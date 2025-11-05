Grindeanu: „Daniel Băluță pleacă cu prima șansă la Primăria București. USR și AUR fac doar circ”
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria București, „pleacă cu prima șansă” în această cursă, a declarat liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.
Acum 5 minute
09:00
Cu Istvan Kovacs la centru, Livepool a bătut-o pe Real Madrid. Record pentru Bayern Munchen # Adevarul.ro
Liga Campionilor la fotval a programat marți seară o nouă rundă de meciuri.
09:00
DNA efectuază 23 percheziții în județele Iasi, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara şi Timiș: trafic de influență, șantaj şi dare de mită # Adevarul.ro
În județele Iasi, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara şi Timiș au loc miercuri, 5 noiembrie, 23 de percheziții, într-un dosar instrumentat de Diracţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi.
Acum 30 minute
08:45
Acum o oră
08:30
Peste 260 de percheziţii, miercuri, în cadrul operaţiunii „Jupiter 4”. 118 mandate de aducere # Adevarul.ro
Poliţiştii şi procurorii instanţei supreme efectuează miercuri, 5 noiembrie, 267 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”. Sunt puse în executare 118 mandate
Acum 2 ore
08:00
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta ținea în spate copilul de 2 ani # Adevarul.ro
Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Viorel Vese, în vârstă de 54 de ani, la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce și-a lovit intenționat vecinul cu mașina, în timp ce victima își purta în spate copilul de doar 2 ani.
07:45
Teatrul din Mariupol distrus de ruși, redeschis după o restaurare finanţată de Kremlin. Ucraina acuză o „insultă la memoria victimelor” # Adevarul.ro
Clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol, devenită simbol al tragediei din 2022, urmează să fie redeschisă după un amplu proces de restaurare finanţat de Kremlin — o decizie care a stârnit critici puternice din partea autorităţilor ucrainene şi a organizaţiilor pentru drepturile omului.
07:45
Într-o societate fragmentată, tulburată economic și spiritual, Biserica nu are voie să arunce ambiguități, să întrețină neînțelegeri sau să evite adevărul. Tăcerea nu este o soluție. Ambiguitatea nu este înțelepciune. Eschiva nu este pastorație.
07:15
Democraţii americani, la un pas să câștige primăra orașului New York. Primele alegeri majore din al doilea mandat al lui Trump # Adevarul.ro
Democraţii marchează primele victorii majore din al doilea mandat al lui Donald Trump. Zohran Mamdani este dat câştigător al alegerilor pentru Primăria New York, devenind primul primar musulman al oraşului. Alte succese democratice au fost înregistrate în Virginia şi New Jersey.
Acum 4 ore
06:45
Primul spital județean non-clinic în programul AP Arsuri. Cum variază accidentele cu arsuri în funcție de anotimp # Adevarul.ro
Spitalul Județean de Urgență Slatina este primul spital non-clinic cuprins în programul AP Arsuri, ceea ce înseamnă că pentru cazurile grave finanțarea va veni direct de la Ministerul Sănătății. Unitatea a fost inclusă în program în octombrie 2025.
06:45
Trupa rock AC/DC a anunțat luni noile date pentru secțiunea din 2026 a turneului mondial „Power Up”. Deși turneul poartă numele celui mai recent album de studio al formației, lansat în urmă cu cinci ani, concertele vor include piese din întreaga carieră a legendarului grup australian.
06:30
Jeffrey Epstein, conturi ascunse la Goldman Sachs și HSBC. Ce arată noile documente judiciare # Adevarul.ro
Noi documente judiciare arată că Jeffrey Epstein, fostul finanţist american condamnat pentru trafic sexual, deţinea conturi la băncile Goldman Sachs şi HSBC, alături de alte instituţii financiare majore.
06:15
La 31 de ani, Markus Villig conduce una dintre cele mai mari platforme de transport alternativ care domină piaţa din România. Într-un interviu acordat „Adevărul”, fondatorul Bolt vorbește despre cum va arăta orașul viitorului, de ce reglementările țin Europa pe loc.
