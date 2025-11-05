Lucrări suplimentare de peste 1,7 milioane lei la noua grădiniță din Urban Plaza: Primăria Brașov adaptează proiectul la noile norme ISU
BizBrasov.ro, 5 noiembrie 2025 05:40
Primăria Brașov va executa lucrări suplimentare în valoare de 1.761.466,35 lei fără TVA la grădinița aflată în curs de amenajare pe strada Carpaților, în incinta ansamblului Urban Plaza. Intervențiile suplimentare sunt necesare pentru actualizarea proiectului la noile cerințe ale legislației privind securitatea la incendiu, astfel încât clădirea să poată obține avizul ISU. „Legislația s-a modificat [...]
Acum 30 minute
05:50
Peste 268.000 de lei pentru proiectarea amenajării școlii „de avarie” într-un vechi atelier de mecanică al fostului Liceu Steagu’ # BizBrasov.ro
Primăria Brașov pregătește pașii tehnici pentru amenajarea primei „școli de rezervă” din municipiu – un spațiu care să poată prelua elevii din unitățile aflate în reabilitare. Pentru proiectarea lucrărilor de reamenajare, municipalitatea intenționează să semneze un contract cu o firmă de specialitate, în valoare de 268.700 de lei, fără TVA. Clădirea vizată este un fost [...]
05:40
Electrica, investiții de aproximativ 5 milioane de lei în rețelele de pe șoseaua alternativă la DN 1 care se amenajează pe Valea Doftanei # BizBrasov.ro
Odată cu demararea lucrărilor de amenajare a drumului alternativă la DN 1 de pe Valea Doftanei, și Electrica demarează investițiile în modernizarea sau translatarea rețelelor din proximitatea șoselei. În vederea proiectării și derulării lucrărilor, Distribuție Energie Electrică a semnat un contract în valoare de 4.930.567.84 cu firma Tripol Sistem Construct din Buzău, care a avut cea [...]
05:40
Acum o oră
05:30
Micul dejun: Care sunt cu adevărat cele mai sănătoase alimente și cum să le asociezi corect # BizBrasov.ro
Cerealele integrale, proteinele și fructele proaspete ar trebui să fie nelipsite de la micul dejun, pentru că pot controla glicemia și mențin senzația de sațietate până la prânz, potrivit studiilor. În schimb, alimentele procesate și produsele de patiserie reprezintă o adevărată provocare pentru metabolism. Organismul reacționează la carbohidrații rafinați, cum sunt cerealele dulci, brioșele sau [...]
Acum 4 ore
04:00
Dacă preferi să îți speli singur mașina, dar nu știi exact când se dă cu ceara la spălătoria auto și ce ordine trebuie să urmezi la self service, este important să respecți doar câțiva pași simpli. O spălare corectă nu doar că îți lasă mașina strălucitoare, dar o și protejează în timp, prevenind depunerile de praf [...]
Acum 6 ore
01:40
Montarea panourilor fotovoltaice înseamnă o investiție într-un tip de tehnologie modernă, cu beneficii pe termen lung. Totuși, până la instalare, trebuie să treci prin etape birocratice și tehnice. Ce sunt panourile fotovoltaice Panourile fotovoltaice sunt dispozitive care captează energia soarelui și o transformă în electricitate. În interiorul fiecărui panou se află celule realizate din materiale semiconductoare [...]
Acum 12 ore
21:40
Lucrările la o nouă casă de tip familial, „CTF Rupea“ au fost finalizate. Clădirea este destinată copiilor care sunt sau vor fi beneficiarii unei măsuri de protecție. Casa este construită pe două niveluri și dispune de toate facilitățile necesare: living, bucătărie, patru dormitoare, două băi și o curte primitoare. Organizată după modelul unei locuințe familiale, [...]
18:00
Târgul de Crăciun din Sibiu candidează oficial pentru titlul de „European Christmas Capital”, o distincție care onorează excelența, tradiția și impactul cultural al celor mai reprezentative târguri de Crăciun de pe continent. Candidatura a fost depusă în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, care a sprijinit evenimentul încă de la prima ediție, conform Mediafax. „Această candidatură este un [...]
