Carieră în SRI: Până când se fac înscrieri în programele de studii/ Condițiile și etapele admiterii
BizBrasov.ro, 6 noiembrie 2025 04:30
Tinerii care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații se pot înscrie în programele de studii universitare de licență, master și postliceal tehnic. Astfel, pentru concursul de admitere aferent anului universitar 2026-2027 candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție până la data de 31.12.2025 prin completarea formularului disponibil AICI. Toate programele vizează [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
04:30
Secretele castelului Bran, locul de refugiu al domnitorului Mircea cel Bătrân: Edificiul era apărat de mercenari englezi, mari băutori de vin # BizBrasov.ro
Castelul Bran a fost o cetate de „trecătoare” cu scop militar, cu o formă patrulateră neregulată. În timp, cetatea a suferit numeroase modificări, cum ar fi adăugarea turnului de sud (în 1622 după planurile principelui Gabriel Bethlen), construcţia unui turn dreptunghiular la est, iar între 1883 şi 1886 acoperişul a fost îmbrăcat cu ţiglă. Cine a [...]
04:30
Carieră în SRI: Până când se fac înscrieri în programele de studii/ Condițiile și etapele admiterii # BizBrasov.ro
Tinerii care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații se pot înscrie în programele de studii universitare de licență, master și postliceal tehnic. Astfel, pentru concursul de admitere aferent anului universitar 2026-2027 candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție până la data de 31.12.2025 prin completarea formularului disponibil AICI. Toate programele vizează [...]
Acum 2 ore
04:00
RAR atrage atenția șoferilor: Au apărut știri false privind modificarea Codului Rutier # BizBrasov.ro
Registrul Auto Român trage un semnal de alarmă privind existența în spațiul public a unor postări false, care se referă la modificări ale Codului Rutier și ale obligațiilor proprietarilor de mașini, în timpul sezonului rece. „Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să [...]
Acum 12 ore
19:00
Cinci victime în urma unui accident petrecut între o mașină și o căruță, la ieșirea din Măieruș # BizBrasov.ro
Accident rutier între o mașină și o căruță, la ieșirea din Măieruș spre Apața. „În urma impactului au rezultat cinci victime: un adult și patru copii, toate conștiente. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje SMURD si 2 ambulante SAJ. Se intervine pentru acordarea asistentei medicale victimelor”, a transmis Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al [...]
17:50
Banca Națională a României avertizează că un document fals, intitulat „Procură cu autoritate totală” și datat 3 noiembrie 2025, circulă online folosind ilegal sigla și datele instituției. BNR transmite că nu a emis și nu are atribuții legale în legătură cu astfel de acte și recomandă publicului să-l ignore, să nu-l semneze și să nu-l [...]
17:30
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, împreună cu Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, au recepționat un lot de ambulanțe achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027, finanțat din fonduri europene nerambursabile. La Brașov au intrat în dotare: 3 ambulanțe de tip B și 1 ambulanță de tip C [...]
16:30
VIDEO Lucrările la Sala Polivalentă din Brașov avansează: se asfaltează zonele exterioare și se montează panourile de policarbonat pe clădire, astfel încât iarna să se poată lucra la interior # BizBrasov.ro
Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a fost prezent astăzi pe șantierul Sălii Polivalente pentru a verifica stadiul lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții ale orașului. În această perioadă, echipele de muncitori lucrează intens la asfaltarea zonelor exterioare, pregătind infrastructura rutieră și pietonală din jurul complexului. În paralel, se montează panourile din policarbonat care [...]
Acum 24 ore
15:50
1.726 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în județul Brașov, în perioada 27 octombrie- 2 noiembrie 2025, potrivit datelor oferite de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Brașov. În săptămâna anterioară specialiștii au raportat 2.061 de cazuri. Astfel, în ultimele 7 zile au fost raportate: • 4 cazuri de gripă clinică, comparativ cu [...]