05:45
Administrația Trump a început planificarea în detaliu a unei noi misiuni: trimiterea trupelor și ofițerilor de informații americani în Mexic, pentru a viza cartelurile de droguri de acolo, potrivit a doi oficiali americani și a doi foști înalți oficiali americani la curent cu chestiunea, relatează N
05:15
Tunelurile pentru urși pe autostrăzile României. Cum au evoluat coridoarele verzi, privite la început cu suspiciune # Adevarul.ro
Doar câteva ecoducte au fost construite în ultimii ani pe autostrăzile din România, una dintre țările recunoscute în Europa pentru fauna sălbatică bogată în animale mari. Privite la început cu suspiciune, „tunelurile pentru urși” sunt tot mai des întâlnite în proiectele de infrastructură.
Acum 6 ore
05:00
America revine la „diplomația tunurilor”. SUA mizează pe Venezuela pentru a doborî regimul din Cuba # Adevarul.ro
Statele Unite au desfășurat în regiunea Caraibelor cel mai amplu dispozitiv militar de la criza rachetelor din 1962, alimentând speculațiile privind o posibilă intervenție împotriva Venezuelei.
04:45
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani” # Adevarul.ro
Roman Imielski – redactor-șef adjunct al celui mai mare ziar din Polonia - Gazeta Wyborcza și respectat analist de politică externă, explică într-un interviu pentru „Adevărul” de ce SUA nu retrag niciun militar din Polonia.
04:15
România este la un pas să ajungă țara câinilor fără stăpân. Numărul acestora, mai ales în mediul rural, este greu de cuantificat, iar autoritățile locale nu-și permit padocuri și servicii specializate pentru gestionarea lor, deși legea îi obligă să le aibă. Rabia, în schimb, dă târcoale.
03:45
Competiția lovituri cu drone contra puncte pentru a cumpăra arme a devenit „virală” în rândul unităților militare ucrainene, iar aceasta va fi extinsă la operațiuni de recunoaștere, artilerie și logistică, în scopul de a crește eficiența atacurilor împotriva rușilor.
03:30
,,Superluna Castorului", cea mai mare și mai strălucitoare lună din acest an. O vom vedea pe 5 noiembrie # Adevarul.ro
Pe 5 noiembrie, dacă ne ridicăm privirea spre cer noaptea, vom vedea o lună mai plină și mai strălucitoare decât în mod obișnuit. Este denumită ,,Superluna castorului" și are legătură cu tradițiile amerindiene. Triburile native americane dădeau fiecărui luni câte o denumire.
Acum 8 ore
02:45
7 din 10 români spun că vor face cumpărături de Black Friday. Bugetul mediu de peste 1.000 de lei # Adevarul.ro
73% dintre români plănuiesc să facă achiziții de Black Friday în acest an, evenimentul menținându-se ca cel mai așteptat moment de shopping, în care plățile digitale se impun tot mai mult ca principale metode de plată.
02:15
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng” # Adevarul.ro
„Mi-a venit să plâng, am înghițit în sec, mi s-a zbârlit pielea pe mine și m-au cuprins fiorii”, scrie un jurnalist român despre „A House of dynamite”. Filmul care explorează un scenariu în care un atac nuclear asupra SUA scapă sistemelor de apărare a dat naștere la dezbateri aprinse.
01:45
Scurgerile de gaze provoacă în România de 100 de ori mai multe decese decât în Europa de Vest, raportat la kilometrii de rețea, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI).
01:15
Ți s-a întâmplat să te temi când totul merge prea bine? Are un nume și o explicație științifică # Adevarul.ro
Unii oameni se tem de fericire așa cum alții se tem de înălțimi, pentru că mintea lor a învățat, de-a lungul vieții, că momentele voioase sunt urmate adesea de pierdere, critică sau rușine.
Acum 12 ore
00:45
Influența politică în cuplu: schimbările unui partener afectează votul celuilalt. Cum se nasc alianțele politice în familie # Adevarul.ro
Un nou studiu arată că partenerii romantici își influențează reciproc sprijinul pentru partidele politice de-a lungul timpului.
00:15
5 noiembrie: 15 ani de la moartea lui Adrian Păunescu, poetul care a scris istorie prin Cenaclul „Flacăra” # Adevarul.ro
La 5 noiembrie 2010 a murit poetul Adrian Păunescu, iar în anul 2006 a fost condamnat la moarte prin spânzurare fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein.
