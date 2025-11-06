RAR atrage atenția șoferilor: Au apărut știri false privind modificarea Codului Rutier

15:30

Lucrările la o nouă casă de tip familial, „CTF Rupea“ au fost finalizate. Clădirea este destinată copiilor care sunt sau vor fi beneficiarii unei măsuri de protecție. Casa este construită pe două niveluri și dispune de toate facilitățile necesare: living, bucătărie, patru dormitoare, două băi și o curte primitoare. Organizată după modelul unei locuințe familiale, [...]