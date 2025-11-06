CNSC: Electroputere VFU Pașcani poate schimba furnizorul din Rusia
Ziua Cargo, 6 noiembrie 2025 17:20
Electroputere VFU Pașcani a câștigat pentru a treia oară la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) procedura de atribuire a contractului pentru furnizarea de tramvaie în Capitală. Societatea de Transport București (STB) a anulat licitația inițiată în anul 2019, deoarece furnizorul este din Rusia. Însă CNSC a decis că acesta poate fi înlocuit în […] The post CNSC: Electroputere VFU Pașcani poate schimba furnizorul din Rusia appeared first on ZIUA CARGO.
Alte ştiri de Ziua Cargo
Acum 30 minute
17:20
Acum 4 ore
15:10
Comisia Europeană salută acordul politic încheiat ieri asupra regulamentului CountEmissionsEU, care creează un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transportul de mărfuri și de pasageri. Acesta introduce o metodologie unică și fiabilă, menită să ofere informații clare, comparabile și de încredere privind impactul operațiunilor […] The post Acord politic privind calculul emisiilor din transport în UE appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 6 ore
13:30
Autovehicule DAC, un nume emblematic al industriei auto românești, revine în forță, odată cu finalizarea preluării integrale a mărcii și cu o strategie ambițioasă de electrificare a flotei de vehicule comerciale. După încheierea parteneriatului cu producătorii chinezi, DAC se concentrează exclusiv pe dezvoltarea, proiectarea și producția locală de vehicule electrice. În acest fel, își reafirmă […] The post DAC: Gigantul românesc se întoarce cu o viziune electrică appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
Hankook echipează cu anvelope de vară Ventus evo SUV premium popularul duo de SUV-uri din Wolfsburg: modelele Tiguan și Tayron de la Volkswagen. Pentru diferitele variante ale modelului bestseller Tiguan, cu mult peste un milion de înmatriculări numai în Germania, se oferă 6 dimensiuni diferite de anvelope. Acestea sunt de la 17 până la 20 de […] The post Hankook echipează modelele Tiguan și Tayron de la Volkswagen appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 8 ore
09:40
Volkswagen Group Logistics și MAN Truck & Bus au invitat companii internaționale de logististică, operatorii de parcuri de încărcare, producătorii de stații de încărcare și clienții să experimenteze camioanele electrice, la MAN Truck Forum. Cu această ocazie, cele companiile au oferit celor prezenți și detalii despre operațiunile proprii cu camioane electrice. „Lucrăm continuu pentru a […] The post Volkswagen Group Logistics și MAN promovează camioanele electrice appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 12 ore
08:40
Siemens a introdus o nouă generație de infrastructură modulară de încărcare de mare putere, concepută pentru a satisface cerințele tot mai mari ale mobilității electrice. Puterile de ieșire sunt cuprinse între 480 kW și 1,68 MW, în curent continuu. Sistemul permite distribuția dinamică a energiei între mai multe puncte de încărcare și suportă curenți de […] The post Siemens are un nou sistem de încărcare appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
12:50
Tariq Fancy, fost CIO al BlackRock, a vorbit la București în cadrul unui eveniment dedicat viitorului sustenabil, despre tensiunile dintre economie, politică și generațiile viitoare, potrivit unui comunicat. Subiecte majore au dominat dezbaterea susținută de actual profesor la Stanford University: conflictul dintre politica pe termen scurt și interesele generației tinere, relația dintre crizele ESG […] The post Tariq Fancy: Profitul pe termen scurt vs. viitorul sustenabil appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
Companiile au închiriat în primele 9 luni circa 750.000 mp spații logistice și industriale, cu 30% mai mult față de perioada similară din 2024. Datele sunt cuprinse în raportul Romania Industrial Marketbeat Q3 2025, publicat de firma de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Dacă se menține ritmul, suprafața tranzacționată ar putea atinge, și în […] The post Optimism pe piața logistică și industrială appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Specialistul britanic în motoare electrice YASA a redefinit încă o dată limitele tehnologice ale densității de putere în propulsia electrică de înaltă performanță. Cel mai recent prototip de motor cu flux axial al companiei a atins o densitate de putere extraordinară de 59 kW/kg – marcând un salt fără precedent în ingineria motoarelor electrice. La […] The post Record de densitate de putere appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
ELI Parks a semnat un nou parteneriat cu Quehenberger Logistics ROU, care a închiriat in ELI Park Bacău 1.703 mp de depozit si 56 mp de birouri. Tranzactia a fost intermediată de Dunwell Industrial Real Estate Agency, companie specializată în consultanță imobiliară industrială. Prin aceasta extindere, Quehenberger Logistics isi consolideaza prezenta in regiunea Moldovei. „Colaborarea […] The post Parteneriat intre ELI Parks si Quehenberger Logistics appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
Daimler Truck & Bus Romania a livrat cel de-al doilea camion eActros 600 pe piața locală, către PepsiCo România, potrivit unui comunicat. Este o nouă bornă semnificativă în ceea ce privește modelul electric de referință Mercedes-Benz. Livrarea consolidează angajamentul companiei de a sprijini tranziția către transportul sustenabil și de a oferi clienților soluții de mobilitate […] The post Al doilea camion eActros 600 livrat către PepsiCo România appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
În prag de Black Friday, cea mai mare campanie anuală de discounturi oferită de retaileri în cursul lunii noiembrie, FAN Courier are noutăți. Compania de curierat a crescut capacitatea de a sorta automat la peste 2,2 milioane de colete pe zi. Pregătirile au început din vară, iar creșterea volumelor de livrări este estimată la peste […] The post FAN Courier, 500 de lockere noi pentru Black Friday appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Elveția va lansa, în 2026, un program pentru a sprijini instalarea infrastructurii de încărcare pentru camioanele electrice, alocând 20 de milioane de franci elvețieni schemei de finanțare. Doar companiile cu maximum 250 de angajați vor fi eligibile să aplice. Elveția are în prezent cea mai mare pondere de înmatriculări de camioane electrice din Europa. Conform […] The post Elveția sprijină electrificarea transportatorilor mici și mijlocii appeared first on ZIUA CARGO.
3 noiembrie 2025
19:40
Black Friday în domeniul materialelor de construcții este o iluzie, explică specialiștii de la Depozit Virtual, într-un comunicat. Aceasta, deși în fiecare an, în noiembrie, vedem aceleași reclame stridente, bannere cu „–70% la tot” și promisiuni spectaculoase. De exemplu, cărămida, fierul beton, profilele metalice, acoperișurile, panourile sandwich, instalațiile sau pavajul fac parte din categoria materialelor […] The post Black Friday la materiale de construcții, cea mai mare păcăleală appeared first on ZIUA CARGO.
19:10
Comisia Europeană (CE) oferă 40.000 de bilete de călătorie gratuite pentru tinerii care împlinesc 18 ani în 2025. Înscrierile se fac până pe 13 noiembrie, pe Portalul european pentru tineret. Aceasta este o acțiune a programului Erasmus+, iar biletele se acordă cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea zonei Schengen. Beneficiarii sunt […] The post DiscoverEU: 40.000 de bilete de tren gratuite pentru tinerii de 18 ani appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
Cei 60 de membri ai juriului COTY (Car of The Year – Mașina Anului) au anunțat cele 7 finaliste ale competiției din 2026. Printre acestea, se numără Dacia Bigster, a fost selectată dintre cele 35 de modele participante la ediția actuală. Potrivit unui comunicat, Bigster exprimă viziunea mărcii Dacia în segmentul C-SUV. Este un vehicul robust […] The post Dacia Bigster, între cele 7 finaliste la competiția Mașina Anului 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
Olympian Parks, platformă de parcuri industriale și logistice deținută de Helios Phoenix, a numit-o pe Ana Dumitrache în funcția de CEOMandatul a fost preluat începând cu data de 1 noiembrie, potrivit unui comunicat. Principalul său obiectiv este consolidarea poziției companiei pe piață și accelerarea creșterii către un portofoliu de 500.000 m² în următorii ani. Vor […] The post Ana Dumitrache, numită CEO la Olympian Parks appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
Renault Group, Geely Holding Group și Geely Automobile Holdings (denumite împreună „Geely”) au semnat acorduri de parteneriat în Brazilia. Prin acestea, Geely va deveni acționar în Renault do Brasil, deținând 26,4% din capitalul companiei, potrivit unui comunicat. Scopul este de a sprijini dezvoltarea mărcilor Renault și Geely în Brazilia și de a introduce pe piață noi […] The post Renault Group și Geely, parteneri în Brazilia appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
11:00
Bozankaya continuă într-un ritm accelerat livrările de vehicule către Timișoara și Iași, în cadrul contractelor derulate cu municipalitățile acestora. Producătorul de sisteme electrice de transport public, își consolidează, astfel, colaborarea cu autoritățile locale în procesul de modernizare a transportului urban prin soluții sustenabile. La Timișoara, Bozankaya a livrat până în prezent, din totalul de 33 […] The post Bozankaya continuă livrările de vehicule într-un ritm accelerat appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
China a indicat că va elimina treptat sprijinul pentru industria vehiculelor electrice prin excluderea vehiculelor electrice din lista industriilor emergente strategice în următorul plan cincinal. Această mișcare vine după mai bine de un deceniu de subvenții de stat și stimulente fiscale care au propulsat China să devină cea mai mare piață de vehicule electrice din […] The post China, plan cincinal fără subvenții appeared first on ZIUA CARGO.
09:30
MAE anunță că intervalul de închidere a circulației camioanelor pe Podul Giurgiu-Ruse a fost redus la 12 ore, între 4 noiembrie 2025 (ora 21:00) și 5 noiembrie 2025 (ora 09:00). În acest interval se suspendă circulația numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj. Vehiculele care transportă persoane (autoturisme, microbuze, autocare) au permisă trecerea […] The post Interval redus de suspendare a circulației camioanelor pe Podul Giurgiu-Ruse appeared first on ZIUA CARGO.
31 octombrie 2025
21:10
Aproximativ doi ani de zile… după această perioadă de funcționare orice firmă are tendința să transforme activitățile zilnice în rutină și evitarea problemelor în reguli și proceduri. În ritmul acesta, în zece ani ești deja bătrân… din punct de vedere antreprenorial. Și nu este nimic rău în asta! În afacerea de transport, te bazezi, încă […] The post Bătrânul și teleportarea – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Mercedes-Benz Trucks completează gama de camioane electrice, oferind, astfel, noi oportunități pentru acoperirea misiunilor de transport cu zero emisii, iar cuvântul care poate caracteriza cel mai bine aceste vehicule este „maturitate”. Producătorul german a reușit, într-un termen foarte scurt, să realizeze camioane electrice perfect funcționale și nu discutăm doar de proiectare, ci de întregul lanț […] The post eACTROS 400. Maturitate electrică… într-o piață prea matură (încă) appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Producătorul turc Ford Trucks a prezentat noul cap tractor F-MAX. Designul său modern, eficiența de consum de combustibil de până la 11,3%, datorită motorului Ecotorq GEN2, și inovațiile tehnologice specifice segmentului se numără printre caracteristicile distinctive ale camionului de nouă generație. Noul model F-MAX urmează să fie disponibil pentru vânzare începând din octombrie anul acesta, […] The post FORD TRUCKS. Noul F-MAX, pentru eficiență maximă appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
La finalul lunii septembrie, Euro NCAP a publicat rezultatele celei de-a doua sesiuni de evaluare a siguranței camioanelor din istoria sa. Volvo și-a menținut nivelul de top, Mercedes-Benz a devenit al doilea producător care obține 5 stele, iar Scania și Renault și-au îmbunătățit rezultatele din 2024. Dacă în prima sesiune au fost evaluate doar versiuni […] The post EURO NCAP. Actros, al treilea camion cu siguranță de 5 stele appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
OMV răspunde nevoilor partenerilor săi, îmbunătățindu-și pachetul de produse și servicii, prin implementarea unui dispozitiv unic pentru plata taxelor de drum în sistem postpaid. OMV SmartPass este un dispozitiv de bord (OBU) ce urmează Directiva EETS (European Electronic Toll Service) și prin care oferim o soluție inteligentă de plată a taxelor de drum pentru vehicule […] The post Fii întotdeauna pregătit de drum, cu OMV Card și OMV SmartPass appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Compania Atlas Express & Logistic, cel mai mare operator român de transport rutier internațional în regim expres din România, a transmis, recent, un semnal de alarmă din partea acestui sector, către Comisia Europeană, prin intermediul unei adrese oficiale. Documentul subliniază impactul major pe care intrarea în vigoare a prevederilor Pachetului Mobilitate 2, începând cu iulie […] The post ATLAS EXPRESS & LOGISTIC: Semnal de alarmă, către Comisia Europeană appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Este 2 iulie 2026. Vehiculul de 3,5 t implicat în transport expres la nivel internațional este oprit de autoritățile de control. Obligativitatea utilizării tahografului este valabilă de doar 2 zile. Se cer înregistrările și… surpriză! Perioada pe care vrea să o verifice inspectorul este de 56 de zile. Utilizarea tahografului, începând cu 1 iulie 2026, […] The post TAHOGRAFUL, LA BANI MĂRUNȚI. Amenzi pentru managerul de transport appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
A 8-A EDIȚIE DEDICATĂ TRANSPORTATORILOR DE MĂRFURI EXPRES: Antreprenorul altfel… cu van-uri de 2,5 t # Ziua Cargo
Cea de-a 8-a ediție a Conferinței deja tradiționale de la Băile Felix s-a desfășurat sub semnul adaptării la o nouă realitate. O perspectivă diferită, generată de introducerea, din iulie 2026, a tahografelor, la bordul vehiculelor cu masa între 2,5 și 3,5 t inclusiv. Prima direcție pe care am observat-o urmărind discuțiile purtate în timpul conferinței […] The post A 8-A EDIȚIE DEDICATĂ TRANSPORTATORILOR DE MĂRFURI EXPRES: Antreprenorul altfel… cu van-uri de 2,5 t appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Mulți manageri de transport încă sunt foarte sceptici, sau ridică din umeri când aud de „sustenabilitate” sau „ESG”. E normal. În fața costurilor mari, a lipsei de infrastructură și a presiunii zilnice pe preț redus, pare mai degrabă o poveste pentru corporații, decât pentru transportatori. Și totuși, realitatea ne prinde din urmă… Clienții mari cer […] The post MARKETING ÎN TRANSPORTUL „VERDE”. De la cost, la oportunitate reală appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Date din practică, noutăți privind legislația la nivel european și schemele de finanțare. Soluții de promovare și… inteligență artificială. Masa rotundă Electric Club desfășurată pe 25 septembrie, la Arad, ne-a demonstrat, o dată în plus, că viitorul își are rădăcinile în trecut, dar este al celor care sunt gata să îl ia cu asalt. Membrii […] The post ELECTRIC CLUB, LA ARAD. Subvenția (pentru camioane electrice) se apropie appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Șapte companii au intrat în finala din acest an a concursului Romanian Transport Company of the Year 2025. Sunt șapte modele de business diferite, care arată nivelul și direcțiile pe care le ia transportul românesc, în această perioadă. Celebrul film western din 1960 spune povestea a șapte pistolari talentați, rapizi și cu o țintă perfectă… […] The post RTCY 2025. Cei șapte magnifici appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Aproximativ 30 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), urmează să fie deschiși circulației la finalul acestui an, potrivit autorităților, stadiul fizic al lucrărilor de construire depășind 80%. Pe Lotul 3 Pietroasele-Buzău (13,9 km), parte a tronsonului Ploiești-Buzău, șantierul a început în primăvara anului 2024 și avansează într-un ritm bun, atât la corpul autostrăzii, cât și […] The post INFRASTRUCTURĂ. 30 de km din Autostrada Moldovei, gata în decembrie appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Pe 18 septembrie, ziua controlului special al campaniei anuale a ROADPOL, 11 țări au atins obiectivul ZERO decese rutiere: Cipru, Luxemburg, Macedonia de Nord, Portugalia, Moldova, Slovacia, Finlanda, Malta, Dubai, Bulgaria și Letonia. Alte țări s-au apropiat cu 1 victimă: Lituania, Belgia, Austria, Ungaria, Croația, Slovenia și Olanda. În total, au fost raportate 25 de […] The post ZILELE SIGURANȚEI ROADPOL: 11 țări au atins obiectivul ZERO decese rutiere appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Vrei servicii logistice la preț redus și cu impact social real? logietic oferă facilități fiscale pentru companii, iar, în același timp, ajută persoanele cu dizabilități să își găsească locuri de muncă. Dezvoltat de asociația Ateliere Fără Frontiere, logietic este un serviciu inovator, care îmbină eficiența operațională cu sustenabilitatea și responsabilitatea socială. Serviciile sale flexibile de […] The post LOGIETIC: Servicii logistice cu responsabilitate socială appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
La începutul lunii octombrie, în VGP Park București Nord, DHL Express România a inaugurat un nou sediu operațional, marcând cea mai importantă investiție a companiei din ultimii cinci ani, pe piața românească. Amplasată în comuna Ștefăneștii de Jos, în județul Ilfov, noua locație reprezintă un moment istoric pentru DHL Express România. Acesta este primul sediu […] The post DHL EXPRESS: Centru logistic carbon neutru în România appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
e-CMR SE PREGĂTEȘTE PENTRU ULTIMELE REGLAJE, LA NIVEL EUROPEAN. Autoritățile române întârzie # Ziua Cargo
USER solicită autorităților inițierea demersurilor pentru crearea unei platforme naționale e-CMR interoperabilă, în condițiile în care legislația națională este deja aliniată la regulile din Pachetul Mobilitate 1. Conform reglementărilor europene, din luna ianuarie a anului viitor platformele eFTI și furnizorii de servicii pot începe pregătirea pentru operațiuni. Implementarea Regulamentului UE 2020/1056 din 15 iulie 2020, […] The post e-CMR SE PREGĂTEȘTE PENTRU ULTIMELE REGLAJE, LA NIVEL EUROPEAN. Autoritățile române întârzie appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
WASCOSA – YUSEN LOGISTICS (ROMANIA). CONECTAȚI DIRECT, PE CALEA FERATĂ. 2 minute și 30 de secunde… # Ziua Cargo
… perioada în care o semiremorcă necranabilă poate fi încărcată pe tren, folosind sistemul NiKRASA 3.0. Totul fără a fi necesare adaptări speciale. Colaborarea dintre Wascosa și Yusen Logistics aduce această soluție la îndemâna transportatorilor rutieri din România, care vor putea alege căile ferate pe rute precum Arad sau Aiud-București-Constanța. „Vorbim despre viitorul transportului pe […] The post WASCOSA – YUSEN LOGISTICS (ROMANIA). CONECTAȚI DIRECT, PE CALEA FERATĂ. 2 minute și 30 de secunde… appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
1) Ni se întâmplă câteodată să avem impresia că „TREBUIE să dăm ceva”? 2) Alteori, ni se întâmplă să avem senzația că, în anumite situații, cineva, sau chiar cei din jur, „SE AȘTEAPTĂ ca noi să dăm ceva”? 3) Cel puțin de câteva ori, nu am avut impresia vie a normalității de a da ceva, […] The post ANTICORUPȚIE. Presiunea de „a da…” appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Pare o glumă, însă, de fapt, este o nouă soluție a inginerilor Volvo, care coboară consumul mediu al camioanelor diesel cu peste un litru. Este vorba despre transportul pe distanțe lungi, iar tema principală a fost să transforme sistemul de rulare liberă I-Roll într-unul de tip stop/start. În situațiile în care drumul este într-o ușoară […] The post Volvo AERO vs. Clasic: Pentru un consum mic… oprește motorul! appeared first on ZIUA CARGO.
20:40
Începând din luna septembrie a acestui an, Dacia a introdus în oferta propusă pieței din România un nou model, Duster Pick-Up, cu dublă cabină. Un vehicul versatil, dezvoltat în colaborare cu Romturingia, unul dintre cei mai importanți carosieri din România, versiunea Pick-Up a lui Duster este adaptată pentru o utilizare mixtă, atât ca vehicul de […] The post DACIA. Noul Duster Pick-up, lansat în România appeared first on ZIUA CARGO.
20:40
În perioada 4-9 octombrie, industria de autobuze s-a reunit la Bruxelles, pentru cea mai importantă expoziție europeană din acest sector. Busworld 2025 a pus accentul pe electrificare, dar și pe transportul autonom. Unul dintre cei mai activi expozanți a fost Karsan, care a prezentat, în premieră mondială, versiunea autonomă a modelului e-JEST, a lansat modelul […] The post BUSWORLD 2025. Miza pe transportul electric și autonom appeared first on ZIUA CARGO.
20:40
În această toamnă, Daimler Buses România a organizat un tur național, pentru a prezenta autorităților locale și companiilor de transport public autobuzul urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, cu hidrogen. Ne aflăm în plin proces de tranziție către mobilitatea electrică, iar majoritatea operatorilor de transport preferă autobuzele electrice cu baterii, deoarece energia electrică din rețea este, […] The post MERCEDES-BENZ. eCitaro cu hidrogen, în România appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
Proiectul FOR-FREIGHT maximizează transportul multimodal de marfă, eficientizează operațiunile și reduce costurile, prin adoptarea de noi tehnologii și concepte. Sectorul internațional de transport și logistică (T&L) este vital pentru economia UE, așa cum s-a evidențiat în timpul pandemiei de COVID-19. Atunci, rezilienta și importanța sa au fost testate din cauza lanțurilor de aprovizionare perturbate și […] The post FOR-FREIGHT. Tehnologii și concepte noi pentru transport multimodal appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
MAN TGE s-a impus ca o platformă versatilă și de încredere pentru sectorul de ambulanțe: în prezent, MAN Truck & Bus are comenzi pentru aproximativ 1.800 de unități în Europa, iar peste 700 de vehicule au fost deja livrate. Comenzile au venit din România până în Irlanda și din Polonia până în Spania. Cu o combinație […] The post MAN TGE, foarte căutat ca bază pentru ambulanțe appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Un importator finlandez al Kia, Astara Auto, a colaborat cu parfumierul Max Perttula pentru un odorizant auto. Despre acesta se spune că miroase a ulei de motor ars, cu „note puternice” de benzină. Max Perttula: „Ușoara notă de benzină aduce parfumului un ton persistent, dar discret. Încă puțin și parfumul s-ar fi transformat într-o iasomie […] The post Super-marketing, în Finlanda appeared first on ZIUA CARGO.
30 octombrie 2025
16:50
Guvernul a aprobat Normele de aplicare a prevederilor Legii 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor MAI. „Hotărârea de Guvern reglementează, în sistem pilot, mecanismele și procedurile menite să eficientizeze și să simplifice achitarea amenzilor contravenționale aplicate de către agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI)”, potrivit Executivului. Astfel, amenzile contravenționale vor putea fi […] The post Reglementare, în sistem pilot, pentru simplificarea achitării amenzilor MAI appeared first on ZIUA CARGO.
16:10
Guvernul a aprobat modificarea contractelor de finanțare cu BEI pentru construirea Autostrăzii Moldovei (A7) și Autostrăzii Transilvania (A3), cofinanțate prin PNRR. Motivul: lucrările de pe șantiere sunt întârziate, astfel că termenele de finalizare a lucrărilor au fost extinse. De la decembrie 2025 a fost prelungit termenul până la trimestrul III 2026 pentru A7 și până […] The post Contractele cu BEI, modificate cu extinderea finalizării A7 și A3 appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Packeta România estimează o creștere de aproximativ 60% a volumelor de livrări în campania Black Friday 2025, față de o perioadă obișnuită. Compania operează una dintre cele mai extinse platforme logistice și tehnologice din țara noastră. Aceasta conectează comercianții locali și internaționali cu consumatorii finali printr-o rețea de mii de puncte pick-up, lockere și […] The post Packeta estimează creșterea cu 60% a livrărilor, de Black Friday appeared first on ZIUA CARGO.