17:40
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG a anunţat marţi că a încheiat un acord de parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta împreună şi a furniza componente cheie pentru roboţi umanoizi. Schaeffler va integra roboţi umanoizi în producţia sa până în 2035, se arată într-un comunicat al grupului german. Industria auto din Europa [...]
Acum 24 ore
17:00
„Dialoguri despre un trecut care nu trece”, o conferință despre moștenirea vizuală a comunismului, la Muzeul de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, invită publicul la o nouă întâlnire în cadrul proiectului „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Evenimentul va avea loc vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 13:00, [...]
16:10
SipSip Éclipse aduce spectacol internațional de cabaret în Poiana Brașov. Show cu artiști din UK, Spania și România # BizBrasov.ro
SipSip Éclipse aduce spectacol internațional de cabaret în Poiana Brașov. Show cu artiști din UK, Spania și România
16:00
Peste 8 milioane de lei pentru achiziția unor noi utilaje necesare întreținerii pârtiilor din Poiana Brașov. Acestea sunt necesare și pentru organizarea FOTE 2027 # BizBrasov.ro
Pârtiile din Poiana Brașov sunt preferatele iubitorilor de sporturi de iarnă din România, pentru calitatea lor, dimensiuni, gradele de dificultate variate. An de an, domeniul schiabil din Postăvarul este prima opțiune pentru schiorii și snowboarderii din România și nu numai. Pentru a răspunde așteptărilor brașovenilor și turiștilor, Municipalitatea continuă să investească în creșterea calității pârtiilor. [...]
15:30
Numai probleme pentru clienții First Bank care au fost preluați de Intesa SanPaolo Bank. Dificultățile tehnice se mențin # BizBrasov.ro
Problemele tehnice pentru clienții First Bank deveniți clienți Intesa SanPaolo Bank prin fuziunea realizată în acest weekend par să nu se fi rezolvat pentru toată lumea nici astăzi. Aceștia reclamă că nu pot accesa în continuare online/mobile bankingul și că nu reușesc să ajungă la un reprezentant al băncii în call center. O parte dintre [...]
15:30
15:20
Festivalul Brașov Science, Education & Technology continuă cu evenimente programate la final de săptămână # BizBrasov.ro
Festivalul Brașov Science, Education & Technology (SETbv) a început în 17 octombrie și continuă săptămâna aceasta cu evenimente programate vineri și sâmbătă. Festivalul este organizat de Asociația District Hub şi va cuprinde dialoguri, proiecţii de film, workshopuri de gândire critică şi cultură politică, dar şi primele întâlniri de anul acesta din cadrul seminarului de filosofie. [...]
15:00
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul [...]
14:00
Nereguli descoperite la intermediarii de credite: ANPC a aplicat amenzi de peste 37.000 de lei # BizBrasov.ro
859 de operatori economici care activează în domeniul intermedierii de credite au fost verificaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, iar în urma neregulilor au fost aplicate amenzi de peste 37.000 de lei. În urma verificărilor, echipele de control au găsit abateri la 107 societăţi comerciale. „Printre neregulile constatate se numără: nerespectarea prevederilor art. [...]
13:20
Aproximativ 86 de milioane de lei, din fonduri europene, pentru închiderea gropii de deșeuri industriale din Triaj # BizBrasov.ro
Primăria continuă investițiile în programe de protejare a mediului și de amenajare de noi zone verzi. După ce în prima parte a anului au început lucrările de închidere și amenajarea fostei rampe de deșeuri menajere din Triaj, acum Municipalitatea vrea să realizeze lucrările și pentru cea de deșeuri industriale nepericuloase, situată lângă cea de menajere, [...]
12:30
Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret( cunoscut și ca Jucărioteca) a fost închis pentru relocare. Conducerea Bibliotecii Județene „George Barițiu” din Brașov a anunțat locația viitorului sediu, care va fi într-un spațiu din Centrul Civic al Brașovului. „Reușim să mutăm filiala de pe Iuliu Maniu pe Mihail Kogălniceanu, nr.3, la etajul 4, iar această [...]
