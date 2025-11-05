A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor al Stelei avea 88 de ani
Adevarul.ro, 5 noiembrie 2025 12:00
Emeric Ienei a murit azi, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea.
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, este invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul. Edilul vorbește despre aplicarea reformei în administrația locală, metrou în sector 2 și alte proiecte de interes pentru locuitori.
Generalul Bălăceanu: Fabrica de muniție Rheinmetall din Bulgaria, mai profitabilă decât viitoarea din România # Adevarul.ro
Producția de pulbere este doar primul pas în realizarea unei industrii de apărare eficientă, spune generalul (r) Virgil Bălăceanu. Aceasta trebuie corelată cu dezvoltarea capacităților de producție a muniției, ceea ce în Bulgaria, Rheinmetall va face.
Polițist din Târgu-Jiu anchetat pentru proxenetism. Colecta chirii din apartamentele tatălui său chiar în uniformă # Adevarul.ro
Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, după ce ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției.
Locuitorii din Oriol au raportat explozii puternice în oraș în urma unui atac din noaptea de marți spre miercuri despre care au speculat că ar fi fost efectuat cu rachete.
Reacția ministrului Justiției după decizia ÎCCJ privind eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit, miercuri, despre decizia Instanței Supreme de a-i elibera din închisoare pe fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană.
Pe lângă reducerile mai mult sau mai puțin spectaculoase, Black Friday a devenit un test de adaptare la o piață dominată de algoritmi. În 2025, inteligența artificială influențează fiecare etapă: cum sunt stabilite prețurile, cum se construiesc campaniile și cum decid oamenii ce merită cumpărat.
Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății pentru certificate false de rezidențiat: „Dacă se găsesc vinovați, îi dau afară” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter la minister și la locuințele unor medici suspectați că ar fi obținut în mod fraudulos recunoașterea rezidențiatului la Chișinău. Rogobete promite sancțiuni pentru vinovați.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a împlinit pe 4 noiembrie 74 de ani și a sărbătorit evenimentul în familie, într-un moment intim și emoționant.
O brigadă ucraineană a făcut publică o înregistrare video ce surprinde un atac rusesc cu dronă FPV asupra a doi civili și a câinelui lor, în apropierea satului Kruhliakivka, regiunea Harkov. Procurorii au deschis o anchetă pentru crime de război, relatează Kyiv Independent.
O hartă a zonelor cu risc de explozie în cazul deteriorării conductelor subterane de gaze arată porțiunile de pericol maxim în cazul excavărilor neautorizate sau efectuate în necunoștință de cauză, pentru că nu există la nivel național informații suficiente privind infrastructura subterană critică.
CCR a respins obiecțiile de neconstituționalitate la Legea privind statutul deputaților și senatorilor. Amânare în privința obiecțiilor la Legea plății pensiilor private # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a dezbătut miercuri cele două sesizări depuse de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de senatorii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la adresa proiectului de Lege privind plata pensiilor private.
Black Friday și capcana FOMO. Cum te împinge frica de a rata ofertele să faci cumpărături impulsive # Adevarul.ro
Ca în fiecare an, magazinele anunță reduceri de Black Friday. Ceea ce poate fi o oportunitate de a economisi se poate transforma însă în exact opusul. Tentați de prețurile mici, putem ajunge să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie.
UE ar putea primi noi membri până în 2030. Șefa politicii externe a Uniunii: „o necesitate evidentă” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană ar putea accepta noi membri până în 2030, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii.
Retragerea trupelor americane din România a stârnit furie în Congres. Pentagonul, criticat de ambele tabere # Adevarul.ro
Parlamentarii republicani și democrați au criticat dur Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate națională.
Vicepremierul Tanczos Barna, invitat la Interviurile Adevărul. Reforma administrației și situația economică, printre temele abordate # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna este invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 10, la Interviurile Adevărul. Președintele UDMR va vorbi despre reforma din administrația locală, dar și despre situația economică și politică a țării.
Tendințele care schimbă copilăria. Cum arată lumea jucăriilor moderne și ce adoră copiii în prezent # Adevarul.ro
E greu să spui copilărie, fără să spui jucării. Nicio amintire nu e completă fără jucăria preferată. Puzzle-uri colorate, piese de lego, mașinuțe, păpuși sau seturi de bucătărie, lumea jucăriilor se prezintă ca un univers magic în care imaginația nu are limite.
Cel mai mare festival din Europa, ”Beach, Please!”, anunță cele mai mari reduceri din istorie # Adevarul.ro
Festivalurile devin noul lux de experiență — tinerii pun evenimentele în coș înaintea produselor.
Succesele și renumele dobândite de proiectul Opera FANtastica, creație a muzicologului dr. Luminița Arvunescu, președintele Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România, prin cele 10 ediții începute în 2016, au făcut ca evenimentul să depășească granițele Bucureștilor.
