Fondurile europene produc efecte dacă sunt dublate de reforme

MAN TGE s-a impus ca o platformă versatilă și de încredere pentru sectorul de ambulanțe: în prezent, MAN Truck & Bus are comenzi pentru aproximativ 1.800 de unități în Europa, iar peste 700 de vehicule au fost deja livrate. Comenzile au venit din România până în Irlanda și din Polonia până în Spania. Cu o combinație […] The post MAN TGE, foarte căutat ca bază pentru ambulanțe appeared first on ZIUA CARGO.