12:10
Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov au anunțat că unitatea medicală are fonduri suficiente pentru efectuarea analizelor medicale gratuite, decontate prin CJAS Brașov, pentru toată luna noiembrie. „Program recoltări: SCJUBv – Calea București nr. 25-27 (Policlinica Spitalului Județean) • Luni – Vineri: 07:00 – 13:00 • Programări la tel. 0268-320022, int. 318 între 12:00–14:00 [...]
12:00
„Afaceri” la Fabrica de Pulberi Făgăraș: acid azotic cumpărat cu 200 euro/t, revândut cu 70 euro/t — tranzacții printr-o firmă de apartament # BizBrasov.ro
O investigație publicată recent de DeFapt.ro aduce în prim-plan tranzacții controversate legate de gestionarea acidului azotic la Fabrica de Pulberi Făgăraș, unitate aflată în subordinea Ministerului Economiei. Conform materialului, în perioada 2022–2025 fabrica ar fi cumpărat acid azotic cu 200 de euro pe tonă din Slovacia, pentru ca o parte din acesta să fie ulterior [...]
11:10
Un tânăr „rebel” de 21 de ani a gonit cu mașina pe străzile din Brașov, deși nu a avea permis # BizBrasov.ro
Aproape de miezul nopții, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene Brașov au depistat, în cadrul unui control pe care l-au efectuat pe Calea Făgărașului, din Brașov, o mașină care circula cu o viteză peste limita legală. „În urma verificărilor efectuate după oprorea autovehiculului depistat, polițiștii au stabilit că la volanul [...]
11:00
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au oprit pentru control un autoturism, care circula pe strada Lungă, din Codlea. „În cadrul controlului, polițiștii au stabilit că la volanul vehiculului oprit se afla o femeie, din localitatea Hălchiu, județul Brașov, iar pentru că au observat la aceasta indicii specifice ale consumului de substanțe interzise, conducătoare auto [...]
10:50
Producătorul de film britanic Charley Ottley, care trăiește de câțiva ani într-un sat din Brașov, a devenit cetățean român cu acte # BizBrasov.ro
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, acesta urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) a transmis că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care [...]
10:40
Consilierii locali au aprobat, în ultima ședință, acordul de asociere dintre Primăria Râșnov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, pentru depunerea și implementarea unui proiect comun privind înființarea unui parc fotovoltaic. Proiectul vizează producerea de energie electrică din surse regenerabile și va include capacități de stocare integrate, astfel încât energia produsă să fie folosită [...]
09:50
VIDEO Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală la Brașov. Prejudiciul, estimat la peste 260.000 de lei # BizBrasov.ro
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pun afăzi în aplicare patru [...]
09:50
Un polițist local din Brașov a imobilizat un tânăr agresiv care încerca să fure alcool dintr-un supermarket din cartierul Astra # BizBrasov.ro
Noapte tensionată în cartierul Astra, unde un polițist local din Brașov a dat dovadă de curaj și profesionalism, intervenind într-un incident care putea degenera. Seara trecută, în jurul orei 22:30, polițistul local Bogdan Lezeriuc, din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică, se afla în patrulare când a observat o altercație la un supermarket din zonă. [...]
09:30
Șoferii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 4 noiembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă. Concret, vorbim despre o creştere a preţului la motorină cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium. [...]
09:20
Marius Dunca: Fabrica de Pulbere Victoria este dovada că guvernările PSD au repus România pe harta industriei de apărare # BizBrasov.ro
Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, salută semnarea contractului dintre Statul Român și gigantul european Rheinmetall, prin care se deschide drumul către una dintre cele mai importante investiții din industria de apărare din ultimii ani — Fabrica de Pulbere Victoria, în județul Brașov. Noul parteneriat strategic vizează producerea în România a pulberii necesare industriei de [...]
09:10
Ștefania Răileanu, micuța campioană din Brașov care a cucerit Japonia și a luat aurul la Mondialul de karate # BizBrasov.ro
O nouă pagină de aur în sportul brașovean a fost scrisă la începutul lunii noiembrie, la mii de kilometri distanță, în Japonia. Tânăra sportivă Ștefania Răileanu, în vârstă de doar 13 ani, legitimată la Clubul Sportiv Aiki Karate-Do Brașov, a obținut un rezultat extraordinar la Campionatul Mondial de Karate JSKA, desfășurat între 1 și 3 [...]