Putin se laudă cu noile arme ale Rusiei, „mai rapide şi mai eficiente”. Ce spune despre calităţile rachetei de croazieră Burevestnik şi ale supertorpilei Poseidon # Adevarul.ro
Noile arme ale Rusiei sunt mai rapide şi mai eficiente, capabile să asigure securitatea şi paritatea strategică şi chiar de folos în extracţia metalelor rare şi în misiunile lunare, susţine preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.
Pediatria modernă: sprijin real pentru părinții care caută informații corecte și medici dedicați # Adevarul.ro
A avea grijă de sănătatea copiilor nu înseamnă doar a merge la medic atunci când dăm de o problemă. În ultima perioadă de timp, pediatria a devenit un domeniu cu adevărat complex. Această specialitate îmbină accesul la comunități de sprijin cu medicina preventivă și educația parentală.
Un primar din județul Cluj, reținut pentru că și-a însușit un laptop și un televizor de la primărie # Adevarul.ro
Primarul comunei Fizeșu-Gherlii, județul Cluj, Vasile Ioan Lup, a fost reținut miercuri pentru 24 de ore sub acuzația de delapidare, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla. Ancheta a inclus 3 percheziții domiciliare: una la Primăria comunei și două la locuințele primarului.
Zelenski a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, unde luptele cu rușii se intensifică # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a vizitat marți pe militarii ucraineni aflați în zona Pokrovsk, din regiunea Donețk.
Operațiunea JUPITER: Percheziții la medici care ar fi falsificat rezidențiatul obținut la Chișinău # Adevarul.ro
Procurorii și polițiștii efectuează miercuri, 14 percheziții în București și mai multe județe într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.
Un avion cargo s-a prăbușit în SUA și a explodat într-o minge de foc. Cel puțin 7 persoane au murit # Adevarul.ro
Un avion cargo al companiei UPS s-a prăbușit și a explodat într-o uriașă minge de foc, marți, în timpul decolării de pe centrul aerian global al companiei din Louisville, statul Kentucky, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și rănirea altor 11, au anunțat autoritățile.
Chivu face speectacol la fiecare conferință de presă. Ce sfat are pentru căpitanul său, Lautaro Martinez # Adevarul.ro
Inter Milano are astă-seaară meci cu Kairaty Almat, în etapa a 4-a din Liga Campionilor la fotbal.
Cu Istvan Kovacs la centru, Livepool a bătut-o pe Real Madrid. Record pentru Bayern Munchen # Adevarul.ro
Liga Campionilor la fotval a programat marți seară o nouă rundă de meciuri.
DNA efectuază 23 percheziții în județele Iasi, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara şi Timiș: trafic de influență, șantaj şi dare de mită # Adevarul.ro
În județele Iasi, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara şi Timiș au loc miercuri, 5 noiembrie, 23 de percheziții, într-un dosar instrumentat de Diracţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi.
Grindeanu: „Daniel Băluță pleacă cu prima șansă la Primăria București. USR și AUR fac doar circ” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria București, „pleacă cu prima șansă” în această cursă, a declarat liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.
Peste 260 de percheziţii, miercuri, în cadrul operaţiunii „Jupiter 4”. 118 mandate de aducere # Adevarul.ro
Poliţiştii şi procurorii instanţei supreme efectuează miercuri, 5 noiembrie, 267 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”. Sunt puse în executare 118 mandate
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta ținea în spate copilul de 2 ani # Adevarul.ro
Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Viorel Vese, în vârstă de 54 de ani, la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce și-a lovit intenționat vecinul cu mașina, în timp ce victima își purta în spate copilul de doar 2 ani.
Teatrul din Mariupol distrus de ruși, redeschis după o restaurare finanţată de Kremlin. Ucraina acuză o „insultă la memoria victimelor” # Adevarul.ro
Clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol, devenită simbol al tragediei din 2022, urmează să fie redeschisă după un amplu proces de restaurare finanţat de Kremlin — o decizie care a stârnit critici puternice din partea autorităţilor ucrainene şi a organizaţiilor pentru drepturile omului.
Într-o societate fragmentată, tulburată economic și spiritual, Biserica nu are voie să arunce ambiguități, să întrețină neînțelegeri sau să evite adevărul. Tăcerea nu este o soluție. Ambiguitatea nu este înțelepciune. Eschiva nu este pastorație.
Democraţii americani, la un pas să câștige primăra orașului New York. Primele alegeri majore din al doilea mandat al lui Trump # Adevarul.ro
Democraţii marchează primele victorii majore din al doilea mandat al lui Donald Trump. Zohran Mamdani este dat câştigător al alegerilor pentru Primăria New York, devenind primul primar musulman al oraşului. Alte succese democratice au fost înregistrate în Virginia şi New Jersey.
Primul spital județean non-clinic în programul AP Arsuri. Cum variază accidentele cu arsuri în funcție de anotimp # Adevarul.ro
Spitalul Județean de Urgență Slatina este primul spital non-clinic cuprins în programul AP Arsuri, ceea ce înseamnă că pentru cazurile grave finanțarea va veni direct de la Ministerul Sănătății. Unitatea a fost inclusă în program în octombrie 2025.