15:30
Mai multă autonomie locală, cerința primarului din Sfântu Gheorghe: locuitorii din comunele considerate sărace finanțează de fapt metroul din capitală # BizBrasov.ro
Antal Árpád, primarul orașului Sfântu Gheorghe, susține că nu este nevoie de reducerea numărului de localități, ci de un sistem financiar și administrativ mai echitabil, ca o reacție la raportul Curții de Conturi care a prezentat numărul de UAT-uri care sunt sub pragul minim al numărului de locuitori, anunță WeRadio Sfântu Gheorghe. „Nu este normal ca [...]
15:00
Trenul metropolitan al Brașovului, la faza ridicărilor topografice și a studiilor geotehnice în zona viitoarelor peroane de pe cele trei magistrale # BizBrasov.ro
Una dintre soluțiile primăriei de a reduce traficul auto, în special cel generat de autoturismele proprii, din oraș și din zona metropolitană către oraș este introducerea unei rețele de trenuri metropolitane, una dintre cele mai bune soluții de mobilitate sustenabilă. Astfel, în parteneriat cu Consiliul Județean și Asociația de Transport Brașov, Primăria Brașov își propune [...]
14:30
Peste 5.000 de câini eutanasiați în ultimii 5 ani, la adăpostul privat din Codlea, finanțat din bani publici. 14 primării din Brașov nu știu unde se duc fondurile date adăpostului, condus de un medic veterinar sancținat pentru cruzime # BizBrasov.ro
19 primării din județul Brașov plătesc anual peste două milioane de lei din bugetul local unui adăpost privat de câini din Codlea care umflă cheltuielile, în vreme ce mii de animale sunt eutanasiate sau mor de foame. Clinica veterinară care se ocupă de câinii din adăpost este a președintelui asociației, un medic veterinar sancționat în [...]
14:00
Protest spontan la Fabrica de Pulberi din Făgăraș. Oamenii sunt nemulțumiți că li s-au tăiat salariile și nu se recpectă nici alte prevederi ale contractului de muncă # BizBrasov.ro
Salariații de la Fabrica de Pulberi din Făgăraș au declanșat în această dimineață un protest spontan. Aceștia cer conducerii societății să pună capăt tuturor deciziilor care afectează activitatea de producție și să fie respectat contractul colectiv de muncă. ,Toată presa a scris despre afacerile care se fac la Fabrica de Pulberi, cu societăți căpușă. În [...]
13:50
Cinci echipe concurează la Brașov pentru selecția națională la cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume # BizBrasov.ro
Pentru prima dată în istorie, România intră în circuitul mondial Bocuse d’Or, simbolul excelenței gastronomice internaționale. Cinci echipe de bucătari profesioniști vor concura pe 27 noiembrie, la Brașov, în cadrul Selecției Naționale Bocuse d’Or România, competiția care va desemna o singură echipă ce va reprezenta țara noastră la Bocuse d’Or Europe 2026, la Marsilia. Finaliștii [...]
13:30
Un vârstnic beat s-a crezut „meșter”: A încercat să-și repare mașina, iar când a pornit-o a făcut accident # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, pe o stradă din Făgăraș. „Verificările efectuate de polițiștii care s-au deplasat la fața locului au dus la identificarea unui conducător auto, de 72 de ani, din municipiul Făgăraș, iar din cercetări s-a stabilit faptul [...]
12:50
Bătaie între surori într-un magazin din Bartolomeu Nord. Polițiștii au vrut să-i dea „cadou” femeii agresive o brățară de monitorizare # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție au fost sesizați, ieri dimineață, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost implicată într-un conflict cu sora ei. Față de sesizarea primită, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, între două femei, surori, de 50, respectiv 52 [...]
12:30
Emeric Ienei, singurul antrenor care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă românească, a murit # BizBrasov.ro
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor de fotbal a murit la Spitalul Județean Bihor, după mai multe zile de spitalizare. Decesul a fost confirmat de Federația Română de Fotbal și de mai multe cluburi de fotbal pe care Emeric Ienei le-a antrenat. Este singurul antrenor care a câștigat [...]
