Dogioiu, despre reforma pensiilor magistraţilor: Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare. Ea a mai spus că asociaţiile de magistraţi au fost consultate la Palatul Victoria, când s-a dezbătut prima lege iar premierul a avut cel puţin o întâlnire cu asociaţiile de magistraţi, înainte de adoptarea acesteia.
14:10
Situația în sânul Bisericii Ortodoxe este mult mai gravă decât în ani 1920-1930. O spune la RFI Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, în contextul controverselor apărute în spațiul public după ce o melodie asociată cu legionarul Radu Gyr a fost cântată de un cor de copii la Catedrala Națională.
13:50
Ministrul Mediului: Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei # RFI
Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei, în baza unei ordonanțe de urgență care a fost adoptată, joi, de Guvern, potrivit Agerpres.
Acum 8 ore
11:20
USR susține reducerea numărului de parlamentari la 300, nu însă și revenirea la votul uninominal, cum propune PSD, declară la RFI purtătorul de cuvânt al Uniunii Salvați România, Cristian Seidler.
10:50
10:40
Liderii coaliției au ajuns la un acord de principiu legat de reducerea cheltuielilor în administrația publică locală și centrală, anunță la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler. ”Efectul per total, media națională, dacă vreți, va duce la o scădere de 10% a numărului angajaților din administrația publică locală. În oglindă, s-a luat o decizie similară și pentru administrația publică centrală, o reducere cu 10%, de data aceasta, a cheltuielilor de personal”, explică el.
10:00
Atitudinea premierului față de omul de afaceri Fănel Bogos a fost una sănătoasă. Iată ce dă de înțeles la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, după ce numele lui Ilie Bolojan a apărut într-un dosar instrumentat de procurorii DNA.
Acum 12 ore
09:20
Afirmația a fost făcută de șeful statului, care participă joi dimineață, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la București, la summitul ”NATO-Industry Forum”, eveniment care reuneşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.
08:20
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»” (HotNews) - O liberare fără de lege. Completul Savonea i-a pus în libertate fără temei legal pe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea (G4Media) - Nu e cel mai bun semnal. OMV Petrom disponibilizează 10% din forţa de muncă până în 2027. Peste 600 de oameni au plecat deja (Ziarul Financiar)
Acum 24 ore
21:10
Numele premierului Ilie Bolojan, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cercetat de DNA. Guvernul confirmă. "Discuția nu a avut niciun fel de urmări” # RFI
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat, într-o reacție pentru HotNews, că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogos, cercetat acum de DNA. Reacția vine după ce Mediafax a scris că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui cu persoane care să promoveze „interesele financiare” ale firmei sale.
Ieri
16:30
1.000 de români au ieșit din nou în stradă, pe 30 octombrie, să își plângă morții și să arate respect supraviețuitorilor arși în incendiul care a cuprins clubul Colectiv în urmă cu zece ani. Atunci, 65 de oameni au murit și peste 160 au fost răniți în cea mai mare tragedie pe care a cunoscut-o România de la Revoluția din 1989 încoace.
16:30
Nicușor Dan și Mark Rutte, discuții la Cotroceni. Șeful NATO: Alianța e aici pe tot flancul estic. Când e nevoie putem aduce trupele necesare # RFI
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările la situaţia trupelor NATO nu este ceva singular, el arătând că angajamentul preşedintelui Trump şi a administraţiei lui este total faţă de NATO şi faţă de eforturile Alianţei. La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare, a mai spus şeful statului.
16:20
Sebastian Zachmann: Până când Sorin Grindeanu nu va fi ales în Congres și până când nu vom avea un primar nou în București, coaliția doar se face că lucrează # RFI
Liderii coaliției au ajuns la un "acord de principiu" privind reforma administrației publice. Ei au convenit să fie făcute tăieri de 10%, atât în plan local, cât și în administrația centrală.Pe surse a apărut informația potrivit căreia 13.000 de angajați din primăriile și Consiliile Județene ar urma să fie concediați, anunță Hotnews.ro. La administrația centrală, se va alege între reduceri de personal sau de cheltuieli. Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu spune că nu s-a luat o decizie finală.
15:00
România participa la una dintre cele mai importante competiții gastronomice, Bocuse d’Or Europe # RFI
Peste 70 de țări au fost reprezentate de-a lungul timpului, doar 52 de campioni urcând pe cea mai înaltă treaptă. Ediția europeană 2026 se va desfășura la Marsilia, transformând orașul într-o veritabilă capitală gastronomică. Vorbim despre această premieră pentru țara noastră, în RFI360, cu chef Cezar Munteanu, președintele Asociației Bucătarilor și Cofetarilor din Turism – România (ANBCT)
14:00
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România. Este prima sa vizită în ţara noastră (video) # RFI
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în ţara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei. Acesta a fost primit la palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan. Rutte va avea întâlniri și cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedinţii Parlamentului şi va participa la NATO-Industry Forum 2025.