Trupa rock AC/DC a anunțat luni noile date pentru secțiunea din 2026 a turneului mondial „Power Up”. Deși turneul poartă numele celui mai recent album de studio al formației, lansat în urmă cu cinci ani, concertele vor include piese din întreaga carieră a legendarului grup australian.
Jeffrey Epstein, conturi ascunse la Goldman Sachs și HSBC. Ce arată noile documente judiciare # Adevarul.ro
Noi documente judiciare arată că Jeffrey Epstein, fostul finanţist american condamnat pentru trafic sexual, deţinea conturi la băncile Goldman Sachs şi HSBC, alături de alte instituţii financiare majore.
La 31 de ani, Markus Villig conduce una dintre cele mai mari platforme de transport alternativ care domină piaţa din România. Într-un interviu acordat „Adevărul”, fondatorul Bolt vorbește despre cum va arăta orașul viitorului, de ce reglementările țin Europa pe loc.
Administrația Trump a început planificarea în detaliu a unei noi misiuni: trimiterea trupelor și ofițerilor de informații americani în Mexic, pentru a viza cartelurile de droguri de acolo, potrivit a doi oficiali americani și a doi foști înalți oficiali americani la curent cu chestiunea, relatează N
Tunelurile pentru urși pe autostrăzile României. Cum au evoluat coridoarele verzi, privite la început cu suspiciune # Adevarul.ro
Doar câteva ecoducte au fost construite în ultimii ani pe autostrăzile din România, una dintre țările recunoscute în Europa pentru fauna sălbatică bogată în animale mari. Privite la început cu suspiciune, „tunelurile pentru urși” sunt tot mai des întâlnite în proiectele de infrastructură.
America revine la „diplomația tunurilor”. SUA mizează pe Venezuela pentru a doborî regimul din Cuba # Adevarul.ro
Statele Unite au desfășurat în regiunea Caraibelor cel mai amplu dispozitiv militar de la criza rachetelor din 1962, alimentând speculațiile privind o posibilă intervenție împotriva Venezuelei.
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani” # Adevarul.ro
Roman Imielski – redactor-șef adjunct al celui mai mare ziar din Polonia - Gazeta Wyborcza și respectat analist de politică externă, explică într-un interviu pentru „Adevărul” de ce SUA nu retrag niciun militar din Polonia.
România este la un pas să ajungă țara câinilor fără stăpân. Numărul acestora, mai ales în mediul rural, este greu de cuantificat, iar autoritățile locale nu-și permit padocuri și servicii specializate pentru gestionarea lor, deși legea îi obligă să le aibă. Rabia, în schimb, dă târcoale.
Competiția lovituri cu drone contra puncte pentru a cumpăra arme a devenit „virală” în rândul unităților militare ucrainene, iar aceasta va fi extinsă la operațiuni de recunoaștere, artilerie și logistică, în scopul de a crește eficiența atacurilor împotriva rușilor.
,,Superluna Castorului", cea mai mare și mai strălucitoare lună din acest an. O vom vedea pe 5 noiembrie # Adevarul.ro
Pe 5 noiembrie, dacă ne ridicăm privirea spre cer noaptea, vom vedea o lună mai plină și mai strălucitoare decât în mod obișnuit. Este denumită ,,Superluna castorului" și are legătură cu tradițiile amerindiene. Triburile native americane dădeau fiecărui luni câte o denumire.
7 din 10 români spun că vor face cumpărături de Black Friday. Bugetul mediu de peste 1.000 de lei # Adevarul.ro
73% dintre români plănuiesc să facă achiziții de Black Friday în acest an, evenimentul menținându-se ca cel mai așteptat moment de shopping, în care plățile digitale se impun tot mai mult ca principale metode de plată.
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng” # Adevarul.ro
„Mi-a venit să plâng, am înghițit în sec, mi s-a zbârlit pielea pe mine și m-au cuprins fiorii”, scrie un jurnalist român despre „A House of dynamite”. Filmul care explorează un scenariu în care un atac nuclear asupra SUA scapă sistemelor de apărare a dat naștere la dezbateri aprinse.
Scurgerile de gaze provoacă în România de 100 de ori mai multe decese decât în Europa de Vest, raportat la kilometrii de rețea, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI).
Ți s-a întâmplat să te temi când totul merge prea bine? Are un nume și o explicație științifică # Adevarul.ro
Unii oameni se tem de fericire așa cum alții se tem de înălțimi, pentru că mintea lor a învățat, de-a lungul vieții, că momentele voioase sunt urmate adesea de pierdere, critică sau rușine.
Influența politică în cuplu: schimbările unui partener afectează votul celuilalt. Cum se nasc alianțele politice în familie # Adevarul.ro
Un nou studiu arată că partenerii romantici își influențează reciproc sprijinul pentru partidele politice de-a lungul timpului.