12:20
Brașovenii și turiștii sunt invitați astăzi, de la ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului „Sică Alexandrescu” la piesa de teatru „Viața mea din flori”, după un text de Cristian Popescu. Ultima premieră a Teatrului „Sică Alexandrescu”, „Viața mea din flori” este un spectacol de teatru bazat pe opera lui Cristian Popescu ce propune o incursiune tulburătoare într-un univers [...]
12:00
Atenție, șoferi! Sunt restricții de circulație, astăzi, pe mai multe drumuri din județul Brașov # BizBrasov.ro
Drumarii brașoveni anunță că, astăzi, se fac lucrări care necesită restricții de circulație pe mai multe șosele din județul Brașov. „Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului, iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare, traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți; Pe DN13, în zona Pădurea [...]
11:40
FACIAS solicită Parchetului General să demareze o anchetă la Spitalul Sinaia, unde o tânără de 34 de ani a murit, în urma unei infecții # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a solicitat o anchetă la Spitalul Orășenesc Sinaia pentru posibila săvârșire a infracțiunii de ucidere din culpă. Demersul vine în continuarea acțiunilor inițiate de FACIAS, după decesul tragic al Claudiei Georgiana Secăreanu, o tânără [...]
11:20
Vacanță mai scumpă la schi: Cât costă o cartelă pentru întreg sezonul de schi în Poiana Braşov # BizBrasov.ro
Telescaunul și teleschiul costă mai mult iarna aceasta! O cartelă pentru tot sezonul de schi ajunge la 5.500 de lei în Poiana Braşov, iar surprize ar putea apărea şi la Predeal. Faţă de anul trecut, tariful instalaţiilor de transport pe cablu a crescut cu 9% în Poiana Braşov. Cel mai puţin costă o urcare şi [...]
11:10
Jandarm montan cu rezultate remarcabile în competiții de culturism și fitness: Plutonierul Vasile Serețan a obținut, printre altele, locul 1 la un concurs internațional desfășurat la Budapesta # BizBrasov.ro
Pasionat de culturism încă din copilărie, plutonierul Vasile Serețan, jandarm în cadrul Postului Montan Șugaș Băi, continuă să aducă prestigiu Jandarmeriei Covasna prin rezultatele sale remarcabile în competițiile de culturism și fitness. În acest sezon competițional, Vasile a obținut rezultate deosebite: Locul I – categoria Men’s Physique Open Class B, concurs internațional desfășurat la Budapesta; Locul [...]
10:50
Brașovul a atras peste un milion de turiști în primele nouă luni ale lui 2025
10:40
Experiență „diplomatică” cu trenul. Ambasadorul Indiei a ajuns cu o întârziere de două ore și jumătate la Brașov # BizBrasov.ro
Ambasadorul Indiei la Bucureşti, a vrut să facă o vizită la Brașov, unde avea programată o întâlnire la Camera de Comerț, însă trenul a întârziat două ore și jumătate, scrie Bună Ziua Brașov. Toate trenurile din dimineaţa zilei de marţi, care au circulat pe această rută, au avut întârziere, iar cel cu care a venit ambasadorul [...]
10:40
Restricții de acces în zona poligonului de la Măgurele din Brașov, în noiembrie și decembrie. Vor fi și exerciții de distrugere cu explozivi reali # BizBrasov.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță restricții temporare de acces în zona poligonului Măgurele din Brașov, în lunile noiembrie și decembrie 2025, pe durata desfășurării unor exerciții militare cu muniție reală. Măsura are scop preventiv și urmărește protejarea populației aflate în proximitatea zonei de instrucție. Activități militare planificate Potrivit notificării oficiale transmise de Unitatea Militară 01119 [...]
