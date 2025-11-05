PREMIERĂ România - primul sit de stocare terestră de CO₂ la scară largă din țară și din regiune. Holcim obține finanțare UE

22:00

Intenția anunțată este ca furnizorii de energie electrică să fie obligați să elaboreze oferte pentru clienții casnici care să includă posibilitatea de a consuma gratis timp de cel puțin 3 ore pe zi, în orele de prânz, când producția fotovoltaică este la maximum, cu condiția ca gospodăriile beneficiare să fie dotate cu contoare inteligente și să-și poată muta grosul consumului în orele respective.