12:50
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune la RFI că dacă ajunge primar general, ar organiza un referendum pe tema trotinetelor electrice. Actualul primar al Sectorului 4 afirmă pe de altă parte că o soluție la problema traficului ar fi extinderea rețelei de metrou. El vorbește de asemenea despre sprijinul lui Cristian Popescu Piedone pentru candidatura sa: ”E un cetățean ca oricare altul, drepturile lui nu sunt îngrădite, e normal să-și poată exprima liber opțiunea politică”.
12:30
Rogobete, despre ancheta privind certificatele de medic care ar fost eliberate în fals: S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac percheziţii # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că au fost sigilate birourile din Ministerul Sănătăţii unde au loc percheziţiile dinc adrul Opderaţiunii Jupiter şi a precizat că va înainta Parchetului General documentele solicitate. El a adăugat că, dacă vor fi găsiţi vinovaţi în cadrul Ministerului Sănătăţii, aceştia vor fi daţi afară.
12:00
Primarul Sectorului 4 cere Guvernului să plătească facturile restante pentru consolidarea planșeului de la Piața Unirii. Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei, spune la RFI că ”nu este în interesul nimănui să abandonăm un astfel de șantier”. El precizează că ”pe componenta lucrativă, nimic din ce s-a întâmplat din luna iunie în șantier până la această oră nu a fost plătit”.
10:50
Daniel Băluță la RFI, despre referendumul lui Nicușor Dan: Voința oamenilor trebuie respectată # RFI
Voința oamenilor este suverană și trebuie implementată, spune la RFI candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. El precizează că dacă ajunge primar general, va respecta referendumurile organizate de Nicușor Dan pe tema bugetului și a autorizațiilor de construire. Despre sprijinul lui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă: ”Să știți că și eu mă simt la fel de susținut de președintele Nicușor Dan, cum sunt convins că toți ceilalți candidați se simt și ei susținuți”.
09:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine astăzi în vizită la București. Românii așteaptă noi asigurări de securitate, după anunțul retragerii parțiale a forțelor americane din regiune. Retragerea nu este nici o surpriză, nici o catastrofă. Dar semnalează o schimbare de postură a Americii la momentul și locul nepotrivit.
08:30
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani” (Adevărul) # RFI
Șeful NATO vine în România. Vizita, la o săptămână după ce SUA au retras o parte din militarii de la Kogălniceanu (Europa Liberă) - INTERVIU INTEGRAL Daniel Băluță: Nu sunt un politician de Cotroceni, sunt un gospodar / În campania asta contează omul, nu partidul / 99% este despre mine, 1% despre PSD / Ce soluții propune pentru trafic / Ce spune despre politica lui Nicușor Dan de a limita avizele de construcții (G4Media) - Vin Sărbătorile, trece austeritatea! De ce cheltuiește PMB de 2 ori mai mult pe târgul de Crăciun față de anul trecut (SpotMedia)
07:40
Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal, a prezentat ieri la conferința „Bugetul și fiscalitatea 2026” organizată de publicația cursdeguvernare.ro, o analiză despre miturile și realitățile care au apărut o dată cu ajustarea fiscal-bugetară.
00:40
În România au loc în acest moment (20 octombrie-13 noiembrie) exerciţiile multinaţionale DACIAN FALL 2025 sau pe scurt DAFA 25. O ocazie pentru cei 5.000 de militari veniţi din 10 state NATO, din care 3.100 din Franţa, naţiune-cadru în România, să-şi dezvolte capacităţile pentru a evolua rapid – în 10 zile - de la nivel de batalion la cel de brigadă otaniană, aşa cum s-a hotărât în 2022, la summit-ul NATO de la Madrid. DAFA 25 au loc în 10 centre de antrenament din România şi unul din Bulgaria şi sunt coordonate de Divizia Multinaţională Sud-Est staţionată la Bucureşti. RFI a fost invitat să asiste la o zi de exerciţii a militarilor francezi bazaţi la Cincu, pe poligonul „General Berthelot”.
4 noiembrie 2025
20:10
Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank, care fuseseră condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa, au fost puşi în libertate. ÎCCJ a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi. Decizia ÎCCJ este definitivă.
18:10
România se află pe locul trei în topul celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor din UE, după Bulgaria şi Spania. Cel mai mic risc de sărăcie şi excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia, Cipru şi Cehia, potrivit unui raport al Salvaţi Copiii publicat astăzi. Pentru peste un milion de copii români asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică, spune la RFI, Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonator programe educaționale Salvații Copiii.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Cristian Pîrvulescu, despre candidatura Ancăi Alexandrescu: O încercare prudentă a AUR de a aborda electoratul bucureștean # RFI
Prezentatoarea TV Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, ea este susținută de formațiunea AUR. Politologul Cristian Pîrvulescu spune că după rezultatele slabe de la alegerile de anul trecut pentru Primaria Capitalei, AUR nu a vrut de această dată să riște cu un candidat propriu și a venit cu o "încercare prudentă" de abordare a electoratului bucureștean.
15:30
Moşteanu, despre legea armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă # RFI
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară, că s-a luat în calcul oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani.
13:40
De la 1 ianuarie 2025, colectarea separată a hainelor purtate a devenit obligatorie la nivelul UE, inclusiv în România. Această colectare presupune, în toată Uniunea Europeană, utilizarea unor containere separate, curate, care să nu permită umezeală sau contaminare.