00:00
Macron anunță eliberarea a doi profesori francezi reținuți timp de trei ani în Iran: „Ce ușurare! Au ieșit din închisoarea Evin” # Adevarul.ro
Doi profesori francezi acuzați de spionaj în Iran au fost eliberați după trei ani de detenție, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron pe rețeaua X. Cei doi au fost arestați pe 7 mai 2022, în ultima zi a unei excursii turistice.
4 noiembrie 2025
23:45
Submarin cu 1,7 tone de cocaină interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze: patru sud-americani au fost arestați # Adevarul.ro
Un submarin folosit la traficul de droguri, încărcat cu aproximativ 1,7 tone de cocaină, a fost interceptat de autoritățile portugheze în Atlantic, la circa 1.000 de mile marine de coasta Lisabonei.
23:30
În plină noapte, departe de ochii lumii, Ucraina lansează un nou val de drone kamikaze capabile să zboare mai departe decât oricând, transformând lupta cu Rusia într-un război al inovației și improvizației.
23:30
Avertismentul unui general american privind retragerea trupelor SUA din România: „E derapaj. Slăbește NATO și încurajează adversarii” # Adevarul.ro
Generalul-locotenent în retragere Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane din Europa, trage un semnal de alarmă asupra efectelor pe care le-ar putea avea retragerea unor efective militare ale SUA din România.
22:45
George Burcea acuză presa că i-a trunchiat mesajul privind violenţa împotriva femeilor, deşi în urmă cu 4 ani îşi făcea mea culpa pentru derapajul său # Adevarul.ro
Actorul George Burcea, care candidează la Primăria Capitalei din partea POT, a postat pe reţelele de socializare un material video în care acuză presă că a denaturat un mesaj al său din 2021 în care îndemna bărbaţii să-şi bată partenerele.
22:45
O lovitură pentru Moscova: Azerbaidjanul își modernizează armata și cumpără în secret sisteme de apărare aeriană chinezești # Adevarul.ro
Azerbaidjanul pare să se distanțeze tot mai mult de Rusia și să-și diversifice sursele de armament. În timpul unei repetiții pentru parada militară de la Baku au fost observate sisteme chinezești de rachete antiaeriene HQ-9BE, care nu figurau anterior în dotarea armatei azere.
22:15
Alertă la Bruxelles. Aeroportul s-a închis după ce o dronă a fost detectată în spațiul său aerian # Adevarul.ro
Traficul aerian pe Aeroportul din Bruxelles a fost suspendat marți seara din motive de siguranță, după o alertă de drone. Informația a fost confirmată de controlorul de trafic aerian skeyes.
22:15
Mecanismul molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală. Ce spun experimentele făcute de cercetători # Adevarul.ro
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular prin care o moleculă foarte mică de ARN, produsă în rinichi, declanşează o reacţie autoimună severă, ducând la o inflamaţie fatală a acestui organ.
22:00
Anca Alexandrescu susține că nu i-a cerut lui Călin Georgescu să o susțină la Primăria Capitalei. „Am știut dinainte că o să facă acea declarație” # Adevarul.ro
Candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, la Marius Tucă Show, că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală.
22:00
Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Șofer: „Avea timp să mă vadă” # Adevarul.ro
Momentul în care un tramvai lovește în plin un autobuz în Capitală, a fost surprins de camerele de bord. Șapte oameni au ajuns la spital, iar circulația a fost blocată mai multe ore.
21:45
Antonela Roccuzzo, soția lui Messi, prinsă într-un moment jenant. Cum a reacționat când un influencer a întrebat-o din ce trăiește # Adevarul.ro
Imagini stânjenitoare cu Antonela Roccuzzo, soția fotbalistului argentinian Lionel Messi, în rol principal.
21:45
Trafic aerian întrerupt şi pasagerii evacuaţi pe Aeroportul „Ronald Reagan” din Washington, din cauza unei amenințări cu bombă # Adevarul.ro
Traficul aerian a fost suspendat, marți, pe Aeroportul „Ronald Reagan” din Washington, după primirea unei amenințări care viza un avion al companiei United Airlines. Pasagerii au fost evacuați, iar aeronava este verificată de autoritățile americane.