Ieri
05:50
Ținând cont că este unul dintre cele mai vizitate locuri din județ, Branul încearcă să intre în sfera stațiunilor care oferă un grad mai ridicat de confort și civilizație pentru turiști. O problemă pentru cei care ajung în stațiune sunt și toaletele, astfel că edilii vor să o rezolve prin amplasarea unor toalete inteligente în [...]
05:40
În colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov se află o piesă fascinantă din trecutul Țării Bârsei și al teutonilor: o spadă de fier fragmentară, descoperită la Codlea și datată în secolul al XIII-lea. Pe lama sa, în zona mediană, se poate distinge un blazon în formă de scut care încadrează o inimă și o cruce [...]
05:40
O parte dintre „peco-urile” electrice din Brașov, asigurate cu 65.000 de lei în caz de orice risc # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a demarat un program amplu de dezvoltare a unei rețele publice de stații de reîncărcare, care va ajunge la aproximativ 250 de unități, amplasate atât în zonele intens circulate, cât și în interiorul cartierelor, cea mai mare parte fiind finanțate cu fonduri nerambursabile. Astfel, anul trecut, au fost puse în funcțiune 15 noi [...]
04:50
Au început lucrările de reparații la străzile din Râșnov. Parcarea de pe drumul care leagă orașul de Poiana Brașov va fi modernizată # BizBrasov.ro
Încep lucrările de întreținere și reparații străzi în Râșnov. Ieri a fost semnat ordinul de începere a execuției lucrărilor de întreținere și reparații străzi pe raza orașului nostru. „Firma Geiger Brașov S.R.L. este cea care va derula aceste lucrări, în baza acordului-cadru semnat la data de 15.09.2025. În perioada următoare, compania va fi responsabilă de [...]
04:30
Lucrări intense pe Autostrada A13, sectorul dintre Sibiu și Făgăraș. FlyAbove, canalul de YouTube dedicat explorării proiectelor de infrastructură rutieră, a publicat imagini din dronă, de pe tronsonul 4 al autostrăzii. Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș are o lungime totală de 68 de kilometri, împărțiti în patru loturi, toate fiind câștigate de constructorul turc Makyol. Autostrada [...]
04:10
Cum se împart bunurile la partaj în cazul unei case construite în timpul căsătoriei, pe teren moștenit # BizBrasov.ro
Legea românească arată că nu tot ce se construiește în timpul căsătoriei devine automat proprietate comună. Deși terenul moștenit aparține exclusiv soțului care l-a primit, casa ridicată în timpul căsătoriei poate fi considerată bun comun dacă a fost realizată cu eforturi comune. Împărțirea bunurilor după divorț poate deveni un proces complex, mai ales atunci când [...]
03:30
De ce nu mai pornește centrala: De la o simplă problemă de presiune, până la defecțiuni tehnice complexe/ Cauze și soluții # BizBrasov.ro
Centrala termică este un tip de echipament complex care nu mai pornește atunci când semnalează o problemă minoră sau majoră. Pe unele le poți rezolva din setările centralei, pentru altele, vei avea nevoie de ajutor specializat. Uite de ce nu mai pornește centrala. De la o simplă problemă de presiune până la defecțiuni tehnice mai [...]
3 noiembrie 2025
23:00
20:20
Mesajul DNA: Cine sunt persoanele cu care consilierii județeni nu au voie să ia legătura / Nici măcar urări de Crăciun # BizBrasov.ro
18:00
Școală Verde, la Cristian. Primăria a semnat contractul de proiectare și execuție: Valoarea acestuia este de aproape 29 de milioane de lei # BizBrasov.ro
După un proces amplu, care a presupus studii, documentații, avizări, exproprieri de teren și o procedură de licitație complexă, Primăria Cristian a semnat contractul de proiectare și execuție pentru construirea Școlii Verzi (clasele I–VIII) din comuna Cristian. „Administrația publică locală din Cristian a considerat întotdeauna că investiția în educație este o investiție în viitorul nostru [...]
