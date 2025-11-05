Un document fals atribuit BNR circulă online: „Nu îl semnați și nu îl distribuiți!”

11:00

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au oprit pentru control un autoturism, care circula pe strada Lungă, din Codlea. „În cadrul controlului, polițiștii au stabilit că la volanul vehiculului oprit se afla o femeie, din localitatea Hălchiu, județul Brașov, iar pentru că au observat la aceasta indicii specifice ale consumului de substanțe interzise, conducătoare auto [...]