21:30
Conflictul infinit dintre CSA Steaua și FCSB, tranșat definitiv de Curtea Supremă. Clubul Armatei poate desface șampania # Adevarul.ro
Clubul lui Gigi Becali a fost învins în instanță.
21:15
Noiembrie devine IRIDESCENT. In culisele Festivalului Internațional de Dans Contemporan # Adevarul.ro
La Interviurile Adevărul, Carmen Coțofană, coregraf, consultant artistic la Centrul Național al Dansului București este ghidul în culisele IRIDESCENT, unde dansul nu e doar mișcare. Este limbaj, manifest, rezistență și vis.
21:15
Statul american din care jumătate dintre locuitori vor să se mute din cauza costului ridicat al vieții # Adevarul.ro
Aproape jumătate din locuitori se gândesc să se mute din acest stat situat în sud-estul SUA şi care este una din principalele destinaţii ale migraţiei interne.
21:15
Anomalie la Moscova: a fost înregistrată cea mai caldă noapte de noiembrie din întreaga istorie a observațiilor meteorologice # Adevarul.ro
Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au fost cu aproximativ 10 grade Celsius peste media lunii noiembrie.
21:15
Sorin Grindeanu bate șaua pe tema pensiilor magistraților: „Stăm de două săptămâni și n-avem o lege” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu spune că „stăm și ne uităm de două săptămâni, cum se apropie termenul de 28 și noi n-avem o lege”, referindu-se la legea pensiilor magistraților.
21:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan.
21:00
Biserica Muzeului Golești, transformată în platou de manele pentru videoclipul lui Forin Cercel. Ce spune directorul instituţiei # Adevarul.ro
Muzeul Golești, una dintre cele mai importante instituții de cultură din județul Argeș, a ajuns în centrul unui scandal public după ce manelistul Florin Cercel a filmat un videoclip în biserica aflată în incinta complexului muzeal.
21:00
Misiune de salvare fără precedent. Soldat ucrainean rănit, evacuat de un robot care a parcurs 64 de km și a fost aruncat în aer # Adevarul.ro
Medicii militari ucraineni au efectuat o misiune fără precedent: au evacuat un soldat grav rănit dintr-o așezare ocupată, unde acesta a rămas blocat mai bine de o lună. Au folosit un robot terestru, care a parcurs 64 de kilometri în condiții periculoase.
21:00
Incident șocant la un meci de juniori U17. Tatăl unui jucător al Craiovei, bătut de părinții rapidiști. „Îi tot înjura pe copii” # Adevarul.ro
Un meci de juniori U17 dintre Universitatea Craiova și Rapid s-a transformat într-o confruntare violentă între părinții jucătorilor. Tatăl unui fotbalist oltean a fost bătut de mai mulți părinți rapidiști chiar sub privirile lui Vasile Maftei, coordonatorul academiei giuleștene.
20:45
Cursa pentru Primăria New York-ului a depășit granițele locale. Cine este Zohrán Mamdani și de ce este urmărit chiar și din afara Statelor Unite # Adevarul.ro
Un deputat tânăr, o campanie neobișnuită și o coaliție diversă care i-a adus sprijinul a mii de newyorkezi. Cine este Zohrán Mamdani și de ce este urmărit chiar și din afara Statelor Unite.
20:30
Grindeanu: „Dacă eram în locul lui Nicușor Dan nu aș fi fost de acord cu numirea Oanei Gheorghiu” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, își menține criticile la adresa premierului Ilie Bolojan cu privire la numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu.
20:15
UE ar putea accepta noi membri până în 2030. Anunțul făcut de șefa diplomației europene # Adevarul.ro
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat șefa sa pentru politică externă, în timp ce oficialii au lăudat eforturile de reformă ale liderilor Albaniei și Muntenegru, criticând în același timp regresul din Serbia și declinul democratic chiar mai accentuat din Georgia.
20:15
Drama românului mort după prăbușirea turnului Conti: urma să se retragă la pensie în România, după 25 de ani în Italia # Adevarul.ro
Octav Stroici, românul care a muncit 25 de ani în Italia, visa să se retragă la pensie în România, alături de fiul său. Visul său s-a sfârșit tragic, când Turnul Conti, un monument medieval din centrul Romei, s-a prăbușit peste el și colegii săi.
