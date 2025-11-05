UE ar putea primi noi membri până în 2030. Șefa politicii externe a Uniunii: „o necesitate evidentă”

22:00

Candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, la Marius Tucă Show, că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală.