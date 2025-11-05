Optimism pe piața logistică și industrială

09:40

În primele 9 luni ale anului 2025, înmatriculările de camioane noi din UE s-au redus cu 9,8% față de aceeași perioadă din anul trecut. Înmatriculările de utilitare au scăzut și ele, cu 8,2%, în timp ce înregistrările de autobuze au crescut cu 3,6%. Piața din UE a totalizat în primele trei trimestre 225.483 de camioane