10:30
Grupul Sika, coordonat, în România, de la Brașov, are un nou director general. Ileana Nicolae rămâne Head of Eastern Europe # BizBrasov.ro
Grupul Sika, coordonat, în România, de la Brașov, are un nou director general. Ileana Nicolae rămâne Head of Eastern Europe
10:30
După explozia din Rahova, a crescut cererea pentru verificarea instalațiilor de gaze, numai că personalul calificat și autorizat este „pe cale de dispariție” # BizBrasov.ro
„Piața de verificare a instalațiilor de gaze naturale se confruntă cu dificultăți în găsirea personalului calificat și autorizat”, mărturisesc reprezentanții companiei de intervenție E.ON Asist Complet pentru Economedia, în contextul în care cererea pentru servicii de verificare și revizie tehnică crește la nivel național și a înregistrat chiar o dublare în ultima săptămână din luna octombrie, [...]
10:30
ANAF folosește datele din sistemul e-Factura pentru popriri la terți/ Încasările de la datornici au crescut # BizBrasov.ro
ANAF a început să folosească datele din sistemul e-Factură pentru instituirea de popriri la terți, potrivit informațiilor Profit.ro. Fiscul a încorporat în mecanismul de poprire date din e-Factură de puțin timp, respectiv de la finalul acestei veri, dar rezultatele sunt foarte bune și se văd în încasări. e-Factura este sistemul electronic al ANAF pentru emiterea, [...]
10:20
Brașovul a prins viață în realitatea virtuală: mii de oameni au redescoperit patrimoniul local prin proiectul H.E.R.I.T.A.G.E. # BizBrasov.ro
Patrimoniul istoric al Brașovului a fost redescoperit într-o formă inedită, prin intermediul realității virtuale. Proiectul H.E.R.I.T.A.G.E. (Holistic Exploration of Real time Interactive Tech for Architectural Growth & Environments), implementat de ARTBYTE, a stârnit un interes neașteptat din partea publicului local, pasionat atât de istorie, cât și de noile tehnologii. În doar o lună de la [...]
10:00
Unul dintre cei mai mari furnizori de pe piața software de business, concedieri masive, inclusiv la Brașov # BizBrasov.ro
Oracle, care are un punct de lucru și la Brașov, a dat afară 404 oameni din organizaţia din România. Conform surselor observatornews.ro, toţi cei implicaţi în procesul de restructurare au fost notificaţi în cursul zilei de luni. Oracle România este subsidiara locală a unuia dintre cei mai mari furnizori de pe piața software de business. [...]
09:40
Nămolul din Stația de Epurare a Brașovului ar putea fi ars în cuptoarele fabricii de ciment de la Hoghiz # BizBrasov.ro
Puțini brașoveni știu că, pe lângă depozitul ecologic de deșeuri menajere, orașul are și un depozit special pentru nămol, amplasat la Stupini și administrat de Compania Apa Brașov. Aici este depus nămolul rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate colectate din rețeaua de canalizare a municipiului. Ca și în cazul rampei ecologice de [...]
08:40
Valentin Șoneriu, Carmolimp: „Avem cel mai mare abator de oaie din România. Abatorizăm între 10.000 şi 14.000 de animale pe săptămână” # BizBrasov.ro
Valentin Șoneriu, Carmolimp: „Avem cel mai mare abator de oaie din România. Abatorizăm între 10.000 şi 14.000 de animale pe săptămână”
05:50
Peste 268.000 de lei pentru proiectarea amenajării școlii „de avarie” într-un vechi atelier de mecanică al fostului Liceu Steagu’ # BizBrasov.ro
Primăria Brașov pregătește pașii tehnici pentru amenajarea primei „școli de rezervă” din municipiu – un spațiu care să poată prelua elevii din unitățile aflate în reabilitare. Pentru proiectarea lucrărilor de reamenajare, municipalitatea intenționează să semneze un contract cu o firmă de specialitate, în valoare de 268.700 de lei, fără TVA. Clădirea vizată este un fost [...]