13:30
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Cei doi vor discuta despre ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi vor participa, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.
11:50
Nicuşor Dan: Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmături la Roma s-a stins | Reacția MAE # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman la Roma şi a apreciat ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”. El a transmis un gând pentru toţi românii care muncesc departe de casă.
11:00
Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, pleacă în cursă cu prima șansă, declară la RFI liberalul Virgil Guran, președintele Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori din partid.
10:30
Conducerea PNL ar trebui să aibă o comunicare mai bună cu baza partidului, declară la RFI liderul filialei Dâmbovița, Virgil Guran. El pune pe de altă parte pe seama PSD întârzierea reformelor promise de premierul Ilie Bolojan.
08:30
Biserica Ortodoxă Română a negat faptul că versurile cântecului interpretat în Catedrala Națională și care au generat numeroase reacții negative în ultimele două zile, i-ar aparține poetului Radu Gyr. În imaginile care au fost difuzate pe postul tv Trinitas, corul de copii al Patriarhiei interpreta un cântec pe versuri atribuite poetului legionar. Dar problema nu este simpla paternitate asupra textului.
08:20
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă (HotNews) # RFI
Mișcarea „suveranistă”, care leagă naționalismul, populismul și conspiraționismul, este principala forță din spatele dezinformării din România – concluzie a unui studiu european (G4Media) - De ce investește Germania în industria de Apărare românească (DW)
07:00
În ultimele săptămâni, s-au înmulțit știrile despre reduceri de personal la mai multe companii, atât internaționale, cât și din România. Nu există neapărat o linie clară de unire între motivele restructurărilor de personal anunțate de firme. Dar, unele asemănări între companii se pot găsi.
3 noiembrie 2025
17:20
O investiție de jumătate de miliard de euro va transforma orașul Victoria, din județul Brașov, într-un punct strategic pentru industria de apărare. Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții grupului german Rheinmetall au anunțat semnarea unui contract pentru înființarea "celei mai moderne fabrici de pulberi din lume", care va crea peste 700 de locuri de muncă și va integra producția în economia românească. Acest acord reprezintă un moment definitoriu din care statul român are doar de câștigat, spune economistul Adrian Negrescu, într-un interviu RFI.
17:00
Septimius Pârvu (Expert Forum): Ar trebui să existe o raportare a cheltuielilor de când începe perioada de organizare a alegerilor # RFI
Deși campania electorală pentru Primaria Capitalei începe pe 22 noiembrie și se încheie pe 6 decembrie, cu o zi înaintea votării, deja au apărut in București reclame ale unor candidați. Septimius Pârvu, specialist în bună guvernare și procese electorale în cadrul Expert Forum, spune la RFI că asta se întâmplă deoarece legile sunt deficitare, ceea ce incurajează ca o mare parte a campaniei să se mute în precampanie.
16:50
Operaţiunea JUPITER 4 | Parchetul General: s-a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro # RFI
Parchetul General anunţă, luni, că în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în cadrul cărora s-au făcut 78 de percheziţii, a fost identificat un prejudiciu de de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro. Dosarele vizează persoane şi firme din mai multe judeţe ale ţării.
16:30
Abrudean, despre pensiile magistraţilor: Din discuţiile pe care le-am avut cu premierul, există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani # RFI
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că din discuţiile pe care le-a avut cu premierul, am înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani. El a mai spus că îşi doreşte foarte mult să se ajungă la o concluzie, pentru că tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca ţară.
15:10
O poveste ce vine din iarna anului 1968 când un grup de studenți de la Institutul de arte plastice construiește o stea din diverse materiale colectate pentru a fi folosite la decoruri și costume de teatru și pornește pe străzile Bucureștiului pentru a-și colinda profesorii. Traseul este întrerupt brusc de Securitate după prima oprire, dar steaua este salvată, recuperată recent și restaurată. Este o întoarcere în timp despre care vorbim astăzi cu Maria Mora, manager al proiectului.
14:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre venirea lui Ilie Bolojan în plen, amânată de şeful Executivului, din cauza programului, că în acest moment, colegii lui de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, să facă o potrivire de calendar, el adăugând că în mod clar, va veni.
12:40
Ilie Bolojan: România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA, că România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiţie de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România. Şeful Executivului a mai anunţat că Guvernul este foarte aproape de a stabili proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene.
11:40
Zeci de hectare de pădure din zona Mănăstirii Cetățuia din Iași vor deveni o oază de liniște și recreere pentru ieșeni. Un acord în acest sens a fost semnat între Municipiul Iași, Arhiepiscopia Iașilor, Mănăstirea Cetățuia, Asociația Silvică Iași și Ocolul Silvic Cetățuia. Sunt 49 de hectare, iar Asociația Urban Via are deja un masterplan pentru alei turistice, trasee de alergare sau piste pentru bicicliști.
10:10
Miza alegerilor de pe 7 decembrie din Capitală este continuitatea, spune la RFI vicepreședinta USR Clotilde Armand. Ea subliniază că deputatul Cătălin Drulă este singurul care poate duce mai departe moștenirea lui Nicușor Dan.