18:00
Zile libere în acest an: Angajații români mai au un weekend prelungit până la sărbătorile de iarnă # BizBrasov.ro
Până de sărbători, angajații și elevii mai beneficiază de două zile libere – 30 noiembrie (duminică) și 1 decembrie (luni). În perioada sărbătorilor, angajații pot lega mai multe zile libere consecutive. Crăciunul va pica joi și vineri (25 și 26 decembrie), ambele fiind libere legale. De asemenea, și Revelionul pică în acest an tot în [...]
16:50
16:30
„Viața mea din flori” și „Dănilă Prepeleac”, printre spectacolele care vor fi puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu”, în această săptămână # BizBrasov.ro
Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov ne încântă și în această săptămână cu spectacole deosebite. Brașovenii și turiștii sunt invitați miercuri, 5 noiembrie, de la ora 19.00, în Sala Studio, la piesa de teatru „Viața mea din flori”, după un text de Cristian Popescu. Ultima premieră a Teatrului „Sică Alexandrescu”, „Viața mea din flori” este un spectacol [...]
16:30
De la teorie la practică: studenții brașoveni, parteneri cu Primăria în dezvoltarea orașului # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a găzduit astăzi o întâlnire între primarul George Scripcaru și aproximativ 100 de studenți ai Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Transilvania. Discuțiile au vizat modul de funcționare al administrației locale, procesele decizionale și implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității, dar și proiectele de cercetare pe care aceștia le vor [...]
15:20
De astăzi, 20 de echipe vor amplasa substanțe raticide în peste 50.000 de stații de intoxicare din Brașov. În paralel, se derulează și o campanie de tratamente fitosanitare # BizBrasov.ro
De astăzi, 3 noiembrie, a început o nouă campanie de deratizare pe domeniul public și privat al municipiului Brașov. Campania se va desfășura cu 20 de echipe, în perioada 3 – 7 noiembrie, în intervalul orar 8.00-20.00, în funcție de condițiile meteo. Acțiunea de deratizare constă în amplasarea în stațiile de intoxicare – montate în [...]
15:10
Airbus, RAP, Schaeffler sau Joysonquinn, printre firmele care caută colegi la Târgul de Cariere, în acest weekend # BizBrasov.ro
15:00
Recomandările Centrului European al Consumatorilor de Black Friday / La ce mesaje nu trebuie să dea curs consumatorii # BizBrasov.ro
Centrul European al Consumatorilor face mai multe recomandări pentru cumpărăturile de Black Friday şi îi sfătuieşte pe cetăţeni să verifice dacă magazinul online este sigur, să analizeze preţul produsului deoarece în perioadele de reducere trebuie afişate atât preţul redus, cât şi cel de reducere, să nu dea curs mesajelor care creează presiune, de genul ”alte [...]
14:50
Hotelul Orizont din Predeal, scos din nou la vânzare la prețul „promoțional” de 10,5 milioane de euro # BizBrasov.ro
Hotelul Orizont din Predeal a fost scos din nou la vânzare de către compania FEPER, actualul proprietar al imobilului de pe Valea Prahovei. FEPER organizează o licitaţie în data de 19 noiembrie, la sediul companiei din bulevardul Dimitrie Pompeiu, pentru vânzarea hotelului Orizont, restaurantului Mioriţa şi a terenului pe care se află acestea, iar preţul [...]
14:30
„Investițiile în sănătate sunt un drept fundamental al cetățeanului”, spune senatorul Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Senator Marius Dunca, președintele PSD Brașov – „Investițiile în sănătate sunt un drept fundamental al cetățeanului” În ultimii ani, în județul Brașov au fost demarate și finanțate proiecte majore ce vizează modernizarea și dotarea spitalelor din întreg județul, astfel încât serviciile medicale să fie mai aproape de oameni și de standardele europene. Astfel, în orașul [...]
14:30
Todd Sharpville se află în prima linie a scenei britanice de blues de peste 30 de ani. Primul său album, Touch Of Your Love, a fost lansat în 1992 la Red Lightnin Records, câștigând premiile „Cel mai bun album” și „Cel mai bun chitarist” la British Blues Awards, o dublă distincție care a marcat începutul [...]