05:40
Electrica, investiții de aproximativ 5 milioane de lei în rețelele de pe șoseaua alternativă la DN 1 care se amenajează pe Valea Doftanei # BizBrasov.ro
Odată cu demararea lucrărilor de amenajare a drumului alternativă la DN 1 de pe Valea Doftanei, și Electrica demarează investițiile în modernizarea sau translatarea rețelelor din proximitatea șoselei. În vederea proiectării și derulării lucrărilor, Distribuție Energie Electrică a semnat un contract în valoare de 4.930.567.84 cu firma Tripol Sistem Construct din Buzău, care a avut cea [...]
05:40
Lucrări suplimentare de peste 1,7 milioane lei la noua grădiniță din Urban Plaza: Primăria Brașov adaptează proiectul la noile norme ISU # BizBrasov.ro
Primăria Brașov va executa lucrări suplimentare în valoare de 1.761.466,35 lei fără TVA la grădinița aflată în curs de amenajare pe strada Carpaților, în incinta ansamblului Urban Plaza. Intervențiile suplimentare sunt necesare pentru actualizarea proiectului la noile cerințe ale legislației privind securitatea la incendiu, astfel încât clădirea să poată obține avizul ISU. „Legislația s-a modificat [...]
05:30
Micul dejun: Care sunt cu adevărat cele mai sănătoase alimente și cum să le asociezi corect # BizBrasov.ro
Cerealele integrale, proteinele și fructele proaspete ar trebui să fie nelipsite de la micul dejun, pentru că pot controla glicemia și mențin senzația de sațietate până la prânz, potrivit studiilor. În schimb, alimentele procesate și produsele de patiserie reprezintă o adevărată provocare pentru metabolism. Organismul reacționează la carbohidrații rafinați, cum sunt cerealele dulci, brioșele sau [...]
Ieri
04:00
Dacă preferi să îți speli singur mașina, dar nu știi exact când se dă cu ceara la spălătoria auto și ce ordine trebuie să urmezi la self service, este important să respecți doar câțiva pași simpli. O spălare corectă nu doar că îți lasă mașina strălucitoare, dar o și protejează în timp, prevenind depunerile de praf [...]
01:40
Montarea panourilor fotovoltaice înseamnă o investiție într-un tip de tehnologie modernă, cu beneficii pe termen lung. Totuși, până la instalare, trebuie să treci prin etape birocratice și tehnice. Ce sunt panourile fotovoltaice Panourile fotovoltaice sunt dispozitive care captează energia soarelui și o transformă în electricitate. În interiorul fiecărui panou se află celule realizate din materiale semiconductoare [...]
4 noiembrie 2025
21:40
Lucrările la o nouă casă de tip familial, „CTF Rupea“ au fost finalizate. Clădirea este destinată copiilor care sunt sau vor fi beneficiarii unei măsuri de protecție. Casa este construită pe două niveluri și dispune de toate facilitățile necesare: living, bucătărie, patru dormitoare, două băi și o curte primitoare. Organizată după modelul unei locuințe familiale, [...]
18:00
Târgul de Crăciun din Sibiu candidează oficial pentru titlul de „European Christmas Capital”, o distincție care onorează excelența, tradiția și impactul cultural al celor mai reprezentative târguri de Crăciun de pe continent. Candidatura a fost depusă în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, care a sprijinit evenimentul încă de la prima ediție, conform Mediafax. „Această candidatură este un [...]
17:40
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG a anunţat marţi că a încheiat un acord de parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta împreună şi a furniza componente cheie pentru roboţi umanoizi. Schaeffler va integra roboţi umanoizi în producţia sa până în 2035, se arată într-un comunicat al grupului german. Industria auto din Europa [...]
17:00
„Dialoguri despre un trecut care nu trece”, o conferință despre moștenirea vizuală a comunismului, la Muzeul de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, invită publicul la o nouă întâlnire în cadrul proiectului „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Evenimentul va avea loc vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 13:00, [...]
16:10
SipSip Éclipse aduce spectacol internațional de cabaret în Poiana Brașov. Show cu artiști din UK, Spania și România # BizBrasov.ro
SipSip Éclipse aduce spectacol internațional de cabaret în Poiana Brașov. Show cu artiști din UK, Spania și România
16:00
Peste 8 milioane de lei pentru achiziția unor noi utilaje necesare întreținerii pârtiilor din Poiana Brașov. Acestea sunt necesare și pentru organizarea FOTE 2027 # BizBrasov.ro
Pârtiile din Poiana Brașov sunt preferatele iubitorilor de sporturi de iarnă din România, pentru calitatea lor, dimensiuni, gradele de dificultate variate. An de an, domeniul schiabil din Postăvarul este prima opțiune pentru schiorii și snowboarderii din România și nu numai. Pentru a răspunde așteptărilor brașovenilor și turiștilor, Municipalitatea continuă să investească în creșterea calității pârtiilor. [...]
15:30
Numai probleme pentru clienții First Bank care au fost preluați de Intesa SanPaolo Bank. Dificultățile tehnice se mențin # BizBrasov.ro
Problemele tehnice pentru clienții First Bank deveniți clienți Intesa SanPaolo Bank prin fuziunea realizată în acest weekend par să nu se fi rezolvat pentru toată lumea nici astăzi. Aceștia reclamă că nu pot accesa în continuare online/mobile bankingul și că nu reușesc să ajungă la un reprezentant al băncii în call center. O parte dintre [...]
15:30
Lucrările la o nouă casă de tip familial, „CTF Rupea“ au fost finalizate. Clădirea este destinată copiilor care sunt sau vor fi beneficiarii unei măsuri de protecție. Casa este construită pe două niveluri și dispune de toate facilitățile necesare: living, bucătărie, patru dormitoare, două băi și o curte primitoare. Organizată după modelul unei locuințe familiale, [...]
15:20
Festivalul Brașov Science, Education & Technology continuă cu evenimente programate la final de săptămână # BizBrasov.ro
Festivalul Brașov Science, Education & Technology (SETbv) a început în 17 octombrie și continuă săptămâna aceasta cu evenimente programate vineri și sâmbătă. Festivalul este organizat de Asociația District Hub şi va cuprinde dialoguri, proiecţii de film, workshopuri de gândire critică şi cultură politică, dar şi primele întâlniri de anul acesta din cadrul seminarului de filosofie. [...]
15:00
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul [...]
14:00
Nereguli descoperite la intermediarii de credite: ANPC a aplicat amenzi de peste 37.000 de lei # BizBrasov.ro
859 de operatori economici care activează în domeniul intermedierii de credite au fost verificaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, iar în urma neregulilor au fost aplicate amenzi de peste 37.000 de lei. În urma verificărilor, echipele de control au găsit abateri la 107 societăţi comerciale. „Printre neregulile constatate se numără: nerespectarea prevederilor art. [...]
13:20
Aproximativ 86 de milioane de lei, din fonduri europene, pentru închiderea gropii de deșeuri industriale din Triaj # BizBrasov.ro
Primăria continuă investițiile în programe de protejare a mediului și de amenajare de noi zone verzi. După ce în prima parte a anului au început lucrările de închidere și amenajarea fostei rampe de deșeuri menajere din Triaj, acum Municipalitatea vrea să realizeze lucrările și pentru cea de deșeuri industriale nepericuloase, situată lângă cea de menajere, [...]
12:30
Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret( cunoscut și ca Jucărioteca) a fost închis pentru relocare. Conducerea Bibliotecii Județene „George Barițiu” din Brașov a anunțat locația viitorului sediu, care va fi într-un spațiu din Centrul Civic al Brașovului. „Reușim să mutăm filiala de pe Iuliu Maniu pe Mihail Kogălniceanu, nr.3, la etajul 4, iar această [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.